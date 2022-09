Sem um gerenciamento de projeto eficaz, os membros da equipe são deixados para lidar com o maior número possível de procedimentos, e essa abordagem não leva ao sucesso. Existem várias metodologias de gerenciamento de projetos bem conhecidas, como Scrum e Kanban. Mas existe uma metodologia que combina as melhores práticas deles. As vantagens do Scrum e do Kanban são combinadas na abordagem híbrida conhecida como Scrumban. É um ajuste perfeito para projetos que se movem de forma rápida e contínua e se sentem limitados pelo Scrum e Kanban. A abordagem também pode ser aplicada ao gerenciamento de projetos de curto e longo prazo, uma vez que é bastante adaptável.

O que é a metodologia Scrumban?

Em uma palavra, Scrum é uma abordagem ágil que é direta e iterativa e divide um projeto em tarefas menores e mais gerenciáveis. Scrum introduz a ideia de sprints, que são momentos em que os membros da equipe se concentram apenas na tarefa atual em mãos. Você pode selecionar qualquer duração de sprint, desde que esteja dentro do intervalo de 1 a 4 semanas. Sprints de duas semanas, no entanto, são a norma. Tanto o Kanban quanto o Scrum são conhecidos por sua compatibilidade e simplicidade. Ao contrário do Scrum, que atualiza o sistema atual, o Kanban se concentra em aumentar sua eficácia. Parte de uma configuração Kanban é um quadro Kanban com pelo menos três colunas fundamentais que podem mostrar rapidamente o status do seu projeto. O Kanban restringe o trabalho em andamento para evitar que a equipe fique sobrecarregada por ter muito a realizar de uma só vez, em contraste com o Scrum, onde o elemento limitante é o tempo (sprints).

Scrumban é uma metodologia ágil que auxilia os membros da equipe no gerenciamento de projetos mais eficaz. Foi inicialmente empregado como uma metodologia Scrumban transitória. No entanto, Scrumban acabou ganhando força com os membros da equipe e surgiu como uma técnica autônoma.

Principais aspectos do Scrumban

Existem cinco aspectos do Scrumban que estariam envolvidos na implementação e adaptação.

Planejamento e gatilho de planejamento

A equipe planeja o próximo sprint no Scrumban com base no desempenho e estimativa anteriores. As equipes Scrumban utilizam um gatilho de planejamento para determinar quando começar a planejar a próxima iteração. Essa figura indica quantas tarefas devem permanecer na lista de pendências após a reunião de planejamento da equipe.

Quadro Kanban

As equipes Scrumban usam um quadro Kanban para acompanhar o trabalho que está sendo concluído. Eles podem acompanhar todo o trabalho planejado, executado e concluído. Embora os quadros Kanban possam diferir de equipe para equipe, eles geralmente consistem em uma lista de pendências, uma seção de processo (que é dividida em colunas, dependendo do seu processo) e uma coluna concluída.

É vital lembrar que os membros da equipe escolhem suas próprias atribuições na lista de pendências. Depois de terminar o trabalho, um membro da equipe analisa o backlog e escolhe a tarefa com a prioridade mais alta de acordo com seu conjunto de habilidades. É por isso que é crucial verificar o quadro todos os dias e ajustar as prioridades conforme necessário.

Limite de WIP

As equipes Scrumban colocam um limite no número de itens de trabalho em que podem trabalhar ao mesmo tempo para garantir a entrega de valor consistente. Um limite de trabalho em andamento (WIP) é usado para descrever isso. Torna possível estimar as datas de entrega de todos os itens de trabalho mais rapidamente e acelera a entrega de cada item de trabalho individual. Esse limite geralmente é definido pelas equipes com base no tamanho de sua lista. Por exemplo, se houver cinco membros da equipe, o WIP máximo é cinco. Como resultado, cada membro da equipe pode se concentrar em uma tarefa de cada vez.

Intervalos de planejamento

O método de planejamento de longo prazo usado pelas equipes Scrumban é chamado de buckets de planejamento. A equipe apresenta seu roteiro em três blocos, que podem ser listas ou apenas colunas adicionais em um quadro Kanban. As maiores ideias e objetivos da equipe que espera realizar em um ano são mantidos no primeiro balde. Planos mais claros que a equipe espera executar dentro de seis meses estão contidos no segundo bucket. Os planos detalhados para os próximos três meses são mantidos no terceiro balde. Os planos são adicionados ao backlog e executados na iteração subsequente quando a equipe decide avançar com eles.

Guia definitivo para implementação do Scrumban

Assim como o Scrum, o Scrumban visualiza o projeto completo em um quadro Scrumban, comparável a um quadro Kanban, mas fornece mais informações e liberdade. O quadro Scrumban também funciona em pequenas iterações de duas semanas. Essa técnica empresta as ideias de puxar o trabalho, limitar o WIP e operações contínuas da metodologia Kanban. Normalmente, o ciclo Scrumban consiste nessas seis fases, que são repetidas para cada sprint ao longo do projeto. As fases podem ser descritas da seguinte forma.

Refinamento do item de trabalho

Todo tempo de sprint começa com o refinamento do item de trabalho, que visa determinar quais itens de trabalho devem ser levados em consideração para a iteração seguinte. O gerente de projeto e outras partes interessadas participam dessa reunião, o que ajuda a determinar o próximo curso de ação da equipe. É crucial pensar sobre qual dos itens de tarefa propostos é mais crucial e por quê. Uma vez que sua lista tenha sido priorizada, você deve especificar o que precisa ser feito para cada item da lista. Assim, ajudará a pegar facilmente os itens de trabalho e começar a trabalhar neles sempre que a equipe se reunir para uma sessão de planejamento.

