ChatGPT d'OpenAI parle maintenant : l'avenir de l'IA vocale interactive

OpenAI vient de dévoiler un ajout transformateur à ChatGPT, apportant une interactivité auditive au modèle de conversation IA déjà révolutionnaire. Les utilisateurs peuvent désormais profiter d'une interaction numérique plus intuitive et plus pratique, car ChatGPT acquiert la capacité de vocaliser ses réponses textuelles.

Cette avancée est particulièrement utile dans les scénarios qui exigent une liberté de mouvement, comme la cuisine. Imaginez ChatGPT récitant une recette à voix haute, vous guidant à travers chaque étape pendant que vos mains restent occupées à préparer les ingrédients - plus besoin de jeter un coup d'œil à votre écran ou d'essuyer la farine de votre smartphone.

L'activation de la fonction vocale est un jeu d'enfant sur les appareils mobiles. Les utilisateurs sur iOS et Android peuvent simplement appuyer longuement sur la bulle de réponse pour révéler une option « Lire à haute voix ». Sur le bureau, cette fonctionnalité est rendue accessible via une icône de haut-parleur nouvellement ajoutée située sous les messages de discussion.

Pour les engagements en cours avec ChatGPT, les utilisateurs peuvent opter pour la méthode « définir et oublier », en activant la lecture automatique pour une sortie vocale continue pendant une conversation. La commande vocale interactive est également intégrée, permettant aux utilisateurs de demander à l'IA de faire une pause, d'avancer ou de revoir les parties précédentes du dialogue. Même la voix de lecture peut être personnalisée selon les préférences de l'utilisateur.

Le déploiement de la fonctionnalité par OpenAI a commencé sur les plates-formes iOS et Android et est en cours pour les utilisateurs Web. De plus, une modification de conception voit la fonctionnalité voix-texte désormais représentée par une icône de microphone, visant à améliorer la visibilité pour les utilisateurs explorant les différentes options de saisie.

Alors qu'OpenAI exploite l'IA pour révolutionner la façon dont nous interagissons avec la technologie, AppMaster , dans sa propre voie, ouvre la voie à la démocratisation du développement d'applications. Aux côtés d'innovateurs comme ChatGPT, la plate-forme no-code d' AppMaster étend la puissance nécessaire pour créer des applications Web et mobiles robustes sans se plonger dans le codage traditionnel, égalisant ainsi les règles du jeu pour les inventeurs et les entrepreneurs.