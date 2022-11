Het begrip van databases en hun verschillende types, zoals relationele en niet-relationele databases, kan moeilijk zijn voor mensen die geen ervaring hebben met codering en applicatieontwikkeling. Het betekent echter niet dat het een onmogelijke taak is. Dit artikel zal u helpen volledige kennis te krijgen over relationele databases, hun voor- en nadelen, voorbeelden, en hoe u een relationele database kunt maken, zelfs zonder codeerervaring. Laten we beginnen met de grondbeginselen van relationele databases.

Overzicht van relationele databases

Een relationele database is een verzameling van goed georganiseerde informatie met duidelijk omschreven relaties, zodat deze gemakkelijk kan worden geraadpleegd en opgevraagd. Volgens het traditionele relationele databasemodel worden de gegevensstructuren, waaronder gegevenstabellen, views en indexen, gescheiden gehouden van de fysieke opslagstructuren. Daardoor kunnen databasebeheerders de fysieke gegevensopslag bewerken zonder de logische gegevensstructuur te beïnvloeden.

Verschillende soorten organisaties, vooral grote ondernemingen, gebruiken relationele databases om de gegevens te organiseren en duidelijke relaties te vormen tussen de belangrijkste gegevenspunten. Daardoor wordt het gemakkelijk om de vereiste informatie te zoeken en te vinden die nodig is om belangrijke zakelijke beslissingen te nemen. Gestructureerde gegevens vormen de basis van een efficiënte relationele database.

Werken met een relationele database

Een relationele database gebruikt gegevenstabellen om informatie over gerelateerde objecten op te slaan. Elke rij heeft een unieke identificatiecode, een sleutel genaamd, terwijl elke kolom de gegevensattributen heeft. Het is gemakkelijk om de relaties tussen de gegevenspunten in een relationele database te identificeren, omdat elke record een waarde toekent aan elk kenmerk van de database.

Structured Query Language (SQL) is de standaard gebruikers- en toepassingsprogramma-interface (API) van een relationele database. Het doel van de SQL-code statements is om interactieve queries te maken voor de informatie in een relationele database en de gegevens te verzamelen voor besluitvorming en rapportage. Het is ook belangrijk om duidelijk gedefinieerde gegevensintegriteitsregels te hebben om de relationele database accuraat en toegankelijk te maken.

Structuur van een relationele database

U kunt de werking en creatie van een relationele database beter begrijpen door vertrouwd te raken met de structuur ervan. Tabellen in een relationele database hebben een sleutelkolom die voor elke rij een unieke waarde bevat. Deze kolom staat bekend als een primaire sleutel.

Kolommen in een tabel die verwijzen naar primaire sleutels in andere tabellen worden foreign keys genoemd. Deze kolommen zijn essentieel omdat gegevens in verschillende tabellen aan elkaar gerelateerd zijn door de overeenkomstige waarden in de sleutelkolommen. Kolommen worden ook wel velden of attributen genoemd, terwijl rijen ook wel records worden genoemd.

In een ideale relationele database moet elke tabel een bepaald type entiteit vertegenwoordigen, zoals een klant, product of inkomen. Elke rij verwijst naar de specifieke instantie van dat entiteittype, terwijl de kolom verwijst naar de specifieke waarde van die instantie, zoals de naam van de klant, de prijs van het product of een exact bedrag.

Voorbeeld

De verkoopdatabase van een organisatie heeft twee tabellen genaamd inkomsten en diensten.

De diensten tabel heeft kolommen voor naam, duur en kosten.



De inkomenstabel heeft kolommen voor verkoopdatum, exacte betaling, korting en adres.



Elke boeking in het inkomen zal een vreemde sleutel hebben die verwijst naar de primaire sleutel van de dienstentabel. Er kunnen meerdere verkopen zijn voor elk product, dus dit type relatie tussen de diensten- en inkomenstabel wordt een één-op-veel relatie genoemd. Later in dit artikel gaan we dieper in op het type relaties in relationele databases.

Belang van relationele databases

Nu u bekend bent met de grondbeginselen van relationele databases, vraagt u zich misschien af waarom deze belangrijk zijn en wat hun voordelen zijn. Laten we de voor- en nadelen van relationele databases in detail bekijken, zodat je de kunst van het maken van relationele databases voor applicatieontwikkeling onder de knie krijgt.

