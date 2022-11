La pipeline tradizionale della scienza dei dati sta diventando sempre più complessa e dispendiosa in termini di tempo. Le piattaforme di data science no-code e low-code offrono un flusso di lavoro più snello ed efficiente che può contribuire ad accelerare il processo di sperimentazione e implementazione della scienza dei dati.

Le piattaforme di data science no-code e low-code offrono un'interfaccia visiva drag-and-drop che non richiede competenze di codifica. In questo modo è facile per gli utenti non tecnici iniziare a lavorare con la scienza dei dati senza dover imparare linguaggi di programmazione complessi.

Inoltre, le piattaforme di data science no-code e low-code offrono modelli e template precostituiti, consentendo di risparmiare tempo e fatica rispetto alla costruzione di modelli da zero. Queste piattaforme facilitano anche l'implementazione dei modelli in produzione, poiché spesso sono dotate di strumenti integrati per la gestione e il monitoraggio dei modelli.

Nel complesso, le piattaforme di data science no-code e low-code offrono un modo più accessibile e facile da usare per realizzare progetti di data science. Con la continua crescita della domanda di scienza dei dati, è probabile che queste piattaforme diventino sempre più popolari, in quanto offrono un modo più efficiente per realizzare esperimenti di scienza dei dati e distribuire i modelli in produzione.

Qual è la definizione di Data Science?

La scienza dei dati è lo studio dei dati. Comporta l'estrazione di informazioni dai dati e il loro utilizzo per risolvere i problemi del mondo reale. La scienza dei dati è un processo che utilizza metodi, algoritmi e sistemi scientifici per estrarre conoscenze e approfondimenti dai dati.

L'obiettivo della scienza dei dati è quello di prendere decisioni migliori attraverso la comprensione dei dati. La scienza dei dati può essere utilizzata in qualsiasi campo in cui siano presenti dati, come la medicina, la finanza, il marketing e la produzione. Alcune tecniche comuni utilizzate nella scienza dei dati includono l'apprendimento automatico, l'analisi statistica e il data mining.

Come funziona la scienza dei dati?

Raccolta dei dati - È la prima e principale fase di raccolta dei dati da varie fonti. I dati possono essere strutturati, non strutturati o semi-strutturati.

La scienza dei dati è possibile senza codifica?

Poiché non esiste una definizione precisa di scienza dei dati, esistono diversi punti di vista sull'argomento. Alcuni esperti affermano che la scienza dei dati senza codifica è possibile, mentre altri non sono d'accordo. Ci sono alcuni motivi fondamentali per cui alcuni ritengono che la scienza dei dati senza codifica sia possibile. In primo luogo, la scienza dei dati si occupa generalmente di estrarre intuizioni dai dati.

Questo può essere fatto attraverso strumenti di programmazione visiva, che non richiedono la codifica. In secondo luogo, sono disponibili molti modelli e algoritmi precostituiti che i data scientist possono utilizzare senza dover scrivere alcun codice. Infine, con l'affermarsi dell'intelligenza artificiale (AI) e dell'apprendimento automatico (ML), sta diventando sempre più possibile ottenere approfondimenti dai dati senza scrivere codice.

D'altra parte, ci sono anche alcuni motivi per cui alcuni ritengono che la scienza dei dati senza codice sia impossibile:

Per comprendere e manipolare i dati, spesso è necessario un certo livello di codifica.

La codifica è solitamente necessaria per costruire modelli e algoritmi personalizzati.

Anche con l'avvento dell'IA e del ML, queste tecnologie richiedono ancora un certo livello di codifica per essere utilizzate in modo efficace.

In generale, non esiste una risposta giusta o sbagliata a questa domanda. In ultima analisi, dipende dalla particolare definizione di scienza dei dati e dalle preferenze individuali dei data scientist.

Qual è la codifica migliore per la scienza dei dati?

