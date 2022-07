Os construtores sem código são ferramentas poderosas que permitem criar aplicativos e produtos digitais completos sem escrever código. Não é à toa que atraem tanta atenção e causam polêmica constante.

Gostamos de nos manter atualizados e acompanhar o mercado, estudando as plataformas no-code e suas capacidades. É por isso que preparamos uma revisão da popular ferramenta sem código Bubble e a comparamos com o AppMaster.io.

Visão geral da Bubble

Bubble é uma plataforma sem código que permite construir aplicações web. Com o Bubble, você pode criar lógica de aplicativo, criar design de interface, trabalhar com bancos de dados incorporados e integrar produtos prontos com serviços de terceiros.

A ferramenta hospeda aplicativos em seu próprio servidor e os torna acessíveis de qualquer lugar.

De acordo com os criadores da plataforma, Bubble é uma linguagem de programação declarativa baseada em JSON para construção de aplicações web. A ferramenta suporta JavaScript externo e componentes internos do servidor, permitindo que o usuário trabalhe com a lógica de negócios e a aparência dos aplicativos.

Após o cadastro na plataforma, você acessará o editor do aplicativo. O editor de Bubbles é construído em torno de sete guias onde todo o trabalho é feito. Dentro de um projeto, você pode desenvolver um aplicativo.

Visão geral do AppMaster.io

AppMaster.io é uma plataforma sem código com a principal vantagem de geração automática de código com velocidade de escrita de 22.000 linhas de código por segundo.

Você pode criar aplicativos de servidor, móveis nativos e web no AppMaster.io. Essa é a principal diferença entre o AppMaster.io e o Bubble, que permite apenas criar aplicativos da web.

A funcionalidade da plataforma inclui todas as etapas de desenvolvimento: desde a criação de um banco de dados até a publicação, a produção e o monitoramento do funcionamento dos aplicativos após sua publicação.

Ao contrário do Bubble, no AppMaster.io, o projeto representa a combinação do banco de dados, lógica de negócios e editores de aplicativos, fornecendo acesso à publicação e monitoramento. Dentro do mesmo projeto, você pode desenvolver várias aplicações diferentes.

A plataforma gera um backend na linguagem Go e cria bancos de dados rodando no PostgreSQL. Com o AppMaster.io, você pode criar processos de negócios usando um editor intuitivo de arrastar e soltar e exportar o código-fonte para trabalhos adicionais.

Principais diferenças da plataforma

Vamos analisar as plataformas com mais detalhes, considerando os principais recursos das ferramentas: trabalhar com bancos de dados e lógica de aplicativos, integração com serviços de terceiros, criação e publicação de um aplicativo, planos de assinatura.

Trabalhando com bancos de dados

Bubble

Bubble usa um banco de dados incorporado. É menos poderoso do que bancos de dados SQL de terceiros, mas permite que você comece a trabalhar rapidamente.

O banco de dados no Bubble funciona com base em tipos de dados, que são equivalentes a tabelas. Para cada tipo de dados, você pode adicionar campos personalizados. Para adicionar um campo, você precisa inserir seu nome e especificar seu tipo de dados.

Há uma guia Dados para trabalhar com dados no menu lateral do painel de controle. Tudo o que você precisa para trabalhar com dados está aqui. Você pode criar novos registros, trabalhar com campos, configurar regras para cada tipo, fazer upload de arquivos.

Depois de criar os tipos de dados necessários, todos eles podem ser encontrados na guia Dados do aplicativo, onde são apresentados na forma de tabelas. Você também pode criar novas entradas lá.

Ao mesmo tempo, o Bubble não usa relacionamentos de banco de dados padrão. Eles são configurados por meio de tipos.

AppMaster.io

No AppMaster.io, os bancos de dados são apresentados de maneira um pouco diferente. A plataforma possui um Data Models Designer onde você pode construir um esquema de banco de dados, criar modelos de dados, construir relacionamentos entre eles e adicionar campos.

