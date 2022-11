Senza una gestione efficace del progetto, i membri del team sono lasciati a gestire il maggior numero possibile di procedure, e questo approccio non porta al successo. Esistono diverse metodologie di gestione dei progetti ben note, come Scrum e Kanban. Ma esiste una metodologia che combina le migliori pratiche di queste metodologie. I vantaggi di Scrum e Kanban sono combinati nell'approccio ibrido noto come Scrumban. È perfetto per i progetti che si muovono in modo rapido e continuo e che si sentono limitati da Scrum e Kanban. L'approccio può anche essere applicato alla gestione di progetti sia a breve che a lungo termine, poiché è sufficientemente adattabile.

Che cos'è la metodologia Scrumban?

In una parola, Scrum è un approccio Agile diretto e iterativo che suddivide un progetto in attività più piccole e gestibili. Scrum introduce l'idea degli sprint, che sono momenti in cui i membri del team si concentrano solo sul compito in corso. È possibile scegliere qualsiasi durata dello sprint, purché sia compresa tra 1 e 4 settimane. Gli sprint di due settimane, tuttavia, sono la norma. Sia Kanban che Scrum sono noti per la loro compatibilità e semplicità. A differenza di Scrum, che aggiorna il sistema attuale, Kanban si concentra sul potenziamento della sua efficacia. Parte integrante di una configurazione Kanban è una lavagna Kanban con almeno tre colonne fondamentali che possono mostrare a colpo d'occhio lo stato del progetto. Il Kanban limita il work-in-progress per evitare che il team sia sovraccaricato da troppe cose da realizzare in una volta sola, a differenza di Scrum, dove l'elemento limitante è il tempo (sprint).

Scrumban è una metodologia Agile che aiuta i membri del team a gestire i progetti in modo più efficace. Inizialmente è stata utilizzata come metodologia Scrumban di transizione. Tuttavia, alla fine Scrumban ha guadagnato consensi tra i membri del team ed è emerso come tecnica a sé stante.

Aspetti chiave di Scrumban

Ci sono cinque aspetti di Scrumban che sarebbero coinvolti nell'implementazione e nell'adattamento.

Pianificazione e innesco della pianificazione

Il team pianifica lo sprint successivo in Scrumban sulla base delle prestazioni e delle stime passate. I team Scrumban utilizzano un trigger di pianificazione per determinare quando iniziare a pianificare l'iterazione successiva. Questa figura indica quanti compiti dovrebbero rimanere nel backlog dopo la riunione di pianificazione del team.

Lavagna Kanban

I team Scrumban utilizzano una lavagna Kanban per tenere traccia del lavoro che viene completato. Possono tenere traccia di tutto il lavoro pianificato, svolto e terminato. Sebbene le lavagne Kanban possano variare da un team all'altro, spesso sono composte da un backlog, una sezione di processo (divisa in colonne a seconda del processo) e una colonna di lavoro svolto.

È fondamentale ricordare che i membri del team scelgono i propri compiti dal backlog. Dopo aver terminato il lavoro, un membro del team esamina il backlog e sceglie il compito con la priorità più alta in base alle proprie competenze. Per questo motivo è fondamentale controllare il tabellone ogni giorno e modificare le priorità se necessario.

Limite di WIP

I team Scrumban pongono un limite al numero di elementi di lavoro su cui possono lavorare contemporaneamente, al fine di garantire una fornitura di valore costante. Per descrivere questo limite si utilizza un limite di Work In Progress (WIP). Questo limite consente di stimare più facilmente le date di consegna di tutti i lavori e di accelerare la consegna di ogni singolo lavoro. Questo limite viene spesso fissato dai team in base alle dimensioni del loro gruppo di lavoro. Ad esempio, se i membri del team sono cinque, il WIP massimo è cinque. Di conseguenza, ogni membro del team può concentrarsi su un'attività alla volta.

Secchi di pianificazione

Il metodo di pianificazione a lungo termine utilizzato dai team Scrumban si chiama "bucket di pianificazione". Il team definisce la propria roadmap in tre bucket, che possono essere elenchi o semplicemente colonne aggiuntive su una lavagna Kanban. Le idee e gli obiettivi più importanti che il team spera di realizzare in un anno sono conservati nel primo secchio. I piani più chiari che il team spera di realizzare entro sei mesi sono contenuti nel secondo secchio. I piani dettagliati per i tre mesi successivi sono conservati nel terzo bucket. I piani vengono aggiunti al backlog e realizzati nell'iterazione successiva, quando il team decide di portarli avanti.

Guida definitiva all'implementazione di Scrumban

Come Scrum, Scrumban visualizza l'intero progetto su una lavagna Scrumban, paragonabile a una lavagna Kanban ma che fornisce maggiori informazioni e libertà. Anche la lavagna Scrumban funziona in piccole iterazioni di due settimane. Questa tecnica prende in prestito dalla metodologia Kanban l'idea di tirare il lavoro, limitare il WIP e le operazioni continue. In genere, il ciclo Scrumban consiste in queste sei fasi, che vengono ripetute per ogni sprint durante il progetto. Le fasi possono essere descritte come segue.

