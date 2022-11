Heeft u genoeg mismanagement met behulp van meerdere beheersoftware? Iedereen in uw team is terecht in de war over de nieuwste spreadsheet die moet worden gevolgd, het bijhouden van het klantenbestand en de samenwerking met het team. Een dergelijk scenario in de organisatie resulteert in miscommunicatie, herhaling of weglating van belangrijke taken, en ontevredenheid bij uw klanten & medewerkers. Het is dus hoog tijd dat u gebruik maakt van no-code voor het bouwen van interne tools die u kunnen helpen zich te ontdoen van meerdere management & communicatie tools.

Wat is no-code software?

De term voor het eerst bedacht binnen het management van een softwarebedrijf betekent dat je geen code nodig hebt voor het ontwikkelen van applicaties of software voor intern gebruik. Deze handelingen vereisen weinig tot geen ondersteuning van de ontwikkelaars tijdens of na de creatie van de toepassing. Bovendien zijn ze minder duur dan CRMs en zeer beheersbaar dan Excel-sheets en een combinatie van productiviteitssoftware.

U kunt de no-code bewerkingen gebruiken om hulpmiddelen te creëren voor interne communicatie en projectafhandeling. Het kan terugkerende taken in de organisatie automatiseren. Ook kunt u de analyses rapporteren in het vereiste formaat voor effectieve besluitvorming.

We kunnen no-code tools onderverdelen in de volgende krachtige tools categorieën om u te helpen de beste oplossing voor uw bedrijf te vinden. Binnen elke categorie is er een lijst van de beste beschikbare tools die u kunnen helpen met automatisering om uw bedrijf zonder veel gedoe te beheren.

BPM-tools - helpt een kader te creëren rond mensen en systemen

- helpt een kader te creëren rond mensen en systemen Formulierbouwers - creëert geautomatiseerde formulieren voor het verzamelen van antwoorden

- creëert geautomatiseerde formulieren voor het verzamelen van antwoorden Automatisering - automatiseert verschillende repetitieve taken

- automatiseert verschillende repetitieve taken Frontend builder - helpt bij het creëren van de front-end voor een betere gebruikerservaring

- helpt bij het creëren van de front-end voor een betere gebruikerservaring App builders - bouwt tools, inclusief web apps met aangepaste code

- bouwt tools, inclusief web apps met aangepaste code Field force apps - laat je verschillende middelen beheren

- laat je verschillende middelen beheren Extension builder - handige extensies kunnen worden gemaakt

- handige extensies kunnen worden gemaakt Testautomatisering - geautomatiseerde handelingen uitvoeren is mogelijk

- geautomatiseerde handelingen uitvoeren is mogelijk Online DB-tools - beheer van db's wordt eenvoudiger zonder ontwikkelaars

- beheer van db's wordt eenvoudiger zonder ontwikkelaars Website builder - helpt bij het maken van websites met drag-and-drop

Redenen om no-code te gebruiken in interne toepassingen

Niet alle bedrijven kunnen gelijk zijn, maar ze kunnen toch gebruik maken van no-code operaties. De schoonheid van deze platformen ligt in de aanpasbaarheid en flexibiliteit die ze bieden. Misschien moet u uw team coördineren als marketingbureau, advocaat of arts. In elk geval zullen uw prioriteiten, interne tools en gegevensvereisten anders zijn. Maar u kunt verwachten dat efficiënte no-code software deze met het grootste detail afhandelt. Deze tools kunnen aangepaste apps ontwikkelen en webapps bouwen in een mum van tijd, zonder dat er ontwikkelaars nodig zijn.

Hier zijn de primaire use cases van de no-code interne tools:

SaaS Beperkingen

SaaS solutions zijn vaak duur, vooral als ze volledig moeten worden aangepast aan de behoeften van uw organisatie. De algemene varianten van SaaS die beschikbaar zijn tegen betaalbare prijzen hebben niet de functies die u nodig hebt. U kunt dus de no-code interne tools gebruiken om SaaS volledig los te laten en apps te bouwen die van grote waarde zijn voor uw organisatie.

