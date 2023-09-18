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Обычная форма

18, сент. 2023

В контексте реляционных баз данных нормальная форма относится к определенному уровню организации и структуры внутри данной схемы базы данных, целью которого является минимизация избыточности, повышение согласованности и обеспечение эффективного выполнения различных операций с базой данных. Нормальные формы являются важным аспектом проектирования и поддержки реляционных баз данных, поскольку они помогают оптимизировать производительность, целостность и удобство обслуживания этих систем. Существует несколько уровней нормализации, каждый из которых имеет свои собственные правила и функции, которые обычно называют первой нормальной формой (1NF), второй нормальной формой (2NF), третьей нормальной формой (3NF), нормальной формой Бойса-Кодда (BCNF или 3.5). NF), четвертая нормальная форма (4NF) и пятая нормальная форма (5NF).

Процесс обеспечения соответствия таблиц базы данных этим нормальным формам называется нормализацией. Нормализация предполагает разделение больших таблиц на более мелкие таким образом, чтобы уменьшить избыточность данных и обеспечить функциональные зависимости между столбцами. Эти функциональные зависимости помогают описать, как элементы данных в таблице связаны друг с другом, тем самым предотвращая аномалии данных, такие как аномалии вставки, обновления и удаления, которые могут возникнуть из-за плохо спроектированных схем базы данных и привести к повреждению или потере данных.

Большинство реляционных баз данных в отрасли работают на уровне третьей нормальной формы, поскольку считается, что он обеспечивает хороший баланс между целостностью данных и эффективностью. Однако достижение более высоких нормальных форм иногда может быть необходимо в зависимости от требований сложных программных систем, например, созданных с использованием no-code платформы AppMaster. Соблюдение этих правил может оказать существенное влияние на производительность, масштабируемость и удобство обслуживания приложений, созданных с помощью AppMaster.

Первая нормальная форма (1NF) представляет собой самый базовый уровень нормализации и служит основой для других. Таблица считается находящейся в 1NF, если она имеет следующие характеристики:

  • Все записи в таблице являются атомарными, то есть содержат одно значение.
  • Все записи в таблице идентифицируются уникальным идентификатором или первичным ключом.
  • Порядок столбцов и порядок строк не влияют на интерпретацию данных в таблице.

Вторая нормальная форма (2NF) основывается на 1NF и дополнительно обеспечивает согласованность, гарантируя, что все атрибуты непервичного ключа полностью функционально зависят от первичного ключа таблицы. Это устраняет частичные зависимости и уменьшает избыточность в хранилище данных.

Третья нормальная форма (3НФ), достигнутая после успешной реализации 2НФ, делает еще один шаг вперед, удаляя транзитивные зависимости, гарантируя, что атрибуты непервичного ключа зависят только от первичного ключа, а не от других атрибутов непервичного ключа. Этот уровень нормализации предотвращает возникновение несогласованностей в базе данных из-за косвенных зависимостей.

Нормальная форма Бойса-Кодда (BCNF или 3.5NF) — это более строгая версия 3NF, которая устраняет определенные аномалии, которые все еще могут оставаться в схеме 3NF. BCNF уделяет больше внимания наличию подходящих ключей-кандидатов и поддерживает функциональные зависимости, устраняя при этом избыточность и перекрытие информации.

Четвертая нормальная форма (4NF) занимается устранением многозначных зависимостей в таблицах. Такие зависимости возникают, когда наличие нескольких атрибутов в таблице приводит к ненужному дублированию данных. 4NF гарантирует, что каждый атрибут независимо зависит от первичного ключа, а не имеет множество переплетенных зависимостей в одной таблице.

Пятая нормальная форма (5NF) — это высший уровень нормализации, целью которого является удаление зависимостей соединения, которые не подразумеваются ключевыми ограничениями. 5NF обычно не достигается на практике из-за его сложности, а соблюдение 4NF обычно считается достаточным для большинства приложений.

В целом, концепция нормальных форм играет решающую роль в разработке эффективных, согласованных и обслуживаемых реляционных баз данных. Следуя процессу нормализации, разработчики гарантируют, что они обеспечивают оптимальную структуру базы данных. В контексте платформы AppMaster соблюдение этих принципов может привести к повышению производительности и сокращению технического долга, что позволит с легкостью создавать надежные и масштабируемые приложения.

Изучите больше терминов:
Атрибут Внешнее соединение Заказать по Интеллектуальный анализ данных Кластерный индекс Отношения «многие ко многим» Первичный ключ Разница Реляционная алгебра Строка Сущность Схема отношений Точка сохранения Третья нормальная форма (3НФ) Тупик Язык структурированных запросов (SQL)

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