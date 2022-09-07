بدون إدارة فعالة للمشروع ، يُترك أعضاء الفريق للتعامل مع أكبر عدد ممكن من الإجراءات ، وهذا النهج لا يؤدي إلى النجاح. هناك العديد من منهجيات إدارة المشاريع المعروفة ، مثل Scrum و Kanban. ولكن هناك منهجية واحدة تجمع بين أفضل الممارسات منها. يتم الجمع بين مزايا Scrum و Kanban في النهج الهجين المعروف باسم Scrumban. إنه مناسب تمامًا للمشاريع التي تتحرك بسرعة وبشكل مستمر وتشعر بالقيود من قبل Scrum و Kanban. يمكن أيضًا تطبيق هذا النهج على كل من إدارة المشاريع على المدى القصير والطويل لأنه قابل للتكيف بدرجة كافية.

ما هي منهجية سكرومبان؟

باختصار ، يعد Scrum نهجًا رشيقًا مباشرًا ومتكررًا ويقسم المشروع إلى مهام أصغر وأكثر قابلية للإدارة. يقدم Scrum فكرة سباقات السرعة ، والتي يتم تخصيص أوقات عندما يركز أعضاء الفريق فقط على المهمة الحالية في متناول اليد. يمكنك تحديد أي مدة سباق طالما كانت في نطاق 1 إلى 4 أسابيع. ومع ذلك ، فإن سباقات السرعة لمدة أسبوعين هي القاعدة. يشتهر كل من Kanban و Scrum بتوافقهما وبساطتهما. على عكس Scrum ، الذي يقوم بتحديث النظام الحالي ، يركز Kanban على تعزيز فعاليته. جزء من إعداد Kanban هو لوحة Kanban التي تحتوي على ثلاثة أعمدة أساسية على الأقل قد تعرض لك حالة مشروعك في لمح البصر. يقيد Kanban العمل الجاري لمنع الفريق من أن يصبح مثقلًا من خلال وجود الكثير مما يجب إنجازه في وقت واحد ، على عكس Scrum ، حيث يكون العنصر المحدد هو الوقت (سباقات السرعة).

سكرومبان هي منهجية رشيقة تساعد أعضاء الفريق في إدارة أكثر فعالية للمشروع. تم استخدامه في البداية كمنهجية Scrumban انتقالية. ومع ذلك ، اكتسب سكرومبان في النهاية قوة جذب مع أعضاء الفريق وظهر كأسلوب قائم بذاته.

الجوانب الرئيسية ل سكرومبان

هناك خمسة جوانب من Scrumban يمكن أن تشارك في التنفيذ والتكيف.

محرك التخطيط والتخطيط

يخطط الفريق للعدو القادم في سكرومبان بناءً على الأداء السابق والتقدير. تستخدم فرق Scrumban مشغل التخطيط لتحديد وقت بدء التخطيط للتكرار التالي. يشير هذا الرقم إلى عدد المهام التي يجب أن تظل في التراكم بعد اجتماع التخطيط للفريق.

مجلس كانبان

تستفيد فرق Scrumban من لوحة Kanban لتتبع العمل الجاري إكماله. يمكنهم تتبع جميع الأعمال التي تم التخطيط لها وتنفيذها وإنهائها. على الرغم من أن لوحات Kanban يمكن أن تختلف من فريق لآخر ، إلا أنها غالبًا ما تتكون من تراكم وقسم عملية (مقسم إلى أعمدة حسب العملية الخاصة بك) وعمود تم.

من الضروري أن تتذكر أن أعضاء الفريق يختارون مهامهم الخاصة من الأعمال المتراكمة. بعد الانتهاء من العمل ، ينظر أحد أعضاء الفريق في الأعمال المتراكمة ويختار المهمة ذات الأولوية القصوى وفقًا لمجموعة مهاراتهم. هذا هو السبب في أنه من الضروري مراجعة اللوحة كل يوم وتعديل الأولويات حسب الضرورة.

حد العمل قيد التقدم

تضع فرق Scrumban حدًا لعدد عناصر العمل التي يمكنهم العمل عليها مرة واحدة لضمان تسليم قيمة متسقة. يتم استخدام حد العمل الجاري (WIP) لوصف ذلك. يجعل من الممكن تقدير تواريخ تسليم جميع عناصر العمل بسهولة أكبر ويسرع تسليم كل عنصر عمل فردي. غالبًا ما يتم تحديد هذا الحد الأقصى من قبل الفرق بناءً على حجم القائمة الخاصة بهم. على سبيل المثال ، إذا كان هناك خمسة أعضاء في الفريق ، فإن الحد الأقصى للعمل قيد التقدم هو خمسة. نتيجة لذلك ، قد يركز كل عضو في الفريق على مهمة واحدة في كل مرة.

