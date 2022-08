A demanda por desenvolvedores cresce a cada dia, e mais vagas aparecem tanto em pequenas empresas quanto em gigantes de TI. Como você sabe, se há muita demanda, deve haver uma oferta. Para fechar o problema da falta de especialistas em TI, organizações educacionais criaram programas intensivos de Bootcamp que treinam desenvolvedores em um período razoavelmente curto.

O que é o No Code Bootcamp?

No-code Bootcamp é programar sem escrever código. Código é o que compõe um produto digital. O aprendizado de desenvolvimento de aplicativos sem código é uma metodologia que permite que usuários e desenvolvedores não técnicos criem aplicativos por modelagem visual. O uso sem código permite que um aplicativo seja concluído mais rapidamente do que com métodos de codificação padrão, e o requisito de padronizar processos e projetar software sob medida pode satisfazer. Como resultado, as organizações podem expandir, aumentar a satisfação de funcionários e clientes e adaptar rapidamente as operações da empresa às mudanças do mercado.

Você já desejou aprender a escrever código? Se sua resposta for sim, sugerimos considerar outras formas de desenvolvimento, por exemplo, no-code, pois esse caminho é muito mais fácil e rápido. No-code, para simplificar, é uma interface visual que conecta a plataforma de construção de codificação e os usuários, permitindo que eles projetem e alterem a interface do software sem alterar o código.

Hoje, as plataformas sem código estão relegando os métodos tradicionais de desenvolvimento para segundo plano. Seguindo a pesquisa "No-code Market Status and Prospects" da Terrasoft, essas novas tecnologias ajudam na criação de soluções personalizadas flexíveis, reduzindo o tempo de colocação no mercado em até dez vezes ou mais. Inquestionavelmente, as tecnologias sem código frequentemente exigem o aprendizado do código ou, no mínimo, do raciocínio dedutivo que é parte integrante da codificação.

Por exemplo, uma conhecida plataforma de construção sem código como Roblox, ridicularizada pelo fascínio das crianças por eles, mostra aos usuários como usar suas ferramentas para construir todo o universo. Melhor ainda é quando as crianças constroem as ferramentas que esses jogos fornecem e são motivadas a fazer suas ferramentas. As crianças agora podem aprender a construir seus aplicativos e módulos para essas plataformas sem código, graças ao surgimento de vários tutoriais e fóruns online.

Aqui estão algumas razões pelas quais você deve selecionar um curso sem código

O grupo de pesquisa Gartner prevê que, até 2022, a demanda por cursos de desenvolvimento de aplicativos sem código será cinco vezes maior que a do setor de TI. Sem a ajuda de uma equipe de TI, qualquer pessoa sem experiência em codificação pode desenvolver facilmente novos aplicativos usando plataformas de compilação sem código. Os usuários de negócios aprendem novos conhecimentos e habilidades, além da capacidade de automatizar e personalizar fluxos de trabalho para atender às suas demandas exclusivas. Sem código requer pouca ou nenhuma habilidade de aprendizado, o que reduz a falta de especialistas em TI que muitas empresas experimentam sem adicionar mais codificadores. Os usuários corporativos podem criar aplicativos em plataformas sem código sem a assistência de especialistas em TI, o que alivia a pressão sobre as organizações de TI e conserva recursos dispendiosos. À medida que as empresas passam por mudanças tecnológicas, elas se tornam mais focadas em software. A TI de hoje e os líderes de negócios estão cientes de que abandonar completamente a codificação tradicional produzirá resultados mais rápidos e frutíferos. Ferramentas ricas de edição visual, um ecossistema de código-fonte pré-escrito, layouts de formulário, interfaces de construção e muito mais permitem a implantação rápida de aplicativos com equipes que não são de programação. Eles obrigaram as organizações a reavaliar seus planos de TI rapidamente devido à epidemia, medidas de segurança, circunstâncias de trabalho remoto e seu impacto. Uma década se passou desde que muitas empresas começaram sua transição digital. As empresas digitalizaram seus sistemas e processos desde o início ou fizeram alterações de última hora em reação às enormes dificuldades de nossos dias para sobreviver e atender seus funcionários e clientes. As plataformas sem código fornecem às empresas as ferramentas essenciais para desenvolver continuamente e responder mais rapidamente às mudanças nas condições do mercado.

