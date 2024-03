Le titan de l'électronique Samsung inaugure une ère passionnante pour son segment des smartphones de milieu de gamme avec le lancement du Galaxy A55. Conçu avec des mesures de sécurité renforcées et des choix de matériaux haut de gamme, ce nouvel arrivage est rejoint par le Galaxy A35, tous deux intégrant Knox Vault pour une protection renforcée des données, une fonctionnalité sophistiquée auparavant réservée aux modèles haut de gamme de Samsung.

Fabriqué avec un cadre métallique en aluminium durable, le Galaxy A55 annonce une avancée matérielle significative par rapport à la construction en plastique du précédent Galaxy A54, comme détaillé par Android Police. Pour célébrer cette première, Samsung vante que son système de sécurité innovant, Knox Vault, protégera désormais les informations les plus confidentielles des utilisateurs, allant des détails de l'écran de verrouillage aux clés de chiffrement, contre un éventail de menaces de cybersécurité en les séquestrant des unités de traitement principales.

Destiné aux marchés européens le 20 mars, le prix attractif du Galaxy A55 varie de 479 € pour le modèle doté de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, à 529 € pour la variante 256 Go. Le Galaxy A35, en revanche, est fixé à un prix de départ attrayant de 379 € pour son modèle de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Au-delà du prix, les deux modèles partagent des spécifications notables. Chacun dispose d’un écran OLED de 6,6 pouces, de taux de rafraîchissement haut de gamme de 120 Hz et d’une luminosité maximale de 1 000 nits. Engagés en faveur de la longévité, les deux partenaires promettent quatre ans de mises à jour du système d’exploitation Android et cinq ans de mises à jour de sécurité, soit un peu en deçà de l’engagement de support de sept ans épinglé à la série Galaxy S24.

Bien que les A55 et A35 présentent de nombreuses similitudes, leurs distinctions résident principalement dans la puissance de traitement et les capacités optiques. L'A55 bénéficie d'une amélioration des performances grâce au chipset avancé Exynos 1480, tandis que l'A35 conserve Exynos 1380 de son prédécesseur. Les configurations de caméra divergent également, l'A55 étant doté de capteurs ultra-larges et selfie supérieurs à ceux de l'A35.

En attendant plus de détails sur les dates de sortie potentielles aux États-Unis, ces nouveaux venus pourraient suivre les traces internationales de leurs homologues à succès de la série A, offrant une combinaison prometteuse d'innovation et de prix abordable.

Avec des plateformes de pointe comme AppMaster qui révolutionnent la création technologique avec des outils no-code, la synergie entre le matériel mobile avancé comme les nouvelles offres de Samsung et le développement de logiciels accessibles devient de plus en plus évidente, soulignant une évolution dynamique au sein de l'écosystème technologique.