Sans une gestion de projet efficace, les membres de l'équipe doivent gérer autant de procédures que possible, et cette approche ne mène pas au succès. Il existe plusieurs méthodologies de gestion de projet bien connues, telles que Scrum et Kanban. Mais il existe une méthodologie qui combine les meilleures pratiques d'eux. Les avantages Scrum et Kanban sont combinés dans l'approche hybride connue sous le nom de Scrumban. Il convient parfaitement aux projets qui évoluent rapidement et en continu et qui se sentent limités par Scrum et Kanban. L'approche peut également être appliquée à la gestion de projet à court et à long terme car elle est suffisamment adaptable.

Qu'est-ce que la méthodologie Scrumban ?

En un mot, Scrum est une approche Agile simple et itérative qui divise un projet en tâches plus petites et plus gérables. Scrum introduit l'idée de sprints, qui sont des moments réservés où les membres de l'équipe se concentrent uniquement sur la tâche en cours. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle durée de sprint tant qu'elle est comprise entre 1 et 4 semaines. Les sprints de deux semaines sont néanmoins la norme. Kanban et Scrum sont réputés pour leur compatibilité et leur simplicité. Contrairement à Scrum, qui met à jour le système actuel, Kanban se concentre sur le renforcement de son efficacité. Une partie d'une configuration Kanban est un tableau Kanban avec au moins trois colonnes fondamentales qui peuvent vous montrer l'état de votre projet en un coup d'œil. Kanban limite le travail en cours pour éviter que l'équipe ne soit surchargée en ayant trop à accomplir à la fois, contrairement à Scrum, où l'élément limitant est le temps (sprints).

Scrumban est une méthodologie Agile qui aide les membres de l'équipe à une gestion de projet plus efficace. Il a été initialement utilisé comme méthodologie Scrumban de transition. Cependant, Scrumban a finalement gagné du terrain auprès des membres de l'équipe et est devenu une technique autonome.

Aspects clés de Scrumban

Il y a cinq aspects de Scrumban qui seraient impliqués dans la mise en œuvre et l'adaptation.

Planification et déclencheur de planification

L'équipe planifie le prochain sprint à Scrumban en fonction des performances et des estimations passées. Les équipes Scrumban utilisent un déclencheur de planification pour déterminer quand commencer à planifier l'itération suivante. Ce chiffre indique combien de tâches doivent rester dans le backlog après la réunion de planification de l'équipe.

Tableau Kanban

Les équipes Scrumban utilisent un tableau Kanban pour suivre le travail en cours. Ils peuvent garder une trace de tous les travaux planifiés, effectués et terminés. Bien que les tableaux Kanban puissent différer d'une équipe à l'autre, ils se composent souvent d'un backlog, d'une section de processus (qui est divisée en colonnes en fonction de votre processus) et d'une colonne terminée.

Il est essentiel de se rappeler que les membres de l'équipe choisissent leurs propres missions dans le backlog. Une fois le travail terminé, un membre de l'équipe examine le backlog et choisit la tâche la plus prioritaire en fonction de ses compétences. C'est pourquoi il est crucial de vérifier le tableau tous les jours et d'ajuster les priorités si nécessaire.

Limite WIP

Les équipes Scrumban limitent le nombre d'éléments de travail sur lesquels elles peuvent travailler simultanément afin de garantir une livraison de valeur constante. Une limite de travail en cours (WIP) est utilisée pour décrire cela. Il permet d'estimer plus facilement les dates de livraison de tous les éléments de travail et accélère la livraison de chaque élément de travail individuel. Ce plafond est souvent fixé par les équipes en fonction de la taille de leur effectif. Par exemple, s'il y a cinq membres de l'équipe, le maximum WIP est de cinq. En conséquence, chaque membre de l'équipe peut se concentrer sur une tâche à la fois.

