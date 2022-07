O termo "não contratar nenhum codificador" veio a significar um grande passo em frente na tecnologia. Pesquisas mostram que até 2022, o mercado para a contratação de soluções sem código valerá a pena, contratando uma equipa sem código.





Fonte de Imagem

Embora não fosse de esperar, o surgimento de soluções sem código facilitou a contratação de peritos sem código para construir aplicações empresariais. É possível automatizar os seus actuais fluxos de trabalho sem codificação, contratando uma equipa sem código. É possível contratar sem codificadores e transformá-los em especialistas no desenvolvimento de opções.

As empresas continuarão a ter problemas com a falta de trabalhadores de TI qualificados e uma necessidade crescente de construir novas aplicações de negócio através da contratação de uma equipa sem código. Ao educar e actualizar funcionários com competências técnicas e sem código e ao promover uma cultura de desenvolvimento do consumidor através do recrutamento de uma equipa sem código, será possível resolver estes desafios e assegurar a durabilidade e sustentabilidade do negócio nos próximos meses. Pode beneficiar de soluções sem código.

A contratação de uma equipa sem código que aprenda a não codificar competências pode aumentar o número de empregos que pode fazer ou alterar completamente os seus objectivos. Há muitas maneiras de avançar numa carreira, desde assumir mais responsabilidades na sua empresa actual até à mudança para uma boa posição e um emprego melhor remunerado noutro lugar.

Um Novo Emprego em TI: Porque Deve Contratar um Não-Codificador?

Devido à falta de pessoas qualificadas na área, a engenharia de software está entre as oportunidades de tecnologia da informação que mais pagam. Devido a isto, o salário médio anual de um programador de software é já superior a 110.000 dólares. Faz sentido que a contratação de uma equipa sem código tenha feito com que não houvesse ferramentas de código para construir aplicações porque o desenvolvimento de aplicações precisava de ser mais fácil e mais barato do que a contratação de um sem código.

As soluções sem código dão aos clientes interfaces de utilizador simples que fazem todo o trabalho contratando uma equipa sem código que utiliza ferramentas sem código. Ao contratar uma equipa sem código, pode utilizar blocos de construção de bibliotecas para construir e lançar funcionalidades únicas que permitem a outros trabalhadores participar e trabalhar em conjunto em soluções sem código.

A contratação de uma equipa sem código que utiliza ferramentas sem código para reconverter e reconverter os trabalhadores actuais para que sejam soluções sem código, os criadores cidadãos têm várias vantagens para as empresas. Estas incluem pequenas fases do processo de aplicação, o fim do trabalho ilegal da tecnologia, procedimentos empresariais mais acessíveis, e muito mais. A construção de soluções sem código reduz o trabalho que o pessoal de TI sobrecarregado tem de fazer para se concentrar em ferramentas sem código e em projectos mais críticos, contratando uma equipa sem código.

Os empregos que serão procurados no futuro exigirão o domínio das competências tecnológicas contemporâneas, tais como o "no-code".

Habilidades sem código num local de trabalho que estão em constante mudança



Mais de oitenta por cento das empresas ou utilizam ferramentas sem código ou constroem perícia através da contratação de uma equipa sem código. Além disso, o Fórum Económico Mundial afirma que até 2030, mais de mil milhões de trabalhadores terão de aprender competências sem código e utilizar ferramentas sem código. Desta forma, poderão beneficiar de soluções sem código.

Uma vez que são necessárias competências críticas sem código como comunicação, matemática, classificação de questões, competências digitais e esforço de grupo para a maioria dos empregos, o mercado de trabalho está a mudar rapidamente em soluções sem código. A contratação de uma equipa sem código pode fazer crescer novos talentos em liderança, recursos humanos, educação, e cuidados. Neste novo ambiente, enormes empregadores querem que os seus trabalhadores utilizem ferramentas sem código e tenham competências sem código como o processo de desenvolvimento, treino, criatividade, fluxo, e construam relações.





Habilidades sem código num local de trabalho que estão em constante mudança



Mais de oitenta por cento das empresas ou utilizam ferramentas sem código ou constroem competências através da contratação de uma equipa sem código. Além disso, o Fórum Económico Mundial afirma que até 2030, mais de mil milhões de trabalhadores terão de aprender competências sem código e utilizar ferramentas sem código. Desta forma, poderão beneficiar de soluções sem código.

