Tegenwoordig heeft no-code technologie een immense populariteit verworven bij het promoten van het idee van burgerlijke ontwikkeling. Deze technologie is de meest visuele en tekstgestuurde generator die no-code tools gebruikt om de hele digitale werkruimte te revolutioneren.

In 2020 constateerde de wereld een enorme verschuiving op alle gebieden als gevolg van de pandemie, en de tech-ruimte is geen uitzondering. No-code is een populaire term voor beginnende ondernemers die hun eigen software willen bouwen, maar geen technische vaardigheden hebben. Dus gebruiken ze liever no-code tools om een gemeenschap van no-code technologie op te bouwen. In dit artikel delen we de voorspellingen over de toekomst van de no-code technologie van de topexperts op dit gebied.

Wat is de toekomst van no-code? Meningen van no-code experts.

De no-code-industrie bevindt zich op haar hoogtepunt, en de experts suggereren dat zij in 2022 21 miljard dollar zal bereiken. Jason Bloomberg, president van Intellyx, voorspelt dat de low-code/no-code-industrie in 2022 een hoge vlucht zal nemen, en hun bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling van software voor het bedrijfsleven. Gartner, een technologisch onderzoeks- en adviesbureau, voorspelt dat in 2024 65% van de totale app-ontwikkeling via no-code tools zal verlopen. Vandaag de dag zijn no-code technologieën sterk in opkomst om een gemeenschap van ontwikkelaars op te bouwen. Deze technologieën zijn op dreef om door te dringen in bedrijven om de efficiëntie te verhogen.

Gartner voorspelt dat tegen 2024 75% van het bedrijfsleven minstens vier no-code tools zal gebruiken. Bovendien zullen deze platforms zich richten op AI-gestuurde oplossingen met een betere nauwkeurigheid. Maar AI-gestuurde oplossingen zijn te duur. Volgens het rapport van Deloitte kan no-code de meest kosteneffectieve AI-technologieën bieden met behulp van Machine Learning.

Thomas, een bekende ondernemer, deelde zijn gedachten over hoe verbeterde integraties tussen populaire tools de komende jaren een revolutie in de gemeenschap kunnen brengen. Voor hem is no-code waardevol omdat ze andere tools efficiënt integreren. Zapier en IFTTT zijn het meest opmerkelijke voorbeeld van hoe goed ze integreren met andere toepassingen. Voor 2021 verwachtte hij dat de eerstelijns ondernemers zouden zorgen voor het gebruik van toolintegratie om hun klanten een waardige ervaring te bezorgen. Bovendien zouden ze een extra stap zetten door de productinfrastructuur en beslissingen te bespreken met hun strategische partners. Betrouwbare integratie tussen de platforms zou geweldig zijn voor de klanten, maar het zou moeilijk zijn voor nieuwe tools om te concurreren met bestaande tools als ze niet strak geïntegreerd zijn.

Volgens Harvard Business Review heeft no-code technologie het aantal mensen dat software kan bouwen in een bedrijf zonder technische vaardigheden vergroot. Deze technologie is geschikt voor zakenmensen zonder technische kennis, ook wel citizen developers genoemd. Zij kunnen functiespecifieke tools gebruiken om hun bedrijf te automatiseren na het bouwen van nieuwe software met behulp van no-code.

David Adkins, de medeoprichter van Adalo, voorspelt dat no code technologie een nieuw tijdperk zal openen voor freelance app-ontwikkelingsbureaus. Hij gelooft dat het hoog tijd is voor ondernemers om anders te gaan denken over apps. Hij stelt verder dat de geschiedenis van no-code mensen in staat stelt om een oplossing te vinden waarvoor voorheen een technische oplossing nodig was. Hij vergelijkt de groei van de no-code technologie terug met spreadsheets tot eenvoudige templated websites en meer complexe maatwerk websites. Een recente studie van Adalo presenteerde enkele interessante statistieken over de toekomst van no-code technologie dat 20% van de no-code experts gelooft dat deze technologie in de komende drie jaar net zo gewoon zal worden als het maken van een PowerPoint presentatie.

Vlad Magdalin, medeoprichter en CEO van Webflow, gelooft dat no-code tools de meest efficiënte manier zijn om een bedrijf te automatiseren en de workflow te optimaliseren. In het verleden moesten bedrijven maanden of jaren besteden aan het valideren van een probleem voordat ze software bouwden, in de hoop dat de gebruiker de functies ervan zou valideren. Nu, zonder code, is die toetredingsdrempel een stuk lager. Het aantal betrokkenen bij het bouwen van apps is aanzienlijk gedaald dankzij de no-code tools waarmee bedrijven nu hun ideeën kunnen valideren met behulp van no-code technologie.

Mike Fitzmaurice, Vice President van Noord-Amerika en Chief Evangelist van WEBCON, gelooft dat bedrijven no-code technologie adopteren vanwege de grote vraag naar bedrijfsapplicaties en het lage aanbod van professionals. Deze platforms bieden beveiliging, monitoring, implementatie en onderhoud om aan de bedrijfsbehoeften te voldoen. Het belangrijkste doel van no-code technologie is het bereiken van citizen development, wat al een decennium wordt geprobeerd.

Derek Holt, GM van Agile en DevOps bij Digital.ai, doet een voorspelling over no-code technologie dat 2022 het jaar is van citizen developers en no-code tools. Deze tools zijn krachtig genoeg om bedrijfseigenaren te helpen producten en diensten te bouwen zonder geconfronteerd te worden met de overhead van softwareontwikkeling en innovatie op een heel andere manier te onthullen. Bovendien is het niet de eerste keer dat ontwikkeling en implementatie eenvoudiger zijn geworden. Als digitaal transformatiebedrijf zijn we elk decennium op een voortdurende jacht naar eenvoudige codering. Aangezien de lage code een mainstream industrie is, zal het zijn weg maken om oplossingen te brengen voor meerdere problemen om nieuwe software valkuilen te vermijden.

