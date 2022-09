Ohne effektives Projektmanagement werden den Teammitgliedern möglichst viele Vorgänge überlassen, was nicht zum Erfolg führt. Es gibt mehrere bekannte Projektmanagementmethoden wie Scrum und Kanban. Aber es gibt eine Methodik, die Best Practices daraus kombiniert. Die Vorteile von Scrum und Kanban werden in dem als Scrumban bekannten hybriden Ansatz kombiniert. Es eignet sich perfekt für Projekte, die schnell und kontinuierlich voranschreiten und sich durch Scrum und Kanban eingeschränkt fühlen. Der Ansatz kann auch sowohl auf kurzfristiges als auch auf langfristiges Projektmanagement angewendet werden, da er anpassungsfähig genug ist.

Was ist die Scrumban-Methodik?

Kurz gesagt, Scrum ist ein agiler Ansatz, der unkompliziert und iterativ ist und ein Projekt in kleinere, leichter zu bewältigende Aufgaben aufteilt. Scrum führt die Idee von Sprints ein, die Zeiten festlegen, in denen sich die Teammitglieder nur auf die aktuelle Aufgabe konzentrieren. Sie können eine beliebige Sprintdauer auswählen, solange sie im Bereich von 1 bis 4 Wochen liegt. Sprints von zwei Wochen sind jedoch die Regel. Sowohl Kanban als auch Scrum sind bekannt für ihre Kompatibilität und Einfachheit. Im Gegensatz zu Scrum, das das aktuelle System aktualisiert, konzentriert sich Kanban auf die Steigerung seiner Effektivität. Teil eines Kanban-Setups ist ein Kanban-Board mit mindestens drei grundlegenden Spalten, die Ihnen den Status Ihres Projekts auf einen Blick zeigen können. Kanban schränkt den Work-in-Progress ein, um zu verhindern, dass das Team überlastet wird, indem zu viel auf einmal erledigt werden muss, im Gegensatz zu Scrum, wo das begrenzende Element die Zeit (Sprints) ist.

Scrumban ist eine agile Methodik , die Teammitgliedern bei einem effektiveren Projektmanagement hilft. Es wurde ursprünglich als Übergangsmethode für Scrumban eingesetzt. Scrumban fand jedoch schließlich bei den Teammitgliedern Anklang und entwickelte sich zu einer eigenständigen Technik.

Schlüsselaspekte von Scrumban

Es gibt fünf Aspekte von Scrumban, die an der Implementierung und Anpassung beteiligt wären.

Planung und Planungsauslöser

Das Team plant für den bevorstehenden Sprint in Scrumban basierend auf früheren Leistungen und Schätzungen. Scrumban-Teams verwenden einen Planungsauslöser, um zu bestimmen, wann mit der Planung für die folgende Iteration begonnen werden soll. Diese Zahl gibt an, wie viele Aufgaben nach dem Planungsmeeting des Teams im Backlog verbleiben sollten.

Kanban-Board

Scrumban-Teams verwenden ein Kanban-Board, um den Überblick über die abgeschlossene Arbeit zu behalten. Sie behalten den Überblick über alle geplanten, ausgeführten und abgeschlossenen Arbeiten. Obwohl Kanban-Boards von Team zu Team unterschiedlich sein können, bestehen sie oft aus einem Backlog, einem Prozessabschnitt (der je nach Prozess in Spalten unterteilt ist) und einer Erledigt-Spalte.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Teammitglieder ihre eigenen Aufgaben aus dem Backlog auswählen. Nach Abschluss der Arbeit sieht sich ein Teammitglied den Rückstand an und wählt die Aufgabe mit der höchsten Priorität gemäß seinen Fähigkeiten aus. Aus diesem Grund ist es wichtig, das Board jeden Tag zu überprüfen und die Prioritäten bei Bedarf anzupassen.

WIP-Limit

Scrumban-Teams begrenzen die Anzahl der Arbeitselemente, an denen sie gleichzeitig arbeiten können, um eine konsistente Wertschöpfung zu gewährleisten. Um dies zu beschreiben, wird ein Work In Progress (WIP)-Limit verwendet. Es ermöglicht eine bessere Abschätzung der Liefertermine aller Workitems und beschleunigt die Lieferung jedes einzelnen Workitems. Diese Obergrenze wird häufig von Teams basierend auf der Größe ihres Kaders festgelegt. Wenn es beispielsweise fünf Teammitglieder gibt, beträgt das WIP-Maximum fünf. Dadurch kann sich jedes Teammitglied auf eine Aufgabe nach der anderen konzentrieren.

