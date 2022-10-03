Reddit - это веб-сайт и мобильное приложение, которое обеспечивает агрегацию новостей, обзоров и дискуссионных форумов. Он представляет собой группу сообществ, где люди могут вести обстоятельные беседы о своих хобби, интересах и увлечениях. Пятьдесят два миллиона человек пользуются Reddit ежедневно, а 430 миллионов посещают его хотя бы раз в месяц. Платформа известна широким спектром тем, включая телевидение, спорт, фантастику, фэнтези-лиги и бизнес. На Reddit существует множество небольших групп сообществ, называемых субреддитами, хотя он сам по себе является огромным сайтом. Маленькое сообщество, сосредоточенное на определенном вопросе или теме, известно как сабреддит. У каждого из этих субреддитов есть свои правила и даже темы.

Что такое Reddit и как он работает?

Если вы не вошли в систему, на главной странице Reddit будут отображаться предстоящие сообщения из различных подредетов. Нажав на сообщение, вы можете просмотреть его детали, фотографию, ссылку и комментарии. На сайте можно понравиться или не понравиться любому материалу и просмотреть количество голосов, набранных за каждый материал. Независимо от того, нравится вам материал или нет, вы указываете на то, что его должно увидеть больше людей, повышая голос. Аналогично, понижение голоса означает, что контент не привлекает внимание других людей. Ваша работа может появиться на главной странице приложения для просмотра, если она получит достаточное количество upvotes.

Основные функции, которые необходимо добавить, чтобы сделать приложения похожими на Reddit

Приложение представляет собой уникальную программу с обширной базой и множеством активных пользователей. Самый важный источник знаний, который интересовал людей, теперь можно найти в онлайн-сообществе. Однако лишь немногим из них удалось сравниться с Reddit по масштабам и обещаниям. Встроенные функции Reddit - вот что обеспечило ему такой огромный рост.

Регистрация

Прежде чем использовать материал в вашем приложении, пользователи приложения должны зарегистрировать созданную учетную запись. После регистрации пользователям следует сохранить свои симпатии и антипатии, чтобы при каждом входе в систему они могли получить индивидуальный опыт.

Профиль пользователя

Пользователи приложения создают профиль, в котором перечисляются их предпочтения, интересы и интересующие их темы. Кроме того, пользователи могут отображать все свои действия, например, историю комментариев, upvotes и другую информацию, которую они отображают в приложении.

Центр активности

Все тренды приложения отображаются в ленте активности. Пользователям приложения доступны три ленты активности: главная, популярная и все. В ленте "Главная" отображается контент из аккаунтов, на которые подписаны пользователи. В ленте "Популярное" отображаются дебаты, публикации и тенденции, которые пользуются наибольшим спросом.

Сортировка и поиск

Две функции - сортировка и поиск - позволяют вашему приложению показывать потребителям наиболее актуальные материалы. Пользователи вашего приложения могут искать любой конкретный материал с помощью инструмента поиска, не копаясь в горах материала. С помощью сортировки пользователи могут изменять критерии поиска и получать результаты в популярном или хронологическом порядке.

Создание постов

Фундаментальная концепция разработки приложений, сопоставимых с Reddit, заключается в том, чтобы дать пользователям возможность публиковать материалы и участвовать в обсуждении, оставляя комментарии и делая выбор в пользу upvote или downvote.

Как создать приложение, аналогичное Reddit?

Разработка приложенийисторически связана с целым рядом трудностей. Она требует значительных затрат ресурсов в виде высококвалифицированных специалистов. Большинство стартапов, малых предприятий и предпринимателей не имеют таких ресурсов. В результате, no-code app builder от AppMaster предлагает предприятиям идеальный способ создания приложения. При создании приложения можно использовать следующие шаги.

Введите название приложения

После того как приложение будет названо, можно выбрать подходящую категорию приложения, тему оформления и макет.

Перетащите функции в приложение

Используя приятный интерфейс drag-and-drop, обратитесь к списку и добавьте каждую функцию в свой проект.

Протестируйте приложение и переведите его в реальный режим работы

Вносите изменения в приложение до тех пор, пока не достигнете желаемого качества, тестируя приложение на реальном примере. После устранения проблем приложение можно запускать в магазине приложений.

Сколько стоит создать приложение, подобное Reddit?

Разработка такого программного обеспечения, как Reddit, может стоить от $20 000 до $50 000. В зависимости от степени сложности и характера возможностей и функций. Хотя оно может показаться довольно дорогим, но при хорошей разработке оно стоит вложенных средств.

Чтобы сэкономить бюджет, вы можете рассмотреть возможность разработки без кода. При использовании no-code вы можете сократить бюджет в 10 раз по сравнению с традиционной разработкой, если ваша команда разработчиков из США, и в 3 раза, если ваша команда разработчиков из Южной или Центральной Азии.

Сколько времени это займет?

Учитывая все это, создание программного обеспечения, ориентированного на пользователя, такого как Reddit, принесет огромную пользу сообществу вопросов и ответов, что подводит нас к важнейшему вопросу: Сколько стоит разработка приложения, подобного Reddit? Удивительно, но это стоит намного меньше, чем любое из ваших любимых приложений для социальных сетей, например, для Facebook, Instagram и т.д. Реализация основной функции занимает от 20 до 25 часов. Разработка Push-уведомлений может занять от 12 до 16 часов. Время, необходимое для создания функции поиска, может составлять от 12 до 15 часов и более. Настройка функций потокового процесса займет до 120+ часов. Создание простой баннерной интеграции может занять от 8 до 12 часов. Настройка аналитики может занять от 2 до 6 часов.

Все это справедливо для традиционного подхода к разработке. С платформой no-code ваше приложение будет запущено значительно быстрее.

Решение no-code

Если вы хотите разработать приложение, подобное Reddit, AppMaster будет лучшим решением. Эта платформа выделяется на фоне других no-code решений, поскольку она генерирует исходный код, что придает ей дополнительную функциональность. Или, говоря иначе, платформа имитирует команду разработчиков. Если перед платформой поставлена задача, она даст те же результаты, что и команда разработчиков, но сделает это быстрее, эффективнее и доступнее. Это стало возможным благодаря способности платформы генерировать исходный код со скоростью 22 000 строк в секунду и автоматически писать техническую документацию. Все это дает пользователям возможность брать исходный код. С помощью AppMaster можно создавать бэкенды, мобильные и веб-приложения в одном месте.