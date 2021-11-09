Без эффективного управления проектами членам команды приходится выполнять как можно больше процедур, и такой подход не приводит к успеху. Существует несколько известных методологий управления проектами, таких как Scrum и Kanban. Но есть одна методология, которая объединяет лучшие практики из них. Преимущества Scrum и Kanban объединены в гибридном подходе, известном как Scrumban. Он идеально подходит для проектов, которые развиваются быстро и непрерывно и чувствуют себя ограниченными Scrum и Kanban. Этот подход также может применяться как к краткосрочному, так и к долгосрочному управлению проектами, поскольку он достаточно адаптируется.

Что такое методология Scrumban?

Одним словом, Scrum — это Agile-подход, который является простым и итеративным и разбивает проект на более мелкие, более управляемые задачи. Scrum вводит идею спринтов, когда члены команды выделяют время, когда они концентрируются только на текущей задаче. Вы можете выбрать любую продолжительность спринта, если она находится в диапазоне от 1 до 4 недель. Спринты в две недели, тем не менее, являются нормой. И Kanban, и Scrum известны своей совместимостью и простотой. В отличие от Scrum, который обновляет текущую систему, Kanban концентрируется на повышении ее эффективности. Частью настройки Канбана является доска Канбан с как минимум тремя основными столбцами, которые могут с первого взгляда показать вам статус вашего проекта. Канбан ограничивает незавершенную работу, чтобы предотвратить перегрузку команды из-за того, что нужно выполнить слишком много за один раз, в отличие от Scrum, где ограничивающим элементом является время (спринты).

Scrumban — это методология Agile , которая помогает членам команды более эффективно управлять проектами. Первоначально он использовался как переходная методология Scrumban. Тем не менее, Scrumban в конечном итоге завоевал популярность среди членов команды и превратился в самостоятельную технику.

Ключевые аспекты Scrumban

Есть пять аспектов Scrumban, которые будут задействованы в реализации и адаптации.

Триггер планирования и планирования

Команда планирует предстоящий спринт в Scrumban на основе прошлых результатов и оценок. Команды Scrumban используют триггер планирования, чтобы определить, когда начинать планирование следующей итерации. Эта цифра показывает, сколько задач должно остаться в невыполненной работе после совещания группы по планированию.

Канбан-доска

Команды Scrumban используют доску Kanban для отслеживания выполняемой работы. Они могут отслеживать всю запланированную, выполненную и завершенную работу. Хотя канбан-доски могут различаться от команды к команде, они часто состоят из невыполненной работы, раздела процесса (который разделен на столбцы в зависимости от вашего процесса) и столбца «Готово».

Очень важно помнить, что члены команды сами выбирают задания из бэклога. После завершения работы член команды просматривает невыполненную работу и выбирает задачу с наивысшим приоритетом в соответствии со своим набором навыков. Вот почему так важно проверять доску каждый день и корректировать приоритеты по мере необходимости.

лимит незавершенного производства

Команды Scrumban устанавливают ограничение на количество рабочих элементов, над которыми они могут работать одновременно, чтобы гарантировать постоянную доставку ценности. Для описания этого используется предел незавершенного производства (WIP). Это позволяет с большей готовностью оценивать сроки выполнения всех рабочих элементов и ускоряет выполнение каждого отдельного рабочего элемента. Это ограничение часто устанавливается командами в зависимости от размера их состава. Например, если в команде пять членов, максимальное количество незавершенных работ равно пяти. В результате каждый член команды может сосредоточиться на одной задаче за раз.

Сегменты планирования

Метод долгосрочного планирования, используемый Scrumban-командами, называется сегментами планирования. Команда разбивает свою дорожную карту на три блока, которые могут быть списками или просто дополнительными столбцами на канбан-доске. Самые большие идеи и цели команды, которые она надеется выполнить за год, хранятся в первом ведре. Более четкие планы, которые команда надеется выполнить в течение шести месяцев, содержатся во втором сегменте. Подробные планы на ближайшие три месяца хранятся в третьем ведре. Планы добавляются в бэклог и выполняются в последующей итерации, когда команда решает двигаться вперед с ними.

Полное руководство по внедрению Scrumban

Как и Scrum, Scrumban визуализирует весь проект на доске Scrumban, сравнимой с доской Kanban, но предоставляет вам больше информации и свободы. Доска Scrumban также работает крошечными итерациями по две недели. Этот метод заимствует идеи вытягивания работы, ограничения незавершенного производства и непрерывных операций из методологии Канбан. Как правило, цикл Scrumban состоит из этих шести фаз, которые повторяются для каждого спринта на протяжении всего проекта. Фазы можно описать следующим образом.

Уточнение рабочего элемента

Каждый спринт начинается с уточнения рабочих элементов, целью которого является определение того, какие рабочие элементы следует учитывать для следующей итерации. В этом совещании участвуют руководитель проекта и другие заинтересованные лица, что помогает определить дальнейший план действий команды. Крайне важно подумать о том, какой из предложенных пунктов задачи является наиболее важным и почему. После того, как ваш список был расставлен по приоритетам, вы должны указать, что необходимо сделать для каждого элемента в списке. Таким образом, это поможет легко взяться за рабочие элементы и начать работать над ними всякий раз, когда команда собирается вместе для сеанса планирования.

