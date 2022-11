Ludzie dzięki postępowi technologicznemu oglądają coraz więcej filmów. Cisco nawet śmiało twierdziło, że do 2021 roku filmy będą stanowiły prawie 80% całego ruchu internetowego. Czy filmy wideo wszystkich gatunków w równym stopniu przyczyniły się do ich rosnącej sławy? Jeden z głównych wpływów na obecną konsumpcję wideo można przypisać żywym aplikacjom streamingowym.

Około 64% osób w wieku od 18 do 34 lat twierdzi, że lubi live streaming. W rzeczywistości przewiduje się, że biznes aplikacji live-streamingowych będzie wart prawie 70 miliardów dolarów do końca 2021 roku. Według badań przeprowadzonych przez Restream, 78% osób w wieku 24 lat i młodszych będzie prawdopodobnie streamować aplikacje do gier. Jednak większość tych, którzy mają 45 lat i więcej, będzie wykorzystywać aplikacje do streamingu wideo dla rozrywki.

Czym jest aplikacja Twitch i jak działa?

Aplikacja Twitch umożliwia użytkownikom oglądanie i nadawanie nagranych lub nadawanych na żywo filmów. Branża gier komputerowych szczególnie cieszy się popularnością tej platformy. Gracze często korzystają z Twitcha, aby przesyłać strumieniowo filmy, w tym komentarze. Poprzez czat na żywo, Twitch umożliwia również użytkownikom interakcję z graczami.

Twitch nie jest jednak tylko dla graczy. Za pośrednictwem Twitcha organizowane są turnieje elektroniczne i pokazy nadchodzących tytułów. Dodatkowo grupy wykorzystują aplikację jako platformę do studiowania tworzenia aplikacji, gdzie strumieniują całe programistyczne projekty wideo.

Top cechy, które musisz dodać, aby zrobić aplikację jak Twitch

Istnieje kilka serwisów streamingowych, takich jak aplikacja Twitch, jednak Twitch utrzymuje swoje miejsce pomimo konkurencji z jakiegoś powodu.

Onboarding

Ogólne doświadczenie aplikacji jest znacznie bardziej angażujące, gdy onboarding jest intuicyjny. Upewnij się, że zapewnić dokładny proces onboarding dla nowych użytkowników, jeśli chcesz stworzyć aplikację jak Twitch.

Rejestracja użytkownika i logowanie

Pozwól ludziom pobrać i zalogować się do swojej aplikacji przed jej użyciem. Ważne jest, aby proces rejestracji był prosty i pozbawiony tarć.

Biblioteka wideo

Bogate biblioteki wideo muszą być zawarte, jeśli chcesz stworzyć aplikację, która jest w większości zależna od filmów. Pozwól użytkownikom Twojej aplikacji przeglądać całą kolekcję wideo i wybierać media, które chcą odtwarzać i oglądać w danym momencie.

Live Streaming

Te funkcje pozwalają użytkownikom aplikacji na żywo-stream ich materiałów wideo tak, że inni użytkownicy aplikacji mogą go zobaczyć i interakcji z nim.

Natychmiastowy czat

Ta aplikacja do live-streamingu ma komponent społeczny. Dlatego funkcja czatu błyskawicznego umożliwia komunikację wszystkim użytkownikom aplikacji. Funkcja ta umożliwia bezpośrednią komunikację między użytkownikami aplikacji, jak również między użytkownikami aplikacji a producentami treści.

Pasek wyszukiwania

Użytkownicy aplikacji mogą łatwo odkryć dowolny materiał wideo, który chcą zobaczyć, dzięki przydatnemu polu wyszukiwania. Ta funkcja pozwala użytkownikom Twojej aplikacji szybko zlokalizować odpowiedni materiał.

Jak stworzyć serwis streamingowy na wzór Twitcha?

Do zbudowania aplikacji od początku potrzebne jest duże zaangażowanie finansowe i miesiące pracy niezwykle utalentowanego zespołu programistów. Większości startupów i małych przedsiębiorstw brakuje funduszy niezbędnych do podjęcia się tradycyjnego tworzenia aplikacji. Firmy i startupy korzystają z platform takich jak Twitch, aby transmitować wydarzenia korporacyjne, takie jak premiery produktów, transakcje i konferencje online, aby dotrzeć do szerszej publiczności. Platformy te otworzyły drogę do kwitnącego biznesu live-streamingowego. Poniższe kroki mogą być wykorzystane do stworzenia aplikacji jak Twitch.

