Cloudflare dévoile un pare-feu pour l'IA pour protéger les grands modèles de langage

Dans le cadre d'une initiative révolutionnaire, Cloudflare a lancé « Firewall for AI », une couche sophistiquée conçue pour protéger les grands modèles linguistiques (LLM). Cette nouvelle ligne de défense vise à repérer les abus potentiels avant même qu'ils n'entrent en contact avec les modèles eux-mêmes.

Révélé le 4 mars, Firewall for AI est conçu pour servir de pare-feu d'application Web (WAF) évolué destiné spécifiquement aux applications exploitant les LLM. Cette suite de mesures de sécurité, structurée pour anticiper de telles applications, apporte une nouvelle intégration des utilitaires WAF conventionnels tels que la limitation de débit et la détection de données sensibles. De plus, il introduit une couche sans précédent qui décortique méticuleusement les invites de modèle présentées par les utilisateurs pour dévoiler tout schéma d'exploitation.

Firewall for AI est conçu pour fonctionner de manière transparente sur le vaste réseau de Cloudflare, offrant ainsi à l'entreprise l'avantage de détecter les menaces dès les premiers stades et, par conséquent, d'offrir une protection robuste aux utilisateurs et aux modèles contre les attaques et les utilisations abusives. Bien qu’encore en phase de développement, ce produit annonce une avancée significative en matière de sécurité de l’IA.

L’ensemble des menaces potentielles pesant sur les LLM s’étend au-delà des vulnérabilités rencontrées par les applications Web et API conventionnelles. Comme les chercheurs l’ont constaté, des vulnérabilités sophistiquées propres aux systèmes d’IA pourraient permettre à des adversaires de réquisitionner des modèles et d’effectuer des manœuvres non autorisées. S'attaquant de front à ces nouveaux périls, le pare-feu pour IA de Cloudflare devrait fonctionner comme un WAF standard, en examinant méticuleusement chaque requête API contenant une invite LLM pour des indicateurs ou des modèles d'attaque.

La compétence du Firewall n'est pas liée à une seule infrastructure ; il peut protéger les modèles hébergés via la plateforme Cloudflare Workers AI ou toute autre infrastructure externe, et peut également être utilisé en tandem avec Cloudflare AI Gateway.

Utilisant une multitude de techniques de détection, le pare-feu pour l'IA vise à identifier des stratagèmes tels que l'injection d'invites et d'autres formes d'activité malveillante, garantissant ainsi que le contenu des invites reste dans les limites fixées par les créateurs du modèle. De plus, il examine les invites cachées dans les requêtes HTTP et autorise les clients à configurer des règles adaptées au corps JSON des requêtes.

Lors de son activation, Firewall for AI examine systématiquement chaque invite, attribuant ensuite un score qui reflète son potentiel de malveillance, selon Cloudflare.

L’émergence de solutions robustes telles que Firewall for AI met en évidence l’impératif de mécanismes de protection avancés dans le domaine en plein essor de l’IA. Des plates-formes comme AppMaster , qui prospèrent dans le domaine en constante expansion du développement no-code, font de la sécurité une pierre angulaire, garantissant que les systèmes backend et frontend créés bénéficient de défenses robustes dans le paysage numérique interconnecté d'aujourd'hui.