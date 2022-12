Als u dit artikel leest, is er een goede kans dat u betrokken bent geweest bij of overweegt te beginnen met on-demand koeriersapps. Er is geen twijfel dat de voedsel on-demand koerier apps en levering industrie zijn booming, en het is een van de beste voedsel levering diensten voor klanten van restaurants diensten. Maar net als elke andere onderneming, zijn er een paar dingen die je moet weten voordat je in de levering app ontwikkeling voor on-demand koerier levering apps.

Er is veel te weten, maar een kern ding om te overwegen in de levering app ontwikkeling voor de levering van voedsel diensten.

Moet u het ontwikkelingsproces van de bezorging-app begrijpen? Om een bezorging app te bouwen voor klanten en restaurant koeriers, wat heb je nodig? En hoe on-demand levering app werkt voor voedsel bezorgdiensten.

Tijdens de pandemie COVID-19, de dagelijkse activiteiten van mensen zijn veranderd, e-commerce is boomed tot 200%, bijna iedereen is begonnen met online kopen gewoon om aan de veilige kant, en ja, het is handiger om te kopen van uw comfort zone over de hele wereld gewoon met een telefoon paar tikken via de on-demand delivery app.

De pandemie COVID-19 heeft geleid tot meer zakelijke kansen zoals voedselbezorgingsdiensten, kruidenierswaren en andere e-commerce item leveringen. De on-demand courier delivery apps zijn derde partijen tussen kopers en verkopers wiens taak het is om items van verkopers te nemen en naar de deuren van kopers te brengen, en on-demand courier delivery apps hebben dit mogelijk gemaakt.

Als gevolg van de pandemie werden restaurants, eetcorners en coffeeshops gesloten en begonnen ze online te verkopen; ze zijn gaan samenwerken met on-demand koeriersdiensten. En nu voorspellen deskundigen dat de voedselbezorgingsmarkt met 300% zal groeien, wat een enorm aantal is en een perfecte kans voor u om aan de slag te gaan met on-demand bezorgingsapps als bedrijf.

En gelukkig hebben we alles wat je moet weten om een bezorg-app te bouwen, hoe een on-demand koeriers-app werkt, het on-demand bezorg-app ontwikkelingsproces en hoe je aan de slag kunt met een on-demand koeriers-app als bedrijf.

We hebben ook behandeld hoe je een bezorging app bouwt en welke technologieën worden gebruikt in de on-demand koerier bezorging app ontwikkeling en welke meerdere betalingsopties beschikbaar zijn.

Hoe werkt een bezorging app?

Voordat we diep duiken in de bezorging app ontwikkeling, laten we begrijpen hoe on-demand koerier levering apps werken.

Een klant die een Italiaanse pizza wil bestellen, navigeert naar de app voor bezorging op aanvraag en zoekt naar Italiaanse pizza; daar klikt hij op de links van een van de vermelde restaurants en bestelt de pizza. De koeriersbezorg-app is zo gebouwd dat hij het specifieke restaurant laat weten dat je een bestelling hebt. De chef begint de pizza te bereiden; als hij klaar is, komt een koerierjongen de pizza ophalen en levert hem af bij de klant op de vastgestelde locatie, en brengt het vereiste bedrag in rekening. En dat is het mooie van een on-demand delivery app voor uw bedrijf.

Deze on-demand delivery apps hebben meerdere betalingsmogelijkheden, zoals cash on delivery, online vooruitbetaling, etc.

Sommige grote voedselbedrijven zoals McDonald's en KFC hebben hun eigen restaurantkoerier-apps gebouwd om hun klanten te bedienen. En het is gunstig om je eigen koeriersbezorgapps te hebben, zodat je er wat extra winst mee kunt maken.

Hoe verdient de bezorgapp geld?