Uma vez que são necessárias competências críticas sem código como comunicação, matemática, classificação de questões, competências digitais e esforço de grupo para a maioria dos empregos, o mercado de trabalho está a mudar rapidamente em soluções sem código. A contratação de uma equipa sem código pode fazer crescer novos talentos em liderança, recursos humanos, educação, e cuidados. Neste novo ambiente, enormes empregadores querem que os seus trabalhadores utilizem ferramentas sem código e tenham competências sem código como o processo de desenvolvimento, treino, criatividade, fluxo, e construam relações.

A partir de 2022, a lista dos empregos tecnológicos altamente requeridos inclui cientistas e analistas de dados, especialistas em IA e informática, engenheiros de TI, líderes e especialistas em marketing, especialistas em transformação digital, e muitos outros. Surpreendentemente, nem todos estes cargos precisam de saber codificar ou utilizar ferramentas sem código em soluções sem código. Contudo, contratar uma equipa sem código requer saber como utilizar novas competências digitais, tais como ferramentas sem código.

O que significa por "Habilidades sem código"?



O no-coder pode construir ferramentas críticas e de crescimento sem código que vêm com soluções sem código. Estes chamados "criadores cidadãos" conhecem os problemas empresariais que devem ser resolvidos e os conjuntos de informação necessários para obter conhecimentos sobre competências sem código. Dependendo dos problemas que lhes são pedidos para resolver, um "desenvolvedor cidadão de soluções sem código" poderia ser um engenheiro gestor de operações, contratando um especialista em automação sustentável, ou um rápido desenvolvedor de aplicações sem código.

As competências sem código são aquelas que o pessoal não técnico pode ter e utilizar ferramentas sem código para construir aplicações empresariais, automatizar fluxos de trabalho e racionalizar processos através de soluções sem código. Tudo isto é feito através da contratação de uma equipa sem código.

Como é que as pessoas podem usar competências sem código para melhorar os seus empregos em 2022?



As competências sem código podem ajudar um candidato a conseguir um emprego e torná-los mais valiosos através de ferramentas sem código. Aqui estão as quatro razões mais importantes pelas quais se deve construir uma aplicação sem código e procurar soluções sem código:

Maneira fácil de se deslocar no mundo das TI



Ao contratar uma equipa sem código, pode ter competências sem código que podem ser uma forma simples de alguém entrar em TI se quiser mais opções de trabalho. Quando os empregados aprendem a utilizar soluções sem código e ferramentas sem código para automatizar fluxos de trabalho e melhorar as operações comerciais, aprofundam o trabalho da sua empresa e começam a compreender os fundamentos da codificação.

Tornar-se o líder de TI da sua empresa



Poderosas competências sem código ajudam uma pessoa a passar para um papel completo de especialista em tecnologia da informação, onde é responsável pela implementação de soluções sem código.

Receber mais



A remuneração pode mudar com base nos conhecimentos e perícia necessários para contratar um não codificador.

Fazer com que os empregados sejam mais felizes



Setenta e um por cento dos empregados pensam que a sua empresa irá utilizar a tecnologia para lhes proporcionar uma experiência de serviço ao cliente semelhante à dos bens de consumo. Uma empresa pode construir uma reputação e tornar os seus empregados mais felizes, implementando e anunciando soluções sem código. Ao contratar uma equipa sem código, as suas competências sem código podem ajudá-lo a mudar para as TI, a subir na sua empresa como líder tecnológico, a construir mais dinheiro, e a desfrutar do seu trabalho quando contrata um sem código para utilizar ferramentas sem código.

Gestor de Produtos



Os gestores de produtos também chamados "proprietários de produtos", são responsáveis pela estratégia, concepção, e implementação dos produtos das suas empresas. No Vale do Silício, são pagos ainda mais do que os programadores de software. Mesmo não tendo de saber codificar para este trabalho, seria útil se o fizesse através de ferramentas sem código. Contratar uma equipa sem código requer normalmente mais experiência do que os outros trabalhos da lista.

Chefe do Projecto



Em alguns aspectos, isto é o mesmo que gestão de produtos, mas numa escala menor. Contratar uma equipa sem código pode ser bom para ver tanto o panorama geral como os detalhes mais pequenos em soluções sem código. Eles são responsáveis por projectos específicos desde a fase de planeamento até à sua conclusão. Trabalham com outras equipas sem código e trazem engenheiros, marketeiros, especialistas em produtos, e muito mais.

