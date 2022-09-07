Etkili proje yönetimi olmadan, ekip üyeleri mümkün olduğu kadar çok prosedürle baş etmeye bırakılır ve bu yaklaşım başarıya yol açmaz. Scrum ve Kanban gibi iyi bilinen birkaç proje yönetimi metodolojisi vardır. Ancak onlardan en iyi uygulamaları birleştiren bir metodoloji var. Scrum ve Kanban avantajları, Scrumban olarak bilinen hibrit yaklaşımda birleştirilir. Hızlı ve sürekli hareket eden ve Scrum ve Kanban tarafından kısıtlanmış hisseden projeler için mükemmel bir seçimdir. Yaklaşım, yeterince uyarlanabilir olduğu için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli proje yönetimine uygulanabilir.

Scrumban metodolojisi nedir?

Tek kelimeyle, Scrum, basit ve yinelemeli ve bir projeyi daha küçük, daha yönetilebilir görevlere bölen Çevik bir yaklaşımdır. Scrum, takım üyelerinin yalnızca eldeki mevcut göreve konsantre olduğu zamanları bir kenara bırakan sprint fikrini sunar. 1 ila 4 hafta arasında olduğu sürece herhangi bir sprint süresini seçebilirsiniz. Yine de iki haftalık sprintler normdur. Hem Kanban hem de Scrum, uyumlulukları ve basitlikleri ile ünlüdür. Mevcut sistemi güncelleyen Scrum'ın aksine Kanban, etkinliğini artırmaya odaklanır. Kanban kurulumunun bir parçası, projenizin durumunu bir bakışta gösterebilecek en az üç temel sütuna sahip bir Kanban panosudur. Kanban, sınırlayıcı unsurun zaman (sprintler) olduğu Scrum'ın aksine, takımın bir kerede başarması gereken çok fazla şey olması nedeniyle aşırı yüklenmesini önlemek için devam eden çalışmayı kısıtlar.

Scrumban, ekip üyelerine daha etkili proje yönetiminde yardımcı olan Çevik bir metodolojidir . Başlangıçta bir geçiş Scrumban metodolojisi olarak kullanıldı. Bununla birlikte, Scrumban sonunda ekip üyeleri ile çekiş kazandı ve bağımsız bir teknik olarak ortaya çıktı.

Scrumban'ın temel yönleri

Scrumban'ın uygulama ve uyarlamaya dahil olacak beş yönü vardır.

Planlama ve planlama tetikleyicisi

Takım, Scrumban'daki yaklaşan sprint için geçmiş performans ve tahmine dayalı planlar yapar. Scrumban ekipleri, bir sonraki yineleme için ne zaman planlamaya başlayacaklarını belirlemek için bir planlama tetikleyicisi kullanır. Bu şekil, ekibin planlama toplantısından sonra biriktirme listesinde kaç görevin kalması gerektiğini gösterir.

kanban tahtası

Scrumban ekipleri, tamamlanan işi takip etmek için bir Kanban panosunu kullanır. Planlanan, yürütülen ve biten tüm işleri takip edebilirler. Kanban panoları takımdan takıma farklılık gösterebilse de, genellikle bir biriktirme listesi, bir süreç bölümü (sürecinize bağlı olarak sütunlara bölünmüştür) ve bir bitmiş sütunundan oluşur.

Ekip üyelerinin birikmiş iş listesinden kendi atamalarını seçtiğini hatırlamak çok önemlidir. İşi bitirdikten sonra, bir ekip üyesi biriktirme listesine bakar ve becerilerine göre en yüksek önceliğe sahip görevi seçer. Bu nedenle panoyu her gün kontrol etmek ve öncelikleri gerektiği gibi ayarlamak çok önemlidir.

Devam Eden Çalışma sınırı

Scrumban ekipleri, tutarlı bir değer teslimatını garanti etmek için bir kerede üzerinde çalışabilecekleri iş öğelerinin sayısına bir sınır koyar. Bunu açıklamak için Devam Eden Çalışma (WIP) sınırı kullanılır. Tüm iş kalemlerinin teslimat tarihlerini daha kolay tahmin etmeyi mümkün kılar ve her bir iş kaleminin teslimatını hızlandırır. Bu sınır genellikle takımlar tarafından kadrolarının büyüklüğüne göre belirlenir. Örneğin, beş ekip üyesi varsa, WIP maksimumu beştir. Sonuç olarak, her ekip üyesi aynı anda bir göreve odaklanabilir.