Voordelen

Hieronder volgen de belangrijkste voordelen van het gebruik van relationele databases:

Maximale gegevens nauwkeurigheid



Er is een minimaal risico voor duplicatie van gegevens omdat relationele databases worden opgebouwd met behulp van sleutels. Het kan een uitdaging zijn om te bepalen welke informatiebron betrouwbaar is als er meerdere records van dezelfde gegevens zijn. Het verwijderen van dubbele items in relationele databases garandeert de nauwkeurigheid van uw gegevens.

Flexibiliteit



U wordt in de toekomst niet beperkt bij het toevoegen van extra gegevens als u een relationele database bouwt. De database biedt de flexibiliteit om naar behoefte uit te breiden en te veranderen om aan de eisen van de te bewaren informatie te voldoen.

Gemakkelijke en snelle toegang tot gegevens



In andere soorten databases, die afhankelijk zijn van informatiehiërarchie of vooraf gedefinieerde paden om toegang te krijgen tot informatie, is het een uitdaging om de gegevens naar wens te zoeken, te filteren en te ordenen. Het is daarentegen aanzienlijk eenvoudiger om de precieze gegevens die u wilt uit een relationele database te halen.

Nadelen

Er zijn ook enkele nadelen aan het gebruik van relationele databases bij de ontwikkeling van apps.

Complexe structuur



Omdat kolommen moeten worden aangemaakt en gegevens goed moeten passen in vrij strikte categorieën, hebben relationele databases veel structuur en planning nodig. Hoewel de structuur verschillende voordelen heeft, zijn er ook belangrijke nadelen, waaronder uitdagingen op het gebied van onderhoud en een gebrek aan aanpassingsvermogen en schaalbaarheid zonder de juiste expertise.

Uitdagend onderhoud



Er is een aanzienlijke hoeveelheid tijd, moeite en expertise nodig om een relationele database van topkwaliteit te onderhouden. Databasebeheerders huren gewoonlijk database-experts en ontwikkelaars in om de database te beheren en te optimaliseren.

Inflexibel voor ongestructureerde gegevens



Grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens zijn niet geschikt voor beheer door relationele databases. Relationele databases zijn niet de beste keuze voor gegevens die voornamelijk kwalitatief zijn, moeilijk te beschrijven, of dynamisch, omdat het schema in de loop der tijd moet veranderen als de gegevens veranderen of zich ontwikkelen, wat tijd kost. Een niet-relationele database is meer geschikt voor ongestructureerde gegevens.

Relationele databases schalen niet horizontaal effectief over talrijke servers en fysieke opslagarchitecturen. Naarmate een gegevensreeks groeit en meer verspreid raakt, wordt de structuur verstoord, en het gebruik van talrijke servers heeft gevolgen voor de prestaties (zoals de reactietijden van toepassingen) en de beschikbaarheid. Het is een uitdaging om relationele databases over meerdere servers te beheren.

Hoe codeer je een relationele database?

Gebruikers moeten bij het coderen van een relationele database het domein van potentiële waarden in een gegevenskolom en beperkingen definiëren. Een domein van potentiële klanten kan bijvoorbeeld tot 100 klantnamen toelaten, maar u kunt het beperken tot één tabel om slechts tien klantnamen toe te laten.

Het is ook belangrijk om rekening te houden met de beperkingen bij het maken van een relationele database. Entiteitsintegriteit is nuttig om de primaire sleutel van een tabel uniek te maken en ervoor te zorgen dat de waarde ervan niet op nul wordt gezet. Referentiële integriteit is nodig om ervoor te zorgen dat elke waarde in een foreign key kolom terug te vinden is in de primary key van de oorspronkelijke tabel.

U moet ook weten dat, in tegenstelling tot niet-relationele databases, relationele databases fysieke gegevensonafhankelijkheid hebben. Het systeem kan wijzigingen aanbrengen in het interne schema zonder de externe schema's of apps te beïnvloeden. Dankzij deze concepten kunt u vertrouwen op relationele databasebeheersystemen als Microsoft Access, Oracle en MySQL om geavanceerde databases te maken met minimale of geen codeerervaring.

Wat is een voorbeeld van een relationele database?

