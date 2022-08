La demande de développeurs augmente chaque jour et de plus en plus de postes vacants apparaissent à la fois dans les petites entreprises et chez les géants de l'informatique. Comme vous le savez, s'il y a beaucoup de demande, il devrait y avoir une offre. Pour résoudre le problème du manque de spécialistes en informatique, les organisations éducatives ont créé des programmes Bootcamp intensifs qui forment les développeurs dans un délai raisonnablement court.

Qu'est-ce qu'un bootcamp sans code ?

No-code Bootcamp programme sans écrire de code. Le code est ce qui constitue un produit numérique. L'apprentissage du développement d'applications sans code est une méthodologie qui permet aux utilisateurs et développeurs non techniques de créer des applications par modélisation visuelle. L'utilisation sans code permet à une application de se terminer plus rapidement qu'avec les méthodes de codage standard, et l'exigence de standardiser les processus et de concevoir des logiciels sur mesure peut satisfaire. En conséquence, les organisations peuvent se développer, accroître la satisfaction des employés et des clients et adapter rapidement les opérations de l'entreprise aux évolutions du marché.

Avez-vous déjà souhaité pouvoir apprendre à écrire du code ? Si votre réponse est oui, nous vous suggérons d'envisager d'autres modes de développement, par exemple, sans code, car ce chemin est beaucoup plus facile et plus rapide. No-code, pour le dire simplement, est une interface visuelle qui relie la plate-forme de construction de codage et les utilisateurs, leur permettant de concevoir et de modifier l'interface du logiciel sans changer le code.

Aujourd'hui, les plateformes sans code relèguent les méthodes de développement traditionnelles au second plan. Suite à la recherche de Terrasoft sur l'état et les perspectives du marché sans code, ces nouvelles technologies aident à créer des solutions personnalisées flexibles tout en réduisant le délai de mise sur le marché jusqu'à dix fois ou plus. Incontestablement, les technologies sans code nécessitent fréquemment l'apprentissage du code, ou au minimum, le raisonnement déductif qui fait partie intégrante du codage.

Par exemple, une plate-forme de construction sans code bien connue comme Roblox, moquée pour la fascination des enfants pour eux, montre aux utilisateurs comment utiliser leurs outils pour construire l'univers entier. Encore mieux, c'est lorsque les enfants s'appuient sur les outils fournis par ces jeux et sont motivés pour fabriquer leurs outils. Les enfants peuvent désormais apprendre à créer leurs applications et modules pour ces plates-formes sans code, grâce à l'émergence de nombreux tutoriels et forums en ligne.

Voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez choisir un cours sans code

Le groupe de recherche Gartner prévoit que d'ici 2022, la demande de cours de développement d'applications sans code sera cinq fois supérieure à celle du secteur informatique. Sans l'aide d'un personnel informatique, toute personne sans expérience de codage peut facilement développer de nouvelles applications à l'aide de plates-formes de construction sans code. Les utilisateurs professionnels acquièrent de nouvelles connaissances et capacités, en plus de la capacité d'automatiser et de personnaliser les flux de travail pour répondre à leurs demandes uniques. L'absence de code nécessite peu ou pas de compétences d'apprentissage, ce qui réduit le manque d'experts en informatique que connaissent de nombreuses entreprises sans ajouter de codeurs supplémentaires. Les utilisateurs professionnels peuvent créer des applications sur des plates-formes sans code sans l'aide d'experts informatiques, ce qui soulage les organisations informatiques et préserve les ressources coûteuses. À mesure que les entreprises subissent des changements technologiques, elles se concentrent davantage sur les logiciels. Les responsables informatiques et commerciaux d'aujourd'hui sont tous deux conscients que l'abandon complet du codage traditionnel produira des résultats plus rapides et plus fructueux. De riches outils d'édition visuelle, un écosystème de code source pré-écrit, des mises en page de formulaires, des interfaces de construction, etc. permettent un déploiement rapide d'applications avec des équipes non-programmatrices. Ils ont obligé les organisations à réévaluer rapidement leurs plans informatiques en raison de l'épidémie, des mesures de sécurité, des conditions de travail à distance et de leur impact. Une décennie s'est écoulée depuis que de nombreuses entreprises ont entamé leur transition numérique. Les entreprises ont numérisé leurs systèmes et processus depuis le début ou y ont apporté des modifications de dernière minute en réaction aux énormes difficultés de notre époque pour survivre et servir leur personnel et leurs clients. Les plateformes sans code donnent aux entreprises les outils essentiels pour se développer en continu et réagir plus rapidement aux conditions changeantes du marché.