Door steeds weer te zeggen dat on-demand delivery apps zeer winstgevend en voordelig zijn, is het belangrijk om een delivery app te bouwen. Elk bedrijf dat fysieke producten online verkoopt, moet een bezorg-app bouwen om producten bij hun consumenten te bezorgen. Sommige bedrijven hebben hun eigen on-demand leveringsmodellen, terwijl andere vertrouwen op koeriersbezorging apps en bedrijven. De taak van de koerier is gewoon om het pakket op te halen en het voor de deur van de koper te laten vallen, en hun werk is gedaan. En de koerier bezorging apps ontwikkeling is zodanig dat ze bepaalde bedragen als commissie vergoedingen, reclame kosten, lidmaatschappen, en leveringskosten in rekening brengen voor het leveren van de pakketten. Commissie vergoeding: Meestal rekenen de voedselbezorgingsapps en koeriersbezorgingsapps een percentage van de restaurants voor het verbinden met hun potentiële klanten. UberEats ontvangt bijvoorbeeld tot 30% commissie. 30% is een enorm getal, maar toch betalen restaurants graag 30% aan UberEats omdat ze meer winst maken op de klanten van UberEats. Reclame vergoeding: Het is een kernbron van geld verdienen voor koeriersbezorgingsapps; mensen kunnen hun producten adverteren om ze te promoten om hun bereik naar meer klanten te vergroten. Ze kunnen uren, dagen of zelfs maanden adverteren, en in ruil daarvoor moeten ze de vastgestelde vergoeding voor promotie betalen. De reclame kan in verschillende formaten, zoals weergegeven op het hoofdscherm, in de zijbalk, of ergens in de voettekst, afhankelijk van de keuze van de gebruiker en de vergoeding. Lidmaatschappen: Het aanbieden van lidmaatschappen is een van de nieuwste methoden in koeriersdienst apps. Nu bieden de koeriersdienst apps en dienstverleners kortingen, gratis verzending, X%OFF op de levering, en andere voordelen aan hun klanten als ze op een bepaald moment in de maand kopen. Ze kunnen maandelijkse lidmaatschappen kopen met X%OFF en andere voordelen. Dit bouwt meer goede relaties op met klanten en verhoogt het percentage terugkerende en loyale klanten. Bezorgkosten: De klant betaalt de leveringskosten, tenzij de bestelde artikelen gratis worden verzonden. De vergoedingen kunnen in verschillende modellen; sommige koerier levering apps gebruiken vaste kosten voor de levering items zoals 10 $ of 20% van de totale bestelling, terwijl andere varieert van plaats tot plaats en is afhankelijk van de grootte en het gewicht van de producten ook. Dus het hangt van u af welke modellen u wilt aannemen voor uw bezorgdiensten bedrijf.

Hoe bouw je een bezorg-app?

We hebben begrepen wat een on-demand delivery app is, hoe een on-demand delivery app werkt, en hoe u geld kunt verdienen met de on-demand koeriersdienst apps. Het is ook belangrijk voor u om een bezorg-app te maken voor uw bedrijf om te overleven in de digitale wereld.

De on-demand bezorging app is slechts de frontend interface voor mensen om mee te communiceren, maar achter de schermen in het bezorging app ontwikkelingsproces, moet er een goede zakelijke en logistieke plan. Het is ook belangrijk om de juiste tools en technologieën te kiezen nu we zoveel verschillende opties hebben voor de ontwikkeling van bezorgingsapps.

De belangrijkste factor bij het bouwen van een bezorging app is het kiezen van de juiste technologieën en platform dat voldoet aan de specifieke behoeften van het bedrijf en zijn gebruikers. Sommige platforms bieden een zeer veilige levering app ontwikkeling, maar dan kan je de prestaties een beetje compromitteren en vice versa. U kunt dezelfde functionaliteit in levering app ontwikkeling van elk platform krijgen, maar het is belangrijk om het juiste platform te kiezen dat uw zakelijke behoeften vervult en de gebruikerservaring van het bouwen van een levering app te verbeteren.

Elk platform heeft zijn eigen voor- en nadelen, dus je moet wat afwegingen maken tussen het beslissen welke je moet kiezen om een bezorging app te bouwen.

Voor de levering app ontwikkeling, moet u een van de onderstaande platforms kiezen of een ander platform kiezen, maar de levering app ontwikkeling moet cross-platform ontwikkeling ondersteunen omdat de levering app zal worden gebruikt door IOS, Windows of Android gebruikers.

Enkele populaire platforms voor levering app ontwikkeling

Het is altijd een probleem wanneer er veel opties beschikbaar zijn om een bezorging app te bouwen, en dan lijkt het kiezen van de beste voor de bezorging app ontwikkeling soms een beetje moeilijk, maar het is belangrijk om de juiste tools en technologieën te kiezen om een bezorging app te bouwen.

