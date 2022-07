No desenvolvimento de software, estudar os requisitos dos clientes é a chave e se a tarefa do cliente for entendida, então não deve haver problemas nos processos de construção posteriores. Porém, à medida que o trabalho começa, muitos erros surgem que atrapalham e retardam toda a produção.

Aqui estão 5 erros quase inevitáveis no desenvolvimento de software:

Descrição de tarefa pouco clara

A formulação e descrição do problema é um processo bastante trabalhoso. Muitas vezes, o produto final não atende aos desejos do cliente, pois a descrição do problema e a visão da solução estão incorretas ou não são suficientemente detalhadas. Isso se deve principalmente à falta de conhecimento técnico do cliente e à interpretação incorreta do problema pelo desenvolvedor. Esse erro é caro e, geralmente, retorna a produção do projeto ao ponto de partida.

Erros com integração de serviços externos

Problemas com a integração de outros serviços durante o desenvolvimento do programa são bastante comuns. A interpretação incorreta ou o desconhecimento das características e especificações da entrada de dados podem levar a erros na integração de serviços com o software.

Erros com a interface do usuário

Este é mais um erro inconveniente do que um erro técnico durante o desenvolvimento. A interface do usuário é a primeira coisa que o cliente final avalia. Mesmo com alta funcionalidade, é improvável que o usuário continue trabalhando com o programa se ele for difícil de usar. É importante encontrar o equilíbrio certo entre operabilidade e uma interface amigável ao projetar um sistema para módulos.

Erros na lógica, algoritmo e cálculos

Os erros mais óbvios e quase inevitáveis em qualquer processo de desenvolvimento. Eles não são tão críticos ou perigosos, mas consomem muito tempo e muitos nervos para detectá-los.

Novos erros de erros antigos

A eliminação dos erros detectados geralmente leva à criação de novos que requerem alterações e melhorias do software. O processo de modificação pode continuar por muito tempo após a conclusão do desenvolvimento do programa, mesmo quando o programa já está em uso pelo cliente final, alguns atrasos, erros ou instalações ainda exigiriam verificação constante.

A forma existente de evitar erros

A maioria dos problemas no desenvolvimento de software pode ser resolvida pela automatização do processo. Essa automação é encontrada em plataformas sem código, que simplificam e agilizam o processo de construção de programas.

Appmaster.io é uma das plataformas que oferece desenvolvimento totalmente automatizado. A própria plataforma escreve o código-fonte, com base na aplicação montada a partir de blocos visuais, o que acelera muito o processo e minimiza o número de erros no desenvolvimento. Devido ao editor avançado de processos de negócios, a aplicação desenvolvida não é limitada pelo número de funcionalidades e também pode existir independentemente da plataforma, como qualquer app usual.

Se você deseja aprender mais sobre como simplificar o processo de desenvolvimento e como as plataformas sem código funcionam - bem-vindo ao AppMaster.io .