Compartiments de planification

La méthode de planification à long terme utilisée par les équipes Scrumban est appelée planning buckets. L'équipe présente sa feuille de route en trois compartiments, qui peuvent être des listes ou simplement des colonnes supplémentaires sur un tableau Kanban. Les plus grandes idées et objectifs de l'équipe qu'elle espère accomplir en un an sont conservés dans le premier seau. Des plans plus clairs que l'équipe espère exécuter dans les six mois sont contenus dans le deuxième seau. Les plans détaillés pour les trois mois à venir sont conservés dans le troisième seau. Les plans sont ajoutés au backlog et exécutés dans l'itération suivante lorsque l'équipe décide d'aller de l'avant avec eux.

Guide ultime de mise en œuvre de Scrumban

Comme Scrum, Scrumban visualise le projet complet sur un tableau Scrumban, comparable à un tableau Kanban mais vous offre plus d'informations et de liberté. Le tableau Scrumban fonctionne également par petites itérations de deux semaines. Cette technique emprunte les idées de tirer le travail, de limiter les WIP et les opérations continues de la méthodologie Kanban. En règle générale, le cycle Scrumban se compose de ces six phases, qui sont répétées pour chaque sprint tout au long du projet. Les phases peuvent être décrites comme suit.

Raffinement de l'élément de travail

Chaque temps de sprint commence par le raffinement des éléments de travail, qui vise à déterminer quels éléments de travail doivent être pris en compte pour l'itération suivante. Le chef de projet et d'autres parties prenantes participent à cette réunion, ce qui aide à déterminer le prochain plan d'action de l'équipe. Il est crucial de réfléchir à laquelle des tâches proposées est la plus cruciale et pourquoi. Une fois votre liste priorisée, vous devez spécifier ce qui doit être fait pour chaque élément de la liste. Cela vous aidera donc à reprendre facilement les éléments de travail et à commencer à travailler dessus chaque fois que l'équipe se réunira pour une session de planification.

Planification

L'équipe Scrumban se réunit pour organiser les tâches pour leur temps de sprint à venir après le démarrage du projet, puis périodiquement. L'équipe sélectionne les principaux éléments de travail du backlog pour le produit raffiné, détaille les exigences de chacun et calcule le temps nécessaire pour terminer chacun. Le nombre de tâches que l'équipe peut terminer en un temps de sprint est limité.

Stand-up quotidien

Le groupe se met au travail sur les tâches assignées. En fonction de leur priorité, chaque membre de l'équipe sélectionne des tâches dans le backlog. Aucun membre de l'équipe ne peut travailler sur plus d'un travail à la fois pour s'assurer que les tâches sont terminées rapidement. L'équipe se réunit quotidiennement pour évaluer le travail lors d'une brève réunion debout afin de mesurer les progrès et d'identifier les problèmes.

Gel du travail, triage et stabilisation

Le chef de projet peut mettre en place un gel du travail si l'équipe travaille avec des sprints limités dans le temps ou si le projet est en voie d'achèvement. Par conséquent, l'équipe n'est pas en mesure d'ajouter de nouvelles tâches au backlog. Le chef de projet effectue ensuite un triage pour déterminer quels éléments de gestion de projet seront complétés par l'équipe pendant le temps de sprint ou le projet en cours et lesquels resteront incomplets. Le gel du travail et le triage font référence à la décision de l'équipe de cesser de s'agrandir et de stabiliser la quantité de travail accomplie.

Sortie

Le temps de sprint est terminé lorsque l'équipe respecte le délai ou termine toutes les tâches assignées. L'équipe souhaite améliorer progressivement le produit final pendant le sprint, puis le présenter aux parties prenantes lors de la publication.

Rétrospective

La rétrospective est la dernière étape du processus Scrumban. À chaque version, l'équipe se réunit pour discuter de ses procédures de travail, évaluer ce qui s'est bien passé et décider de ce qui doit être amélioré pour le cycle suivant. C'est un excellent moment pour introduire des modifications de processus et s'engager sur une ou deux améliorations tangibles pour le sprint à venir.

Pourquoi Scrumba ?

