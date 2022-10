Você está ansioso para a automação da análise de dados? Se sim, você pode estar ansioso por uma ferramenta de aprendizado de máquina que permitirá que um computador entenda dados e aprenda por meio do conhecimento para realizar tarefas sem programação precisa. Na era da Internet de hoje, as habilidades de inteligência artificial e aprendizado de máquina estão aumentando em popularidade diariamente. A razão por trás disso é a facilidade que traz às empresas e organizações para perceber e regular de forma inteligente seus dados sem consumir muito tempo.

Vários tipos de ferramentas de aprendizado de máquina disponíveis no mercado estão fazendo seu trabalho de forma eficaz e processando os dados mais rapidamente. Você sabia que é possível criar sua ferramenta de aprendizado de máquina? Se não, então você deve ler este artigo até o final.

O que são plataformas low-code e no-code?

Antes, você deve contratar uma equipe de desenvolvedores para criar seus aplicativos e ferramentas de machine learning ou fazer compras já feitas de fora. Em suma, eles são feitos principalmente através de linguagens de programação do zero. O custo de desenvolvimento através de um código é alto. No entanto, hoje em dia, existe uma opção de plataformas low-code e no-code com uma plataforma pronta onde os usuários podem ir e, com um método fácil de arrastar e soltar , desenvolver seus aplicativos de forma eficiente e econômica por pessoas não técnicas .

A plataforma de desenvolvimento sem código , como o AppMaster, permite que os usuários desenvolvam todos os tipos de aplicativos e aplicativos de sites para uso próprio e do cliente sem nenhuma habilidade de codificação envolvida. Há uma ampla gama de personalização também disponível para escolher. Um low-code e nenhum-code compartilham mais ou menos a mesma abordagem, mas algumas diferenças são descritas abaixo.

O que é código baixo?

Low-code é uma estratégia de desenvolvimento de aplicativos que usa uma ilustração visual e algum conhecimento de codificação. Isso significa que você ainda precisa ter algum conhecimento prévio de programação para usar uma plataforma low-code. Ele diminui o tempo, a carga e o custo simplificando o processo, mas ainda precisa de um método tradicional de suporte ao desenvolvimento. Então, em palavras mais fáceis, é uma mistura de métodos tradicionais de codificação e métodos sem código.

O que é sem código?

Por outro lado, o no-code é um método automático e sem codificação de desenvolvimento de aplicativos, aprendizado de máquina e inteligência artificial (IA) . É totalmente livre de linguagem de programação e codificação. Você precisa usar um método visual e criar um aplicativo de sua escolha. É uma técnica emergente com várias vantagens sobre um método de codificação low-code e tradicional de desenvolvimento de aplicativos.

A tecnologia sem codificação não requer uma única linha de codificação e é o método pelo qual você pode criar aplicativos e aplicativos de site para qualquer finalidade por conta própria, simplesmente obtendo algum conhecimento da plataforma sem código que está usando. AppMaster é a melhor plataforma sem código do mercado que possui uma interface amigável e super fácil de usar com preços competitivos de mercado, e você pode criar aplicativos do zero. Você não precisa pagar aos desenvolvedores esses dólares extras pelo desenvolvimento do seu aplicativo usando-o.

Por que você deve usar uma plataforma low-code ou no-code?

Muitas empresas e empresas estão migrando para plataformas sem código/com pouco código para o desenvolvimento de aplicativos. Até mesmo desenvolvedores e freelancers estão usando isso para disparar suas vendas e resultados de trabalho, porque leva menos tempo e energia para desenvolver um aplicativo por meio dessas plataformas de código baixo/sem código, e a popularidade ainda está aumentando.

As plataformas low code/no-code são rápidas para aumentar os ganhos de produtividade das empresas. Eles desenvolvem análises visuais atraentes e influentes que conquistaram o mercado de análises explicativas. Low code/no-code também é usado para análise preditiva e ferramentas de aprendizado de máquina que orientam o analista por uma sucessão automática de medidas para criar um modelo que se ajuste a um conjunto de dados.