A diferença crítica entre o banco de dados no AppMaster.io é um designer de banco de dados visual, onde os esquemas são construídos a partir de blocos com seu próprio conjunto de campos. Isso torna o processo mais conveniente e compreensível, criando uma vantagem de longa data: todas as tabelas do banco de dados e seus relacionamentos são imediatamente visíveis. Os blocos podem ser movidos livremente pelo espaço de trabalho e organizados na ordem desejada. Você precisa esticar a seta de um bloco para outro para unir os modelos.

Ao adicionar um novo modelo, os campos de serviço são criados automaticamente: ID, data de criação, data de modificação, data de exclusão. Você também pode adicionar campos personalizados a cada modelo. Ao criar um novo campo, você deve inserir seu nome e especificar o tipo. Opcionalmente, você pode adicionar uma descrição.

O AppMaster.io usa tipos de banco de dados relacionais padrão: um para um, um para muitos, muitos para muitos.

O banco de dados no AppMaster.io é alimentado pelo PostgreSQL, um SGBD flexível e robusto com alto desempenho que pode criar, armazenar e recuperar estruturas de dados complexas.

Trabalhando com lógica de aplicativo

Bubble

Para trabalhar com a lógica do aplicativo, o Bubble possui uma seção Workflow. Para iniciar o processo, você deve selecionar um evento, que no esquema é indicado pela palavra-chave Quando (por exemplo, "Quando o usuário está conectado"). Em seguida, você precisa adicionar uma ação para este evento. O número de ações pode ser ilimitado.

Todas as ações são divididas em grupos, incluindo ações relacionadas à conta, email, pagamento, eventos personalizados (API), etc.

Cada ação tem seu próprio conjunto de parâmetros, que podem ser configurados em uma janela separada. O fluxo de ações no Bubble é direto, com uma sequência clara.

AppMaster.io

No editor AppMaster.io BP, o caminho de execução do processo pode ser direcionado de forma mais complexa com parâmetros e ramificações adicionais.

O esquema do processo de negócios é construído a partir de blocos responsáveis por funcionalidades específicas. Já existem mais de 1000 blocos na plataforma que realizam operações únicas e processos de negócios completos.

Para definir a direção do processo, você pode conectar blocos usando conectores.

Por padrão, os blocos Start & End são criados em cada BP. Cada bloco tem dois tipos de conectores:

flow_connection - conector de fluxo de execução, descreve a fila de blocos;

var_connection - conector de variável, descreve qual variável pegar de onde.

Usando o AppMaster.io, você pode construir a lógica de qualquer complexidade e criar tudo, desde chatbots até serviços corporativos personalizados.

Projeto

Bubble

Bubble funciona na tecnologia de arrastar e soltar. A guia Design no painel esquerdo contém todos os componentes que você pode arrastar para a página do aplicativo. Quando você clica em um elemento, uma janela de configuração para este elemento aparece, onde você pode definir as configurações de exibição e outros parâmetros. A posição dos componentes é definida manualmente ou através de coordenadas.

Ao trabalhar com o Bubble, a ênfase está no design e não no trabalho com bancos de dados ou lógica de negócios do aplicativo.

Uma extensa biblioteca de modelos de design prontos sobre vários tópicos está disponível na plataforma. Você pode escolher um modelo adequado e acelerar o desenvolvimento adaptando apenas alguns elementos.

AppMaster.io

AppMaster.io também usa tecnologia de arrastar e soltar. A plataforma possui um editor separado para aplicativos móveis e da web. Se compararmos o editor de aplicativos da Web, ele consiste em várias áreas de trabalho:

o bloco do Menu Principal, onde são colocadas as novas páginas que formarão a barra de navegação;

o bloco Application Components, onde são colocados elementos ocultos para chamá-los de qualquer parte do aplicativo - podem ser janelas modais ou páginas aninhadas;

a zona central da área de trabalho, projetada para o conteúdo e os componentes da página.

Comparado ao Bubble, a ênfase de um web designer no AppMaster.io é trabalhar com bancos de dados e construir lógica de negócios complexa. Você pode integrar facilmente o back-end do AppMaster.io com qualquer front-end personalizado para criar um design de aplicativo exclusivo.