Paketleri planlama

Scrumban ekipleri tarafından kullanılan uzun vadeli planlama yöntemine planlama kovaları denir. Ekip, yol haritasını Kanban panosunda listeler veya yalnızca ek sütunlar olabilecek üç bölümde düzenler. Takımın bir yıl içinde gerçekleştirmeyi umduğu en büyük fikirleri ve hedefleri ilk kovada tutulur. Takımın altı ay içinde gerçekleştirmeyi umduğu daha net planlar ikinci kovada yer alıyor. Önümüzdeki üç aya ilişkin ayrıntılı planlar üçüncü kovada tutuluyor. Planlar biriktirme listesine eklenir ve sonraki yinelemede ekip onlarla ilerlemeye karar verdiğinde gerçekleştirilir.

Scrumban uygulaması için nihai rehber

Scrum gibi, Scrumban da tüm projeyi bir Scrumban panosunda görselleştirir, bir Kanban panosuna benzer, ancak size daha fazla bilgi ve özgürlük sağlar. Scrumban tahtası ayrıca iki haftalık küçük yinelemelerde çalışır. Bu teknik, işi çekme, Devam Eden Çalışmayı sınırlandırma ve sürekli operasyon fikirlerini Kanban metodolojisinden ödünç alır. Tipik olarak, Scrumban döngüsü, proje boyunca her sprint için tekrarlanan bu altı aşamadan oluşur. Aşamalar aşağıdaki gibi açıklanabilir.

İş öğesi iyileştirme

Her sprint zamanı, bir sonraki yineleme için hangi iş öğelerinin dikkate alınması gerektiğini belirlemeyi amaçlayan iş öğesi iyileştirme ile başlar. Proje yöneticisi ve diğer paydaşlar, ekibin bir sonraki eylem planının belirlenmesine yardımcı olan bu toplantıya katılır. Önerilen görev öğelerinden hangisinin en önemli olduğunu ve nedenini düşünmek çok önemlidir. Listeniz önceliklendirildikten sonra, listedeki her bir madde için yapılması gerekenleri belirtmelisiniz. Bu nedenle, ekip bir planlama oturumu için bir araya geldiğinde iş öğelerini kolayca almanıza ve bunlar üzerinde çalışmaya başlamanıza yardımcı olacaktır.

Planlama

Scrumban ekibi, proje başladıktan sonra ve ardından periyodik olarak yaklaşan sprint zamanları için görevleri organize etmek için toplanır. Ekip, rafine ürün için biriktirme listesinden en iyi iş kalemlerini seçer, her birinin gereksinimlerini detaylandırır ve her birini tamamlamak için gereken süreyi hesaplar. Takımın bir sprint süresinde bitirebileceği görev sayısı sınırlıdır.

Günlük stand-up

Grup, verilen görevler üzerinde çalışmaya başlar. Önceliklerine bağlı olarak, her ekip üyesi biriktirme listesinden görevleri seçer. Hiçbir ekip üyesi, görevlerin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için aynı anda birden fazla işte çalışamaz. Ekip, ilerlemeyi ölçmek ve sorunları belirlemek için kısa bir stand-up toplantısında işleri değerlendirmek için günlük olarak toplanır.

İş dondurma, triyaj ve stabilizasyon

Ekip, zaman sınırlamalı sprintlerle çalışıyorsa veya proje tamamlanmak üzereyse, proje yöneticisi işi dondurma uygulayabilir. Sonuç olarak, ekip biriktirme listesine yeni görevler ekleyemez. Ardından proje yöneticisi, mevcut sprint süresi veya proje sırasında ekip tarafından hangi proje yönetimi öğelerinin tamamlanacağını ve hangilerinin eksik bırakılacağını belirlemek için bir Önceliklendirme yürütür. İşin dondurulması ve triyaj, ekibin genişlemeyi durdurma ve tamamlanan işin miktarını dengeleme kararına atıfta bulunur.

Serbest bırakmak

Takım son teslim tarihine ulaştığında veya atanan tüm görevleri bitirdiğinde sprint süresi sona erer. Ekip, sprint sırasında nihai ürünü aşamalı olarak iyileştirmek ve ardından bunu sürümde paydaşlara sergilemek istiyor.

retrospektif

Retrospektif, Scrumban sürecinin son aşamasıdır. Her sürümde ekip, çalışma prosedürlerini tartışmak, nelerin iyi gittiğini değerlendirmek ve bir sonraki döngü için nelerin iyileştirilmesi gerektiğine karar vermek için toplanır. Bu, süreç değişikliklerini tanıtmak ve yaklaşan sprint için bir veya iki somut iyileştirme taahhüt etmek için mükemmel bir zamandır.

Neden Scrumban?