Планирование

Команда Scrumban встречается, чтобы организовать задачи на предстоящее время спринта после начала проекта, а затем периодически. Команда выбирает основные рабочие элементы из списка невыполненных работ для уточненного продукта, детализирует требования каждого из них и рассчитывает время, необходимое для выполнения каждого из них. Количество задач, которые команда может выполнить за время спринта, ограничено.

Ежедневный стендап

Группа приступает к выполнению поставленных задач. В зависимости от своего приоритета каждый член команды выбирает задачи из бэклога. Ни один член команды не может работать более чем над одной работой одновременно, чтобы обеспечить быстрое выполнение задач. Команда собирается ежедневно, чтобы оценить работу на кратком стендовом совещании, чтобы измерить прогресс и выявить проблемы.

Приостановка работы, сортировка и стабилизация

Менеджер проекта может приостановить работу, если команда работает с ограниченными по времени спринтами или проект близится к завершению. В результате команда не может добавлять новые задачи в бэклог. Затем менеджер проекта проводит сортировку, чтобы определить, какие элементы управления проектом будут выполнены командой в течение текущего времени спринта или проекта, а какие останутся незавершенными. Заморозка и сортировка работ относятся к решению команды прекратить расширение и стабилизировать объем выполняемой работы.

Выпускать

Время спринта заканчивается, когда команда уложится в срок или завершит все поставленные задачи. Команда хочет постепенно улучшать конечный продукт во время спринта, а затем демонстрировать его заинтересованным сторонам при выпуске.

Ретроспектива

Ретроспектива — это последний этап процесса Scrumban. При каждом выпуске команда собирается, чтобы обсудить свои рабочие процедуры, оценить, что прошло хорошо, и решить, что нужно улучшить в следующем цикле. Это отличное время, чтобы внести изменения в процесс и зафиксировать одно или два ощутимых улучшения для предстоящего спринта.

Почему Скрамбан?

Есть три основные причины для использования Scrumban:

Легче внедрить, чем Scrum . Процесс Scrumban свободнее и больше похож на Kanban. В результате команды могут учиться и адаптироваться к нему быстрее. Отлично подходит для команд по разработке продуктов и R&D . Быстрая процедура обеспечивает быстрое и относительно безрисковое тестирование концепции. Постоянное улучшение . Благодаря Scrum команда гарантированно вносит лучшие улучшения, продвигая свой рабочий процесс.

В чем разница между Scrum, Kanban и Scrumban?

Скрам — самый сложный в реализации, самый строгий процесс из трех вариантов. Он состоит из времени спринта, которое четко определяет цели и сроки, дает менеджеру проекта полную власть и эффективно работает для быстрых, больших и сложных проектов. Сроки могут быть превышены в результате проведения слишком большого количества совещаний, что приводит к излишне трудоемким частям эффективного процесса. Кроме того, неквалифицированные команды иногда создают больше дефектов или неправильно проектируют архитектуру.

— самый сложный в реализации, самый строгий процесс из трех вариантов. Он состоит из времени спринта, которое четко определяет цели и сроки, дает менеджеру проекта полную власть и эффективно работает для быстрых, больших и сложных проектов. Сроки могут быть превышены в результате проведения слишком большого количества совещаний, что приводит к излишне трудоемким частям эффективного процесса. Кроме того, неквалифицированные команды иногда создают больше дефектов или неправильно проектируют архитектуру. Канбан , пожалуй, самая простая и адаптируемая методика. Процесс ориентирован на Канбан, а работа визуализируется. Это обеспечивает гибкость процесса, гарантируя, что все в команде находятся на одной странице, и выявляет любые узкие места рабочего процесса. Когда вам нужно поделиться оценками, Канбан менее полезен. Это значительно усложняет жизнь членов команды, когда они хотят отслеживать индивидуальный вклад команды.

, пожалуй, самая простая и адаптируемая методика. Процесс ориентирован на Канбан, а работа визуализируется. Это обеспечивает гибкость процесса, гарантируя, что все в команде находятся на одной странице, и выявляет любые узкие места рабочего процесса. Когда вам нужно поделиться оценками, Канбан менее полезен. Это значительно усложняет жизнь членов команды, когда они хотят отслеживать индивидуальный вклад команды. Scrumban использует систематизацию, предоставляемую Scrum, и визуализацию, предоставляемую Kanban, чтобы объединить преимущества обеих методологий. Это происходит естественным образом и легко регулируется без добавления ненужной сложности. Поэтому Scrumban достаточно адаптируется для производства и успешно работает как в больших, так и в малых проектах.

Вывод

Вы когда-нибудь пытались что-то сделать, но обнаруживали, что ваши усилия совершенно неэффективны? Мы можем стать слишком сосредоточенными на проблемах и не суметь их решить. Для определения фундаментальной проблемы требуется нестандартное мышление и планирование. Приняв совершенно новую стратегию, гибкие методы попытались устранить фундаментальные недостатки в управлении проектами. По своей сути метод Scrumban включает в себя лучшие практики как Scrum, так и Kanban. Scrabman изменил управление проектами. Так же, как отсутствие кода изменило разработку программного обеспечения. Платформы без кода позволяют любому человеку с творческим мышлением разрабатывать программное обеспечение. Платформа без кода AppMaster не только позволяет создавать веб-приложения и мобильные приложения, но и генерирует исходный код, который вы можете взять и не привязываться к платформе.