Hier zijn een paar van hen die u kunt gebruiken voor levering app ontwikkeling. Aangezien de on-demand koerier app zal worden gebruikt door verschillende apparaten met verschillende besturingssystemen, dus het is beter om een levering app te bouwen op een cross-platform technologie om de toegankelijkheid van de applicatie te verhogen en meer publiek te vangen. Dit is een belangrijk ding om te overwegen tijdens de bezorging app ontwikkeling.

React Native: React Native is een open-source framework ontwikkeld door Facebook voor het bouwen van native mobiele apps. Het is een cross-platform SDK waarmee ontwikkelaars mobiele apps kunnen bouwen, en je kunt een delivery app bouwen het gebruikt JavaScript als backend taal. React Native biedt een aantal voordelen, zoals een snelle ontwikkelingstijd, hergebruik van code en efficiënte prestaties. Je kunt React Native gebruiken om een delivery app te bouwen. Het is een van de bekende platforms als het gaat om delivery app ontwikkeling en on-demand delivery app.

Code herbruikbaarheid: Code herbruikbaarheid is een belangrijke en kernfunctie van React Native. Het stelt je in staat om een delivery app te bouwen voor cross-platform besturingssystemen zoals Android en IOS omdat het de JavaScript achter is die voor beide gebruikt kan worden.

Efficiënte ontwikkeling: De code herbruikbaarheid verminderen de kosten, ontwikkelingsduur en menselijke inspanningen. Bij delivery app ontwikkeling helpt code herbruikbaarheid in efficiënte en snelle ontwikkeling, en ontwikkelaars kunnen delivery apps efficiënt bouwen.

Testen en debuggen: Testen en debuggen in het delivery app ontwikkelingsproces is een noodzakelijke stap om te doen om delivery apps te bouwen zonder bugs. Met React kun je in real-time wijzigingen aanbrengen op de live applicatie en ze repareren terwijl de app aan het laden is. En alleen het specifieke stuk code zal worden bijgewerkt, maar niet de hele applicatie, wat betekent dat in het app-ontwikkelingsproces, het maken van wijzigingen aan een deel van de applicatie zal geen invloed hebben op de totale applicatie, tenzij er een relatie is tussen die delen. Het helpt bij het testen en oplossen van bugs in live applicaties.

Xamarin: Xamarin is een open-source app-ontwikkelingsplatform van Microsoft waarmee ontwikkelaars een leveringsapp en andere mobiele apps kunnen bouwen met behulp van C#. Het gebruikt één code voor IOS, Android, Windows en andere platforms. Het app-ontwikkelingsproces en de ervaring zijn precies zoals bij native apps. De apps voor verschillende besturingssystemen worden ontwikkeld met een enkele gedeelde .NET codebase. Ook ondersteunt het Xamarin framework volledige toegang tot het volledige spectrum van functionaliteit per onderliggend platform en apparaat, inclusief alle platform-specifieke mogelijkheden. Als u een schoon en modern gebruikersinterfaceontwerp wilt voor de ontwikkeling van delivery apps, dan is Xamarin de juiste keuze om er een delivery app op te bouwen.

API-integratie: De Xamarin ontwikkelaars kunnen alle bestaande API's, en UI controls gebruiken in een platform-specifieke programmeertaal, wat de integratiekosten en de bezorg app ontwikkelingstijd vermindert. Het toevoegen van meerdere betalingsopties vereist ook een API, en Xamarin is zeer vriendelijk als het gaat om API-integratie en bezorging app ontwikkeling.

Native gebruikersinterface (UI): Gebruikers verwachten altijd consistente ervaringen van mobiele apps, en met Xamarin kunt u hier codes schrijven die nauw aansluiten bij de native gebruikersinterface (UI) van elk besturingssysteem. Dit vereenvoudigt het delen van code over de verschillende besturingssystemen zoals IOS, Android, Windows, etc. Het is zo eenvoudig om een delivery app te bouwen met Xamarin omdat één code wordt gebruikt voor verschillende besturingssystemen.

Open source: Omdat het een open-source framework is, wordt het voortdurend verbeterd met de tijd; daarnaast wordt het ondersteund door de techgigant Microsoft waardoor het stabiel, verkoopbaar en robuust blijft.

