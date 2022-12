Is er een zakelijke reden om in 2022 een fitness-app te maken? Zijn er genoeg fitness apps op de markt? Wat is de doelgroep voor een moderne fitness app? Hoe maak je een fitness app en krijg je succes? We hebben geprobeerd deze vragen te beantwoorden in het artikel.

Waarom zijn fitness apps nog steeds populair?

Pandemie heeft de wereld veranderd. Mensen begrijpen dat gezondheid de prioriteit is, en dat het elke dag aandacht nodig heeft, maar niet slechts één keer als jij of je familielid al in een ziekenhuis ligt. In het eerste kwartaal van 2020 werden gezondheids- en fitness-apps 593 miljoen keer gedownload.

Sportscholen werden gesloten, dus mensen hadden "een pocket fitness trainer" nodig om thuis te trainen. De pandemie is in sommige landen nog steeds actueel. Toch, zelfs zonder pandemie, geeft een fitness-app gebruikers veel bonussen, in tegenstelling tot een sportschoolabonnement of het bezoeken van een fitnesstrainer. De belangrijkste daarvan:

de prijs van een fitness app is veel lager dan de prijs van het abonnement op een sportschool of het bijwonen van een privé fitness trainer; de mogelijkheid om bijna altijd en overal te trainen (op vacatures, tijdens reizen, thuis, in de straat van uw regio, op het werk); de enorme keuze aan sportbeoefening - je kunt yoga, qigong, revalidatieoefeningen, klassieke fitness, sportdansen, en bijna alles wat je wilt en wat niet beschikbaar is in jouw regio; een fitness app is vaak begrijpelijker dan een live fitness training in een groep - de snelheid van een trainer in een groep laat vaak niet toe om oefeningen correct te doen en ze zo vaak te herhalen als je nodig hebt om ze te onthouden of goed te doen; de voortgang in een fitness app is makkelijk te volgen - mensen hebben geen tijd, dus het hebben van een fitness app die hun fitness activiteiten en resultaten bijhoudt is een must. Dankzij de constante analyse van de gegevens die door de fitnessapplicatie worden geregistreerd, kunnen mensen hun dagelijkse schema's maken en hun routine corrigeren; gemakkelijk fitnessdoelen stellen en bereiken - mensen kunnen gemakkelijk hun eigen doelen stellen in fitnessapplicaties. De persoon die zijn lichaam het beste kent, stelt doelen die haalbaar zijn.

Een fitness app bouwen vanuit het niets is niet eenvoudig. Het kan worden onderverdeeld in de belangrijkste taken:

het doelpubliek opsporen;

concurrenten analyseren;

kenmerken voor een app definiëren;

het beste algoritme kiezen om te gebruiken;

om de technologiestack voor een fitness-app te kiezen;

om het budget te bepalen;

een plan maken voor monetisatie en schaalvergroting.

Laten we al deze punten eens nauwkeurig bekijken. Als je besluit een plek in te nemen in de niche van fitness apps, bereid je dan goed voor en voltooi deze stappen.

Fitness app ontwikkeling

Het app ontwikkelingsproces vereist een goede voorbereiding. Controleer en doe de volgende stappen voordat u een daadwerkelijke fitnessapplicatie ontwikkelt.

Het detecteren van de doelgroep

Het detecteren van de doelgroep voor uw fitness app betekent wie uw toekomstige fitness app zal gebruiken? Om het publiek correct te segmenteren, kunt u psychometrische of/en demografische manieren gebruiken.

Demografische en statistische gegevens helpen bij het creëren van een gemiddelde gebruikerspersona, terwijl psychografische gegevens u helpen bij het matchingsalgoritme.

Zoek de demografische kenmerken van uw toekomstige gebruikerspersona, zoals leeftijd, geslacht, gezinsstatus, opleiding, beroep, locatie, belangrijkste hobby's. Deze informatie kunnen gebruikers invoeren tijdens de registratie.