Ao escrever este artigo, a equipe do AppMaster.io está aprimorando o designer de aplicativos da Web e expandindo sua funcionalidade.

O Web Application Designer foi projetado para criar painéis administrativos e aplicativos Web de página única (SPAs), como portais de clientes. Para painéis de administração, o AppMaster.io gera automaticamente as páginas do aplicativo de acordo com o banco de dados e atualiza a lista sempre que o esquema do banco de dados é alterado.

Integrações e APIs

Bubble

Você pode conectar centenas de serviços de terceiros ao aplicativo Bubble. Na seção Plugins da plataforma, você pode encontrar serviços populares e soluções personalizadas. Os plugins estão disponíveis para instalação gratuita e paga.

Os usuários do Bubble podem criar plug-ins e adicioná-los à biblioteca, o que expande significativamente a funcionalidade da ferramenta. O suporte técnico de tais plugins continua sendo um pequeno problema, pois o desenvolvedor (usuário da plataforma) pode não estar mais ativo na plataforma e não está disponível para fornecer qualquer ajuda.

O Bubble funciona com uma API externa e permite conectar diferentes serviços. Para trabalhar com a API, existe um plugin API Connector. O módulo permite que os usuários do Bubble se conectem a qualquer API por meio de solicitações externas.

AppMaster.io

Funcionalidades adicionais podem ser adicionadas ao AppMaster.io usando módulos. A biblioteca de plugins é constantemente atualizada. Qualquer módulo pode ser instalado com um clique gratuitamente. A vantagem é que todos os módulos do catálogo são mantidos pelos desenvolvedores do AppMaster.io e atualizados em tempo hábil.

O AppMaster.io fornece um editor de solicitação de API externo integrado com o qual você pode estender projetos conectando facilmente diferentes serviços de terceiros com uma API aberta.

A plataforma também implementa o trabalho com endpoints. Todos os endpoints são divididos em pastas, dependendo dos dados com os quais trabalham.

AppMaster.io também permite que você crie vários tipos de endpoints de API:

API — para acessar o back-end a partir da interface da web e sistemas de terceiros;

webhooks — para receber notificações de sistemas de terceiros;

soquetes da web.

Você pode selecionar um processo de negócios com os dados necessários e configurar o middleware para cada tipo.

Desdobramento, desenvolvimento

Bubble

Bubble atua como um provedor de hospedagem. Todos os aplicativos criados na plataforma são hospedados no mesmo servidor.

Com um plano pago, os usuários podem usar seu próprio domínio. Além disso, com uma assinatura paga, você pode aumentar a potência do servidor comprando as unidades de capacidade.

AppMaster.io

O AppMaster.io oferece várias opções de publicação — você pode usar o AppMaster Cloud, qualquer nuvem de terceiros ou um servidor pessoal. Os aplicativos móveis podem ser publicados diretamente na Apple Store e no Google Play. Além disso, você pode criar vários planos de implantação para desenvolvimento, pré-produção e produção. A disponibilidade dos planos de implantação varia de acordo com o plano de assinatura. Você também pode exportar o código-fonte se parar de usar a plataforma.

Fácil de usar

Bubble

Bubble não é a ferramenta sem código mais fácil devido à variedade de recursos disponíveis. As seções Fluxo de trabalho e Dados podem exigir mais atenção e tempo para entender como funcionam.

Com o design, tudo é mais simples. O construtor de arrastar e soltar simplifica drasticamente o desenvolvimento da interface do aplicativo. Adicionar componentes é fácil e conveniente usando arrastar e soltar. No entanto, cada elemento tem seu próprio conjunto de configurações, o que pode causar dúvidas para um usuário inexperiente.

Bubble fornece recursos gratuitos: curso intensivo, tutoriais em vídeo, documentação detalhada.

AppMaster.io

AppMaster.io é uma plataforma sem código de nível profissional, que levará mais tempo para dominar. A complexidade do AppMaster.io é explicada pela diversidade funcional e nível superior do produto acabado. A ferramenta oferece muitos recursos, permitindo que você controle o desenvolvimento em cada etapa.