Flutter: Flutter is ook een open-source ontwikkelingskit van Google die een soepele en eenvoudige cross-platform app-ontwikkeling mogelijk maakt. U kunt eenvoudig een leveringsapp bouwen in Flutter. In plaats van apart code te schrijven voor Android en IOS, is Flutter ook een van de platforms waarmee je delivery apps kunt bouwen met één codebase voor zowel Android als IOS.

De SDK van Flutter is gebaseerd op de programmeertaal Dart. Voor mobiele apps wordt de Dart taal gebruikt, terwijl voor het web de Dart wordt omgezet in JavaScript met behulp van de Drat2js Trans compiler. App-ontwikkeling voor levering met Flutter is een van de beste opties omdat het zowel IOS als Android ondersteunt.

Enkele codebase: Het ondersteunt ook de herbruikbaarheidsfactor van codeontwikkeling; je schrijft gewoon één codebase en gebruikt die waar nodig voor Android, IOS en zelfs voor het web.

Rijke bibliotheken: Flutter is een van de rijkste platforms, met tonnen bibliotheken die je kunt importeren en gebruiken om een specifieke taak uit te voeren. Bij de ontwikkeling van bezorgingsapps heb je veel bibliotheken nodig, en Flutter biedt tonnen bibliotheken om de ontwikkeling te vergemakkelijken en je te helpen een bezorgingsapp te bouwen.

Hoe start ik de on-demand koerier app?

Nu hebben we het on-demand koerier app business model, de werking van de on-demand levering app, en de verschillende technologieën die levering app ontwikkeling ondersteunen begrepen.

Plan

Het eerste en belangrijkste dat u moet overwegen voordat u een bedrijf begint, is een goed plan. Uw plan is uw routekaart naar uw bestemming. Maak visie en doelstellingen te bereiken. Bereken alle uitgaven zoals de operationele kosten, belastingen en onderhoudskosten, enz. De volgende stap is om uw niche voor on-demand koeriersdiensten te richten; sommige bedrijven zijn heel breed; ze leveren elk item, maar sommige zijn specifiek voor een niche, zoals voedsel en medicijnen koeriersapps.

Team en levering app ontwikkeling

Nu je een goed plan hebt, is het tijd om chauffeurs, rijders en managers in te huren om het proces van het bedrijfsmodel te beheren en hen te trainen over het de on-demand bezorging app en de bezorgservice business model. Integreer tijdens de ontwikkeling van de bezorg-app meerdere betalingsmogelijkheden om het gebruik door de klant te vergemakkelijken.

En bouw tegelijkertijd een bezorg-app die de receptie zal zijn waar klanten online met u zullen communiceren.

Promoot uw bedrijf

De laatste stap is om uw potentiële klanten te laten weten dat u bestaat en dat u on-demand koeriersdiensten aanbiedt.

Zeven voorbeelden van apps op aanvraag

Met de vooruitgang in technologieën en digitalisering heeft het bedrijfsleven zijn processen en modellen veranderd om te overleven in de industrie. Elk fysiek bedrijf heeft een digitale voetafdruk op sociale platforms of rechtstreeks op het web, dus het is belangrijk om een bezorgapp voor uw bedrijf te maken.

Deze voetafdrukken voorzien ons van de goederen en diensten waar we om vragen. In eenvoudige woorden, on-demand koerier bezorg apps betekenen dat we krijgen wat we willen zonder afhankelijk te zijn van plaats of tijd. On-demand delivery app diensten hebben het mogelijk gemaakt; ze leveren ons producten op de opgegeven locatie en tijd. Dus we zijn niet gebonden om markten te bezoeken om te winkelen, met inachtneming van de tijdstippen van de winkelcentra. Bovendien, deze nieuwe on-demand levering koerier business modellen accepteren meerdere betalingsmogelijkheden om de klantervaring te vergemakkelijken en te verbeteren.

Hier is een lijst van verschillende on-demand levering app die is trending tegenwoordig en het maken van enorme winsten.

