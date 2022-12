Hoe maak je een videobewerkingsapp?

Toen smartphones voor het eerst op de markt kwamen - als je oud genoeg bent om je dat te herinneren) had je toen verwacht dat ze zo ver zouden komen? De ontwikkeling van deze kleine apparaten heeft een onvoorstelbaar niveau bereikt. Tegenwoordig kunnen we met onze telefoons niet alleen berichten spreken en schrijven, maar ook winkelen, door straten in een vreemd land navigeren, in elke taal vertalen, coderen, opnemen en zelfs foto's en video's bewerken.

Videobewerking op smartphones of grotere mobiele apparaten (zoals tablets die hetzelfde besturingssysteem hebben als smartphones maar een groter scherm) wordt bijzonder populair. Voor app-ontwikkelaars zijn apps voor videobewerking een grote kans op winst en succes. Immers, het eerste wat je je moet afvragen bij het ontwikkelen van een nieuwe app is wat klanten willen. Aangezien de smartphonegebruikers van vandaag videobewerkingsapps willen, zullen we in dit artikel uitzoeken hoe je gratis of in ieder geval voor een heel klein budget videobewerkingsapps kunt ontwikkelen.

Waarom wordt videobewerking op smartphones zo populair?

Inzicht in de trends van de markt is de eerste van elk bedrijfsproces, en aangezien u geld wilt verdienen aan uw app-ontwikkelingswerk, moet u denken in termen van business! De markt die je moet analyseren is natuurlijk smartphones en mobiele apps.

Smartphones markt

Om te begrijpen hoe de markt van smartphones is gegroeid en nog steeds groeit, hoeven we niet naar de gegevens te kijken: rondkijken is meer dan genoeg. Iedereen bezit een smartphone; de meerderheid van de mensen houdt zijn smartphone meer dan twee uur per dag in de hand; veel mensen gebruiken hun smartphone om de meest voorkomende dagelijkse dingen te doen - van boodschappenlijstjes tot het kopen van vliegtickets - en de fysieke en online marktplaatsen zijn ermee gevuld.

Als we toch naar gegevens willen kijken, kunnen we een blik werpen op wat voorspellingen. Hoewel iedereen al een smartphone lijkt te hebben, zal het aantal smartphones op aarde in 2023 naar verwachting nog verder groeien (van 2,476 miljoen naar 2,720 miljoen!).

Mobiele apps

Wat voor apps worden het meest gebruikt door de gebruikers? Veel categorieën apps kunnen in deze lijst worden opgenomen: shopping apps, to-do lists apps, chat apps, en meer, maar hoe zit het met videobewerking apps? Het gebruik van videobewerkingsapps groeit en groeit, en daar zijn twee belangrijke redenen voor:

Smartphones worden steeds geavanceerder. Beeldschermen worden steeds beter gedefinieerd, en de prestaties van smartphones worden (door de ontwikkeling van zowel hardware als software) steeds krachtiger. Videobewerking was enkele jaren geleden nog niet iets wat kleine toestellen zoals smartphones efficiënt aankonden. Maar met de nieuwe krachtige processoren die worden geïmplementeerd, wordt zoiets complex als videobewerking ook op smartphones mogelijk.

De tweede maar belangrijkste reden waarom mensen hun smartphones steeds vaker gebruiken om hun video's te bewerken, is dat smartphones voor de overgrote meerderheid van de gebruikers het belangrijkste opnameapparaat zijn geworden (alleen professionals gebruiken nog professionele camera's, en soms kiezen zelfs zij voor een smartphone van goede kwaliteit voor meer efficiëntie). Met videobewerkingsapps hoeven gebruikers hun video's niet meer van hun smartphone naar hun computer te verplaatsen om ze met een softwaretool te bewerken. Ze kunnen eindelijk alles aan vanaf hun smartphone.

Videobewerkingsmarkt; enkele gegevens

We hebben zojuist wat kwalitatieve observaties gedaan, maar wat zeggen de gegevens? De marktanalyse zegt dat de markt voor mobiele video-apps in 2021 25 miljard dollar waard is! Dat betekent dat de markt enorm is, maar ook dat de concurrentie steeds groter wordt. App-ontwikkelaars die deze markt willen betreden, moeten dat snel doen!