Nadaj swojej aplikacji unikalną nazwę

Po podjęciu decyzji o nazwie dla swojej aplikacji, wybierz odpowiednią kategorię aplikacji, temat projektu i układ. Dołączając logo swojej marki, wzmocnij branding swojej firmy.

Dodaj odpowiednie funkcje

Przejrzyj funkcje wymienione powyżej i uwzględnij je wszystkie w swojej aplikacji. Aplikacja może być teraz bezbłędnie edytowana.

Przetestuj aplikację i przejdź na żywo

Debuguj aplikację i testuj ją na rzeczywistych urządzeniach. Twoja aplikacja jest teraz przygotowana do uruchomienia we wszystkich głównych sklepach z aplikacjami.

Aplikacja do streamingu wideo robi koszty

Udana strona internetowa do streamingu nie jest wyjątkiem od normy, każdy startup wiąże się z kosztami. Stawki godzinowe zespołu programistów, które chcesz zatrudnić, znacząco wpłyną na koszt stworzenia aplikacji podobnej do Twitcha. Jest to główne uzasadnienie, dlaczego większość zachodnich narodów zleca swoje projekty narodom azjatyckim, takim jak Indie. Różne regiony będą miały różne ceny za tworzenie aplikacji takich jak Twitch. Na przykład w Ameryce Północnej będzie to kosztować średnio 150 dolarów za godzinę, podczas gdy w Wielkiej Brytanii będzie to kosztować średnio 140 dolarów za godzinę.

Jak długo to potrwa?

Prototypowanie i tworzenie UI/UX

Wszystko zaczyna się od wykonania schematu UI/UX oraz prototypu zasobów do streamingu wideo. Mówiąc najprościej, musisz najpierw stworzyć model zamierzonej strony internetowej, który pokazuje, jak użytkownicy będą wchodzić z nią w interakcje. Zajmie to około 250-260 godzin.

Faktyczna budowa serwisu

Struktura Twojej platformy jest budowana przez specjalistów, którzy tworzą również jej funkcjonalne komponenty i łączą niezbędne wtyczki, biblioteki i rozszerzenia. Zajmie to około 550-600 godzin.

Rozwój backendu

Kolejny etap jest kluczowy i misternie powiązany z etapem poprzedzającym. Kładzie on nacisk na integrację API i konfigurację serwera. Zajmie to około 450-460 godzin.

Tworzenie panelu administracyjnego

Panel administracyjny jest wymagany jako przyjazne dla użytkownika narzędzie do zarządzania aplikacją. Zajęłoby to około 220-230 godzin.

No-code rozwiązanie

Możesz stworzyć w pełni funkcjonalną aplikację z backendem, frontendem i najnowszą natywną aplikacją mobilną z AppMaster. Kod źródłowy dla twojej aplikacji jest tworzony przez AppMaster, który następnie kompiluje i dystrybuuje go do dowolnej usługi w chmurze lub prywatnego serwera. Inżynier potrzebuje zazwyczaj 20 minut, aby pojąć idee stojące za AppMasterem, zanim aplikacja zacznie być drugą naturą.

Podsumowanie

Transmisje na żywo istnieją od jakiegoś czasu, ale w 2020 roku, kiedy cały świat miał do czynienia z pandemią, osiągnęły zupełnie nowe poziomy. Branża gier komputerowych pomogła, aby live streaming stał się bardziej powszechny w sektorze rozrywki. Oglądanie live streamu jest bardziej popularne niż czytanie blogów czy słuchanie podcastów.

Jest to prawdopodobnie powód, dla którego przewiduje się, że globalny rynek streamingu wideo osiągnie 223,98 miliardów dolarów do 2028 roku. Wielu właścicieli małych firm i przedsiębiorców jest zachęcanych do wejścia w ten obszar, ponieważ te statystyki są tak atrakcyjne. Tradycyjny rozwój aplikacji jest wyzwaniem, choć. Potrzebujesz zasobów, takich jak czas, pieniądze i wiedza, aby zbudować aplikację od podstaw. Niestety, nie każdy może to zrobić. To właśnie tutaj AppMaster wchodzi do gry. AppMaster to potężna platforma do tworzenia aplikacji bez kodu.