Il y a trois raisons principales pour l'utilisation de Scrumban :

Plus facile à adopter que Scrum . Le processus de Scrumban est plus lâche et plus proche de celui de Kanban. Les équipes peuvent ainsi apprendre et s'adapter plus rapidement. Excellent pour les équipes de développement de produits et de R&D . La procédure rapide permet des tests de concept rapides et relativement sans risque. Amélioration continue . Grâce à Scrum, l'équipe est assurée de créer de meilleures améliorations tout en faisant progresser son flux de travail.

Quelle est la différence entre Scrum, Kanban et Scrumban ?

Scrum est le processus le plus difficile à mettre en œuvre, le plus strict des trois options. Il est composé d'un temps de sprint qui définit clairement les objectifs et les délais, donne au chef de projet une autorité complète et fonctionne efficacement pour les projets rapides, volumineux et compliqués. Les délais peuvent être dépassés en raison de la tenue d'un trop grand nombre de réunions, ce qui entraîne des parties inutilement chronophages d'un processus par ailleurs efficace. De plus, des équipes non qualifiées génèrent parfois plus de défauts ou conçoivent mal l'architecture.

est le processus le plus difficile à mettre en œuvre, le plus strict des trois options. Il est composé d'un temps de sprint qui définit clairement les objectifs et les délais, donne au chef de projet une autorité complète et fonctionne efficacement pour les projets rapides, volumineux et compliqués. Les délais peuvent être dépassés en raison de la tenue d'un trop grand nombre de réunions, ce qui entraîne des parties inutilement chronophages d'un processus par ailleurs efficace. De plus, des équipes non qualifiées génèrent parfois plus de défauts ou conçoivent mal l'architecture. Kanban est peut-être la technique la plus simple et la plus adaptable. Le processus est centré sur un Kanban et le travail est visualisé. Cela maintient le processus flexible tout en garantissant que tous les membres de l'équipe sont sur la même longueur d'onde et en exposant tout goulot d'étranglement du flux de travail. Lorsque vous avez besoin de partager des scores, Kanban est moins utile. Cela rend la vie des membres de l'équipe beaucoup plus difficile lorsqu'ils souhaitent suivre les contributions individuelles de l'équipe.

est peut-être la technique la plus simple et la plus adaptable. Le processus est centré sur un Kanban et le travail est visualisé. Cela maintient le processus flexible tout en garantissant que tous les membres de l'équipe sont sur la même longueur d'onde et en exposant tout goulot d'étranglement du flux de travail. Lorsque vous avez besoin de partager des scores, Kanban est moins utile. Cela rend la vie des membres de l'équipe beaucoup plus difficile lorsqu'ils souhaitent suivre les contributions individuelles de l'équipe. Scrumban utilise la systématisation fournie par Scrum et la visualisation fournie par Kanban pour combiner les avantages des deux méthodologies. Cela se produit naturellement et est facilement ajustable sans ajouter de complexité inutile. Par conséquent, Scrumban est suffisamment adaptable pour la production et réussit à la fois les grands et les petits projets.

Conclusion

Avez-vous déjà essayé de faire quoi que ce soit pour découvrir que vos efforts étaient complètement inefficaces ? Nous pourrions devenir trop concentrés sur les problèmes et ne pas les résoudre. Cela nécessite une réflexion et une planification latérales pour déterminer le problème fondamental. En adoptant une stratégie entièrement nouvelle, les techniques agiles ont tenté de remédier aux faiblesses fondamentales de la gestion de projet. En son cœur, la technique Scrumban comprend les meilleures pratiques de Scrum et de Kanban. Scrabman a transformé la gestion de projet. De la même manière que le développement logiciel transformé sans code. Les plates-formes sans code permettent à toute personne ayant un esprit créatif de développer des logiciels. La plate-forme sans code AppMaster vous permet non seulement de créer des applications Web et mobiles, mais génère également le code source, que vous pouvez prendre et ne pas être lié à la plate-forme.