Een videobewerkingsapp ontwikkelen: dingen die je moet weten voordat je begint

Planning is altijd essentieel voordat je aan een project begint, maar bij app-ontwikkeling wordt het nog belangrijker. Aangezien dit artikel informatie geeft over de ontwikkeling van je videobewerking-app, richten we ons in het eerste deel op de planning. Met name de planning voor de ontwikkeling van bewerkingsapps kan worden onderverdeeld in drie hoofdstukken: algemene planning, ontwikkelingsplanning en monetisatie- en marketingplanning.

Algemene planning

Wanneer u van plan bent een mobiele app voor videobewerking te ontwikkelen, denkt u in zekere zin aan de lancering van een nieuw bedrijf. De eerste stappen zijn dus het leren kennen van je doelgroep en wat zij nodig hebben. Daarnaast wil je er ook voor zorgen dat je duidelijke ideeën hebt over hoe je videobewerking app eruit zal zien.

Analyseer uw doelgroep

Wie gaat jouw mobiele videobewerking app gebruiken? Meer dan een kwestie van leeftijd en geslacht, moet u zich richten op het vaardigheidsniveau van de gebruikers. Je moet met andere woorden beslissen of je gebruikers een eenvoudige en gebruiksvriendelijke app wilt bieden die iedereen kan gebruiken (maar die misschien beperkte geavanceerde functies heeft) of een professionele app met geavanceerde functies en alles wat een professional nodig zou hebben om zijn video's rechtstreeks vanaf zijn mobiele apparaat te maken. Het is gemakkelijk te begrijpen dat als je deze beslissing niet neemt voordat je begint met de ontwikkeling van je videobewerkingsapp, je niet in staat zult zijn om een duidelijke richting uit te gaan met je werk.

Verduidelijk uw ideeën

Je doelgroep leren kennen helpt je om de ideeën over het soort videobewerkingsapp dat je wilt bouwen te verduidelijken. Er zijn echter andere dingen om te overwegen. Het belangrijkste aspect dat je moet overwegen is de haalbaarheid van je idee: heb je de vaardigheden en het budget om te realiseren wat je in gedachten hebt?

Budget

Last but not least moet u vaststellen over welke middelen u beschikt, en dat is niet alleen een kwestie van geld. Hoeveel ontwikkelaars kunnen aan het project werken? Hoeveel tijd kunt u aan het proces besteden? Het zou helpen als u een haalbaar en gedetailleerd plan opstelt, zodat niets aan het toeval wordt overgelaten.

Planning van de ontwikkeling

Nu is het tijd om te bedenken hoe je videobewerking-app eruit gaat zien. Nadenken over hoe een app eruit gaat zien, is nadenken over welke functies hij gaat bevatten. Dit is waarschijnlijk een van de meest kritische aspecten van je planning en ontwikkeling: we hebben er een aparte paragraaf aan gewijd (zie Video Editing App Development: Features hieronder).

Monetisatie en marketing planning

We hebben al een paar keer onderstreept dat wanneer je een app ontwikkelt, je moet denken vanuit een zakelijk perspectief (als je winst wilt maken met je montage-app ontwikkeling), wat betekent dat je moet nadenken over de keuze van je verdienmodel en marketingstrategieën. De app ontwikkelen en vervolgens nadenken over hoe je er geld mee kunt verdienen zou een vergissing zijn. Weten hoe je je videobewerkingsapp te gelde kunt maken (dus een monetisatiemodel kiezen) is even belangrijk als weten welke functies je erin wilt opnemen.

De belangrijkste verdienmodellen waaruit je kunt kiezen zijn:

Freemium-monetarisatiemodel: u kunt de app gratis aanbieden, maar winst maken door er advertenties in te plaatsen.

Paymium-monetarisatiemodel: u kunt betaling verlangen voor het downloaden van uw app.

Subscription monetization model: als je het freemium model niet wilt kiezen, wordt het subscription model vaker gebruikt dan het Paymium: het vereist dat gebruikers elke maand een bedrag betalen. De gebruikers accepteren dit gemakkelijker omdat het een model is dat veel apps gebruiken. Hetzelfde geldt voor marketing: je kent je publiek; nu is het tijd om na te denken over hoe je ze kunt bereiken. Als het om apps gaat, moet je je richten op digitale marketing: gebruik sociale media, video's op YouTube en een onafhankelijke website om je doelpubliek te laten weten over je app.