Funções sem código:

Por que não-código Desenvolver aplicativos que empregam ferramentas e modelos gráficos é mais rápido do que escrever e aprender código do zero. O No-code inclui ferramentas integradas e ferramentas de aprendizado visual que permitem que você apresente quaisquer dados de forma clara para qualquer desenvolvedor ou usuário comercial.

As melhores soluções sem código dão aos usuários acesso a módulos e componentes pré-criados, eliminando a necessidade de construir um aplicativo desde o início. Algumas plataformas sem código, por exemplo, oferecem componentes para gerenciamento de dados ou para programas de usuário, como estratégias de serviço ou cursos de gerenciamento de processos de marketing.

Todas as plataformas sem código testadas ofereciam uma interface de usuário de arrastar e soltar. Essa é uma das estratégias mais significativas e benéficas para agilizar o desenvolvimento de aplicativos sem código. Este aplicativo será útil ao desenvolver aplicativos para programadores e não programadores.

A utilização de componentes e serviços para aplicativos que já foram configurados é um dos principais componentes do desenvolvimento sem código. Podemos reutilizar esses módulos para construir novas soluções com mais rapidez, pois eles apresentam funcionalidades centrais que são compartilhadas por vários aplicativos. Para construir os aplicativos necessários mais rapidamente, a plataforma sem código deve permitir que os usuários reutilizem módulos, plug-ins e aplicativos completos pré-existentes ou recém-criados.

Vantagens do sem código:

As tecnologias sem código podem reduzir as despesas de desenvolvimento em até 80%. O desenvolvimento de aplicativos sem código exige menos experiência em codificação do que o desenvolvimento de aplicativos convencionais. Com essa estratégia, é possível suprir a escassez de profissionais de TI que muitas empresas têm sem contar com a ajuda de novos funcionários.

As ferramentas de design gráfico tornam fácil e rápido para as empresas projetar software que responda rapidamente às condições de mercado em evolução e às demandas dos clientes.

O futuro é sem código. As empresas que usam novas tecnologias estão agora em uma posição melhor. As plataformas sem código são uma ferramenta crucial para o desenvolvimento contínuo, aumentando sua presença no mercado e desenvolvendo novos métodos para interagir com funcionários e clientes.

Desvantagens sem código:

Acredita-se que, como os clientes não têm acesso total a instrumentos e codificação sem código, as plataformas sem código têm flexibilidade e escalabilidade restritas. Você pode não conseguir evitar algumas ameaças de segurança devido a isso. Além disso, pode causar uma falha de segurança em seu sistema que afeta tanto o sistema quanto os aplicativos que o utilizam.

As grandes empresas devem ser cautelosas ao selecionar uma plataforma sem código para evitar esses problemas. A utilização de uma solução segura garante a segurança de sua plataforma sem código e permite que você utilize tecnologias de ponta totalmente.

Como posso aprender sem codificação?

Para criar novos produtos digitais, a codificação sempre foi a norma. Gostaria de construir um site? Aprenda JavaScript, CSS e HTML. A tendência está mudando para o no-code, um método visual de criação de aplicativos que não requer conhecimento técnico. No entanto, muitas ferramentas diferentes sem código são usadas atualmente para construir produtos. Você terá que obter um nome de domínio e hospedagem, criar uma página de destino, talvez usar APIs, estabelecer um gateway de pagamento, monitorar a atividade do usuário e possivelmente muito mais.

Uma "pilha sem código" é composta por todas essas tecnologias, que, embora menos caras e demoradas do que a codificação tradicional, não são necessariamente fáceis. Os cursos sem código podem ajudar nessa situação, instruindo aspirantes a empreendedores sobre como criar bens e serviços sem código. Aqui estão 7 possibilidades listadas sem ordem específica.

Sem código MBA

Existem mais de 100 lições no No Code MBA, incluindo:

Criando um site de upvote do Webflow semelhante ao Product Hunt

Fazendo um quadro de empregos do Webflow semelhante ao Indeed

A Glide está criando um serviço de encontros semelhante ao Tinder.

Existem inúmeras entrevistas com proprietários de negócios prósperos sem código também. O Bootcamp de MVP de 6 semanas do No Code MBA começará em breve e incluirá aulas ao vivo semanais, escopo de produto, design de modelo de negócios, lançamento de MVP e muito mais.

Sem código HQ

No Code HQ é uma ferramenta para descobrir como criar um site ou aplicativo Bootcamp sem saber codificar.

É um fórum para desenvolvedores sem código, onde eles podem exibir seus trabalhos mais recentes, trocar informações e insights, interagir e educar uns aos outros. Você receberá guias, modelos e ferramentas para iniciar seu projeto sem código.

