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ODBC (открытое подключение к базе данных)

18, сент. 2023

ODBC, или Open Database Connectivity, — это стандартный API промежуточного программного обеспечения, который обеспечивает связь между клиентскими приложениями и серверами баз данных, прежде всего в контексте реляционных баз данных. Предоставляя универсальный интерфейс доступа к данным, ODBC значительно упрощает и стандартизирует процесс подключения различных языков программирования и платформ к широкому спектру систем баз данных. Эта важная технология получила широкое распространение и одобрена многими поставщиками и разработчиками программного обеспечения благодаря ее способности обеспечивать согласованные и надежные соединения между несколькими системами баз данных.

Первоначально разработанный Microsoft в начале 1990-х годов, ODBC был разработан для обеспечения единообразного подхода к удовлетворению растущей потребности в независимой от платформы и базы данных модели программирования для доступа к реляционным базам данных. С тех пор спецификация ODBC развивалась и была принята такими организациями, как Международная организация по стандартизации (ISO) и Группа доступа к SQL (SAG), что сделало ее широко принятым и признанным отраслевым стандартом.

По своей сути ODBC использует архитектуру клиент-сервер, в которой клиентское приложение взаимодействует с базой данных посредством стандартизированного набора вызовов функций. Эти вызовы затем интерпретируются драйвером ODBC, который служит посредником между клиентским приложением и целевой базой данных. Используя эту архитектуру, ODBC эффективно абстрагируется от сложностей, связанных с разработкой и поддержкой специального кода для каждой уникальной базы данных, позволяя разработчикам сосредоточиться на бизнес-логике и пользовательском интерфейсе приложения.

Одним из основных преимуществ использования ODBC является его способность предоставлять согласованный набор API для доступа к различным системам управления реляционными базами данных (СУРБД), включая такие популярные варианты, как Oracle, Microsoft SQL Server и MySQL. Такая согласованность облегчает разработчикам создание приложений, которые могут взаимодействовать с несколькими базами данных без необходимости изучать тонкости собственных API-интерфейсов каждой системы, языков запросов или сетевых протоколов. Более того, использование ODBC позволяет легко расширять существующие приложения или переносить их в новые системы баз данных без существенного рефакторинга или переработки кода.

Помимо стандартизации и простоты использования, ODBC предлагает несколько расширенных функций, таких как поддержка хранимых процедур и транзакций. Хранимые процедуры — это предварительно скомпилированные фрагменты SQL-кода многократного использования, которые можно выполнять на сервере, что обеспечивает более высокую производительность и инкапсуляцию бизнес-логики. С другой стороны, транзакции обеспечивают согласованное и надежное выполнение нескольких операторов как единой атомарной единицы работы, гарантируя целостность данных и изоляцию между одновременно работающими пользователями.

Учитывая преимущества, которые ODBC предлагает разработчикам, неудивительно, что популярные платформы разработки, такие как инструмент no-code AppMaster, включают поддержку ODBC. Используя возможности ODBC, AppMaster упрощает процесс подключения к различным системам баз данных и позволяет пользователям сосредоточиться на создании визуально привлекательных и функциональных моделей данных, бизнес-логики и интерфейсов приложений. Кроме того, способность AppMaster генерировать исходный код для серверных приложений с использованием языка программирования Go, веб-приложений с использованием платформы Vue3 и мобильных приложений на основе Kotlin и Jetpack Compose для Android или SwiftUI для iOS обеспечивает совместимость с широким спектром целевых платформ. .

Благодаря использованию ODBC приложения, созданные с использованием платформы AppMaster, могут подключаться к любой базе данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основного хранилища данных, обеспечивая высокую степень гибкости и адаптируемости для конечных пользователей. Эта совместимость в сочетании с акцентом AppMaster на создании кода приложения с нуля при каждой сборке устраняет техническую задолженность и значительно ускоряет процесс разработки приложений. Кроме того, AppMaster создает для каждого проекта подробную документацию, включая спецификации Swagger (Open API), что еще больше упрощает процессы разработки и обслуживания.

В целом ODBC играет решающую роль в сфере реляционных баз данных и платформ разработки программного обеспечения, таких как AppMaster. Его способность стандартизировать взаимодействие клиентских приложений с серверами баз данных значительно упрощает процесс разработки и гарантирует, что приложения могут быть легко расширены или перенесены на новые системы по мере необходимости. Используя возможности ODBC, такие платформы, как AppMaster, могут предоставлять эффективные, экономичные и масштабируемые решения для разработки приложений для предприятий и предприятий в различных отраслях.

Изучите больше терминов:
Агрегатная функция (например, SUM, COUNT, AVG, MAX, MIN) Восстановить Группировать по Модальность Модель данных Ограничение по умолчанию Отношения один к одному Первая нормальная форма (1НФ) Перекресток Подсхема Посмотреть Свойства ACID (атомарность, согласованность, изоляция, долговечность) Третья нормальная форма (3НФ) Хранилище данных Хранимая процедура Язык определения данных (DDL)

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