Ontwikkeling van videobewerkingsapps: Functies

Wat voor functies kan een videobewerkingsapp bevatten?

Bibliotheken

Bibliotheken zijn de plaatsen waar gebruikers hun video's en foto's opnemen wanneer ze die bewerken. Aangezien we het hebben over mobiele videobewerking, zijn bibliotheken in wezen de foto- en videogalerij van de smartphone. U kunt een manier vinden om uw gebruikers video's en foto's uit hun galerijen te laten importeren of - beter nog - de app te voorzien van een integratie waarmee gebruikers hun video's rechtstreeks uit de bibliotheken van de smartphone kunnen halen.

Videobewerking

Het belangrijkste aspect van uw ontwikkelingsproces voor videobewerking is de hoofdtool voor videobewerking. Deze bestaat uit:

Een tijdschema

Een preview paneel

Basis bewerkingstools zoals knippen, slepen en neerzetten, afspelen en pauzeren en dergelijke.

Geluidsbewerking

In videobewerkingsapps kan geluid op twee manieren worden behandeld:

Met een speciale audiotrack (dit is de meer geavanceerde optie)

Binnen de video's zelf. Dit is gemakkelijker te ontwikkelen en meer geschikt voor een app voor beginners en amateurs (dit is een voorbeeld van hoe belangrijk het is om je doelgroep te kennen).

Geluidseffecten toevoegen

Een videobewerkingsapp zou gebruikers in staat kunnen stellen geluidseffecten toe te voegen. De eenvoudigste manier om deze functie aan te bieden is door een bibliotheek met geluidseffecten in de app op te nemen. Nogmaals, als u zich richt op meer geavanceerde gebruikers, zou u de mogelijkheid kunnen bieden om hun geluidseffecten te importeren.

Verschillende videobestanden knippen en samenvoegen.

Video's bewerken betekent vaak verschillende video's als bron gebruiken. Een iets geavanceerdere functie zou die zijn waarmee gebruikers meer dan één videobestand kunnen importeren en naar wens kunnen knippen en samenvoegen.

Stickers

Naast een bibliotheek met geluidseffecten zou u ook een bibliotheek met stickers kunnen aanbieden. Dit zou een functie zijn die beginners en amateurs zouden waarderen (nogmaals, het is erg belangrijk om je doelgroep te kennen).

Filters

Filters zijn nog geavanceerder: het zijn vooraf ingestelde beeldaanpassingen die bijvoorbeeld een gekleurde video in zwart-wit kunnen veranderen.

Integratie van sociale media

Het integreren van een social media functie betekent dat gebruikers de video's die ze met uw app maken direct kunnen delen op social media, zonder al te veel passages. Als je bedenkt welke functies je wilt opnemen, moet je ergens over nadenken: waarom bewerken veel gebruikers hun video's op hun smartphone? Wat voor gebruik gaan ze van hun video's maken? Wel, in de meeste gevallen gaan ze hun bewerkte video's delen op sociale media. Tussen twee goede videobewerkingsapps zullen ze die gebruiken, verkiezen en hun geld uitgeven aan de app waarmee ze video's direct op sociale media kunnen delen met een gebruiksvriendelijke integratie.

Oriëntatie van afbeeldingen en video's

Een gemakkelijk te integreren functie is die waarmee gebruikers de oriëntatie van afbeeldingen en video's kunnen wijzigen.

Kunstmatige intelligentie

Het gebruik van kunstmatige intelligentie is een van de meest geavanceerde functies die je kunt bieden op een videobewerking app. Ondanks dat het zeer geavanceerd is, zou het iets zijn dat vooral beginners zouden waarderen. Kunstmatige intelligentie kan worden gebruikt om automatisering te bieden tijdens het videobewerkingsproces. Bijvoorbeeld, gegeven een reeks foto's, zou een videobewerking app voorzien van kunstmatige intelligentie functies automatisch video's kunnen creëren. Op soortgelijke wijze zou kunstmatige intelligentie kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld overgangen tussen frames voor te stellen.

Je videobewerkingsapp hoeft niet al deze functies te bevatten. Zoals we in de loop van deze paragraaf hebben gezien, zijn sommige functies meer geschikt voor professionele of geavanceerde bewerking; andere zijn geschikt voor beginners. Op basis van uw doelgroep kunt u zorgvuldig kiezen welke functies u in uw app wilt opnemen: de keuze is nuttig om uw ideeën te beperken, uw budget te plannen en uw workflow te plannen.