Escritor Técnico







Dependendo do local de trabalho, ser capaz de codificar pode ajudá-lo a tornar-se um melhor redactor técnico para a utilização de ferramentas sem código. Ainda assim, muita informação técnica não envolve codificações, como manuais, comunicados de imprensa de produtos, instruções, e casos de utilização. Ao contratar uma equipa sem código, pode descansar em paz e desfrutar da utilização de ferramentas sem código.

Analista de Mercado de Produtos



O design UX pode ser para si se for bom em encontrar e explicar os prós e os contras de um produto, compreender o que os utilizadores querem, classificar através de dados, e utilizar ferramentas sem código. Ao contratar uma equipa sem código, ficará também satisfeito em facilitar a vida dos seus clientes.

Designer da interface do utilizador



O design da interface do utilizador foi uma das competências mais solicitadas no LinkedIn em 2017. A equipa sem código utiliza principalmente software ou ferramentas sem código para construir uma interface de utilizador que seja fácil de utilizar, funcione bem e tenha bom aspecto. É um excelente trabalho técnico contratar pintores e desenhadores gráficos sem código.

Arquitecto de Informação



Quando se olha para websites, alguma vez se pensa: "Isto poderia ter sido criado de forma muito melhor"? Talvez seja bom a construir informação através de soluções sem código. Este trabalho de contratação, uma parte do design e da experiência do utilizador, consiste em melhorar a organização e estrutura do sítio web, contratando uma equipa sem código e utilizando ferramentas sem código.

Um programador móvel







Dependendo do local de trabalho, ser capaz de codificar pode ajudá-lo a tornar-se um melhor redactor técnico para a utilização de ferramentas sem código. Ainda assim, muita informação técnica não envolve codificações, como manuais, comunicados de imprensa de produtos, instruções, e casos de utilização. Ao contratar uma equipa sem código, pode descansar em paz e desfrutar da utilização de ferramentas sem código.

Analista de Mercado de Produtos



O design UX pode ser para si se for bom em encontrar e explicar os prós e os contras de um produto, compreender o que os utilizadores querem, classificar através de dados, e utilizar ferramentas sem código. Ao contratar uma equipa sem código, ficará também satisfeito em facilitar a vida dos seus clientes.

Designer da interface do utilizador



O design da interface do utilizador foi uma das competências mais solicitadas no LinkedIn em 2017. A equipa sem código utiliza principalmente software ou ferramentas sem código para construir uma interface de utilizador que seja fácil de utilizar, funcione bem e tenha bom aspecto. É um excelente trabalho técnico contratar pintores e desenhadores gráficos sem código.

Arquitecto de Informação



Quando se olha para websites, alguma vez se pensa: "Isto poderia ter sido criado de forma muito melhor"? Talvez seja bom a construir informação através de soluções sem código. Este trabalho de contratação, uma parte do design e da experiência do utilizador, consiste em melhorar a organização e estrutura do sítio web, contratando uma equipa sem código e utilizando ferramentas sem código.

Um programador móvel



Olhar para um website num smartphone ou tablet pode ser muito diferente de como ele se apresenta num ecrã maior. Contratar designers móveis sem código e utilizar ferramentas sem código para garantir que os websites e aplicações funcionam bem em vários dispositivos. Ao contratar uma equipa sem código, trabalham em estreita colaboração com especialistas em soluções sem código.

Perito SEO/SEM



Os motores de busca continuam a ser importantes porque as pessoas os utilizam diariamente em soluções sem código. A optimização dos motores de busca e a contratação de especialistas em marketing sem código estão encarregados de melhorar a classificação orgânica de um sítio web e transformar algumas dessas pesquisas em tráfego que converte. Esta é outra das capacidades de contratação mais lucrativas do LinkedIn para 2017.

Responsável pelo Marketing Automático



A automatização no marketing é benéfica, especialmente para a contratação de grandes empresas sem codificadores. Eles criam funis de e-mail, alimentam boas pistas, e utilizam ferramentas de automatização de marketing sem código para reduzir o trabalho diário ocupado. Também gerem campanhas de marketing, contratando uma equipa sem código e utilizando as suas competências em soluções sem código.

Gestor de Operações



Ao contratar uma equipa sem código, os gestores de operações constroem aplicações através de ferramentas sem código e ajudam a assegurar o bom funcionamento do negócio. Podem estar a cargo da cadeia de fornecimento, trabalhar com empreiteiros, e assegurar que as pessoas e o equipamento cheguem onde precisam de ir em soluções sem código.