Optimalisatie van in-house ontwikkelaars

Als u uw interne tools laat ontwikkelen door een in-house ontwikkelaar, moet u de algemene gang van zaken verlaten en extra tijd besteden aan de interne tools. Dit is een verspilling van middelen voor uw bedrijf, vooral wanneer u gemakkelijk de no-code interne tools kunt krijgen zonder ontwikkelaars.

Onderhoud van het systeem

Het gebruik van specifiek ontwikkelde programma's of geavanceerde CMS vereist ook dat u investeert in onderhoud. Ook hardware-upgrades kunnen in sommige gevallen essentieel zijn. Maar dat is niet het geval met de no-code interne tools. Ze stellen u in staat zorgeloos te werken, waardoor u een extra taak en uw bedrijfsmiddelen bespaart. U kunt gemakkelijk interne tools bouwen met intuïtieve beheerpanelen.

Upgrades van papier en spreadsheets

Als u spreadsheets of papier hebt gebruikt om uw administratie bij te houden, zullen no-code interne tools een belangrijke doorbraak zijn voor uw groei en succes. Met deze tools hebt u alles gedigitaliseerd, waardoor alle belanghebbenden toegang krijgen tot de juiste gegevens.

No-code business tools komen met meerdere voordelen voor het bouwen van interne tools. Laten we eens kijken:

Lage kosten

U hoeft geen uitgaven te doen voor uw bestaande systeem of ontwikkelingskosten te maken om gespecialiseerde software te krijgen voor uw zakelijke behoeften. De meeste no-code platforms bieden de mogelijkheid tegen een betaalbare prijs. Kleine bedrijven kunnen ze dus gemakkelijk gebruiken om de vereiste functionaliteit te verkrijgen.

Vermindering van de afhankelijkheid van het engineering team

De zware software en CMS ontworpen door ontwikkelaars zijn vaak niet functioneel met de bestaande IT-infrastructuur van een bedrijf. De integratie van een CMS gaat dus vaak gepaard met een IT-upgrade. Ook de ontwikkelingskosten om tools en aangepaste bedrijfsapps te bouwen, in termen van middelen en tijd van het interne ontwikkelingsteam, kunnen worden vermeden met de no-code platforms.

Snel lanceren

U hoeft niet te wachten op de ontwikkeling, prototypes, testen en het oplossen van bugs. De no-code diensten zijn onmiddellijk beschikbaar voor u om ze te creëren en ermee aan de slag te gaan. Zo bespaart u veel tijd bij het bouwen van zakelijke apps op maat via no-code oplossingen.

Aanpassing

No-code Met interne tools kunt u business apps op maat ontwikkelen. U kunt alles aanpassen aan uw wensen op het gebied van functionaliteit of lay-out. Dit is allemaal mogelijk via de custom code functionaliteit van deze tools.

Ondersteunt schaalbaarheid

CRMs ontworpen voor kleine bedrijven dienen u meestal voor een bepaald niveau; ze nemen veranderingen op zodra de organisatie groeit. Maar no-code interne tools zijn altijd eenvoudig en naar eigen inzicht. Zo kunt u ze optimaliseren voor een grotere organisatie als u groeit.

Organisatorische empowerment

De no-code tools laten u genieten van organisatorische empowerment. U hoeft niet te vertrouwen op een derde partij om de processen voor uw bedrijf te regelen. Alle gegevens en andere gevoelige informatie blijven bij u terwijl u een systeem van beter beheer ontwikkelt met behulp van interne tools zonder ontwikkelaars.

Tevredenheid van de werknemers

De interne tools kunnen de processen en het werkterrein voor de werknemers veel duidelijker stroomlijnen dan de traditionele middelen (spreadsheets of papieren). Bovendien hoeven de medewerkers geen extra inspanning te leveren om de interne tools zonder code te gebruiken. Het verhoogt de tevredenheid en productiviteit van de medewerkers.

