Les constructeurs sans code sont des outils puissants qui vous permettent de créer des applications et des produits numériques à part entière sans écrire de code. Pas étonnant qu'ils attirent autant l'attention et suscitent une controverse constante.

Nous aimons rester à jour et suivre le marché, en étudiant les plateformes sans code et leurs capacités. C'est pourquoi nous avons préparé une revue du populaire outil Bubble sans code et l'avons comparé avec AppMaster.io.

Présentation des Bubbles

Bubble est une plate-forme sans code qui vous permet de créer des applications Web. Avec Bubble, vous pouvez créer une logique d'application, créer une conception d'interface, travailler avec des bases de données intégrées et intégrer des produits prêts à l'emploi avec des services tiers.

L'outil héberge les applications sur son propre serveur et les rend accessibles de n'importe où.

Selon les créateurs de la plate-forme, Bubble est un langage de programmation déclaratif basé sur JSON pour la création d'applications Web. L'outil prend en charge JavaScript externe et les composants serveur internes, permettant à l'utilisateur de travailler avec la logique métier et l'apparence des applications.

Après vous être inscrit sur la plateforme, vous accéderez à l'éditeur d'applications. L'éditeur de Bubbles est construit autour de sept onglets où tout le travail est effectué. Au sein d'un projet, vous pouvez développer une application.

Présentation de AppMaster.io

AppMaster.io est une plateforme no-code avec comme principal avantage la génération automatique de code avec une vitesse d'écriture de 22 000 lignes de code par seconde.

Vous pouvez créer des applications serveur, mobiles natives et Web sur AppMaster.io. C'est la principale différence entre AppMaster.io et Bubble, qui vous permet uniquement de créer des applications Web.

Les fonctionnalités de la plateforme incluent toutes les étapes de développement : de la création d'une base de données à la publication en passant par la production et le suivi du fonctionnement des applications après leur publication.

Contrairement à Bubble, dans AppMaster.io, le projet représente la combinaison de la base de données, de la logique métier et des éditeurs d'application, donnant accès à la publication et à la surveillance. Au sein d'un même projet, vous pouvez développer plusieurs applications différentes.

La plate-forme génère un backend dans le langage Go et crée des bases de données s'exécutant sur PostgreSQL. Avec AppMaster.io, vous pouvez créer des processus métier à l'aide d'un éditeur glisser-déposer intuitif et exporter le code source pour un travail ultérieur.

Principales différences de plate-forme

Analysons les plates-formes plus en détail, en tenant compte des principales fonctionnalités des outils : travail avec des bases de données et une logique d'application, intégration avec des services tiers, création et publication d'une application, plans d'abonnement.

Travailler avec des bases de données

Bubble

Bubble utilise une base de données embarquée. Il est moins puissant que les bases de données SQL tierces mais vous permet de commencer à travailler rapidement.

La base de données dans Bubble fonctionne sur la base des types de données, qui sont l'équivalent des tables. Pour chaque type de données, vous pouvez ajouter des champs personnalisés. Pour ajouter un champ, vous devez entrer son nom et spécifier son type de données.

Il existe un onglet Données pour travailler avec les données dans le menu latéral du panneau de commande. Tout ce dont vous avez besoin pour travailler avec des données est ici. Vous pouvez créer de nouveaux enregistrements, travailler avec des champs, définir des règles pour chaque type, télécharger des fichiers.

Une fois que vous avez créé les types de données requis, tous peuvent être trouvés dans l'onglet App Data, où ils sont présentés sous forme de tableaux. Vous pouvez également y créer de nouvelles entrées.

En même temps, Bubble n'utilise pas de relations de base de données standard. Ils sont configurés via des types.

AppMaster.io

Dans AppMaster.io, les bases de données sont présentées de manière légèrement différente. La plate-forme dispose d'un concepteur de modèles de données où vous pouvez créer un schéma de base de données, créer des modèles de données, établir des relations entre eux et ajouter des champs.