Dale, de oprichter van Goodgigs, voorspelt dat no-code meer werkmogelijkheden zal brengen voor freelance experts. Nu no-code op zijn retour is, zullen bedrijven liever no-code experts inhuren om no-code software te bouwen. Goodgigs herbergt verschillende freelance experts die kunnen uitblinken in hun carrière als no-code experts en automatiseerders. Goodgigs biedt een ruimte voor freelancers om in contact te komen met hun klanten.

Wade Foster, medeoprichter & CEO van Zapier, denkt dat de bedrijven die de technologie hebben geïntegreerd sneller gaan. No-code technologie verschuift de macht naar de handen van de mensen om no-code software te bouwen zonder dat technische kennis nodig is. Of het nu gaat om een klein restaurant, een klein makelaarskantoor, de boekhouding of de dienstensector; elke sector heeft zijn specifieke zakelijke behoeften. Dankzij no-code tools kunnen bedrijven hun digitale aanwezigheid handhaven, wat uiterst belangrijk is voor de groei van het bedrijf.

Ben Tossell, oprichter en CEO van Makerpad, voorspelt dat no-code de zakelijke workflow zal automatiseren om repetitieve taken te voorkomen. Werknemers verspillen veel van hun tijd met het kopiëren van gegevens van het ene document naar het andere. Dankzij no-code tools kunnen de werknemers zich concentreren op de strategie en de betere onderdelen van hun werk in plaats van tijd te verspillen aan repetitieve taken.

David Adkin, CEO van Adalo, woonde de no-code-top bij op 22 januari 2020, net voor de pandemische crisis. Hij kreeg de kans om met deskundigen te praten over no code. Hij zei dat het resultaat van deze gesprekken was dat iedereen geïnteresseerd was in no code. Hij verklaarde verder dat no code nog niet werd erkend toen hij in 2018 met Adalo begon. Het platform was gewoon een integratie van de gereputeerde bedrijven (Shopify, Zapier, etc.) en een paar nieuwe ondernemers die oplossingen probeerden te creëren zonder code. Na een jaar was er een gesprek, een wereldwijde top over! Het was een tijd waarin mensen erover begonnen te praten. De laatste jaren is no-code technologie mainstream geworden, en veel bedrijven passen het toe om hun bedrijfsproces te automatiseren. Hij gelooft ook dat no-code een impact zal hebben op de wereld als bedrijven als Adalo, Zapier, Makerpad en Webflow gaan samenwerken.

Arindam Ray Chaudhuri, CEO en Global Head of Technology Practices bij AgreeYa, gelooft dat het niet accepteren van no-code technologie een negatief litteken zal achterlaten op de financiële situatie van een bedrijf dat op het digitale platform actief is. Om aan de veranderende marktdynamiek te voldoen, zullen organisaties no-code oplossingen moeten adopteren voor snellere app-ontwikkeling, of ze kunnen hun tijd verspillen aan het zoeken naar een ontwikkelaar met technische vaardigheden.

Steven Jefferson, Sr Advisory Solution Consultant van ServiceNow, gelooft dat 2022 een jaar wordt van vertrouwen opbouwen voor no-code in de business, IT en ontwikkeling. Zodra de bedrijven getuige zijn van hoge prestaties van no-code toepassingen, zullen ze meer vertrouwen in deze toepassingen tonen. De productieafdeling van een bedrijf zal bijvoorbeeld onmiddellijk updates ontvangen wanneer producten klaar zijn, en de afdeling supply chain zal updates ontvangen over de benodigde materialen. Deze kleine voordelen zullen waarde toevoegen aan een bedrijfsproces, en meer bedrijven zullen hun workflow integreren met no-code tools in plaats van professionals in te huren.

Oleg Sotnikov, medeoprichter & CEO AppMaster, gelooft dat wat de markt zal opblazen no-code met codegeneratie is. Nu is het een van de meest onderschatte technologieën. Je doet alles hetzelfde; alleen de output is een volledig werkende applicatie met broncode die onmiddellijk in productie kan worden genomen. De toekomst van softwareontwikkeling is optimistisch en vreugdevol. Een actieve overgang naar no-code met codegeneratie zal veel ontwikkelaars bevrijden van routinematig code schrijven en de vraag van werkgevers naar applicatie-architecten doen toenemen. Applicatie-architecten hoeven geen kennis meer te hebben van programmeertalen en benaderingen binnen talen en frameworks. Bedrijven zullen veel meer toepassingen kunnen creëren voor gebruikers, interne automatisering en zelfs kleine diensten die vroeger jammer genoeg tijd en geld kostten.

Conclusie

Na het doornemen van de voorspellingen van de no-code experts, is het duidelijk dat de komende tien jaar een decennium van no-code technologie zal zijn. Bedrijven zullen no-code toepassingen integreren om hun processen te automatiseren en hun workflow te optimaliseren. No-code software biedt mogelijkheden om aan de bedrijfsvereisten te voldoen, ongeacht de technische kennis. Het is betaalbaar, gemakkelijk te bouwen en waardevol voor bedrijven.

Bovendien suggereren deskundigen dat het raadzaam is om de no-code functies die voldoen aan de zakelijke behoeften op de meest geschikte manier te integreren. Bedrijven moeten het no-code platform beoordelen voordat ze het integreren met de bestaande applicaties. Wij raden u aan AppMaster te proberen voor het bouwen van apps. Het mooie van dit no-code platform is dat het documentatie en back-end voor de app biedt. Moet proberen een aangepaste app te bouwen voor de groei van uw bedrijf.