Non esiste una risposta univoca a questa domanda. Linguaggi di codifica diversi sono più adatti a compiti diversi nell'ambito della scienza dei dati. Alcuni dei linguaggi di codifica più popolari per la scienza dei dati sono Python, R e MATLAB. Ognuno di essi presenta punti di forza e di debolezza, per cui è importante scegliere il linguaggio giusto per il compito specifico da svolgere. Python è un linguaggio versatile apprezzato per la sua facilità d'uso, mentre R è un potente linguaggio di programmazione statistica. MATLAB è una scelta popolare per la visualizzazione dei dati e l'apprendimento automatico. In definitiva, il miglior linguaggio di programmazione per la scienza dei dati è quello che meglio si adatta alle vostre esigenze.

In generale, Python è considerato il miglior linguaggio di codifica per la scienza dei dati, anche se altri sono molto popolari tra gli scienziati dei dati. Il motivo principale per cui Python è così popolare è che è relativamente facile da imparare rispetto ad altri linguaggi e ha una vasta gamma di librerie e strumenti disponibili per supportare le attività di data science. Inoltre, Python è ampiamente utilizzato in molti altri campi, come lo sviluppo web, quindi trovare persone con le competenze necessarie è relativamente facile. Tuttavia, l'uso di Python presenta anche alcuni svantaggi, come la lentezza rispetto a linguaggi come il C++.

I data scientist utilizzano il codice VS?

Sì, molti data scientist utilizzano VS code perché è un editor di codice open-source molto diffuso che offre ottime funzionalità ed estensioni per la scienza dei dati. Alcune caratteristiche che rendono VS code ideale per la scienza dei dati sono il supporto per i notebook Jupyter, l'integrazione con le librerie di scienza dei dati più diffuse e le funzioni integrate di debug e visualizzazione dei dati. Inoltre, VS code è altamente personalizzabile, in modo che gli scienziati dei dati possano adattarlo alle loro esigenze specifiche e ai loro flussi di lavoro.

Dispone anche di funzioni come l'evidenziazione della sintassi, il completamento del codice e gli strumenti di debug. Sebbene siano disponibili molti IDE (ambienti di sviluppo integrati) per gli scienziati dei dati, VS code è una scelta popolare per la sua facilità d'uso e flessibilità.

La scienza dei dati richiede più codifica?

Non c'è dubbio che la scienza dei dati sia diventata uno dei campi più caldi degli ultimi anni. Una rapida ricerca sui siti web di lavoro rivelerà migliaia di posizioni aperte per i data scientist, e lo stipendio mediano per questi ruoli è ben al di sopra della media. Ma cosa serve davvero per diventare un data scientist?

Una delle idee sbagliate più comuni sulla scienza dei dati è che richiede un sacco di codifica. Questo non potrebbe essere più lontano dalla verità! Sebbene la codifica sia certamente un'abilità preziosa per gli scienziati dei dati, non è così importante come molti pensano.

Quindi, se la codifica non è l'abilità più importante per i data scientist, qual è? Le tre competenze più importanti per i data scientist sono:

Matematica e statistica

Apprendimento automatico

Visualizzazione dei dati

Queste competenze sono molto più importanti del coding per gli scienziati dei dati e sono quelle su cui dovreste concentrarvi se siete interessati a una carriera nella scienza dei dati. Naturalmente, questo non significa che non si debba imparare a codificare. Il codice è ancora un'abilità preziosa per gli scienziati dei dati e può rendere la vita molto più facile quando si lavora con i dati. Ma se non siete codificatori naturali, non preoccupatevi: non c'è bisogno di imparare a codificare prima di iniziare la vostra carriera nella scienza dei dati. Basta concentrarsi sull'affinamento delle competenze matematiche, statistiche e di apprendimento automatico e si sarà già sulla buona strada per una carriera di successo nella scienza dei dati.

Perché le piattaforme di sviluppo no-code sono in aumento?

Negli ultimi anni si è assistito a un aumento della popolarità delle piattaforme no-code. Queste piattaforme consentono agli utenti di creare siti web, applicazioni e altri prodotti digitali senza alcuna conoscenza di codifica.

La popolarità delle piattaforme no-code è dovuta a diversi motivi:

Sono molto più facili da usare rispetto a un approccio di codifica tradizionale.