Zomato: Het is een on-demand delivery app die te vinden is in 25+ landen over de hele wereld; het was een in India gevestigd bedrijf maar werd later overgenomen door UberEats. In 2021 bereikte het succes van het platform een nieuwe hoogte van 39X overtekend. UberEats: UberEats is een andere on-demand courier delivery app, en het is operationeel in meer dan 1000+ grote steden over de hele wereld. Het is een van de top on-demand delivery apps met marktdominantie, en een breed scala aan restaurants zijn bereid om samen te werken met UberEats. UberEats blijft ook de klant restaurant koeriers controleren en balanceren om kwaliteit en standaard te garanderen. Het biedt diensten zoals groepsbestellingen en plant bestellingen voor een specifieke tijd. MercadoFresh: het is een in Brazilië gevestigde on-demand delivery app die je tijd bespaart door items aan je deur te leveren met slechts een paar telefoontikken. U kunt winkelen bij biologische winkels, kruideniers, dierenwinkels, slagers, slijterijen en supermarkten met MercadoFresh. Booster Fuels: Booster fuels is een van de top leidende on-demand koeriersdienstverleners, maar het is niche specifiek omdat het alleen brandstof levert. Booster fuels is een in Californië gevestigde startup en heeft tot nu toe brandstof geleverd aan commerciële vloten, bedrijven, universiteiten en landgoedeigenaren. Het heeft 10.000+ mensen in 300+ bedrijven bediend, waaronder Cisco, Oracle, Facebook, PepsiCo, enz. Healthtap: Deze app is gebonden aan de gezondheidszorg, het verbindt artsen met patiënten, en tot nu toe heeft het 108000 artsen met patiënten verbonden. De patiënten boeken een virtuele afspraak met de arts. Healthtap garandeert de privacy en veiligheid van patiënten en artsen. Handig: Het is een in New York gevestigde on-demand delivery app die overal in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada levert. Het biedt verschillende diensten zoals het schoonmaken van huis en kantoor, tv-montage, meubelmontage, muurbehandeling, enz. Het is een betrouwbare en snelle manier om huishoudelijke dienstverleners te boeken. Gewoon met een paar telefoontikken, kunt u professionele huishoudelijke dienstverleners boeken.

Volgens Handy verwerkt het 1.000.000 boekingen, 500.000+ klanten en meer dan 50.000 onafhankelijke professionals. Handy heeft samengewerkt met Google Home, Walmart, Nest en Wayfair.

Wype: Wype is een andere on-demand delivery app; het bedient u overal en altijd autoreinigingsdiensten. Het is gevestigd in Los Angeles, en gebruikers kunnen direct gebruik maken van autoreinigingsservers, maar ze kunnen het ook plannen voor later.

5 belangrijke key performance indicators voor on-demand apps.

Essentiële prestatie-indicatoren zijn zeer belangrijk voor elke app voor bezorging op aanvraag, omdat ze u inzicht geven in de prestaties van uw bedrijf. Zoals we weten, zijn apps op aanvraag een snel groeiende sector van de app-markt, en als zodanig is het belangrijk voor bedrijven die in deze ruimte actief zijn om key performance indicators (KPI's) bij te houden om ervoor te zorgen dat ze hun bedrijfsdoelstellingen halen.

Hier zijn een paar belangrijke KPI's die elk bedrijf voor bezorging op aanvraag moet overwegen.

Gemiddelde kosten per levering. Deze indicator meet de kosten af aan de afstand die is afgelegd om het pakket te bezorgen.

Gemiddelde tijd per levering. Deze indicator helpt u inzicht te krijgen in de gemiddelde tijd die nodig is om een pakket te bezorgen. Hij geeft u ook inzicht in de doeltreffendheid van het netwerk en de efficiëntie van de geplande leveringsroutes.

Nauwkeurigheid van de bestelling. Dit is een zeer nuttige indicator; hij geeft u inzicht in het percentage succesvolle leveringen ten opzichte van het totale aantal leveringen. Het helpt u het succespercentage van de leveringen te kennen en biedt u ruimte voor verdere verbeteringen op basis van de gegeven toestanden.

Tijdige levering. Deze matrix helpt u bij het identificeren van succesvolle levering precies op tijd geleverde pakketten ten opzichte van de totale leveringen. Dit kan de managers verantwoordelijk maken voor de late leveringen.

Aantal leveringen. Dit is geen bruikbare metriek, maar toch zou u het moeten overwegen omdat het u inzicht geeft in uw bedrijf, en u kunt gemakkelijk de groei- en dalingsgraad identificeren aan de hand van de metriek, zoals totale leveringen in januari vs. totale leveringen in februari ter vergelijking, enz.