Hoe haalt u het meeste uit de no-code?

Welnu, als u hebt besloten te kiezen voor het platform no-code voor het bouwen van interne tools, moet u enkele best practices toepassen om er het maximale uit te halen.

Hier zijn enkele tips om u daarbij te helpen:

Zorg voor relevante training

Het gebruik van interne tools gemaakt via no-code oplossingen zal eenvoudig zijn (aangezien ze werken via drag and drop user interface). Maar u moet uw teamleden opleiden om er het beste uit te halen. Sommige mensen zijn niet technologisch onderlegd, en anderen verzetten zich misschien tegen verandering. In beide gevallen kan een opleiding helpen de leemte op te vullen.

Moedig exploratie en experimenten aan

De interne tools die u hebt gemaakt, hebben misschien alle functionaliteit, maar er is altijd ruimte voor groei en verbetering. U moet uw team dus toestaan om te verkennen en na te denken over de andere aspecten die in de interne tools kunnen worden opgenomen. Al deze aanmoedigingen zullen ervoor zorgen dat uw zakelijke gebruikers de interne tools volledig benutten.

Case studies ontwikkelen

Omdat het concept van het gebruik van no-code voor het maken van interne tools nieuw is, is uw team zich misschien niet bewust van de eindeloze mogelijkheden die kunnen worden bereikt met de no-code tools en eenvoudige beheerpanelen. Om hen op weg te helpen, is het dus essentieel om enkele interne case studies te ontwikkelen die de potentiële toepassingen en de manieren om de interne tools maximaal te benutten, belichten.

Sjablonen maken

Net als andere productiviteitsplatforms kunt u met interne tools sjablonen maken. U kunt deze sjablonen het beste gebruiken om tijd te besparen en betere resultaten te behalen. U kunt in het begin uw workflows creëren, maar zodra u de zaken hebt geregeld volgens uw organisatie, kan het instellen van sjablonen een redder zijn. Daarvoor hebt u zelfs geen hulp van ontwikkelaars nodig.

De toekomst van no-code

No-code tools worden steeds prominenter in verschillende gebieden van het leven, waaronder bedrijven en data engineering. De belangrijkste redenen voor de excessieve boom in deze industrie zijn de hoge kosten van ontwikkelingsmiddelen en de lange tijd die nodig is om de gewenste resultaten te krijgen.

Bovendien kunnen no-code tools voordelen genereren die moeilijk te beheren zijn met de andere beschikbare platformen, waardoor de vraag aanzienlijk toeneemt. Omdat ze een veilig, betrouwbaar en gemakkelijk te gebruiken mechanisme bieden voor het beheer van verschillende activiteiten, hebben bedrijven de neiging om het met meer gemak aan te nemen. U hebt geen coderingsvaardigheden of technische kennis nodig om web- en mobiele apps met intuïtieve gebruikersinterfaces te maken.

AppMaster is de beste no-code tool waarmee u apps kunt bouwen en uw bedrijf kunt automatiseren zonder lange ontwikkelingstijden en hoge kosten. Het beheerderspaneel is ontworpen met het oog op niet-technische mensen. Bovendien vereisen de drag-and-drop functies niet dat zakelijke gebruikers coderingskennis gebruiken.

Business Logic, web dashboard, en database-ontwerp zijn de paar prominente functies aangeboden door AppMaster. Ook het budget en de timing voor het creëren van interne bedrijfsoplossingen zijn niet te evenaren, waardoor het een van de verbazingwekkende no-code tools op de markt is.

Conclusie

Het gebruik van no-code interne tools kan u verlossen van de buitensporige stress van het beheren van routinetaken en het omgaan met belanghebbenden en administratieve kwesties. U kunt een hogere aanpasbaarheid, gebruiksgemak (drag and drop-functie), hogere medewerkerstevredenheid en verbeterde productiviteit verwachten met behulp van no-code tools.