Sono spesso più convenienti.

Permettono agli utenti di creare prodotti senza alcuna competenza tecnica.

Lepiattaforme no-code hanno molte potenzialità. Possono aiutare le persone a creare siti web e applicazioni senza alcuna conoscenza di codifica. E possono anche aiutare le aziende a risparmiare sui costi di sviluppo. Ma le piattaforme no-code non sono perfette. Ci sono alcune limitazioni a ciò che si può creare con esse. E non sempre sono facili da usare. Se state pensando di utilizzare una piattaforma no-code, è importante fare una ricerca e capire i pro e i contro prima di prendere una decisione.

In che modo le piattaforme no-code e low-code possono aiutare le aziende?

La scienza dei dati no-code e low-code può raccogliere dati per aziende di tutte le dimensioni. Possono consentire ai dipendenti di analizzare i dati e individuare le tendenze senza dover avere molta esperienza di codifica. La tecnologia no-code può aiutare le aziende a risparmiare tempo e denaro, pur ottenendo informazioni accurate.

Le aziende possono utilizzare la scienza dei dati no-code e low-code per diverse attività, tra cui la segmentazione dei clienti, la manutenzione predittiva e il rilevamento delle frodi. Le piattaforme no-code sono particolarmente adatte per le attività che richiedono una grande preparazione dei dati, come la pulizia dei dati e l'ingegneria delle funzionalità. Le piattaforme low-code sono più adatte per analisi più complesse che richiedono una codifica personalizzata. AppMaster è in grado di svolgere queste attività con la stessa efficacia di una piattaforma low-code, pur essendo una piattaforma no-code.

Che cos'è AppMaster? (Sviluppo no-code)

AppMaster è una piattaforma di sviluppo no-code che consente a chiunque di creare applicazioni mobili, applicazioni web e backend personalizzati senza scrivere una sola riga di codice. Con AppMaster è possibile creare in modo rapido e semplice applicazioni native per iOS e Android partendo da zero e adattandole alle proprie esigenze specifiche.

Non è necessario assumere un costoso team di sviluppo o imparare complessi linguaggi di codifica. AppMaster fa tutto il lavoro duro per voi, così potete concentrarvi su ciò che è importante: progettare e lanciare l'applicazione dei vostri sogni!

Perché avete bisogno di AppMaster?

Ci sono molte ragioni per cui potreste voler usare AppMaster per costruire la vostra applicazione. Forse avete una grande idea per un'applicazione, ma non sapete come codificarla. O forse state cercando un modo più veloce, più facile e più economico per sviluppare un'applicazione rispetto alla collaborazione con un team di sviluppo tradizionale.

Qualunque sia la ragione, AppMaster può aiutarvi a trasformare la vostra visione in realtà. Con la nostra piattaforma, potete creare bellissime applicazioni personalizzate senza alcuna esperienza di codifica. E poiché offriamo un'ampia gamma di blocchi nell'editor dei processi aziendali e di opzioni di personalizzazione, potete essere certi di trovare una soluzione che si adatta perfettamente alle vostre esigenze. Inoltre, il nostro team di esperti è sempre a disposizione per aiutarvi in ogni fase. Quindi, se avete bisogno di assistenza, contattateci e saremo felici di aiutarvi.

Conclusione

Il futuro della scienza dei dati è no-code e low-code, perché consente a chiunque di costruire potenti modelli di dati e algoritmi senza dover scrivere una sola riga di codice. Ciò significa che la scienza dei dati può essere democratizzata e che tutti possono accedere agli strumenti e alle tecniche necessarie per prendere decisioni basate sui dati.

La scienza dei dati no-code e low-code offre anche molti altri vantaggi, tra cui la rapida prototipazione e iterazione dei modelli e la facile integrazione con i sistemi e i flussi di lavoro esistenti. Inoltre, le piattaforme di data science no-code e low-code sono spesso molto più economiche e facili da usare rispetto agli strumenti di data science tradizionali, il che le rende ideali per le piccole imprese e le startup.