Fonctions sans code :

Pourquoi ne pas utiliser de code Développer des applications à l'aide d'outils et de modèles graphiques est plus rapide que d'écrire et d'apprendre du code à partir de zéro. No-code comprend des outils intégrés et des outils d'apprentissage visuel qui vous permettent de présenter toutes les données d'une manière qui sera claire pour tout développeur ou utilisateur commercial.

Les meilleures solutions sans code permettent aux utilisateurs d'accéder à des modules et composants prédéfinis, éliminant ainsi le besoin de créer une application à partir de zéro. Certaines plates-formes sans code, par exemple, proposent des composants pour la gestion des données ou pour des programmes utilisateur tels que des cours de stratégie de service ou de gestion des processus marketing.

Chaque plate-forme sans code testée proposait une interface utilisateur par glisser-déposer. Il s'agit de l'une des stratégies les plus importantes et les plus bénéfiques pour rationaliser le développement d'applications sans code. Cette application sera utile lors du développement d'applications pour les programmeurs et les non-programmeurs.

L'utilisation de composants et de services pour des applications déjà configurées est l'un des éléments clés du développement sans code. Nous pouvons réutiliser ces modules pour créer de nouvelles solutions plus rapidement car ils comportent des fonctionnalités de base partagées par plusieurs applications. Pour créer plus rapidement les applications nécessaires, la plate-forme sans code doit permettre aux utilisateurs de réutiliser des modules, plugins et applications complètes préexistants ou nouvellement créés.

Avantages du sans code :

Les technologies sans code peuvent réduire les dépenses de développement jusqu'à 80 %. Le développement d'applications sans code nécessite moins d'expertise en matière de codage que le développement d'applications conventionnelles. Grâce à cette stratégie, il est possible de remédier à la pénurie de professionnels de l'informatique que connaissent de nombreuses entreprises sans faire appel à du nouveau personnel.

Les outils de conception graphique permettent aux entreprises de concevoir facilement et rapidement des logiciels qui répondent rapidement à l'évolution des conditions du marché et aux demandes des clients.

L'avenir est sans code. Les entreprises qui utilisent les nouvelles technologies sont désormais mieux placées. Les plateformes sans code sont un outil crucial pour le développement continu, l'augmentation de votre présence sur le marché et le développement de nouvelles méthodes pour interagir avec le personnel et les clients.

Inconvénients sans code :

On pense que parce que les clients n'ont pas un accès total aux instruments et au codage sans code, les plates-formes sans code ont une flexibilité et une évolutivité restreintes. Vous ne pourrez peut-être pas empêcher certaines menaces de sécurité pour cette raison. De plus, cela peut entraîner une faille de sécurité dans votre système qui affecte à la fois le système et les applications qui l'utilisent.

Les grandes entreprises doivent être prudentes lors de la sélection d'une plate-forme sans code pour éviter de tels problèmes. L'utilisation d'une solution sécurisée garantit la sécurité de votre plate-forme sans code et vous permet d'utiliser pleinement les technologies de pointe.

Pour créer de nouveaux produits numériques, le codage a toujours été la norme. Souhaitez-vous créer un site Web? Apprenez JavaScript, CSS et HTML. La tendance évolue vers le no-code, une méthode visuelle de création d'applications qui ne nécessite pas de connaissances techniques. Cependant, de nombreux outils sans code différents sont actuellement utilisés pour construire des produits. Vous devrez obtenir un nom de domaine et un hébergement, concevoir une page de destination, peut-être utiliser des API, établir une passerelle de paiement, surveiller l'activité des utilisateurs et peut-être bien plus encore.

Une "pile sans code" est composée de toutes ces technologies, qui, bien que moins coûteuses et chronophages que le codage traditionnel, ne sont pas nécessairement un jeu d'enfant. Les cours sans code peuvent aider dans cette situation en expliquant aux aspirants entrepreneurs comment créer des biens et des services sans code. Voici 7 possibilités listées sans ordre spécifique.

MBA sans code

Il y a plus de 100 leçons dans le No Code MBA, dont :

Création d'un site Webflow upvote similaire à Product Hunt

Faire un site d'emploi Webflow similaire à Indeed

Glide crée un service de rencontres similaire à Tinder.

Il existe également de nombreux entretiens avec des propriétaires d'entreprises prospères sans code. Le Bootcamp MVP de 6 semaines de No Code MBA commencera sous peu et comprendra des cours hebdomadaires en direct, la portée des produits, la conception de modèles commerciaux, le lancement de MVP, etc.

Pas de code QG

No Code HQ est un outil pour découvrir comment créer un site web ou une application Bootcamp sans savoir coder.

C'est un forum pour les développeurs sans code où ils peuvent montrer leurs travaux les plus récents, échanger des informations et des idées, interagir et s'éduquer les uns les autres. Vous recevrez des guides, des modèles et des outils pour démarrer votre projet sans code.