دلاء التخطيط

تسمى طريقة التخطيط طويلة المدى التي تستخدمها فرق Scrumban دلاء التخطيط. يضع الفريق خارطة الطريق الخاصة به في ثلاث مجموعات ، والتي قد تكون قوائم أو مجرد أعمدة إضافية على لوحة كانبان. يتم الاحتفاظ بأكبر أفكار وأهداف الفريق التي يأمل في تحقيقها خلال عام في المجموعة الأولى. يتم تضمين الخطط الأكثر وضوحًا التي يأمل الفريق في تنفيذها في غضون ستة أشهر في المجموعة الثانية. يتم الاحتفاظ بالخطط التفصيلية للأشهر الثلاثة القادمة في المجموعة الثالثة. تتم إضافة الخطط إلى الأعمال المتراكمة ويتم تنفيذها في التكرار اللاحق عندما يقرر الفريق المضي قدمًا معهم.

الدليل النهائي لتطبيق سكرومبان

مثل Scrum ، يتخيل Scrumban المشروع الكامل على لوحة Scrumban ، يمكن مقارنته بلوحة Kanban ولكنه يوفر لك المزيد من المعلومات والحرية. تعمل لوحة سكرومبان أيضًا في تكرارات صغيرة لمدة أسبوعين. تستعير هذه التقنية أفكار سحب العمل ، والحد من العمل قيد التقدم ، والعمليات المستمرة من منهجية كانبان. عادة ، تتكون دورة سكرومبان من هذه المراحل الست ، والتي تتكرر لكل عدو في جميع أنحاء المشروع. يمكن وصف المراحل على النحو التالي.

صقل بند العمل

يبدأ كل وقت سباق مع تحسين عنصر العمل ، والذي يهدف إلى تحديد عناصر العمل التي يجب أخذها في الاعتبار للتكرار التالي. يشارك مدير المشروع وأصحاب المصلحة الآخرون في هذا الاجتماع ، مما يساعد في تحديد مسار العمل التالي للفريق. من الأهمية بمكان التفكير في أي من عناصر المهمة المقترحة هو الأكثر أهمية ولماذا. بمجرد تحديد أولويات قائمتك ، يجب عليك تحديد ما يجب القيام به لكل عنصر في القائمة. لذلك سيساعد ذلك بسهولة في تناول عناصر العمل والبدء في العمل عليها كلما اجتمع الفريق معًا في جلسة تخطيط.

تخطيط

يجتمع فريق Scrumban لتنظيم المهام لوقت العدو القادم بعد بدء المشروع ثم بشكل دوري. يختار الفريق أهم عناصر العمل من تراكم المنتج المكرر ، ويفصل متطلبات كل فرد ، ويحسب الوقت المطلوب لإكمال كل منها. عدد المهام التي قد ينهيها الفريق في وقت سريع محدود.

الوقوف اليومي

يجب أن تعمل المجموعة على المهام المعينة. بناءً على أولويته ، يختار كل عضو في الفريق المهام من الأعمال المتراكمة. لا يجوز لأي عضو في الفريق العمل في أكثر من وظيفة واحدة في كل مرة لضمان الانتهاء من المهام بسرعة. يجتمع الفريق يوميًا لتقييم العمل في اجتماع احتياطي قصير من أجل قياس التقدم وتحديد المشكلات.

تجميد العمل والفرز والاستقرار

قد يقوم مدير المشروع بتنفيذ تجميد العمل إذا كان الفريق يعمل مع سباقات السرعة المقيدة بالوقت أو أن المشروع على وشك الانتهاء. ونتيجة لذلك ، فإن الفريق غير قادر على إضافة مهام جديدة إلى الأعمال المتراكمة. يقوم مدير المشروع بعد ذلك بإجراء فرز لتحديد عناصر إدارة المشروع التي سيتم إكمالها من قبل الفريق خلال وقت أو المشروع الحالي وأيها سيتم تركه غير مكتمل. يشير تجميد العمل والفرز إلى قرار الفريق بالتوقف عن توسيع وتثبيت كمية العمل الذي يتم إنجازه.

إطلاق سراح

ينتهي وقت العدو عندما يفي الفريق بالموعد النهائي أو ينهي جميع المهام المعينة. يريد الفريق تحسين المنتج النهائي بشكل تدريجي أثناء السباق ثم عرضه على أصحاب المصلحة في الإصدار.

بأثر رجعي

الاسترجاع هو المرحلة الأخيرة من عملية سكرومبان. في كل إصدار ، يجتمع الفريق لمناقشة إجراءات عملهم ، وتقييم ما تم بشكل جيد ، وتحديد ما يجب تحسينه للدورة التالية. هذا وقت ممتاز لإدخال تعديلات على العملية والالتزام بتحسين واحد أو اثنين من التحسينات الملموسة للعدو القادم.

