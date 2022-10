As pessoas estão assistindo a um número crescente de vídeos graças aos avanços tecnológicos. A Cisco até afirmou corajosamente que, até 2021, os vídeos representariam quase 80% de todo o tráfego da Internet. Os vídeos de todos os gêneros contribuíram igualmente para sua fama crescente? Um dos principais efeitos no consumo de vídeo atual pode ser atribuído aos aplicativos de streaming vivos.

Cerca de 64% das pessoas entre 18 e 34 anos dizem que gostam de transmissão ao vivo. Na verdade, prevê-se que o negócio de aplicativos de transmissão ao vivo valerá quase US$ 70 bilhões até o final de 2021. De acordo com pesquisa da Restream, 78% daqueles com 24 anos ou menos provavelmente transmitirão aplicativos para jogos. No entanto, a maioria das pessoas com 45 anos ou mais utilizará aplicativos de streaming de vídeo para diversão.

O que é o aplicativo Twitch e como ele funciona?

O aplicativo Twitch permite que os usuários assistam e transmitam vídeos gravados ou ao vivo. A indústria de jogos gosta particularmente da popularidade da plataforma. Os jogadores costumam usar o Twitch para transmitir vídeos, incluindo comentários. Por meio de bate-papo ao vivo, o Twitch também permite que os usuários interajam com os jogadores.

O Twitch não é apenas para jogadores. Torneios eletrônicos e demonstrações para os próximos títulos são realizados via Twitch. Além disso, os grupos utilizam o aplicativo como uma plataforma para estudar a criação de aplicativos, onde estão transmitindo projetos completos de vídeo de programação.

Principais recursos que você deve adicionar para criar um aplicativo como o Twitch

Existem vários sites de streaming como o aplicativo Twitch, mas o Twitch mantém seu lugar apesar da concorrência por um motivo.

Integração

A experiência geral do aplicativo é significativamente mais envolvente quando a integração é intuitiva. Certifique-se de fornecer um processo de integração completo para novos usuários se quiser criar um aplicativo como o Twitch.

Cadastro e login do usuário

Permita que as pessoas baixem e façam login no seu aplicativo antes de usá-lo. Tornar o processo de registro simples e sem atritos é crucial.

Biblioteca de vídeos

Bibliotecas de vídeo avançadas devem ser incluídas se você quiser criar um aplicativo que dependa principalmente de vídeos. Permita que os usuários do seu aplicativo naveguem por toda a coleção de vídeos e selecionem a mídia que desejam reproduzir e visualizar naquele exato momento

Transmissão ao vivo

Esses recursos permitem que os usuários do aplicativo transmitam ao vivo seu material de vídeo para que outros usuários do aplicativo possam visualizá-lo e interagir com ele.

Bate-papo instantâneo

Este aplicativo de transmissão ao vivo tem um componente social. Portanto, a função de mensagens instantâneas possibilita que todos os usuários do aplicativo se comuniquem. Essa função permite a comunicação direta entre usuários de aplicativos, bem como entre usuários de aplicativos e produtores de conteúdo.

Barra de pesquisa

Os usuários do aplicativo podem descobrir facilmente qualquer material de vídeo que desejam ver, graças a uma útil caixa de pesquisa. Essa função permite que os usuários do seu aplicativo localizem rapidamente o material pertinente.

Como criar um serviço de streaming como o Twitch?

Um grande compromisso financeiro e meses de trabalho de uma equipe incrivelmente talentosa de desenvolvedores são necessários para criar um aplicativo desde o início. A maioria das startups e pequenas empresas não possui o financiamento necessário para realizar a criação tradicional de aplicativos. Empresas e startups estão usando plataformas como o Twitch para transmitir eventos corporativos como lançamentos de produtos, negócios e conferências online para alcançar um público mais amplo. Essas plataformas abriram caminho para um negócio de streaming ao vivo em expansão. As etapas a seguir podem ser usadas para criar um aplicativo como o Twitch.

Dê um nome exclusivo ao seu aplicativo

Depois de decidir o nome do seu aplicativo, escolha uma categoria de aplicativo, tema de design e layout adequados. Ao incluir o logotipo da sua marca, aprimore a marca da sua empresa.

Adicione recursos apropriados

Examine os recursos listados acima e inclua todos eles em seu aplicativo. O aplicativo agora pode ser editado perfeitamente.

Teste o aplicativo e vá ao ar

Depure o aplicativo e teste-o em dispositivos reais. Seu aplicativo agora está preparado para ser lançado em todas as principais lojas de aplicativos.

Aplicativo de streaming de vídeo faz custo

Um site de streaming de sucesso não é uma exceção à norma; toda startup vem com custos. As taxas horárias da equipe de desenvolvimento que você deseja contratar afetarão significativamente o custo de criação de um aplicativo semelhante ao Twitch. Essa é a principal justificativa para a maioria das nações ocidentais terceirizar seus projetos para nações asiáticas como a Índia. Diferentes regiões terão preços diferentes para criar aplicativos como o Twitch. Por exemplo, na América do Norte, custará em média US$ 150 por hora, enquanto no Reino Unido, custará em média US$ 140 por hora.

Quanto tempo vai demorar?

Prototipagem e criação de UI/UX

Tudo começa com a confecção do esquema UI/UX e o protótipo dos recursos de streaming de vídeo. Simplificando, você deve primeiro criar um modelo do site pretendido que mostre como os usuários irão interagir com ele. Isso levará aproximadamente 250-260 horas.

Desenvolvimento real do site

A estrutura da sua plataforma é construída por profissionais que também criam seus componentes funcionais e vinculam os plugins, bibliotecas e extensões necessários. Isso levaria aproximadamente 550-600 horas.

Desenvolvimento de back-end

O passo seguinte é crucial e intrinsecamente conectado ao estágio anterior. O aplicativo enfatiza a integração da API e a configuração do servidor. Isso levaria aproximadamente 450-460 horas.

Criação do painel de administração

O painel de administração é necessário como uma ferramenta de gerenciamento amigável para seu aplicativo. Isso levaria aproximadamente 220-230 horas.

Solução sem código

Você pode criar um aplicativo totalmente funcional com um aplicativo móvel nativo de back-end, front-end e de ponta com o AppMaster. O código-fonte do seu aplicativo é criado pelo AppMaster, que o compila e o distribui para qualquer serviço de nuvem ou servidor privado. Um engenheiro normalmente precisa de vinte minutos para entender as ideias por trás do AppMaster antes que o aplicativo comece a se tornar uma segunda natureza.

Conclusão

A transmissão ao vivo existe há algum tempo, mas em 2020, quando o mundo inteiro estava lidando com uma pandemia, atingiu níveis totalmente novos. O negócio de jogos ajudou a transmissão ao vivo a se tornar mais comum no setor de entretenimento. Assistir a uma transmissão ao vivo é mais popular do que ler blogs ou ouvir podcasts.

Esta é provavelmente a razão pela qual se prevê que o mercado global de streaming de vídeo atinja US$ 223,98 bilhões até 2028. Muitos proprietários de pequenas empresas e empreendedores são atraídos a entrar na área porque essas estatísticas são muito atraentes. O desenvolvimento tradicional de aplicativos é um desafio, no entanto. Você precisa de recursos como tempo, dinheiro e experiência para criar um aplicativo do zero . Infelizmente, nem todos podem fazer isso. É aqui que o AppMaster entra em ação. AppMaster é uma poderosa plataforma de desenvolvimento de aplicativos sem código .