Raffinamento degli elementi di lavoro

Ogni sprint inizia con il perfezionamento degli elementi di lavoro, che ha lo scopo di determinare quali elementi di lavoro devono essere presi in considerazione per l'iterazione successiva. Il project manager e gli altri stakeholder partecipano a questo incontro, che aiuta a determinare la prossima linea d'azione del team. È fondamentale pensare a quale delle attività proposte è più importante e perché. Una volta stabilito l'ordine di priorità, è necessario specificare cosa deve essere fatto per ogni voce dell'elenco. In questo modo sarà più facile prendere in mano le voci di lavoro e iniziare a lavorarci ogni volta che il team si riunisce per una sessione di pianificazione.

Pianificazione

Il team Scrumban si riunisce per organizzare i compiti per il prossimo sprint dopo l'inizio del progetto e poi periodicamente. Il team seleziona i principali elementi di lavoro dal backlog per il prodotto perfezionato, dettaglia i requisiti di ciascuno e calcola il tempo necessario per completarli. Il numero di attività che il team può portare a termine in uno sprint è limitato.

Standup giornaliero

Il gruppo si mette al lavoro sui compiti assegnati. In base alla loro priorità, ogni membro del team seleziona i compiti dal backlog. Nessun membro del team può lavorare su più di un lavoro alla volta, per garantire che i compiti vengano portati a termine rapidamente. Il team si riunisce quotidianamente per valutare il lavoro in una breve riunione di standup, al fine di misurare i progressi e identificare i problemi.

Blocco del lavoro, triage e stabilizzazione

Il project manager può implementare un blocco del lavoro se il team lavora con sprint a tempo o se il progetto sta per essere completato. Di conseguenza, il team non può aggiungere nuovi compiti al backlog. Il project manager conduce quindi un Triage per determinare quali elementi di gestione del progetto saranno completati dal team durante lo sprint o il progetto in corso e quali saranno lasciati incompleti. Il blocco del lavoro e il triage si riferiscono alla decisione del team di interrompere l'espansione e di stabilizzare la quantità di lavoro svolto.

Rilascio

Lo sprint si conclude quando il team rispetta la scadenza o termina tutti i compiti assegnati. Il team vuole migliorare in modo incrementale il prodotto finale durante lo sprint e poi presentarlo agli stakeholder al momento del rilascio.

Retrospettiva

La retrospettiva è l'ultima fase del processo Scrumban. A ogni rilascio, il team si riunisce per discutere le procedure di lavoro, valutare ciò che è andato bene e decidere cosa deve essere migliorato per il ciclo successivo. È un momento eccellente per introdurre modifiche al processo e impegnarsi a realizzare uno o due miglioramenti tangibili per lo sprint successivo.

Perché Scrumban?

Ci sono tre ragioni principali per l'uso di Scrumban:

Più facile da adottare rispetto a Scrum. Il processo di Scrumban è più sciolto e più simile a quello di Kanban. Di conseguenza, i team possono imparare e adattarsi più rapidamente. Eccellente per i team di sviluppo prodotto e di R&S. La procedura veloce consente di testare i concetti in modo rapido e relativamente privo di rischi. Miglioramento continuo. Grazie a Scrum, il team ha la garanzia di creare miglioramenti migliori mentre avanza il proprio flusso di lavoro.

Qual è la differenza tra Scrum, Kanban e Scrumban?

Tra le tre opzioni, Scrum è la più difficile da implementare e il processo più rigoroso. È costituito da tempi di sprint che definiscono chiaramente obiettivi e scadenze, consentono al project manager di avere piena autorità e funzionano efficacemente per progetti rapidi, grandi e complicati. I limiti di tempo possono essere superati a causa dell'organizzazione di troppe riunioni, che portano a un inutile dispendio di tempo in un processo altrimenti efficace. Inoltre, i team non qualificati a volte generano più difetti o progettano in modo improprio l'architettura.

Conclusione

Avete mai tentato di fare qualcosa per poi scoprire che i vostri sforzi erano del tutto inefficaci? Potremmo concentrarci troppo sui problemi e non riuscire a risolverli. È necessario un pensiero laterale e una pianificazione per determinare il problema fondamentale. Adottando una strategia completamente nuova, le tecniche agili hanno cercato di risolvere le debolezze fondamentali della gestione dei progetti. Nel suo cuore, la tecnica Scrumban include le migliori pratiche di Scrum e Kanban. Scrumban ha trasformato la gestione dei progetti. Allo stesso modo in cui il no-code ha trasformato lo sviluppo del software. Le piattaforme no-code consentono a chiunque abbia una mentalità creativa di sviluppare software. La piattaforma no-code AppMaster non solo consente di creare applicazioni web e mobili, ma genera anche il codice sorgente, che può essere prelevato senza essere vincolato alla piattaforma.