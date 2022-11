Zonder effectief projectmanagement wordt het aan de teamleden overgelaten om zoveel mogelijk procedures af te handelen, en die aanpak leidt niet tot succes. Er zijn verschillende bekende projectmanagementmethoden, zoals Scrum en Kanban. Maar er is één methodologie die de beste praktijken van hen combineert. De voordelen van Scrum en Kanban worden gecombineerd in de hybride aanpak die bekend staat als Scrumban. Het past perfect bij projecten die snel en continu in beweging zijn en zich beperkt voelen door Scrum en Kanban. De aanpak kan ook worden toegepast op zowel korte- als langetermijnprojectmanagement, omdat hij voldoende aanpasbaar is.

Wat is de Scrummethode?

In één woord, Scrum is een Agile aanpak die rechtlijnig en iteratief is en een project opdeelt in kleinere, beter beheersbare taken. Scrum introduceert het idee van sprints, dat zijn gereserveerde momenten waarop de teamleden zich alleen op de huidige taak concentreren. U kunt elke sprintduur kiezen, zolang die maar binnen het bereik van 1 tot 4 weken ligt. Sprints van twee weken zijn echter de norm. Zowel Kanban als Scrum staan bekend om hun compatibiliteit en eenvoud. In tegenstelling tot Scrum, dat het huidige systeem bijwerkt, concentreert Kanban zich op het verhogen van de effectiviteit ervan. Een onderdeel van een Kanban-opstelling is een Kanban-bord met ten minste drie fundamentele kolommen die je in één oogopslag de status van je project kunnen laten zien. Kanban beperkt het onderhanden werk om te voorkomen dat het team overbelast raakt doordat het te veel tegelijk moet doen, in tegenstelling tot Scrum, waar het beperkende element de tijd is (sprints).

Scrumban is een Agile methodologie die teamleden helpt bij effectiever projectmanagement. Het werd aanvankelijk gebruikt als een overgangsmethode van Scrumban. Maar uiteindelijk won Scrumban aan populariteit bij de teamleden en werd het een op zichzelf staande techniek.

Belangrijkste aspecten van Scrumban

Er zijn vijf aspecten van Scrumban die betrokken zijn bij de implementatie en aanpassing.

Planning en planningstrekker

Het team plant de komende sprint in Scrumban op basis van prestaties uit het verleden en inschattingen. Scrumban teams gebruiken een planning trigger om te bepalen wanneer ze moeten beginnen met plannen voor de volgende iteratie. Dit cijfer geeft aan hoeveel taken er nog in de backlog zouden moeten staan na de planningsvergadering van het team.

Kanban-bord

Scrumban-teams maken gebruik van een Kanban-bord om het werk dat wordt afgerond bij te houden. Zij kunnen al het geplande, uitgevoerde en voltooide werk bijhouden. Hoewel Kanban-borden van team tot team kunnen verschillen, bestaan ze vaak uit een backlog, een procesgedeelte (dat afhankelijk van je proces in kolommen is onderverdeeld), en een gedaan-kolom.

Het is essentieel om te onthouden dat de teamleden hun eigen opdrachten kiezen uit de backlog. Na afronding van het werk bekijkt een teamlid de backlog en kiest de taak met de hoogste prioriteit op basis van hun vaardigheden. Daarom is het cruciaal het bord elke dag te controleren en de prioriteiten zo nodig aan te passen.

WIP-limiet

Scrumban-teams stellen een limiet aan het aantal werkitems waaraan ze tegelijk kunnen werken om een consistente waardeoplevering te garanderen. Hiervoor wordt een Work In Progress (WIP)-limiet gebruikt. Hierdoor kunnen de leveringsdata van alle werkitems beter worden ingeschat en wordt de oplevering van elk afzonderlijk werkitem versneld. Deze limiet wordt vaak ingesteld door teams op basis van de grootte van hun rooster. Als er bijvoorbeeld vijf teamleden zijn, is het WIP-maximum vijf. Daardoor kan elk teamlid zich op één taak tegelijk concentreren.

Planning emmers

De langetermijnplanningsmethode die Scrumban teams gebruiken heet planning buckets. Het team legt zijn roadmap vast in drie buckets, die lijsten kunnen zijn of gewoon extra kolommen op een Kanban-bord. De grootste ideeën en doelstellingen van het team die het in een jaar hoopt te bereiken, worden in de eerste emmer bewaard. Duidelijkere plannen die het team binnen zes maanden hoopt uit te voeren staan in de tweede emmer. De gedetailleerde plannen voor de komende drie maanden worden bewaard in de derde emmer. De plannen worden toegevoegd aan de backlog en uitgevoerd in de volgende iteratie wanneer het team besluit ermee verder te gaan.

Ultieme gids voor de implementatie van Scrumban

Net als Scrum visualiseert Scrumban het volledige project op een Scrumban-bord, vergelijkbaar met een Kanban-bord, maar biedt je meer informatie en vrijheid. Scrumban board werkt ook in kleine iteraties van twee weken. Deze techniek leent de ideeën van het trekken van werk, het beperken van WIP, en continue operaties van de Kanban-methodologie. Typisch bestaat de Scrumban-cyclus uit deze zes fasen, die voor elke sprint gedurende het project worden herhaald. De fasen kunnen als volgt worden beschreven.