Além disso, um site e um aplicativo móvel são facilmente feitos com plataformas low code/no-code. Essas técnicas refinam interpretações que podem até mesmo controlar as negociações com os clientes. Com isso, as plataformas no-code e low-code contam com alguns serviços de valor agregado, entre eles:

Promova análises digitais

Mantenha análises digitais

Ajuda em SEO (otimização para mecanismos de busca)

Ajuda no SMM (marketing de mídia social)

Ótimo para automação comercial

Promove o tráfego de anúncios digitais

Adequado para design de produtos de tecnologia

Criação e personalização de aplicativos

Posso fazer aprendizado de máquina sem codificação?

A resposta direta e concisa para a pergunta é sim. Um desenvolvimento de aprendizado de máquina tradicional precisa que você desenvolva algoritmos de aprendizado de máquina sem código que são um processo demorado e exigem conhecimento prévio de programação, recursos e uma equipe de desenvolvimento ou um cientista de dados para fazê-lo. Mas com plataformas sem código / baixo código, ferramentas de inteligência artificial e aprendizado de máquina sem código têm várias utilidades.

Com a crescente popularidade das plataformas de baixo código/sem código, é obrigatório que as empresas se movam e se aproveitem dessa tecnologia, pois os modelos de aprendizado de máquina são complexos de construir e exigem equipe, tempo e dinheiro. Seria uma tarefa impossível se você não optasse por uma plataforma sem código; você não é um cientista de dados ou um desenvolvedor para fazer aprendizado de máquina.

A demanda por modelo de aprendizado de máquina

Os modelos de aprendizado de máquina requerem várias etapas para serem desenvolvidos com sucesso. Adotar os recursos de aprendizado de máquina provou ser difícil para muitas pessoas melhorarem sua proficiência. Organizações extensas com orçamento suficiente o adotaram porque o aprendizado de máquina é um método caro e demorado que exige uma especialização limitada em aprendizado de máquina.

Construir um desempenho de modelo de aprendizado de máquina é um método desafiador. Conforme discutido acima, desenvolvedores, cientistas de dados e criadores de aprendizado de máquina são necessários como uma equipe para alcançar e realizar a tarefa. Outra dificuldade é encontrar um especialista na área também é bastante complicado. Isso é esperado em como os dados gerais avançaram ao longo da duração devido ao excesso de tecnologia. A demanda é tão notável que mesmo aqueles que são profissionais de TI e conhecem os aspectos técnicos do computador estão sendo empurrados para carreiras desafiadoras de análise de dados.

O que é aprendizado de máquina sem código?

As dificuldades discutidas acima e a demanda por aprendizado de máquina e inteligência artificial levaram à conclusão de que uma plataforma sem código seria um ajuste fantástico para o desenvolvimento de modelos de aprendizado profundo de máquina. Especialmente se você tiver um orçamento pequeno e não puder pagar por equipes de ciência de dados, poderá usar plataformas sem código para desenvolvimento, a maioria das quais com preços razoáveis. O melhor deles é o AppMaster, que oferece uma ferramenta de programação visual fácil de usar e uma equipe 24 horas por dia para orientá-lo no processo.

Analistas e cientistas de dados geralmente cuidam de seus dados. O método tradicional ou as ferramentas para desenvolvimento e gerenciamento de dados não valem o tempo e o esforço que levam para concluir porque o usuário final geralmente não é técnico, como empresários, equipes de recursos humanos, equipes de marketing, vendedores etc. Esses indivíduos usam analistas e cientistas de dados para o processamento de dados e contam com analistas de dados para usar essas ferramentas.

Isso direciona para um empate substancial. Em vez disso, os cientistas e analistas de dados param de perder tempo e passam meses desenvolvendo uma unidade externa de processamento gráfico para os negócios. A longo prazo, o fluxo de trabalho será ineficiente.

A melhor maneira é colocar os dados essenciais em um aplicativo de aprendizado de máquina seguro feito por meio de desenvolvimento sem código. Além disso, muitas ferramentas de inteligência de negócios, mesmo aquelas com aprendizado de máquina incorporado, não foram criadas com usuários de negócios. Os fornecedores tradicionais frequentemente tentam mascarar a complexidade de sua solução com recursos e opções de autoatendimento. Ainda assim, os clientes sentem que precisam de um alto nível de conhecimento em ciência da computação ou engenharia para usá-los.