Probeer ook de belangrijkste problemen met de gezondheid en de lichaamstoestand van een toekomstige app-gebruiker op te sporen met fysieke indicatoren:

gewicht;

lengte;

taille en heupen meten;

polsdruk;

bloedsuiker;

waterconsumptie per dag;

typisch dieet of voedingstype;

calorie-inname;

chronische ziekten, enzovoort.

En probeer ook psychometrische parameters op te sporen:

levensstijl;

meningen;

waarden;

fitness/gezondheidsdoelstellingen.

Deze parameters zullen u helpen begrijpen hoe uw toekomstige gebruikers zich gedragen en waarom ze zo handelen. U kunt uw app aantrekkelijker, ergonomischer en waardevoller maken, en u kunt ook effectieve marketingcampagnes opzetten met behulp van deze gegevens. Maak een persoonlijk portret van uw toekomstige klant vóór het gebruik van uw app, en maak een persoonlijk portret van uw klant na het gebruik van uw app. De begin- en eindbeelden van je gebruiker zullen je helpen om stappen tussen die staten te bouwen.

Om deze gegevens te verzamelen, doe onderzoek, voer peilingen en enquêtes uit, analyseer het publiek van concurrenten. Hoe meer je weet over de potentiële gebruikers van je toekomstige fitness-app, hoe beter product je hen kunt voorstellen.

Analyse van de concurrent

De concurrentieanalyse is een cruciale stap in de ontwikkeling van de app en de creatie van de marketingstrategie. Kijk naar je concurrenten en beantwoord zulke vragen:

Welke functies hebben hun fitness-apps? Welke feedback laten hun gebruikers achter? Wat zijn de plussen en minnen van hun fitness-apps?

U kunt functies mixen en matchen, nieuwe mechanismen creëren en verschillende functionaliteiten combineren om een concurrentievoordeel te behalen. U kunt de gebreken van uw rivalen gebruiken om populairdere en nuttigere fitness- of gezondheidstoepassingen te ontwikkelen. Laten we enkele voorbeelden bekijken.

Strava

Strava is wellicht iets voor u als u houdt van het gevoel van saamhorigheid en sociale verbondenheid dat bij fitness hoort. Het programma is ontworpen voor hardlopers, fietsers en zwemmers die houden van een beetje vriendschappelijke rivaliteit terwijl ze werken aan hun beste vorm ooit. U kunt deelnemen aan Strava's trainingsuitdagingen met andere gebruikers van andere fitness-apps, foto's van uw trainingen uploaden en de fitnessactiviteiten van uw vrienden volgen. Daarnaast biedt het een aantal essentiële functies zoals het bijhouden van uw workout afstand, snelheid en duur.

Strava Summit, de betaalde versie van de app, bevat veel van de functies die gebruikers het leukst vinden. Binnen de app kunt u uw fitness- of wedstrijdtrainingsdoelen creëren en aangepaste trainingsprogramma's en real-time feedback ontvangen om uw trainingen effectiever te maken.

Je kunt het ook opnemen tegen je vrienden in segmenten, je eerdere inspanningen vergelijken en een beter inzicht krijgen in je trainingsgewoonten en prestaties door geavanceerde prestatiestatistieken te bekijken.

Voordelen:

Gemakkelijk om trainingen in kaart te brengen, op te nemen, te volgen en te analyseren;

Geweldige hulp bij wedstrijdtraining;

Gratis maandelijkse fitnessuitdagingen houden je gemotiveerd;

Door een gebruiker omschreven als sociale media voor mensen die actief willen zijn.

Nadelen:

Mist muziekintegratie;

Voor de meeste functies is een betaald abonnement nodig.

Freeletics

Als je een fan bent van korte, zweterige en zeer efficiënte workouts, dan zul je de Freeletics fitness app geweldig vinden. Het legt de nadruk op lichaamsgewichtoefeningen - zoals burpees, squats en sit-up variaties - die eenvoudig overal en altijd uit te voeren zijn. Het bevat ook gepersonaliseerde HIIT-routines (High Intensity Interval Training) met instructieve audiocoaching om je te helpen snel in vorm te komen.

