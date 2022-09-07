如果没有有效的项目管理，团队成员将不得不处理尽可能多的程序，而这种方法不会导致成功。有几种著名的项目管理方法，例如 Scrum 和看板。但是有一种方法可以结合他们的最佳实践。 Scrum 和看板的优势结合在称为 Scrumban 的混合方法中。它非常适合快速、持续地移动并受到 Scrum 和看板约束的项目。该方法也可以应用于短期和长期项目管理，因为它具有足够的适应性。

什么是 Scrumban 方法？

总之，Scrum 是一种敏捷方法，它直接且可迭代，并将项目拆分为更小、更易于管理的任务。 Scrum 引入了 sprint 的概念，即团队成员只专注于手头的当前任务的时间。您可以选择任何 sprint 持续时间，只要它在 1 到 4 周的范围内。然而，两周的冲刺是常态。看板和 Scrum 都以其兼容性和简单性而闻名。与更新当前系统的 Scrum 相比，看板专注于提高其有效性。看板设置的一部分是看板，它至少具有三个基本列，可以一目了然地显示项目的状态。看板限制了正在进行的工作，以防止团队因为一次完成太多事情而变得负担过重，而 Scrum 的限制因素是时间（冲刺）。

Scrumban 是一种敏捷方法，可帮助团队成员进行更有效的项目管理。它最初被用作过渡 Scrumban 方法。然而，Scrumban 最终获得了团队成员的关注，并成为一种独立的技术。

Scrumban 的关键方面

Scrumban 有五个方面将参与实施和调整。

计划和计划触发器

团队根据过去的表现和估计为即将到来的 Scrumban 冲刺计划。 Scrumban 团队利用计划触发器来确定何时开始为下一次迭代进行计划。这个数字表明在团队计划会议之后应该有多少任务留在积压中。

看板

Scrumban 团队使用看板来跟踪正在完成的工作。他们可以跟踪所有计划、执行和完成的工作。尽管看板在团队之间可能有所不同，但它们通常由待办事项、流程部分（根据您的流程分为列）和完成列组成。

重要的是要记住团队成员从积压中选择自己的任务。完成工作后，团队成员会查看积压工作，并根据他们的技能选择具有最高优先级的任务。这就是为什么每天检查董事会并根据需要调整优先级至关重要的原因。

在制品限制

Scrumban 团队限制了他们一次可以处理的工作项目的数量，以保证一致的价值交付。进行中的工作 (WIP) 限制用于描述这一点。它可以更容易地估计所有工作项的交付日期，并加快每个单独工作项的交付。这个上限通常是由球队根据他们的阵容规模设定的。例如，如果有五个团队成员，则 WIP 最大值为五个。因此，每个团队成员可能一次只专注于一项任务。

规划桶

Scrumban 团队使用的长期计划方法称为计划桶。该团队在三个桶中布置了路线图，这些桶可能是列表，也可能只是看板上的附加列。团队希望在一年内完成的最大想法和目标被保留在第一个桶中。团队希望在六个月内执行的更清晰的计划包含在第二个桶中。未来三个月的详细计划保存在第三个桶中。这些计划被添加到积压工作中，并在团队决定继续推进时在后续迭代中执行。

Scrumban 实施的终极指南

与 Scrum 一样，Scrumban 在 Scrumban 板上可视化整个项目，类似于看板，但为您提供更多信息和自由。 Scrumban 板也可以在两周的微小迭代中工作。这种技术借鉴了看板方法中拉动工作、限制 WIP 和持续操作的思想。通常，Scrumban 循环由这六个阶段组成，在整个项目的每个 sprint 中都会重复这些阶段。这些阶段可以描述如下。

工作项细化

每个 sprint 时间都从工作项细化开始，其目的是确定哪些工作项应在下一次迭代中考虑。项目经理和其他利益相关者参加这次会议，这有助于确定团队的下一步行动。至关重要的是要考虑哪些提议的任务项是最关键的以及为什么。一旦您的列表被确定了优先级，您必须指定需要为列表中的每个项目执行的操作。因此，每当团队聚在一起进行计划会议时，它将有助于轻松处理工作项目并开始处理它们。