Nucode

Mais de 5.000 desenvolvedores e especialistas sem código são membros desta comunidade. Eles transmitem conhecimento, trocam histórias e demonstram o desenvolvimento de produtos sem código.

Criadores sem código

Especialistas sem código podem se envolver, trocar ideias e trabalhar juntos neste fórum com outros membros da comunidade sem código e criadores. Eles frequentemente fornecem atualizações da comunidade com notícias sobre recursos e encontros sem código.

Educação do LinkedIn

Sendo um grande fã do LinkedIn Learning, fiquei empolgado em encontrar um novo curso sobre como criar um site sem código. Você aprenderá sobre estratégia de site, gráficos, cores, fontes, seleção de um sistema e muito mais neste curso sucinto de 1,5 horas. Este curso será útil para entender qual plataforma atende melhor às suas necessidades, dada a ampla variedade de plataformas de criação de sites disponíveis, como Wix, WordPress, Squarespace, Weebly e muitas outras.

Qual é o melhor programa gratuito de Bootcamp?

Os programas nos Bootcamps de codificação variam de algumas semanas a vários meses e ensinam os conceitos e habilidades fundamentais de programação necessários para uma carreira em tecnologia. Com projetos do mundo real, instruções práticas e uma variedade de linguagens de programação, esses cursos de codificação gratuitos abrangem uma grande quantidade de material e exigem muito trabalho.

Academia de aplicativos aberta

A App Academy oferece uma escola de programação online gratuita por meio de seu programa App Academy Open. O currículo completo de desenvolvimento full-stack da App Academy está acessível aos alunos por meio deste programa online. A educação regulamentada e ministrada por instrutor que vem com a opção premium, no entanto, não é particularmente apreciada pelos alunos. Em termos de bootcamps de programação para desenvolvimento web, a App Academy está entre as melhores.

Introdução aos cursos da Flatiron School

Famoso bootcamp de codificação Flatiron School é. Os alunos podem se inscrever em cursos de programação on-line ou pessoalmente em locais em Londres, Nova York e Washington, DC. O bootcamp oferece cursos de programação web, cibersegurança, ciência da computação, design gráfico e outros tópicos.

FreeCodeCamp

Esta escola de codificação online gratuita oferece credenciais de codificação de desenvolvimento web front-end e full-stack. Este curso de treinamento on-line tem um currículo JS de 1.600 horas e é individualizado. A demografia do freeCodeCamp é única. É um excelente lugar para obter treinamento de codificação gratuito para adultos, porque cerca de 80% de sua comunidade de programação tem mais de 25 anos.

O que podemos construir sem código?

Usando a tecnologia sem código, aplicativos sem código de nível empresarial podem se desenvolver, sistemas legados podem se modernizar, novos processos podem se desenvolver, alterar rapidamente soluções para atender às demandas de um mercado ou indústria em um determinado país etc.

Recomendamos participar de um Bootcamp sem código, fazer cursos on-line ou uma universidade respeitável para receber treinamento oficial de codificação, o que o ajudará a compreender muito melhor a ciência da computação. À medida que você lida com questões desafiadoras em uma variedade de aplicativos de ciência da computação, você desenvolverá suas habilidades independentes de não-código. Se você escolher o Bootcamp, certifique-se de aprender livros sobre codificação para se preparar para isso. Além disso, recomendamos que você aprenda código em mais cursos em sites como o Coursera, que se concentram em ciência da computação, bancos de dados, streams, etc. Cursos Online Abertos Massivos, ou MOOCs, são muito apreciados no Udacity ou no Coursera. Certas faculdades têm parcerias com esses Bootcamps sem código.

Conclusão

O caminho para se tornar um desenvolvedor é aberto. Cada pessoa tem habilidades e talentos únicos, assim como sua visão do caminho para se tornar um programador. O que importa é o tipo de desenvolvedor de software que você quer ser. Deseja acessar o front-end? Isso exige uma mudança de ênfase dos conceitos de desenvolvimento de aplicativos de nível superior para ferramentas e tecnologias da Web. O caminho para se tornar um engenheiro de software é longo. A educação não para com a faculdade ou um campo de treinamento.

No entanto, a equipe do AppMaster está confiante de que o não-código parece ser o caminho do futuro para o desenvolvimento online. Se você pretende aprender o código desde o básico, o AppMaster preparou um curso interessante para você , com o qual você construirá seu primeiro aplicativo.