Testador da Qualidade do Software



Antes de o software ser colocado no mercado, contratar um no-coder é testá-lo minuciosamente. Se for bom a utilizar ferramentas e software sem código e a fazer testes para tentar quebrá-lo, construirá um bom testador.

Porquê trabalhar em tecnologia se não sabe como codificar?



Remuneração rentável

A maioria dos postos de trabalho tecnológicos oferecem remuneração comparável a outros postos de trabalho no mesmo campo. Não terá de se preocupar em ser pago.

Negócios Técnicos Competitivos

Tem muitas oportunidades de emprego. Se tiver as competências e conhecimentos adequados, poderá encontrar um emprego que melhor se adapte a si e aos seus objectivos profissionais.

Baixo nível de barreiras à entrada

Dependendo das suas necessidades, existem trabalhos de alta tecnologia para pessoas que estão apenas a começar. Alguns trabalhos de nível básico não exigem que saiba codificar.

Porque deve contratar um não codificador?



Deve-se contratar um no-coder porque:

Utilizam ferramentas sem código de preço inferior que o podem ajudar a trabalhar mais rapidamente.

Pode adicionar ferramentas sem código utilizando o pessoal que já possui ou contratando uma equipa sem código.

Ao automatizar processos com soluções sem código, contratar uma equipa sem código que já está muito ocupada pode obter muito mais espaço para respirar.

Fale com a sua equipa sem código sobre ferramentas sem código e encoraje todos a partilharem as suas competências ao contratar.

Ganhe confiança nas soluções sem código, utilizando ferramentas sem código e trabalhando em pequenos projectos para reunir as provas antes de as partilhar com o resto da organização.

Utilizar ferramentas simples sem código e contratar sem codificadores para começar a ver resultados de imediato.

Descubra quais os problemas e estrangulamentos que precisa de corrigir e onde se encontram nas soluções sem código.

Use ferramentas sem código para acompanhar e analisar a sua carga de trabalho actual.

Use a capacidade que as ferramentas sem código lhe deram para ajudar a sua equipa a continuar a melhorar em soluções sem código.

Descubra onde é que a sua equipa não tem capacidades de não-código e o que poderia fazer se essas lacunas fossem preenchidas com soluções sem código.

Construa a sua equipa mais auto-suficiente e mantenha-se a par das soluções sem código de que necessita que não envolvem a escrita de código.

Utilize os seus recursos existentes, assegurando que a sua contratação e subscrições de software estão activas.

Utilize o que sabe sobre lacunas de competências, elevada procura, e as necessárias soluções sem código como parte da contratação de uma equipa sem código.

As ferramentas sem código são vitais porque tanto as equipas técnicas como as não técnicas podem utilizá-las.

Pode beneficiar da contratação de um no-coder porque as competências no-code tornam possível que mais pessoas construam talentos e resolvam problemas através de ferramentas no-code.



Se precisar de construir soluções sem código mas não souber codificar, é altura de contratar um no-code.





É fácil conseguir um trabalho técnico que não envolva codificação?



Sim, é fácil encontrar bons trabalhos de contratação de computadores pagantes sem saber codificar. Inúmeros sites dão às pessoas que procuram trabalho um lugar para procurar emprego nos seus campos ideais. A contratação em comunidades online como o LinkedIn dá-lhe acesso a uma rede social de pessoas interessadas nas mesmas coisas que você. Isto torna mais fácil conhecer pessoas e construir relações comerciais. Pode também pedir conselhos profissionais e aprender com pessoas que tentam entrar na indústria informática enquanto procuram respostas para os seus problemas.

Conclusão



No final, há benefícios em contratar pessoas de equipas sem código, empresas com soluções sem código, e aqueles que contratam pessoas sem código. Os trabalhadores não-técnicos que aprendem as competências sem código podem obter melhores salários, mais oportunidades de emprego, ou mesmo mudar de carreira. Um construtor de aplicações sem código de confiança como o AppMaster pode ajudar as empresas a preencher a lacuna de competências em TI, tornando o desenvolvimento de aplicações mais fácil para todos e automatizando mais fluxos de trabalho em soluções sem código.

Em 2022, vamos estar atentos aos efeitos da contratação de soluções sem código, à medida que mais delas mudam a forma como o trabalho é feito. Entretanto, pode começar a utilizar serviços de desenvolvimento sem código através do AppMaster para automatizar os seus processos de negócio e construir aplicações.