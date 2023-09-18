Проверить ограничение

Проверочное ограничение в контексте реляционных баз данных — это правило, применяемое к столбцам данных в таблице для поддержания целостности данных и обеспечения соответствия данных, хранящихся в базе данных, указанным условиям или ограничениям. Ограничения проверки играют решающую роль в обеспечении целостности домена: в базе данных хранятся только действительные и точные данные, соответствующие указанным критериям, что предотвращает вставку противоречивых или неверных данных, которые могут поставить под угрозу точность и утилитарную ценность хранимой информации.

В области систем управления реляционными базами данных (СУБД) проверочное ограничение служит неотъемлемым компонентом схемы базы данных, находящимся в определении таблицы наряду с другими ограничениями, такими как ограничения первичного ключа, внешнего ключа, уникальности и ненулевого значения. Ограничения проверки используются администраторами баз данных и разработчиками программного обеспечения для наложения определенных правил проверки на таблицу на уровне схемы, тем самым предотвращая появление аномальных данных, которые могли бы нарушить указанные бизнес-правила и повлиять на функциональность системы.

AppMaster, комплексная платформа no-code, позволяющая разрабатывать серверные, веб- и мобильные приложения, учитывает важность ограничений в контексте реляционных баз данных. AppMaster позволяет пользователям визуально создавать модели данных, бизнес-логику и endpoints REST API, придерживаясь при этом лучших практик проектирования баз данных. Это очень важно, поскольку гарантирует, что созданные приложения будут устойчивыми, надежными и удобными в обслуживании. Платформа поддерживает интеграцию различных типов ограничений, включая ограничения проверки, чтобы гарантировать целостность данных во всем приложении.

Реализация проверочного ограничения включает определение логического выражения или условия, часто выраженного на языке структурированных запросов (SQL), применяемого к определенному столбцу или группе столбцов в таблице базы данных. Например, предположим, что пользователь разрабатывает приложение для расчета заработной платы, поддерживаемое СУБД, такой как PostgreSQL, и существует требование, чтобы зарплата сотрудников не была меньше установленной минимальной заработной платы. В таких сценариях можно использовать ограничение проверки, чтобы гарантировать, что любая вставленная или обновленная запись в столбце «зарплата» таблицы «сотрудники» соответствует этому конкретному условию:

<код> ALTER TABLE сотрудников ДОБАВИТЬ ОГРАНИЧЕНИЕ зарплаты_проверить ПРОВЕРИТЬ (зарплата >= "минимальная_зарплата"); </код>

Это ограничение гарантирует, что любая попытка ввести или обновить зарплату сотрудника ниже минимальной заработной платы потерпит неудачу, тем самым сохраняя целостность системы и соответствуя установленным бизнес-правилам. В общем, ограничения проверки можно использовать для обеспечения соблюдения широкого спектра правил проверки столбцов, таких как обеспечение попадания столбца даты рождения в определенный диапазон, проверка соответствия столбца адреса электронной почты стандартному формату или ограничение столбца оплаты. принимать только неотрицательные значения.

Важно отметить, что ограничения проверки имеют определенные ограничения, которые разработчики должны учитывать при разработке схемы базы данных. Во-первых, проверка ограничений может ссылаться только на столбцы в одной таблице, а это означает, что разработчикам приходится прибегать к другим механизмам, таким как триггеры, хранимые процедуры или даже проверка на уровне приложения для межтабличных ограничений. Во-вторых, ограничения проверки следует разрабатывать разумно, чтобы избежать ненужных затрат на производительность, поскольку сложные условия или большое количество ограничений могут отрицательно повлиять на производительность базы данных, особенно во время операций массовой вставки или обновления данных.

Чтобы повысить удобство обслуживания и использования системы, AppMaster автоматически генерирует сценарии миграции схемы базы данных и документацию OpenAPI (ранее Swagger) для endpoints сервера всякий раз, когда в модели данных или бизнес-процессах вносятся изменения. Следовательно, клиенты AppMaster могут эффективно управлять и отслеживать обновления ограничений проверки и других аспектов схемы, не накапливая технического долга. Кроме того, поддержка AppMaster баз данных, совместимых с Postgresql, обеспечивает совместимость с современными решениями РСУБД, упрощая разработчикам использование полного набора инструментов обеспечения целостности данных, предлагаемых этими базами данных, включая, среди прочего, проверку ограничений.

В заключение отметим, что проверки ограничений являются ключевым компонентом реляционных баз данных, вносящим значительный вклад в целостность, надежность и производительность приложений, управляемых базами данных. Используя надежную платформу no-code AppMaster, разработчики баз данных могут легко включать ограничения проверки и другие механизмы обеспечения целостности данных в свои приложения, что приводит к созданию более точных и удобных в обслуживании программных решений.