De gratis editie van de software bevat 20 lichaamsgewicht HIIT-oefeningen, 25 individuele workouts en 20 op audio gebaseerde trainingssessies.

Freeletics Coach is een AI-aangedreven personal trainer die activiteiten samenstelt op basis van je ervaring, doelen, fitnessniveau en voorkeuren.

De premium versie van de software opent een wereld aan mogelijkheden voor je fitnessregime en persoonlijke vooruitgang. De AI-coach combineert de kracht van HIIT-training, mindfulness, fitnesskennis en motivatie om u te helpen uw doelen te bereiken. Het is ook gebruiksvriendelijk voor zowel beginnende als ervaren sporters.

Voordelen:

Workouts van 5 tot 30 minuten die je altijd en overal kunt doen;

Geleid door deskundige coaches die u bij elke training motiveren;

Video-workouts van hoge kwaliteit zorgen ervoor dat u goed traint;

14 dagen geld-terug garantie op Freeletics Coach abonnement.

Nadelen:

Gratis inhoudsbank is beperkt;

Gratis workout programma's kunnen niet worden aangepast;

Gebruikers zeggen dat het stretchgedeelte van de training wat gehaast aanvoelt.

Map My Run

MapMyRun is een hardloop app die al lang bestaat. Het heeft zijn populariteit behouden vanwege zijn brede mogelijkheden en actieve gebruikersgemeenschap. De meer dan 70 miljoen hardlooproutes van de app zorgen ervoor dat je altijd een nieuw pad hebt om te proberen, en het houdt nauwkeurig je afstand, snelheid, hoogte, verbrande calorieën en andere gegevens bij terwijl je loopt. U kunt ook luisteren naar real-time audio-coaching op uw GPS-tracked runs.

Het beste van Map My Run zijn de prachtige visuele kaarten. U kunt van tevoren een routekaart maken met de eenvoudige online tool, en na afloop van uw training kunt u elk element van uw loop direct op de kaart bekijken. Het virtuele lidmaatschap omvat ook real-time live GPS-tracking, waarmee u uw locatie in real-time kunt delen met familie en vrienden voor extra bescherming.

Voordelen:

De meeste gebruikte functies zijn gratis;

Kan meer dan 600 activiteiten volgen naast hardlopen;

Houdt het aantal kilometers van schoenen bij, zodat je weet wanneer het tijd is om ze te vervangen;

Door experts geleide trainingsprogramma's zijn beschikbaar met MVP lidmaatschap.

Nadelen:

Kan de batterij van je telefoon leegmaken tijdens langere runs;

Ondersteunt niet langer muziekintegratie;

Gebruikers melden problemen met de Apple Watch-integratie.

Kenmerken van een fitness-app

Elke fitnessapplicatie heeft een unieke set functies om zijn gebruikers te helpen hun fitness- en gezondheidsdoelen te bereiken. Hier zijn echter de meest kritieke aspecten die elke uitstekende fitness-app moet hebben:

Gebruikers melden zich aan wanneer ze applicaties gaan gebruiken. Inclusief aanmelding via populaire bronnen zoals e-mail, sociale netwerken en telefoonnummers voor een betere gebruikerservaring; Een ander cruciaal onderdeel zijn de gebruikersprofielen. Gebruikers moeten hun gezondheids- en lichaamstoestandinformatie kunnen bijhouden vanaf de eerste trainingsdag; Verbinding met externe apparaten. Uw fitness-app moet zoveel mogelijk trackers ondersteunen. Draagbare producenten en mobiele platforms bieden ontwikkelaars de kans om meer nuttige informatie te verzamelen en op te slaan, zoals hartslag, verbrande calorieën, type oefeningen en duur en intensiteit van de fysieke activiteit; Het per seconde bijhouden van activiteiten. Deze functie helpt bij de berekening van preciezere fitnessbehoeften en -vereisten. Gebruikers kunnen deze functie gebruiken om verschillende activiteiten bij te houden, wat hen kan helpen hun fitnessvorderingen in de loop van de tijd te vergelijken; Geolocatie. De app kan ook worden gebruikt om een route te kiezen en in te voeren met behulp van de touch-based interface. Met deze functie kunnen gebruikers talrijke wandel-, hardloop- en fietsroutes samenstellen. Het helpt ook bij het bekijken en traceren van afstanden wanneer joggers of fietsers de door de software geleverde kaart gebruiken. Naast het kunnen bekijken van deze gegevens; Meldingen - laat gebruikers niet in de steek bij hun fitness en persoonlijke verzorging. App-gebruikers moeten tijdig informatie krijgen over activiteiten die moeten worden voltooid. Het is echter van cruciaal belang dat zij de instellingen voor meldingen kunnen wijzigen: inschakelen en uitschakelen, en kiezen over welke soorten oefeningen zij een melding moeten krijgen; Betalingsgateways zijn noodzakelijk om inkomsten te genereren. Sta klanten toe om gemakkelijk via internet betalingen te doen als ze bereid zijn om geld uit te geven aan core of bonus routines in de fitness app; Denk aan bescherming. Individuen zullen veel persoonlijke informatie vrijgeven op de app, gebruik daarom verificatie. In plaats van wachtwoorden, gebruik multi-factor authenticatie.

Deze fundamentele kenmerken vormen de minimale basis voor een succesvolle fitness of health wellness applicatie.

Fitness apps algoritmen: best practices

Een trainingsgids is het essentiële kenmerk van elke fitnesssoftware. Algoritmen hebben initiële gegevens van een gebruiker nodig om nauwkeuriger trainingen te kunnen voorspellen.

Op basis van overeenstemmende benaderingen kunnen toepassingen in vier categorieën worden onderverdeeld:

Op gegevens gebaseerd;

Op berekening gebaseerd (wiskundig algoritme);

Gedragsanalyse;

Implementatie van AI en AR.

De verschillende functies van de app, zoals educatieve inhoud over hoe je gezond en fit kunt blijven, manieren om je houding ten opzichte van sporten te verbeteren en zelfs instructievideo's over lichaamsbeweging, houden gebruikers geïnteresseerd.

Deze functie is bedoeld om meer stimulans te bieden en mensen te verleiden niet te stoppen met het gebruik van je app. Het geven van beloningen, badges en wedstrijden zijn methoden voor gebruikers om een sterke mentaliteit te hebben over het bereiken van hun doelen en gemotiveerd te blijven.

Door functies voor sociale media aan uw app toe te voegen, kunnen gebruikers hun bevindingen onder de aandacht brengen en gratis reclame maken omdat zij hun resultaten kunnen delen op hun sociale media-accounts. Het is ook van cruciaal belang om social media-pagina's voor uw applicatie op te zetten, zodat mensen kunnen zien waar het allemaal om draait terwijl ze zich engageren.

Om de meest significante gezondheidsresultaten voor app-gebruikers te leveren, moet met al deze fundamentele en afzonderlijke kenmerken rekening worden gehouden.

Technologiestapel voor een fitness-app

Het vinden en aannemen van competent en ervaren personeel is hier een moeilijke taak. Om nog maar te zwijgen over het feit dat je fondsen nodig hebt voor je werkgelegenheid. Als u van plan bent een ontwikkelingsteam in te huren, neem dan de tijd om zoveel mogelijk te weten te komen over potentiële werknemers:

Bekijk hun portfolio;

Bestudeer hun professionele geschiedenis;

Analyseer de arbeidsvoorwaarden en verwachte deadlines.

Een ander alternatief is het inhuren van een intern ontwikkelingsteam of een enkele ontwikkelaar. Dit bespaart geld, maar het duurt langer om een fitnessprogramma te maken.

