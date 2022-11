Uno dei migliori approcci per la gestione dei progetti è la gestione agile dei progetti. Ciò è dovuto alla flessibilità e ai fattori evolutivi delle metodologie di lavoro. I metodi agili hanno preso piede nel 2001. L'idea era quella di implementare le metodologie Agile nello sviluppo. Questo piano riguardava lo sviluppo di software. Con il passare del tempo, l'implementazione e l'adattamento della gestione agile sono diventati agevoli.

Per riassumere l'idea alla base delle metodologie Agile. Possiamo dire che si tratta di un approccio iterativo che tende a crescere nel tempo. Tuttavia, i metodi agili rendono più facile per i project manager mantenere in linea i compiti e le regole di lavoro del proprio team. L'intera idea di una gestione agile del progetto si basa su un miglioramento continuo e flessibile.

Cos'è la metodologia Agile: Vantaggi e benefici principali

I dati raccolti nel 2018 indicano che molti progetti hanno utilizzato metodologie agili. Forse le aziende hanno implementato un metodo efficace per avere il 28% di successo in più rispetto alle altre organizzazioni. È stato inoltre indicato che circa il 71% dell'organizzazione ora utilizza le metodologie in varie prospettive.

Ma come ha fatto esattamente l'Agile a diventare così di successo e perché i project manager si affidano esclusivamente a questo aspetto della tecnologia? Questo può essere definito con un metodo preciso: il controllo che si ottiene con Agile è significativo. In pratica, facilita il lavoro di tutti i manager. Agile è una scelta affidabile quando si tratta di prendere decisioni, avere autorità e sviluppare il controllo sui progetti. Tuttavia, i project manager Agile mantengono il primato quando si tratta di fornire la qualità relativa al valore che il cliente si aspetta. Questo articolo illustra gli aspetti principali e le ragioni per cui dovreste scegliere i project manager agili:

Prodotto di qualità superiore

Le metodologie agili considerano il testing un approccio affidabile allo sviluppo dei progetti, il che significa che agile comprende il valore del progetto per quanto riguarda il risultato finale. Durante tutta la procedura di sviluppo, sarete associati a un cliente che rimane coinvolto. La funzione di questo cliente è quella di tenere sotto controllo tutti i cambiamenti che si verificano a causa delle realtà del mercato, poiché sappiamo che Agile è un processo iterativo. È composto da membri del team in grado di gestirsi da soli.

Soddisfazione del cliente

Tutti i progetti sotto la supervisione delle metodologie Agile sono garantiti per dare al cliente il potere decisionale. Se utilizzate queste metodologie, darete spazio ai clienti solo nella fase di pianificazione. Forse, se non riescono a influenzare il processo decisionale, ciò influisce sulla flessibilità e sul modo in cui l'Agile si adatta ai servizi.

Supponiamo che con questa metodologia riusciate a tenere i clienti nel giro. Sperimenterete un aumento del tasso di efficienza per un prodotto di qualità. Oltre a questo, sentirete anche di essere in grado di fornire un feedback migliore che serva al vostro cliente. Altri vantaggi che le metodologie Agile apportano sono la grande riduzione dei tempi di mercato. Ciò consente al proprietario di ogni prodotto di mantenere la capitalizzazione di un prodotto in modo conveniente.

Migliore controllo

Per quanto riguarda i membri del team e la loro gestione, le metodologie Agile consentono trasparenza e un feedback efficiente durante tutto il progetto. Pertanto, l'autorità di controllo e la capacità di monitorare ogni aspetto dell'intero progetto sono più facili con una metodologia affidabile. Inoltre, la qualità è garantita in mani sicure, il che porta alla fiducia delle parti interessate.

Migliore prevedibilità del progetto

Quando si utilizza la metodologia agile, si sperimenta una maggiore visibilità. Questo vi garantisce di prevedere i rischi futuri e di elaborare piani di mitigazione efficaci per un prodotto di qualità a lungo termine. Non solo come manager, ma sarete anche in grado di identificare le previsioni a lungo termine e di sviluppare strategie per il processo decisionale, in modo da far lavorare senza problemi i project manager. Per esempio, il processo Scrum fa uso di sprint backlog e burndown chart per rendere il progetto più visibile, consentendo ai manager di prevedere le prestazioni e fare piani adeguati.

Riduzione dei rischi

La teoria suggerisce che l'utilizzo della metodologia vi permetterà di ridurre di molto il tasso di fallimento. Essere in grado di guardare allo stagno di un rischio così immenso e prendere decisioni su tale base è probabile che abbia successo in quasi tutti i casi. Il ruolo si concentra sulla copertura dei compiti in piccoli sprint. Questo assicura una consegna continua e prestazioni ininterrotte, garantendo un prodotto di qualità.

Maggiore flessibilità

Una volta implementata la gestione agile dei progetti nei team, vedrete che si otterrà un miglioramento e una flessibilità senza pari. Inoltre, vedrete che i membri del team lavorano insieme e che vengono eseguite piccole raffiche, insieme a un costante supporto di feedback. Tutti i proprietari dei prodotti si sentono sufficientemente coinvolti nei progetti. La suddivisione del progetto in sprint più brevi consente all'agile di funzionare in modo gestibile. Tutti i team sono in grado di adottare misure attive e di creare soluzioni per i problemi contabili minori rispetto al loro verificarsi.