O editor de processos de negócios é um dos componentes com os quais os usuários aprendem a trabalhar por mais tempo.

Para um usuário comum que não está familiarizado com programação, o processo de trabalhar com o AppMaster.io pode parecer complicado. Um usuário experiente em tecnologia levará muito menos tempo para começar.

AppMaster.io também fornece recursos gratuitos, incluindo documentação detalhada para cada seção, tutoriais em vídeo, curso intensivo. Você também pode participar da comunidade de desenvolvedores e usuários da plataforma para compartilhar experiências.

O que pode ser construído?

Bubble

A partir da página Showcase no site da Bubble, fica claro que a plataforma permite que você construa diferentes aplicativos: marketplaces online, plataformas de aprendizado, aplicativos de reserva e entrega, sistemas internos de gerenciamento. Normalmente, as pessoas usam a ferramenta para criar soluções simples para uso amplo.

A ferramenta é usada ativamente por projetos de inicialização, freelancers e desenvolvedores experientes que usam o Bubble para acelerar e otimizar o desenvolvimento de aplicativos.

AppMaster.io

AppMaster.io é projetado para usuários de negócios e soluções técnicas complexas que exigem recursos mais poderosos. Grandes empresas usam ativamente a plataforma para implementar soluções personalizadas para automatizar e otimizar fluxos de trabalho.

A plataforma também é adequada para estúdios de desenvolvimento sem código, desenvolvedores freelance, startups e pessoas apaixonadas por programação.

Você pode construir qualquer solução na plataforma: chatbots, blockchain, sistemas de CRM, aplicativos nativos em qualquer área e até sistemas para otimizar a produção com base nas solicitações dos clientes. Na seção Histórias de sucesso , você pode encontrar exemplos de desenvolvimento de sistemas empresariais complexos no AppMaster.io. Entre eles estão os sistemas de automação de produção e processamento de documentos.

Preço

Bubble

Existem quatro planos de assinatura no Bubble. O primeiro fornece acesso gratuito à plataforma, mas com limitações funcionais. Por exemplo, a API e o domínio personalizado para publicar aplicativos não estão disponíveis aqui.

Os preços das assinaturas variam de US$ 29 a US$ 529 por mês. Cada plano tem uma gama mais ampla de recursos aos quais você tem acesso.

AppMaster.io

AppMaster.io oferece quatro planos de assinatura. Ele não tem um programa gratuito, mas o pacote inicial custa $ 5/mês. Comparado ao plano gratuito do Adalo, que possui apenas 50 registros de banco de dados disponíveis, o AppMaster.io oferece 10.000 registros por apenas US$ 5. Ele oferece muito mais recursos por um preço relativamente baixo. Você pode expandir o plano escolhido adicionando diferentes opções sem alterar o pacote.

Existe um plano empresarial onde você pode solicitar um preço personalizado dependendo da funcionalidade fornecida no pacote.

Antes de assinar um dos planos, você pode testar e explorar a plataforma — um período de teste gratuito de 14 dias é fornecido após o registro na plataforma. Durante o período de avaliação, você obtém acesso à maioria das funcionalidades. Você também pode participar do teste beta e compartilhar sua opinião.

Conclusão

No Bubble, mais atenção é dada à parte visual do aplicativo. No AppMaster.io, o foco está na funcionalidade — há um poderoso editor de BP, um editor de solicitação de API integrado, a capacidade de trabalhar com endpoints e uma biblioteca de módulos.

O AppMaster.io oferece mais flexibilidade no trabalho com os dados e a lógica do aplicativo por meio do trabalho com blocos e uma representação visual intuitiva. O Bubble oferece a capacidade de trabalhar com dados e criar lógica simples em uma escala menor.

Bubble apenas permite que você crie aplicativos da web. Para criar produtos móveis nativos, você precisará usar um serviço de terceiros. Usando AppMaster.io, você pode criar web, servidor e aplicativos móveis nativos em Swift UI e Kotlin com publicação na App Store e Google Play.