Scrumban'ın kullanılmasının üç ana nedeni vardır:

Scrum'a göre benimsenmesi daha kolaydır . Scrumban'ın süreci daha gevşek ve daha çok Kanban'ınkine benzer. Sonuç olarak ekipler daha hızlı öğrenebilir ve buna uyum sağlayabilir. Ürün geliştirme ve Ar-Ge ekipleri için mükemmel . Hızlı tempolu prosedür, hızlı ve nispeten risksiz konsept testi sağlar. Devam eden iyileştirme . Scrum sayesinde ekibin iş akışlarını geliştirirken daha iyi iyileştirmeler yaratması garanti edilir.

Scrum, Kanban ve Scrumban arasındaki fark nedir?

Scrum , uygulanması en zor olan, üç seçenek arasında en katı olanıdır. Hedefleri ve son tarihleri açıkça tanımlayan, proje yöneticisinin tam yetkiye sahip olmasını sağlayan ve hızlı hareket eden, büyük ve karmaşık projeler için etkin bir şekilde işlev gören sprint zamanından oluşur. Çok fazla toplantı yapmanın bir sonucu olarak zaman sınırları aşılabilir, bu da aksi takdirde etkili bir sürecin gereksiz yere zaman alan kısımlarına yol açar. Ek olarak, vasıfsız ekipler bazen daha fazla kusur üretir veya mimariyi yanlış tasarlar.

, uygulanması en zor olan, üç seçenek arasında en katı olanıdır. Hedefleri ve son tarihleri açıkça tanımlayan, proje yöneticisinin tam yetkiye sahip olmasını sağlayan ve hızlı hareket eden, büyük ve karmaşık projeler için etkin bir şekilde işlev gören sprint zamanından oluşur. Çok fazla toplantı yapmanın bir sonucu olarak zaman sınırları aşılabilir, bu da aksi takdirde etkili bir sürecin gereksiz yere zaman alan kısımlarına yol açar. Ek olarak, vasıfsız ekipler bazen daha fazla kusur üretir veya mimariyi yanlış tasarlar. Kanban belki de en basit ve uyarlanabilir tekniktir. Süreç bir Kanban'a odaklanır ve iş görselleştirilir. Bu, süreci esnek tutarken ekipteki herkesin aynı fikirde olmasını sağlar ve tüm iş akışı darboğazlarını ortaya çıkarır. Puanları paylaşmanız gerektiğinde Kanban daha az kullanışlıdır. Ekibin bireysel katkılarını izlemek istediklerinde ekip üyelerinin hayatlarını çok daha zorlaştırır.

belki de en basit ve uyarlanabilir tekniktir. Süreç bir Kanban'a odaklanır ve iş görselleştirilir. Bu, süreci esnek tutarken ekipteki herkesin aynı fikirde olmasını sağlar ve tüm iş akışı darboğazlarını ortaya çıkarır. Puanları paylaşmanız gerektiğinde Kanban daha az kullanışlıdır. Ekibin bireysel katkılarını izlemek istediklerinde ekip üyelerinin hayatlarını çok daha zorlaştırır. Scrumban , her iki metodolojinin avantajlarını birleştirmek için Scrum tarafından sağlanan sistemleştirmeyi ve Kanban tarafından sağlanan görselleştirmeyi kullanır. Bu doğal olarak gerçekleşir ve gereksiz karmaşıklık eklemeden kolayca ayarlanabilir. Bu nedenle Scrumban, üretim için yeterince uyarlanabilir ve hem büyük hem de küçük projelerde başarılı olur.

Çözüm

Hiç çabalarınızın tamamen etkisiz olduğunu keşfetmek için herhangi bir şey yapmayı denediniz mi? Sorunlara fazla odaklanabilir ve onları çözemeyebiliriz. Temel sorunu belirlemek için yanal düşünme ve planlama gerektirir. Çevik teknikler, tamamen yeni bir strateji benimseyerek proje yönetimindeki temel zayıflıkları gidermeye çalıştı. Scrumban tekniği özünde hem Scrum'dan hem de Kanban'dan en iyi uygulamaları içerir. Scrabman proje yönetimini değiştirdi. Aynı şekilde, kodsuz dönüştürülmüş yazılım geliştirme. Kodsuz platformlar, yaratıcı bir zihniyete sahip herkesin yazılım geliştirmesine izin verir. Kodsuz platform AppMaster, yalnızca web ve mobil uygulamalar oluşturmanıza izin vermekle kalmaz, aynı zamanda alabileceğiniz ve platforma bağlı olmayan kaynak kodunu da oluşturur.