Het doel van de standaard relationele databases is gebruikers in staat te stellen vooraf gedefinieerde gegevensrelaties op meerdere databases te beheren en te organiseren. Tegenwoordig worden relationele databases in de cloud zeer populair, omdat organisaties integrale processen zoals database-onderhoud en infrastructuurondersteuning kunnen uitbesteden.

Enkele van de populairste voorbeelden van relationele databases zijn:

MySQL wordt gebruikt voor webapplicaties zoals Joomla en WordPress.



SQLite is een populaire C-bibliotheek die wordt gebruikt voor het inbouwen van relationele databasefunctionaliteit in softwarepakketten.



Microsoft Access is een populair onderdeel van de Microsoft Office en Microsoft 365 Suite. Het heeft een gebruiksvriendelijke interface om beginners in relationele database management en ontwikkeling te vergemakkelijken.



PostgreSQL is een open-source relationeel databasebeheersysteem (RDBMS) dat zich richt op naleving van de ANSI SQL-standaarden en veel nuttige functies biedt zoals uitbreidbaarheid.



Microsoft Azure SQL, Google Cloud SQL, Amazon Relational Database Service en IBM DB2 on Cloud zijn enkele van de moderne populaire cloud-gebaseerde RDBMS.



Wat zijn de soorten relaties in een database?

Er zijn vier verschillende soorten gedefinieerde relaties in een relationele database. U moet bekend zijn met deze relaties, zodat u de juiste relatie kunt selecteren en de nauwkeurigheid kunt maximaliseren.

Eén-op-één

Zoals de naam al aangeeft, is bij een één-op-één relatie een rij in een tabel gerelateerd aan slechts één rij in een andere tabel.

Eén-op-veel

In een één-op-veel relatie is één rij informatie gerelateerd aan vele records in een wisselende verzameling.

Veel-op-een

Dit is het tegenovergestelde van een één-op-veel relatie. Eenvoudiger gezegd, vele rijen informatie zijn gerelateerd aan één record in een many-to-one relatie.

Many-to-Many

In een many-to-many relatie kan één rij in een tabel worden geassocieerd met vele rijen in de tweede tabel. Evenzo kan één rij in de tweede tabel worden gerelateerd aan vele rijen in de eerste tabel.

Wat zijn de drie basisrelaties in een relationele database?

Er is een bepaald gegevenstype dat u kiest bij het maken van een verbinding om aan te geven dat u dat kenmerk wilt laten specificeren door een bestaande verzameling. Het is geen typische eigenschap waarbij je een gegevenstype kiest zoals tekst, geheel getal, datum of afbeelding bijvoorbeeld. Of u gegevens kunt weergeven, organiseren en filteren op een manier die zinvol is voor uw app, hangt af van hoe goed u verbindingen instelt. Eén-op-één, één-op-veel en veel-op-veel zijn de drie basisrelaties in een relationele database.

Relationele databases zijn nuttig voor het organiseren van gestructureerde gegevens in tabelvorm met vaste relaties. Bij het kiezen van de beste database-architectuur komt echter veel meer kijken dan alleen een keuze tussen relationele en niet-relationele modellen. Belangrijke overwegingen zijn onder meer het soort gegevens en de toepassingen die worden gebruikt of gegenereerd. Ontdek enkele aanvullende aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij de keuze van een databasemodel voor een bedrijfsapplicatie.

Conclusie

Het opzetten, implementeren, inzetten en onderhouden van een relationele database kan een overweldigend proces zijn, vooral als u niet bekend bent met codering. Het goede is dat er no-code platforms zijn zoals AppMaster waarmee u krachtige backend en databases kunt maken voor zowel mobiele toepassingen als webapplicaties. Het is handig om betrouwbare, efficiënte en veilige databases te maken zonder je zorgen te maken over je codeervaardigheden en toch de beste resultaten te krijgen.

Met no-code-platforms kunt u geavanceerde apps maken zonder buitensporig veel geld uit te geven aan het inhuren van ontwikkelaars en databasebeheerders. Bekijk daarom platforms als AppMaster om te profiteren van de moderne, op AI gebaseerde tools en technologieën voor de ontwikkeling van mobiele apps en de creatie van relationele databases zonder codering.