La différence critique entre la base de données dans AppMaster.io est un concepteur de base de données visuel, où les schémas sont construits à partir de blocs avec leur propre ensemble de champs. Cela rend le processus plus pratique et compréhensible, créant un avantage de longue date : toutes les tables de la base de données et leurs relations sont immédiatement visibles. Les blocs peuvent être librement déplacés dans l'espace de travail et disposés dans l'ordre souhaité. Vous devez étirer la flèche d'un bloc à l'autre pour relier les modèles entre eux.

Lors de l'ajout d'un nouveau modèle, des champs de service sont automatiquement créés : ID, date de création, date de modification, date de suppression. Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés à chaque modèle. Lors de la création d'un nouveau champ, vous devez entrer son nom et spécifier le type. Vous pouvez éventuellement ajouter une description.

AppMaster.io utilise des types de bases de données relationnelles standard : un-à-un, un-à-plusieurs, plusieurs-à-plusieurs.

La base de données d'AppMaster.io est alimentée par PostgreSQL, un SGBD flexible et robuste à hautes performances qui peut créer, stocker et récupérer des structures de données complexes.

Utilisation de la logique d'application

Bubble

Pour travailler avec la logique d'application, Bubble a une section Workflow. Pour démarrer le processus, vous devez sélectionner un événement qui, dans le schéma, est désigné par le mot-clé When (par exemple, "Lorsque l'utilisateur est connecté"). Ensuite, vous devez ajouter une action pour cet événement. Le nombre d'actions peut être illimité.

Toutes les actions sont divisées en groupes, y compris les actions liées au compte, à l'e-mail, au paiement, aux événements personnalisés (API), etc.

Chaque action a son propre ensemble de paramètres, qui peuvent être configurés dans une fenêtre séparée. Le flux d'actions dans Bubble est simple, avec une séquence claire.

AppMaster.io

Dans l'éditeur AppMaster.io BP, le chemin d'exécution du processus peut être dirigé de manière plus complexe avec des paramètres supplémentaires et des branchements.

Le schéma de processus métier est construit à partir de blocs responsables de fonctionnalités spécifiques. Il existe déjà plus de 1000 blocs sur la plate-forme qui effectuent des opérations uniques et des processus métier à part entière.

Pour définir la direction du processus, vous pouvez connecter des blocs à l'aide de connecteurs.

Par défaut, des blocs de début et de fin sont créés dans chaque tiers. Chaque bloc possède deux types de connecteurs :

flow_connection - connecteur de flux d'exécution, décrit la file d'attente de blocs ;

var_connection - connecteur de variable, décrit quelle variable prendre d'où.

En utilisant AppMaster.io, vous pouvez construire la logique de n'importe quelle complexité et tout créer, des chatbots aux services d'entreprise personnalisés.

Concevoir

Bubble

Bubble fonctionne sur la technologie glisser-déposer. L'onglet Conception dans le panneau de gauche contient tous les composants que vous pouvez faire glisser sur la page de l'application. Lorsque vous cliquez sur un élément, une fenêtre de configuration de cet élément apparaît, dans laquelle vous pouvez configurer les paramètres d'affichage et d'autres paramètres. La position des composants est définie manuellement ou à l'aide de coordonnées.

Lorsque vous travaillez avec Bubble, l'accent est mis sur la conception et non sur le travail avec des bases de données ou une logique métier d'application.

Une vaste bibliothèque de modèles de conception prêts à l'emploi sur divers sujets est disponible sur la plateforme. Vous pouvez choisir un modèle adapté et accélérer le développement en n'adaptant que certains éléments.

AppMaster.io

AppMaster.io utilise également la technologie glisser-déposer. La plate-forme dispose d'un éditeur séparé pour les applications mobiles et Web. Si on compare l'éditeur d'applications web, alors il se compose de plusieurs zones de travail :

le bloc Menu principal, où sont placées de nouvelles pages qui formeront la barre de navigation ;

le bloc Application Components, où sont placés les éléments masqués pour les appeler depuis n'importe quelle partie de l'application - il peut s'agir de fenêtres modales ou de pages imbriquées ;

la zone centrale de l'espace de travail, qui est conçue pour le contenu et les composants de la page.