Nucode

Plus de 5 000 développeurs et spécialistes du no-code sont membres de cette communauté. Ils transmettent des connaissances, échangent des histoires et démontrent le développement de produits sans code.

Créateurs sans code

Les spécialistes du no-code peuvent s'engager, échanger des idées et travailler ensemble dans ce forum avec d'autres membres de la communauté no-code et des créateurs. Ils fournissent fréquemment des mises à jour communautaires avec des nouvelles concernant les ressources et les rencontres sans code.

LinkedIn Éducation

Étant un grand fan de LinkedIn Learning, j'étais ravi de trouver un nouveau cours sur la création d'un site Web sans code. Vous en apprendrez plus sur la stratégie du site, les graphiques, les couleurs, les polices, la sélection d'un système et plus encore dans ce cours succinct d'une heure et demie. Ce cours vous aidera à comprendre quelle plate-forme répond le mieux à vos besoins, compte tenu du large éventail de plates-formes de création de sites disponibles, telles que Wix, WordPress, Squarespace, Weebly et bien d'autres.

Quel est le meilleur programme Bootcamp gratuit ?

Les programmes des Bootcamps de codage durent de quelques semaines à plusieurs mois, et ils vous enseignent les concepts de programmation fondamentaux et les capacités requises pour une carrière dans la technologie. Avec des projets concrets, des instructions pratiques et une variété de langages de programmation, ces cours de codage gratuits couvrent une grande quantité de matériel et exigent beaucoup de travail.

Académie des applications ouverte

App Academy propose une école de programmation en ligne gratuite via son programme App Academy Open. Le programme complet de développement de la pile complète de l'App Academy est accessible aux étudiants via ce programme en ligne. L'éducation enrégimentée et dirigée par un instructeur qui accompagne l'option premium n'est néanmoins pas particulièrement appréciée des élèves. En termes de programmation de bootcamps pour le développement Web, App Academy est parmi les meilleurs.

Introduction aux cours de l'école Flatiron

Le célèbre bootcamp de codage Flatiron School est. Les étudiants peuvent s'inscrire à des cours de programmation en ligne ou en personne à Londres, New York et Washington, DC. Le bootcamp propose des cours de programmation Web, de cybersécurité, d'informatique, de conception graphique et d'autres sujets.

FreeCodeCamp

Cette école de codage gratuite en ligne propose des informations d'identification de codage de développement Web front-end et full-stack. Ce cours de formation en ligne a un programme JS de 1 600 heures et est à votre rythme. Les données démographiques de freeCodeCamp sont uniques. C'est un excellent endroit pour suivre une formation de codage gratuite pour adultes, car environ 80 % de sa communauté de programmeurs a plus de 25 ans.

Que pouvons-nous construire sans code ?

En utilisant la technologie sans code, des applications sans code de niveau entreprise peuvent se développer, les systèmes hérités peuvent se moderniser, de nouveaux processus peuvent se développer, modifier rapidement des solutions pour répondre aux demandes d'un marché ou d'une industrie dans un pays particulier, etc.

Nous vous recommandons de participer à un Bootcamp sans code, de suivre des cours en ligne ou de suivre une université réputée pour recevoir une formation officielle en codage, ce qui vous aidera à mieux comprendre l'informatique. En travaillant sur des problèmes difficiles dans diverses applications informatiques, vous développerez vos compétences indépendantes sans code. Si vous choisissez Bootcamp, assurez-vous d'apprendre des livres sur le codage pour vous y préparer. De plus, nous vous conseillons d'apprendre le code dans plus de cours sur des sites Web comme Coursera qui se concentrent sur l'informatique, les bases de données, les flux, etc. Les cours en ligne ouverts et massifs, ou MOOC, sont très appréciés sur Udacity ou Coursera. Certains collèges ont des partenariats avec ces Bootcamp sans code.

Conclusion

Le chemin pour devenir développeur est ouvert. Chaque personne a des capacités et des talents uniques, ainsi que votre vision du cheminement pour devenir programmeur. Ce qui compte, c'est le type de développeur de logiciels que vous voulez être. Souhaitez-vous accéder au front-end ? Cela nécessite un changement d'orientation des concepts de développement d'applications de niveau supérieur vers les outils et technologies Web. Le chemin pour devenir ingénieur logiciel est long. L'éducation ne s'arrête pas à l'université ou à un camp d'entraînement.

Cependant, l'équipe d'AppMaster est convaincue que le no-code semble être la voie de l'avenir pour le développement en ligne. Si vous souhaitez apprendre le code à partir des bases, AppMaster a préparé pour vous un cours intéressant , avec lequel vous construirez votre première application.