Eimer planen

Die langfristige Planungsmethode, die von Scrumban-Teams verwendet wird, nennt sich Planning Bucket. Das Team legt seine Roadmap in drei Buckets an, die Listen oder nur zusätzliche Spalten auf einem Kanban-Board sein können. Die größten Ideen und Ziele des Teams, die es in einem Jahr zu erreichen hofft, werden im ersten Eimer aufbewahrt. Klarere Pläne, die das Team innerhalb von sechs Monaten umzusetzen hofft, sind im zweiten Eimer enthalten. Die detaillierten Pläne für die kommenden drei Monate werden im dritten Eimer aufbewahrt. Die Pläne werden dem Backlog hinzugefügt und in der nachfolgenden Iteration ausgeführt, wenn das Team beschließt, mit ihnen fortzufahren.

Ultimativer Leitfaden zur Scrumban-Implementierung

Wie Scrum visualisiert Scrumban das komplette Projekt auf einem Scrumban-Board, vergleichbar mit einem Kanban-Board, bietet Ihnen aber mehr Informationen und Freiheit. Scrumban Board funktioniert auch in winzigen Iterationen von zwei Wochen. Diese Technik leiht sich die Ideen des Ziehens von Arbeit, der Begrenzung des WIP und des kontinuierlichen Betriebs aus der Kanban-Methodik. Typischerweise besteht der Scrumban-Zyklus aus diesen sechs Phasen, die während des gesamten Projekts für jeden Sprint wiederholt werden. Die Phasen können wie folgt beschrieben werden.

Workitem-Verfeinerung

Jede Sprint-Zeit beginnt mit der Workitem-Verfeinerung, die darauf abzielt, festzulegen, welche Workitems für die folgende Iteration berücksichtigt werden sollen. Der Projektmanager und andere Interessengruppen nehmen an diesem Treffen teil, das bei der Festlegung der nächsten Vorgehensweise des Teams hilft. Es ist wichtig, darüber nachzudenken, welches der vorgeschlagenen Aufgabenelemente am wichtigsten ist und warum. Sobald Ihre Liste priorisiert wurde, müssen Sie angeben, was für jedes Element auf der Liste getan werden muss. So hilft es, die Arbeitsaufgaben einfach aufzunehmen und mit der Arbeit daran zu beginnen, wann immer das Team zu einer Planungssitzung zusammenkommt.

Planung

Das Scrumban-Team trifft sich, um Aufgaben für die bevorstehende Sprint-Zeit nach Projektstart und dann regelmäßig zu organisieren. Das Team wählt die wichtigsten Arbeitselemente aus dem Rückstand für das verfeinerte Produkt aus, beschreibt die Anforderungen jedes einzelnen und berechnet die Zeit, die für die Fertigstellung jedes einzelnen erforderlich ist. Die Anzahl der Aufgaben, die das Team in einer Sprintzeit erledigen darf, ist begrenzt.

Tägliches Aufstehen

Die Gruppe bearbeitet die zugewiesenen Aufgaben. Je nach Priorität wählt jedes Teammitglied Aufgaben aus dem Backlog aus. Kein Teammitglied darf gleichzeitig an mehr als einem Job arbeiten, um sicherzustellen, dass Aufgaben schnell erledigt werden. Das Team trifft sich täglich, um die Arbeit in einem kurzen Standup-Meeting zu bewerten, den Fortschritt zu messen und Probleme zu identifizieren.

Arbeitsstopp, Sichtung und Stabilisierung

Der Projektmanager kann einen Arbeitsstopp einführen, wenn das Team mit zeitlich begrenzten Sprints arbeitet oder das Projekt kurz vor dem Abschluss steht. Infolgedessen kann das Team dem Backlog keine neuen Aufgaben hinzufügen. Der Projektmanager führt dann eine Triage durch, um festzustellen, welche Projektmanagement-Elemente vom Team während der aktuellen Sprintzeit oder des aktuellen Projekts abgeschlossen werden und welche unvollständig bleiben. Arbeitsstopp und Triage beziehen sich auf die Entscheidung des Teams, die Erweiterung einzustellen und die Menge der geleisteten Arbeit zu stabilisieren.

Veröffentlichung

Die Sprintzeit ist vorbei, wenn das Team die Frist einhält oder alle zugewiesenen Aufgaben erledigt. Das Team möchte das Endprodukt während des Sprints schrittweise verbessern und es dann den Stakeholdern bei der Veröffentlichung präsentieren.

Retrospektive

Die Retrospektive ist die letzte Stufe des Scrumban-Prozesses. Bei jedem Release trifft sich das Team, um ihre Arbeitsabläufe zu besprechen, zu bewerten, was gut gelaufen ist, und zu entscheiden, was für den folgenden Zyklus verbessert werden muss. Dies ist ein ausgezeichneter Zeitpunkt, um Prozessänderungen einzuführen und sich auf ein oder zwei konkrete Verbesserungen für den bevorstehenden Sprint festzulegen.