规划

Scrumban 团队会在项目开始后定期开会，为即将到来的 sprint 时间组织任务。团队从积压的工作项目中选出最优秀的工作项目，细化每个项目的要求，并计算完成每个项目所需的时间。团队在 sprint 时间内可以完成的任务数量是有限的。

每日站立

小组开始处理分配的任务。根据他们的优先级，每个团队成员从积压中选择任务。任何团队成员都不得同时从事一项以上的工作，以确保任务迅速完成。团队每天开会，在简短的站立会议上评估工作，以衡量进度并发现问题。

工作冻结、分类和稳定

如果团队正在进行限时冲刺或项目接近完成，项目经理可能会实施工作冻结。结果，团队无法将新任务添加到待办事项中。然后，项目经理进行分类以确定团队在当前冲刺时间或项目期间将完成哪些项目管理项目，哪些项目将不完整。工作冻结和分类是指团队决定停止扩展并稳定正在完成的工作量。

发布

当团队达到最后期限或完成所有分配的任务时，冲刺时间就结束了。团队希望在 sprint 期间逐步改进最终产品，然后在发布时向利益相关者展示它。

回顾展

回顾是 Scrumban 过程的最后阶段。每次发布，团队都会开会讨论他们的工作程序，评估进展顺利的地方，并决定下一个周期需要改进的地方。这是引入流程修改并承诺为即将到来的 sprint 进行一两个切实改进的绝佳时机。

为什么是 Scrumban？

使用 Scrumban 的三个主要原因：

比 Scrum 更容易采用。 Scrumban 的流程更宽松，更类似于看板的流程。因此，团队可以更快地学习和适应它。 非常适合产品开发和研发团队。快节奏的程序可实现快速且相对无风险的概念测试。 持续改进。多亏了 Scrum，团队可以保证在推进工作流程的同时创造更好的改进。

Scrum、看板和 Scrumban 有什么区别？

Scrum 是三个选项中最难实施、最严格的流程。它由明确定义目标和期限的冲刺时间组成，赋予项目经理完全的权力，并有效地为快速、大型和复杂的项目发挥作用。举行太多会议可能会超过时间限制，这会导致原本有效流程的部分不必要地耗时。此外，不熟练的团队有时会产生更多缺陷或不正确地设计架构。

是三个选项中最难实施、最严格的流程。它由明确定义目标和期限的冲刺时间组成，赋予项目经理完全的权力，并有效地为快速、大型和复杂的项目发挥作用。举行太多会议可能会超过时间限制，这会导致原本有效流程的部分不必要地耗时。此外，不熟练的团队有时会产生更多缺陷或不正确地设计架构。 看板 也许是最直接和适应性最强的技术。该过程专注于看板，并且工作是可视化的。这使流程保持灵活，同时确保团队中的每个人都在同一页面上并暴露任何工作流程瓶颈。当您需要共享分数时，看板就不太有用了。当团队成员希望跟踪团队的个人贡献时，这让他们的生活变得更加困难。

也许是最直接和适应性最强的技术。该过程专注于看板，并且工作是可视化的。这使流程保持灵活，同时确保团队中的每个人都在同一页面上并暴露任何工作流程瓶颈。当您需要共享分数时，看板就不太有用了。当团队成员希望跟踪团队的个人贡献时，这让他们的生活变得更加困难。 Scrumban利用 Scrum 提供的系统化和看板提供的可视化来结合两种方法的优点。这自然发生并且很容易调整，而不会增加不必要的复杂性。因此，Scrumban 对于生产具有足够的适应性，并且在大小项目中都取得了成功。

结论

你有没有尝试做任何事却发现你的努力完全没有效果？我们可能会过于关注问题而无法解决问题。它需要横向思考和计划来确定根本问题。通过采用全新的策略，敏捷技术试图解决项目管理中的根本弱点。 Scrumban 技术的核心包括 Scrum 和看板的最佳实践。 Scrabman 改变了项目管理。与无代码改变软件开发的方式相同。无代码平台允许任何具有创造性思维的人开发软件。 无代码平台AppMaster不仅允许您创建Web和移动应用程序，还可以生成源代码，您可以获取并且不受平台约束。