In beide gevallen moet u op de hoogte zijn van de meest gebruikte technologiestacks voor ontwikkeling tegenwoordig:

Programmeertalen: Swift voor iOS, Kotlin voor Android;

Database: PostgreSQL, MySQL;

IDE: Xcode 11+, nieuwste Android Studio;

Webserver: Nginx, Apache;

Cloud opslag: Amazon S3, Heroku, Rackspace;

Sociale autorisatie: Facebook SDK, Twitter SDK, Google+ SDK, Instagram SDK;

Betalingsgateway: Stripe, PayPal;

Algemene hulpprogramma's: Optimizely, Twilio, Google Maps, Google Analytics.

Omdat je veel informatie zult bijhouden en verkrijgen, heb je veel geheugen en rekenkracht nodig.

Wat is een budget voor fitness app ontwikkeling?

Volgens internetbronnen varieert het budget voor fitness app ontwikkeling tussen $30.000-70.000 en kan zelfs boven de $100.000 liggen. Maar de gecombineerde inkomsten van zowel de Apple App Store als Google Play gezondheids- en fitness-apps stijgen tot 837 miljoen dollar in 2020, tegenover de in totaal 592 miljoen dollar van 2019.

Er zijn ten minste vijf ontwikkelingsfasen voor uw investeringen tijdens het maken van een fitness-app:

Bedrijfs- en marketinganalyse;

Projectmanagement;

UI- en UX-ontwerp;

Ontwikkeling en testen;

Onderhoud.

Elke fase vereist talrijke professionals die moeten worden vergoed. De complexiteit van de app beïnvloedt de ontwikkelingskosten. Natuurlijk, als u ervoor kiest om u gewoon op de basis te concentreren en een eenvoudig ontwerp te gebruiken, kunt u ongetwijfeld kosten besparen. Daarom is het meestal beter om alles vóór de ontwikkeling te plannen.

Verdienstrategie

Natuurlijk is het ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de fitness-applicatie die u maakt, lonende resultaten oplevert. Er zijn verschillende methoden om je app te gelde te maken. U kunt verschillende manieren gebruiken om winst te maken of geld te krijgen van uw trainingsprogramma:

Betaalde apps - Gebruikers moeten uw fitnessprogramma kopen om de voordelen te krijgen. Het aanbieden van een gratis proefperiode en dan gebruikers opladen of aanmoedigen om zich te abonneren om uw app te blijven gebruiken is een benadering die u kunt gebruiken. In-app aankopen - Als u een gratis fitnessprogramma voor gebruikers wilt ontwikkelen, kunt u toch geld verdienen door mensen aan te moedigen iets in uw app te kopen, zoals een extra krachtige functie-instelling of premium content die ze alleen kunnen krijgen als ze de bepaalde functionaliteit kopen. Advertenties - Fitnessbedrijven kunnen geïnteresseerd zijn om met u samen te werken en reclamecampagnes te voeren via uw app, die u in rekening kunt brengen op basis van kosten per kilometer. Gratis apps - Geef de app gratis met essentiële fitness tracking mogelijkheden en laat gebruikers betalen voor extra functies. Gebruikers zullen worden aangemoedigd om premium functies te kopen die ze misschien nodig hebben om op de lange termijn een beter fitnessresultaat te bereiken.

Laatste gedachten

We weten dat pandemie een houdbaarheidsdatum heeft, maar het is duidelijk dat fitness-apps zullen blijven bestaan. Een nieuwe maken is een goed en potentieel succesvol concept. Vergeet niet een uniek concept te ontwikkelen, uw doelgroep te identificeren en een marketingplan op te stellen. Als u het zich niet kunt veroorloven om 40.000 dollar te betalen voor applicatieontwikkeling, kijk dan eens naar no-code.AppMaster.io. Het heeft functies waarmee u uw product naar klanten kunt brengen zonder iets te coderen. AppMaster.io heeft vooraf gebouwde backend functionaliteit PostgreSQL database. Maak een prototype van uw app in een paar weken, en begin dan te werken aan de definitieve versie.