Verfijning van werkitems

Elke sprint begint met work item refinement, met als doel te bepalen welke work items voor de volgende iteratie in aanmerking komen. De projectmanager en andere belanghebbenden nemen deel aan deze vergadering, die helpt bij het bepalen van de volgende koers van het team. Het is cruciaal om na te denken over welke van de voorgestelde taken het meest cruciaal zijn en waarom. Zodra uw lijst is geprioriteerd, moet u voor elk item op de lijst aangeven wat er moet gebeuren. Zo kunt u de werkpunten gemakkelijk oppakken en eraan beginnen te werken wanneer het team samenkomt voor een planningssessie.

Planning

Het Scrumban team komt na de start van het project en daarna periodiek bijeen om de taken voor de komende sprint te organiseren. Het team selecteert de topwerkitems van de backlog voor het verfijnde product, detailleert de vereisten van elk ervan, en berekent de tijd die nodig is om elk ervan te voltooien. Het aantal taken dat het team in een sprinttijd mag afwerken is beperkt.

Dagelijkse standup

De groep gaat aan de slag met de toegewezen taken. Afhankelijk van hun prioriteit kiest elk teamlid taken uit de backlog. Geen enkel teamlid mag aan meer dan één taak tegelijk werken om ervoor te zorgen dat de taken snel worden afgewerkt. Het team komt dagelijks bijeen om het werk te evalueren in een korte stand-up meeting om de vooruitgang te meten en problemen te identificeren.

Werkstop, triage & stabilisatie

De projectmanager kan een work freeze invoeren als het team werkt met sprints met een time-box of als het project zijn voltooiing nadert. Daardoor kan het team geen nieuwe taken aan de backlog toevoegen. De projectmanager voert dan een Triage uit om te bepalen welke projectmanagementitems door het team tijdens de huidige sprinttijd of het huidige project zullen worden voltooid en welke onvolledig blijven. Work freeze en triage verwijzen naar de beslissing van het team om te stoppen met uitbreiden en de hoeveelheid werk die wordt uitgevoerd te stabiliseren.

Vrijgave

De sprinttijd is voorbij wanneer het team de deadline haalt of alle toegewezen taken afmaakt. Het team wil het eindproduct tijdens de sprint incrementeel verbeteren en het vervolgens bij de release aan de stakeholders presenteren.

Retrospectief

De retrospective is de laatste fase van het Scrumban-proces. Elke release komt het team bijeen om hun werkprocedures te bespreken, te evalueren wat goed ging, en te beslissen wat er verbeterd moet worden voor de volgende cyclus. Dit is een uitstekend moment om procesaanpassingen te introduceren en zich vast te leggen op één of twee tastbare verbeteringen voor de komende sprint.

Waarom Scrumban?

Er zijn drie belangrijke redenen voor het gebruik van Scrumban:

Gemakkelijker aan te nemen dan Scrum. Het proces van Scrumban is losser en meer verwant aan dat van Kanban. Teams kunnen daardoor sneller leren en zich aanpassen. Uitstekend voor productontwikkeling en R&D teams. De snelle procedure maakt het mogelijk snel en relatief risicoloos concepten te testen. Voortdurende verbetering. Dankzij Scrum is het team verzekerd van betere verbeteringen terwijl ze hun workflow voortzetten.

Wat is het verschil tussen Scrum, Kanban en Scrumban?

Scrum is het moeilijkst te implementeren, het strengste proces van de drie opties. Het bestaat uit sprinttijden die doelen en deadlines duidelijk definiëren, de projectmanager volledige autoriteit geven, en effectief functioneren voor snel bewegende, grote en gecompliceerde projecten. De tijdslimieten kunnen worden overschreden als gevolg van het houden van te veel vergaderingen, wat leidt tot onnodig tijdrovende onderdelen van een anders effectief proces. Bovendien genereren ongeschoolde teams soms meer defecten of ontwerpen ze de architectuur verkeerd.

Kanban is misschien wel de meest eenvoudige en aanpasbare techniek. Het proces is gericht op een Kanban, en het werk wordt gevisualiseerd. Dat houdt het proces flexibel en zorgt ervoor dat iedereen in het team op één lijn zit en eventuele knelpunten in de workflow worden blootgelegd. Wanneer je scores moet delen, is Kanban minder nuttig. Het maakt het leven van teamleden veel moeilijker wanneer ze de individuele bijdragen van het team willen bijhouden.

Scrumban gebruikt de systematisering van Scrum en de visualisatie van Kanban om de voordelen van beide methodes te combineren. Dit gebeurt op natuurlijke wijze en is gemakkelijk aan te passen zonder onnodige complexiteit toe te voegen. Daarom is Scrumban aanpasbaar genoeg voor productie en slaagt het in zowel grote als kleine projecten.

Conclusie

Heb je ooit geprobeerd iets te doen, om er vervolgens achter te komen dat je inspanningen volledig ineffectief waren? We kunnen te gefocust raken op problemen en er niet in slagen ze op te lossen. Het vereist lateraal denken en planning om het fundamentele probleem te bepalen. Door een geheel nieuwe strategie aan te nemen, probeerden de agile technieken fundamentele zwakheden in het projectbeheer aan te pakken. In de kern bevat de Scrumban-techniek de beste praktijken van zowel Scrum als Kanban. Scrumban heeft het projectbeheer getransformeerd. Op dezelfde manier als no-code de softwareontwikkeling heeft getransformeerd. De no-code platforms stellen iedereen met een creatieve geest in staat om software te ontwikkelen. Met het no-code platform AppMaster kunt u niet alleen web- en mobiele applicaties maken, maar ook de broncode genereren, die u kunt meenemen en niet gebonden bent aan het platform.