Costi e tempi prevedibili

Poiché tutti i progetti di Sprint nell'agile hanno una durata fissa, i costi sono più facili da prevedere. Tuttavia, il lavoro è limitato ai membri del team e ai loro orari prestabiliti. Una volta combinati questi sforzi con la stima complessiva dedicata a ogni sprint, si otterrà un'approssimazione efficiente del lavoro complessivo e del suo costo. L'utilizzo di queste metodologie e dei vantaggi offerti dall'agilità vi consentirà di ottenere risultati soddisfacenti per i vostri clienti.

Miglioramento continuo

Una volta che vi allineate con il feedback costante per un prodotto di qualità, vedrete un cambiamento significativo nel funzionamento delle cose. I feedback giocano un ruolo fondamentale nel miglioramento complessivo delle vostre prestazioni. L'auto-riflessione e la capacità di migliorare internamente sono uno dei tanti principi stabiliti dal framework Agile.

Permette l'autogestione

Poiché i team Agile sono autogestiti, dovranno fare affidamento sull'autonomia e sulle decisioni degli altri. Agile consente ai team di avere potere sulle proprie decisioni. Questo porta a una maggiore protezione dalle interferenze degli sponsor sulla gestione. L'ultima natura funzionale tra i team permette di valorizzare le competenze dei membri del team per creare un prodotto di qualità. Lavorare insieme ad altri migliora le capacità di un individuo. Inoltre, si imparano nuovi ruoli che possono allinearsi con le loro prestazioni. Altri vantaggi offerti da Agile sono un ambiente chiuso di team con strutture flessibili.

Metriche più rilevanti

Uno strumento utile per manager, membri del team e clienti è il framework Agile. Aiuta i team a evitare trappole come le spese fuori controllo e lo scope creep. Agile genera indicatori cruciali come il lead time, il cycle time e il throughput, che aiutano a valutare l'efficacia del team. I team Agile utilizzano metriche più precise e pertinenti di quelle impiegate dagli approcci tradizionali per prevedere i tempi e i costi del progetto e monitorarne le prestazioni.

Perché sceglierlo rispetto ad altre metodologie?

Agile è uno degli strumenti più potenti quando si parla di sviluppo del traffico. I vantaggi offerti dall'agilità sono significativamente efficaci per il team di sviluppo. L'agilità consente ai team di progetto di gestire in modo più efficace diversi problemi tipici del progetto. Tra questi, i costi, la prevedibilità dei tempi e lo scope creep.

Verdetto finale:

Il metodo dei "pezzi più piccoli" per pianificare qualsiasi cosa, compresa la creazione di prodotti, ha dimostrato di avere un certo successo. I team possono completare i compiti più rapidamente e con meno ostacoli. Quale metodologia scegliereste per realizzare il vostro progetto Se la velocità di realizzazione gioca un ruolo decisivo per voi, oltre alla metodologia Agile, vi suggeriamo di considerare lo sviluppo di applicazioni senza codice.

Questa direzione promettente consente di accelerare il processo in alcuni momenti. Come bonus aggiuntivo, il no-code farà anche risparmiare il vostro budget, poiché non dovrete assumere molti sviluppatori. Al giorno d'oggi, le piattaforme no-code possono creare non solo MVP, ma anche grandi sistemi di livello aziendale ad alto carico. Ad esempio, la piattaforma AppMaster. Questa piattaforma consente di creare applicazioni web, applicazioni mobili e un backend. E a differenza della maggior parte degli analoghi, AppMaster fornisce il codice sorgente.

Domande frequenti:

Quali sono i vantaggi di Agile?

Ecco i principali vantaggi di Agile e perché le aziende più importanti scelgono di utilizzarlo per gestire i loro progetti:

Prodotti di qualità superiore



Soddisfazione del cliente



Miglioramento del comando



Maggiore prevedibilità del progetto



Riduzione dei pericoli



Maggiore adattabilità



Sviluppo costante



Aumento dello spirito di squadra



Qual è il vantaggio più importante di Agile?

Una delle cose migliori che si possono ottenere con la metodologia Agile è la capacità di individuare i problemi che si verificano in tutto il sistema. Sarete in grado di creare soluzioni essenziali in modo efficace e prospettico.

Quali sono i vantaggi di Agile Testing?

I cinque maggiori vantaggi delle metodologie Agile:

Il processo di testing coinvolge subito i tester



I test precoci sono possibili con il testing agile



La gestione agile del progetto riduce i costi e fa risparmiare tempo



Le metodologie hanno ora più tempo per sviluppare ed eseguire i casi di test



I difetti sono molto meno costosi



Cosa è importante nello sviluppo Agile?

Il framework agile porta a un importante miglioramento dei tempi di realizzazione. È necessario essere in grado di identificare i colli di bottiglia dei sistemi. In questo modo, con l'aiuto della gestione agile dei progetti, è possibile prendere decisioni basate sui dati che portano a forme accurate.

Qual è l'aspetto più importante di Agile?

L'arte di semplificare le cose per ridurre al minimo la quantità di lavoro richiesto è fondamentale in un contesto agile. L'obiettivo è portare a termine il lavoro richiesto con un lavoro appena sufficiente.