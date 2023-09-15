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Ссылочная целостность

15, сент. 2023

Ссылочная целостность — это фундаментальный аспект систем управления реляционными базами данных (СУБД), который обеспечивает согласованность и логическую целостность данных во всех связанных таблицах в базе данных. В контексте реляционных баз данных ссылочная целостность относится к набору ограничений и правил, которые регулируют отношения между первичными ключами и внешними ключами в различных таблицах, гарантируя, что данные, хранящиеся в этих таблицах, являются действительными, согласованными и соответствуют предопределенной схеме. Поддержание ссылочной целостности необходимо для сохранения точности и надежности данных в базе данных, предотвращения аномалий, повреждения данных и несогласованности данных, которые могут возникнуть из-за неправильного управления отношениями между сущностями в модели реляционной базы данных.

Установление ссылочной целостности включает определение ограничений для внешних ключей, которые представляют собой столбцы в таблице, ссылающиеся на первичный ключ в другой связанной таблице. Эти ограничения налагают определенные правила, определяющие, как можно добавлять, обновлять или удалять записи в связанных таблицах. Три типа ограничений, обычно связанных с ссылочной целостностью, — это ссылочные ограничения, ограничения предметной области и ограничения, определяемые пользователем. Реляционные ограничения гарантируют, что когда на запись в родительской таблице ссылается запись в дочерней таблице, указанное значение должно существовать в родительской таблице. Ограничения домена ограничивают допустимые значения атрибута или столбца в таблице, а определяемые пользователем ограничения — это дополнительные пользовательские правила, реализуемые разработчиком базы данных для каждого приложения отдельно.

Обеспечение ссылочной целостности имеет решающее значение для сохранения точности данных в сложных системах баз данных, особенно во взаимосвязанной и интерактивной среде, такой как платформа AppMaster. AppMaster позволяет пользователям визуально проектировать схемы реляционных баз данных, бизнес-процессы и API-интерфейсы REST, которые необходимы для создания масштабируемых, удобных в обслуживании и высокопроизводительных приложений. Обеспечение ссылочной целостности в приложениях, созданных AppMaster, имеет жизненно важное значение, поскольку неправильное управление отношениями между объектами базы данных может привести к повреждению данных, несогласованности данных и нарушению функциональности приложения.

Существует несколько механизмов реализации ссылочной целостности в системах реляционных баз данных. Один из самых популярных подходов — использование каскадных действий, также известных как ссылочные действия. Эти действия используются для указания того, как должны обрабатываться связанные данные в дочерней таблице при обновлении или удалении связанной записи в родительской таблице. Четыре типичных каскадных действия:

  • КАСКАД: он распространяет изменения в родительской таблице на связанные записи в дочерней таблице. Когда запись в родительской таблице удаляется или обновляется, все связанные дочерние записи автоматически удаляются или обновляются.
  • SET NULL: он устанавливает значения внешнего ключа в связанных дочерних записях в NULL, когда ссылочная запись в родительской таблице удаляется или обновляется. Это действие полезно, когда необходимо сохранить данные дочерней записи, но связь между родительской и дочерней записями разрывается.
  • SET DEFAULT: он устанавливает значения внешнего ключа в связанных дочерних записях в соответствующие значения по умолчанию, когда ссылочная запись в родительской таблице удаляется или обновляется. Это действие полезно, когда значение по умолчанию поля внешнего ключа имеет определенное значение в контексте приложения.
  • НЕТ ДЕЙСТВИЙ: гарантирует, что никакие действия не будут предприняты в отношении связанных дочерних записей при удалении или обновлении связанной записи в родительской таблице. Вместо этого база данных отклоняет операцию, если она нарушает ссылочную целостность.

Помимо каскадных действий, триггеры могут использоваться для обеспечения ссылочной целостности. Триггеры — это процедурные блоки кода, обычно написанные на языке программирования баз данных (например, PL/SQL, T-SQL или PL/pgSQL), которые могут выполняться автоматически в ответ на определенные события, такие как INSERT, UPDATE, DELETE или Операции TRUNCATE. Триггеры можно использовать для выполнения пользовательской проверки или поддержания ссылочной целостности в тех случаях, когда предопределенных ограничений и каскадных действий недостаточно.

Приложения, созданные AppMaster, используют базу данных, совместимую с PostgreSQL, в качестве основной базы данных, которая обеспечивает комплексную поддержку для определения и обеспечения ссылочной целостности с использованием различных типов ограничений, каскадных действий и триггеров. В результате приложения, созданные AppMaster, могут обеспечить мощную и надежную основу для создания решений корпоративного уровня с интенсивным использованием данных, сохраняя при этом согласованность, целостность и точность данных.

Более того, возможность генерировать новые наборы приложений менее чем за 30 секунд, а также устранение технического долга за счет последовательного восстановления приложений с нуля гарантирует сохранение ссылочной целостности даже при изменении требований и схем базы данных с течением времени. Таким образом, платформа AppMaster хорошо оснащена для решения сложных задач взаимодействия и управления данными, часто встречающихся при разработке современного программного обеспечения, что делает ее надежным выбором для создания масштабируемых, удобных в обслуживании и высокопроизводительных приложений с надежными гарантиями ссылочной целостности.

Изучите больше терминов:
Внешнее соединение Внешний ключ Внутреннее соединение Денормализация Индекс Кортеж Первичный ключ Посмотреть Присоединяйтесь Свойства ACID (атомарность, согласованность, изоляция, долговечность) Связь Язык определения данных (DDL) Язык структурированных запросов (SQL) Язык управления данными (DCL) Язык управления транзакциями (TCL)

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