Portanto, embora as ferramentas de inteligência de negócios tenham inúmeras vantagens, elas não foram projetadas para os negócios atuais e levaram a muita deterioração. As ferramentas que permitem que todos utilizem o poder dos dados e previsões são o que as organizações realmente precisam. Isso melhoraria a eficiência e a tomada de decisões, removendo gargalos e liberando largura de banda para a equipe de ciência de dados. É por isso que as ferramentas de aprendizado de máquina sem código são tão populares agora. Eles permitem a criação sem código de modelos de aprendizado de máquina por qualquer pessoa, mesmo sem experiência em programação.

O que são plataformas de IA sem código?

A maioria dos sistemas sem código inclui uma interface de arrastar e soltar que permite que os clientes carreguem rapidamente dados essenciais para criar modelos de aprendizado de máquina altamente precisos. Isso implica que qualquer pessoa pode criar um modelo e fazer previsões, independentemente de sua familiaridade com métodos de regressão ou floresta.

Por exemplo, um gerente que lida com alta rotatividade de funcionários pode usar dados de upload para entender melhor os motivos por trás do atrito e implementar planos de retenção. Um desempenho de modelo de IA sem código totalmente treinado é criado em cliques e pode prever instantaneamente o desgaste da equipe. Esse gerente poderá identificar quais de seus funcionários provavelmente sairão e obter uma sugestão sobre possíveis intervenções para evitar o atrito.

É claro que antecipar a rotatividade de pessoal é apenas um caso de uso para o não-código; inúmeros outros demonstram seu imenso valor para as empresas. De acordo com uma análise do Gartner Magic Quadrant, até 65% do desenvolvimento de aplicativos será realizado em plataformas no-code/low-code até 2024, democratizando o poder da IA.

As 10 principais plataformas de aprendizado de máquina sem código

Não é necessário limitar o aprendizado de máquina a programadores técnicos. Como resultado, os analistas podem se mover mais rapidamente com a ajuda de plataformas de ML sem código, o que lhes permite dar suporte ao pensamento proativo e inovador de sua empresa. As plataformas de aprendizado de máquina para aplicativos sem código demonstraram muito potencial e aumentaram a produtividade. Com o uso de aplicativos móveis baseados em nuvem, essas plataformas auxiliam as empresas na automatização e digitalização de procedimentos. Aqui está uma seleção de plataformas sem código a serem consideradas se você precisar implantar rapidamente um componente de aprendizado de máquina e integrá-lo ao seu programa atual.

CriarML

Sem conhecimento de codificação manual, você pode usar o CreateML para criar modelos de ML para segmentação e detecção de objetos. Você pode manipular de forma eficiente e eficaz um conjunto de dados rico. Além disso, você pode testar e treinar seus modelos personalizados de aprendizado de máquina para obter uma prévia de seu comportamento.

Essa é uma plataforma onde você pode aprender a desenvolver um aplicativo de IA e usar a visão computacional para resolver um problema de negócios em questão de horas. A Apple fornece aos desenvolvedores de iOS essa plataforma de arrastar e soltar sem código para criar e aprimorar seus modelos de aprendizado de máquina de código em um Mac. Vários modelos de treinamento de modelo estão incluídos no CreateML, um programa macOS autônomo. Essa estrutura foi projetada para construir redes neurais para detecção e segmentação de objetos. Ele fornece software macOS aos desenvolvedores de iOS para criar e gerenciar conjuntos de dados. Você pode usar esta ferramenta para delinear e modificar recursos em vídeos e imagens.

Fritz AI

Está entre as crescentes plataformas de aprendizado de máquina de código que ajudam a preencher a lacuna de conhecimento entre cientistas de dados e desenvolvedores de smartphones. Você pode treinar modelos no Studio ou usar modelos já treinados, oferecendo a opção de quanto tempo e dinheiro deseja investir na criação de modelos de ML de detecção de objetos.

Google AutoML

Com a ajuda dessa plataforma sem código, baseada nos recursos de aprendizado de máquina do Google com pouco código, a experiência de aprendizado de máquina pode treinar modelos precisos para seus requisitos comerciais específicos. Ele também permite que programadores com pouco conhecimento de ML treinem modelos especificamente para casos de uso específicos. A plataforma lida com várias fontes de dados de treinamento e casos de uso, incluindo visão computacional, inteligência de vídeo, processamento de linguagem natural e tradução.

Pista ML

Com a ajuda desta plataforma, estudantes e profissionais criativos de diversas áreas terão acesso a abordagens de ML. Ele oferece interfaces visuais divertidas para treinar modelos com eficiência, desde a produção de texto e imagem até a captura de movimento.