Hoe maak je een videobewerkingsapp?

Laten we het niet verbloemen: het ontwikkelen van een videobewerkingsapp is een complex proces. We hebben beschreven hoe het planningsgedeelte lang en uitgesproken kan zijn, en dat zou nog maar het begin zijn. Daarna volgt de eigenlijke ontwikkeling en het coderen van de app. Dus, hoe kun je het aanpakken? In plaats van vanaf nul te beginnen, is de meest efficiënte manier om het aan te pakken het gebruik van de juiste ontwikkelingstools. In het bijzonder zijn er hulpmiddelen voor mobiele app-ontwikkeling die de manier waarop u uw app kunt coderen en ontwikkelen vergemakkelijken en vereenvoudigen.

AppMaster.io is een van deze ontwikkeltools voor videobewerking, en het is een van de meest aanbevolen tools. Het stelt je in staat om mobiele apps te maken, inclusief je geweldige videobewerkingsapp, zonder daadwerkelijk te coderen (maar je kunt wel toegang krijgen tot de broncode als je die wilt of nodig hebt). Dus hoe werkt het?

Hoe maak je een videobewerkingsapp met AppMaster.io?

AppMaster.io is een zeer veelzijdige ontwikkeltool. Ten eerste biedt het u een gebruiksvriendelijk en duidelijk dashboard waarmee u alle verschillende aspecten vanaf één plaats onder controle kunt nemen. Het belangrijkste voordeel van het gebruik van deze tool is dat het u voorziet van voorgebouwde componenten die u naar wens kunt gebruiken. Dit kan u veel tijd besparen omdat een groot deel van uw werk al gedaan is.

Bovendien worden alle andere belangrijke aspecten die we hebben genoemd en die niet strikt verband houden met codering - zoals planning of monetarisering - gemakkelijker gemaakt door speciale functies. Met dergelijke tools wordt samenwerken met uw collega's ook gemakkelijker. Last but not least zijn tools voor mobiele app-ontwikkeling ook ideaal om uw budget te optimaliseren. Zoals we gaan ontdekken, kan het ontwikkelingsproces van een app erg duur zijn!

Hoeveel kost het om een app voor videobewerking te maken?

Het is niet eenvoudig om deze vraag te beantwoorden: de kosten van uw geweldige videobewerking-app hangen af van gewoon te veel factoren.

Jouw vaardigheden: heb je alleen een zakelijk idee, of ben je ook in staat om zelf een videobewerkingsapp te ontwikkelen? Je kunt begrijpen hoe de kosten van de videobewerkingsapp in deze twee gevallen kunnen verschillen: In het eerste geval moet je een ontwikkelaar of meer inhuren, en zouden de kosten veel hoger zijn.

De complexiteit van uw app: een eenvoudigere app is sneller te ontwikkelen, en zal minder duur zijn.

De tijd waarover u beschikt: soms is het duurder om dingen snel voor elkaar te krijgen.

Het is belangrijk te onderstrepen dat het gebruik van een softwaretool zoals AppMaster.io, dat we hebben genoemd, kan helpen het budget te optimaliseren. Waarom?

Omdat het ontwikkelingsproces voor videobewerking sneller en dus goedkoper zal verlopen.

Omdat je minder ontwikkelaars nodig hebt die aan het project werken.

Want je kunt verschillende aspecten op één plek behandelen, waaronder zakelijke en monetisatie-gerelateerde aspecten.

Kun je een videobewerkingsapp gratis maken?

In het ideale geval wel: als je over de nodige vaardigheden beschikt, is het mogelijk om zelf videobewerkingsfuncties te ontwikkelen zonder een app-ontwikkeltool te gebruiken, en kun je proberen gratis een videobewerkingsapp te ontwikkelen.

Conclusie

Met dit artikel hebben we alle informatie gegeven die je nodig hebt om je videobewerkingsapp zo efficiënt mogelijk te ontwikkelen. Alle verschillende aspecten die je moet behandelen zijn hier opgesomd. Met deze kennis en een goede mobiele app ontwikkelingssoftware (zoals AppMaster.io, die wij hebben aanbevolen), kunt u uw doelen bereiken en uw geweldige videobewerkingsapp efficiënt ontwikkelen!