Warum Scrumban?

Es gibt drei Hauptgründe für den Einsatz von Scrumban:

Einfacher zu übernehmen als Scrum . Der Prozess von Scrumban ist lockerer und ähnelt eher dem von Kanban. Dadurch können Teams schneller lernen und sich darauf einstellen. Hervorragend geeignet für Produktentwicklungs- und F&E-Teams . Das zügige Verfahren ermöglicht eine schnelle und relativ risikofreie Konzeptprüfung. Laufende Verbesserung . Dank Scrum wird das Team garantiert bessere Verbesserungen erzielen und gleichzeitig seinen Workflow vorantreiben.

Was ist der Unterschied zwischen Scrum, Kanban und Scrumban?

Scrum ist der am schwierigsten zu implementierende, strengste Prozess der drei Optionen. Es besteht aus der Sprint-Zeit, die Ziele und Fristen klar definiert, dem Projektleiter vollständige Befugnisse einräumt und für schnelllebige, große und komplizierte Projekte effektiv funktioniert. Durch zu viele Besprechungen können die Fristen überschritten werden, was zu unnötig zeitraubenden Teilen eines ansonsten effektiven Prozesses führt. Darüber hinaus erzeugen ungelernte Teams manchmal mehr Fehler oder entwerfen die Architektur nicht richtig.

ist der am schwierigsten zu implementierende, strengste Prozess der drei Optionen. Es besteht aus der Sprint-Zeit, die Ziele und Fristen klar definiert, dem Projektleiter vollständige Befugnisse einräumt und für schnelllebige, große und komplizierte Projekte effektiv funktioniert. Durch zu viele Besprechungen können die Fristen überschritten werden, was zu unnötig zeitraubenden Teilen eines ansonsten effektiven Prozesses führt. Darüber hinaus erzeugen ungelernte Teams manchmal mehr Fehler oder entwerfen die Architektur nicht richtig. Kanban ist vielleicht die einfachste und anpassungsfähigste Technik. Der Prozess konzentriert sich auf ein Kanban und die Arbeit wird visualisiert. Dadurch bleibt der Prozess flexibel, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass alle im Team auf derselben Seite sind und alle Workflow-Engpässe aufgedeckt werden. Wenn Sie Ergebnisse teilen müssen, ist Kanban weniger nützlich. Es erschwert das Leben der Teammitglieder erheblich, wenn sie die individuellen Beiträge des Teams nachverfolgen möchten.

ist vielleicht die einfachste und anpassungsfähigste Technik. Der Prozess konzentriert sich auf ein Kanban und die Arbeit wird visualisiert. Dadurch bleibt der Prozess flexibel, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass alle im Team auf derselben Seite sind und alle Workflow-Engpässe aufgedeckt werden. Wenn Sie Ergebnisse teilen müssen, ist Kanban weniger nützlich. Es erschwert das Leben der Teammitglieder erheblich, wenn sie die individuellen Beiträge des Teams nachverfolgen möchten. Scrumban nutzt die von Scrum bereitgestellte Systematisierung und die von Kanban bereitgestellte Visualisierung, um die Vorteile beider Methoden zu kombinieren. Dies geschieht auf natürliche Weise und ist leicht einstellbar, ohne unnötige Komplexität hinzuzufügen. Daher ist Scrumban anpassungsfähig genug für die Produktion und ist sowohl in großen als auch in kleinen Projekten erfolgreich.

Fazit

Haben Sie jemals versucht, etwas zu tun, nur um festzustellen, dass Ihre Bemühungen völlig wirkungslos waren? Wir könnten uns zu sehr auf Probleme konzentrieren und sie nicht lösen. Es erfordert Querdenken und Planung, um das grundlegende Problem zu bestimmen. Durch die Einführung einer völlig neuen Strategie versuchten die agilen Techniken, grundlegende Schwächen im Projektmanagement zu beheben. Im Kern beinhaltet die Scrumban-Technik die Best Practices von Scrum und Kanban. Scrabman hat das Projektmanagement transformiert. Genauso wie die No-Code-transformierte Softwareentwicklung. Die No-Code-Plattformen ermöglichen es jedem mit einer kreativen Denkweise, Software zu entwickeln. Die No-Code-Plattform AppMaster ermöglicht Ihnen nicht nur die Erstellung von Web- und Mobilanwendungen, sondern generiert auch den Quellcode, den Sie übernehmen können und nicht an die Plattform gebunden sind.