Planejamento

A equipe Scrumban se reúne para organizar as tarefas para o próximo sprint após o início do projeto e, em seguida, periodicamente. A equipe seleciona os principais itens de trabalho da lista de pendências para o produto refinado, detalha os requisitos de cada um e calcula o tempo necessário para concluir cada um. O número de tarefas que a equipe pode terminar em um sprint é limitado.

Standup diário

O grupo começa a trabalhar nas tarefas atribuídas. Dependendo de sua prioridade, cada membro da equipe seleciona tarefas da lista de pendências. Nenhum membro da equipe pode trabalhar em mais de um trabalho ao mesmo tempo para garantir que as tarefas sejam concluídas rapidamente. A equipe se reúne diariamente para avaliar o trabalho em uma breve reunião em pé, a fim de medir o progresso e identificar problemas.

Congelamento de trabalho, triagem e estabilização

O gerente de projeto pode implementar um congelamento de trabalho se a equipe estiver trabalhando com sprints com prazo determinado ou se o projeto estiver próximo da conclusão. Como resultado, a equipe não consegue adicionar novas tarefas ao backlog. O gerente de projeto então conduz uma Triagem para determinar quais itens de gerenciamento de projetos serão concluídos pela equipe durante o tempo de sprint ou projeto atual e quais serão deixados incompletos. Congelamento de trabalho e triagem referem-se à decisão da equipe de parar de expandir e estabilizar a quantidade de trabalho que está sendo realizado.

Liberar

O tempo de sprint termina quando a equipe cumpre o prazo ou termina todas as tarefas atribuídas. A equipe quer melhorar incrementalmente o produto final durante o sprint e, em seguida, mostrá-lo aos stakeholders no lançamento.

Retrospectivo

A retrospectiva é a última etapa do processo Scrumban. A cada liberação, a equipe se reúne para discutir seus procedimentos de trabalho, avaliar o que deu certo e decidir o que precisa ser melhorado para o ciclo seguinte. Este é um excelente momento para introduzir modificações no processo e se comprometer com uma ou duas melhorias tangíveis para o próximo sprint.

Por que Scrumban?

Existem três razões principais para o uso do Scrumban:

Mais fácil de adotar do que Scrum . O processo do Scrumban é mais flexível e mais parecido com o do Kanban. Como resultado, as equipes podem aprender e se adaptar a ele mais rapidamente. Excelente para desenvolvimento de produtos e equipes de P&D . O procedimento rápido permite testes de conceito rápidos e relativamente livres de riscos. Melhoria contínua . Graças ao Scrum, a equipe tem a garantia de criar melhorias melhores enquanto avança em seu fluxo de trabalho.

Qual é a diferença entre Scrum, Kanban e Scrumban?

Scrum é o mais difícil de implementar, o processo mais rigoroso das três opções. É composto de tempo de sprint que define claramente metas e prazos, permite ao gerente de projeto total autoridade e funciona de forma eficaz para projetos rápidos, grandes e complicados. Os limites de tempo podem ser ultrapassados como resultado da realização de muitas reuniões, o que leva a partes desnecessariamente demoradas de um processo eficaz. Além disso, equipes não qualificadas às vezes geram mais defeitos ou projetam a arquitetura de forma inadequada.

é o mais difícil de implementar, o processo mais rigoroso das três opções. É composto de tempo de sprint que define claramente metas e prazos, permite ao gerente de projeto total autoridade e funciona de forma eficaz para projetos rápidos, grandes e complicados. Os limites de tempo podem ser ultrapassados como resultado da realização de muitas reuniões, o que leva a partes desnecessariamente demoradas de um processo eficaz. Além disso, equipes não qualificadas às vezes geram mais defeitos ou projetam a arquitetura de forma inadequada. Kanban é talvez a técnica mais direta e adaptável. O processo é focado em um Kanban e o trabalho é visualizado. Isso mantém o processo flexível, garantindo que todos na equipe estejam na mesma página e expondo quaisquer gargalos no fluxo de trabalho. Quando você precisa compartilhar pontuações, o Kanban é menos útil. Isso torna a vida dos membros da equipe muito mais difícil quando eles desejam acompanhar as contribuições individuais da equipe.

é talvez a técnica mais direta e adaptável. O processo é focado em um Kanban e o trabalho é visualizado. Isso mantém o processo flexível, garantindo que todos na equipe estejam na mesma página e expondo quaisquer gargalos no fluxo de trabalho. Quando você precisa compartilhar pontuações, o Kanban é menos útil. Isso torna a vida dos membros da equipe muito mais difícil quando eles desejam acompanhar as contribuições individuais da equipe. Scrumban utiliza a sistematização fornecida pelo Scrum e a visualização fornecida pelo Kanban para combinar as vantagens de ambas as metodologias. Isso ocorre naturalmente e é facilmente ajustável sem adicionar complexidade desnecessária. Portanto, o Scrumban é adaptável o suficiente para produção e tem sucesso em projetos grandes e pequenos.

Conclusão

Você já tentou fazer alguma coisa apenas para descobrir que seus esforços foram completamente ineficazes? Podemos nos concentrar demais nos problemas e não conseguir resolvê-los. Requer pensamento lateral e planejamento para determinar o problema fundamental. Ao adotar uma estratégia inteiramente nova, as técnicas ágeis tentaram abordar as fraquezas fundamentais no gerenciamento de projetos. Em sua essência, a técnica Scrumban inclui as melhores práticas do Scrum e do Kanban. Scrabman transformou o gerenciamento de projetos. Da mesma forma que o desenvolvimento de software sem código transformou. As plataformas sem código permitem que qualquer pessoa com uma mentalidade criativa desenvolva software. A plataforma sem código AppMaster não apenas permite que você crie aplicativos web e móveis, mas também gera o código-fonte, que você pode pegar e não estar vinculado à plataforma.