لماذا سكرومبان؟

هناك ثلاثة أسباب رئيسية لاستخدام سكرومبان:

أسهل في التبني من سكرم . عملية سكرومبان أكثر مرونة وأكثر شبهاً بعملية كانبان. نتيجة لذلك ، يمكن أن تتعلم الفرق وتتكيف معها بسرعة أكبر. ممتاز لتطوير المنتجات وفرق البحث والتطوير . يتيح الإجراء سريع الخطى اختبار مفهوم سريع وخالٍ من المخاطر نسبيًا. التحسين المستمر . بفضل Scrum ، يضمن الفريق إنشاء تحسينات أفضل أثناء تطوير سير العمل.

ما الفرق بين سكرم وكانبان وسكرومبان؟

يعد Scrum هو الأكثر صعوبة في التنفيذ ، وهو الإجراء الأكثر صرامة من بين الخيارات الثلاثة. وهي تتكون من وقت الجري الذي يحدد بوضوح الأهداف والمواعيد النهائية ، ويسمح لمدير المشروع بالسلطة الكاملة ، ويعمل بشكل فعال للمشاريع سريعة الحركة والكبيرة والمعقدة. يمكن تجاوز الحدود الزمنية نتيجة لعقد الكثير من الاجتماعات ، مما يؤدي إلى أجزاء تستغرق وقتًا طويلاً دون داعٍ في عملية فعالة. بالإضافة إلى ذلك ، تولد الفرق غير الماهرة أحيانًا المزيد من العيوب أو تصمم البنية بشكل غير صحيح.

هو الأكثر صعوبة في التنفيذ ، وهو الإجراء الأكثر صرامة من بين الخيارات الثلاثة. وهي تتكون من وقت الجري الذي يحدد بوضوح الأهداف والمواعيد النهائية ، ويسمح لمدير المشروع بالسلطة الكاملة ، ويعمل بشكل فعال للمشاريع سريعة الحركة والكبيرة والمعقدة. يمكن تجاوز الحدود الزمنية نتيجة لعقد الكثير من الاجتماعات ، مما يؤدي إلى أجزاء تستغرق وقتًا طويلاً دون داعٍ في عملية فعالة. بالإضافة إلى ذلك ، تولد الفرق غير الماهرة أحيانًا المزيد من العيوب أو تصمم البنية بشكل غير صحيح. ربما كان كانبان هو الأسلوب الأكثر مباشرة وقابلية للتكيف. تركز العملية على كانبان ، ويتم تصور العمل. يحافظ ذلك على مرونة العملية مع ضمان وجود كل فرد في الفريق على نفس الصفحة وكشف أي اختناقات في سير العمل. عندما تحتاج إلى مشاركة النتائج ، يكون Kanban أقل فائدة. يجعل حياة أعضاء الفريق أكثر صعوبة عندما يرغبون في تتبع المساهمات الفردية للفريق.

هو الأسلوب الأكثر مباشرة وقابلية للتكيف. تركز العملية على كانبان ، ويتم تصور العمل. يحافظ ذلك على مرونة العملية مع ضمان وجود كل فرد في الفريق على نفس الصفحة وكشف أي اختناقات في سير العمل. عندما تحتاج إلى مشاركة النتائج ، يكون Kanban أقل فائدة. يجعل حياة أعضاء الفريق أكثر صعوبة عندما يرغبون في تتبع المساهمات الفردية للفريق. يستخدم Scrumban النظام الذي يوفره Scrum والتصور الذي يوفره Kanban للجمع بين مزايا كلتا المنهجيتين. يحدث هذا بشكل طبيعي ويمكن ضبطه بسهولة دون إضافة تعقيد غير ضروري. لذلك ، فإن Scrumban قابل للتكيف بدرجة كافية للإنتاج وينجح في كل من المشاريع الكبيرة والصغيرة.

استنتاج

هل سبق لك أن حاولت فعل أي شيء فقط لتكتشف أن جهودك كانت غير فعالة تمامًا؟ قد نركز أكثر من اللازم على القضايا ونفشل في حلها. يتطلب التفكير والتخطيط الجانبي لتحديد المشكلة الأساسية. من خلال اعتماد استراتيجية جديدة تمامًا ، حاولت التقنيات الرشيقة معالجة نقاط الضعف الأساسية في إدارة المشروع. تتضمن تقنية سكرومبان في جوهرها أفضل الممارسات من كل من سكرم وكانبان. قام Scrabman بتحويل إدارة المشروع. بنفس طريقة تطوير البرمجيات بدون كود. تسمح الأنظمة الأساسية بدون رمز لأي شخص لديه عقلية إبداعية بتطوير البرامج. لا يسمح لك AppMaster الأساسي الذي لا يحتوي على كود بإنشاء تطبيقات الويب والجوال فحسب ، بل يُنشئ أيضًا الكود المصدري ، والذي يمكنك أخذه وعدم الالتزام بالمنصة.