IA

Obtenha o diálogo de dados para moldar automaticamente seu conjunto de dados sem usar nenhum código e compartilhe seus modelos de ML com a equipe ou o público em geral. Todos podem começar a produzir previsões usando os algoritmos e você pode usar a API de baixo código para incorporar previsões dinâmicas de Machine Learning em seu aplicativo.

A IA destina-se a oferecer a todos uma solução simples. Um arquivo CSV pode ser integrado ou adicionado às suas fontes de dados. Reconhecer as variáveis que afetam as previsões e os resultados da previsão usando situações hipotéticas. Examine as especificações do algoritmo em profundidade, encontre modelos rivais e aprenda como os modelos funcionam.

Isso executa tarefas complexas em dados de treinamento CSV definidos pelo usuário usando NLP de ponta. Profissionais de marketing e empresários podem usá-lo para estimar o fluxo de renda, melhorar a eficiência operacional, criar uma cadeia de suprimentos mais eficiente e executar campanhas de marketing automatizadas personalizadas.

Robô de dados

Famosa plataforma de ponta a ponta de IA corporativa para a implementação rápida e direta de modelos de previsão confiáveis. Ele permite que os analistas de negócios criem análises preditivas sem ter nenhuma experiência de programação ou aprendizado de máquina de código. Ele ajuda no planejamento, criação, implantação, supervisão e manutenção de aplicativos de IA em escala empresarial.

Grande ML

O Big ML é uma plataforma de código aberto que fornece às organizações serviços para integração de aplicativos e aprendizado de máquina de código. Os analistas de negócios e a integração de aplicativos são oferecidos juntamente com o aprendizado de máquina de código comoditizado como serviço. Com apenas alguns cliques, ele pode criar aprendizado profundo ou um modelo de aprendizado.

Super anotar

Para sua IA, crie Super Data com Super Annotate. Para seu aplicativo de inteligência artificial, ele fornece uma plataforma de ponta a ponta para anotar, gerenciar e versionar dados de verdade. Como ele usa um kit de ferramentas robusto, serviços de anotação de dados líderes do setor e um poderoso sistema de gerenciamento de dados, você pode aumentar e automatizar seu pipeline de IA de 3 a 5 vezes mais rapidamente.

O Super Annotate oferece uma arquitetura que prioriza a segurança e combina pipelines de qualquer complexidade e tamanho. Como ele pode expandir projetos em todo o mundo, você pode se comprometer com compras mais significativas para obter descontos em massa e reduzir o custo dos pipelines de IA.

Máquina ensinável

Uma máquina ensinável permite que você programe uma visão computacional para detectar ou reconhecer seus sons, gestos e recursos visuais. Ele fornece uma solução mais direta para criar modelos de aprendizado de máquina para seus aplicativos, sites e muito mais, sem qualquer experiência em codificação.

A máquina ensinável é uma plataforma de aprendizado de máquina de baixo código para a Web que permite desenvolver modelos de aprendizado de máquina fáceis de usar e abertos a todos. É fácil montar suas amostras e classificá-las nas várias classes ou categorias que você deseja que sua máquina entenda.

O modelo pode ser exportado para uso em seus sites, aplicativos e muito mais. Treine seu computador e verifique instantaneamente se ele reteve as informações que você ensinou. O treinamento do modelo está disponível para download ou hospedagem online.

Mais importante, você pode usar o modelo totalmente dentro do seu dispositivo sem que nenhum dado saia do modelo, incluindo dados de microfone e webcam. Além disso, você pode categorizar rapidamente fotografias e posições do corpo de arquivos, webcams e sons a partir de amostras de som breves.

Conclusão

Para ser conclusivo, você deve entender que as ferramentas de gerenciamento de dados, análise e inteligência de negócios de processos eram boas. Mas devido ao aumento da demanda e o uso da interface técnica é limitado à ciência de dados e analistas de dados. Por outro lado, a inteligência artificial (IA) e as ferramentas de aprendizado de máquina sem código seriam fabulosas, pois cobrem todas as falhas. Essas ferramentas de aprendizado de máquina sem código são fáceis de criar se o desenvolvimento for feito por meio de uma plataforma sem código. AppMaster é a melhor plataforma sem código do mercado para criar aplicativos e essas ferramentas de IA. Confira o plano hoje para começar.