Par rapport à Bubble, un concepteur Web dans AppMaster.io met l'accent sur le travail avec des bases de données et la construction d'une logique métier complexe. Vous pouvez facilement intégrer le backend AppMaster.io à n'importe quel frontend personnalisé pour créer une conception d'application unique.

Lors de la rédaction de cet article, l'équipe AppMaster.io améliore le concepteur d'applications Web et étend ses fonctionnalités.

Le concepteur d'applications Web est conçu pour créer des panneaux d'administration et des applications Web à page unique (SPA), tels que des portails clients. Pour les panneaux d'administration, AppMaster.io génère automatiquement des pages d'application en fonction de la base de données et met à jour la liste à chaque fois que le schéma de la base de données change.

Intégrations et API

Bubble

Vous pouvez connecter des centaines de services tiers à l'application Bubble. Dans la section Plugins de la plateforme, vous pouvez trouver des services populaires et des solutions personnalisées. Les plugins sont disponibles pour une installation gratuite et payante.

Les utilisateurs de Bubble peuvent créer eux-mêmes des plugins et les ajouter à la bibliothèque, ce qui étend considérablement les fonctionnalités de l'outil. Le support technique de ces plugins reste un léger problème car le développeur (utilisateur de la plateforme) peut ne plus être actif sur la plateforme et n'est pas disponible pour fournir de l'aide.

Bubble fonctionne avec une API externe et vous permet de connecter différents services. Pour travailler avec l'API, il existe un plugin API Connector. Le module permet aux utilisateurs de Bubble de se connecter à n'importe quelle API via des requêtes externes.

AppMaster.io

Des fonctionnalités supplémentaires peuvent être ajoutées à AppMaster.io à l'aide de modules. La bibliothèque de plugins est constamment mise à jour. N'importe quel module peut être installé en un clic gratuitement. L'avantage est que tous les modules du catalogue sont maintenus par les développeurs AppMaster.io et sont mis à jour en temps opportun.

AppMaster.io fournit un éditeur de demande d'API externe intégré avec lequel vous pouvez étendre les projets en connectant facilement différents services tiers avec une API ouverte.

La plate-forme implémente également le travail avec les terminaux. Tous les terminaux sont divisés en dossiers en fonction des données avec lesquelles ils travaillent.

AppMaster.io vous permet également de créer plusieurs types de points de terminaison d'API :

API - pour accéder au backend à partir de l'interface Web et des systèmes tiers ;

webhooks — pour recevoir des notifications de systèmes tiers ;

prises Web.

Vous pouvez sélectionner un processus métier avec les données nécessaires et configurer le middleware pour chaque type.

Déploiement

Bubble

Bubble agit en tant que fournisseur d'hébergement. Toutes les applications créées sur la plateforme sont hébergées sur le même serveur.

Avec un forfait payant, les utilisateurs peuvent utiliser leur propre domaine. De plus, avec un abonnement payant, vous pouvez augmenter la puissance du serveur en achetant les unités de capacité.

AppMaster.io

AppMaster.io offre plusieurs options de publication - vous pouvez utiliser AppMaster Cloud, n'importe quel cloud tiers ou un serveur personnel. Les applications mobiles peuvent être publiées directement sur l'Apple Store et Google Play. De plus, vous pouvez créer plusieurs plans de déploiement pour le développement, la pré-production et la production. La disponibilité des plans de déploiement varie selon le plan d'abonnement. Vous pouvez également exporter le code source si vous arrêtez d'utiliser la plateforme.

Facilité d'utilisation

Bubble

Bubble n'est pas l'outil sans code le plus simple en raison de la variété des fonctionnalités disponibles. Les sections Flux de travail et Données peuvent nécessiter plus d'attention et de temps pour comprendre leur fonctionnement.

Avec le design, tout est plus simple. Le générateur de glisser-déposer simplifie considérablement le développement de l'interface de l'application. L'ajout de composants est simple et pratique par glisser-déposer. Cependant, chaque élément a son propre ensemble de paramètres, ce qui peut poser des questions à un utilisateur inexpérimenté.

Bubble fournit des ressources gratuites : cours accéléré, tutoriels vidéo, documentation détaillée.

AppMaster.io

AppMaster.io est une plate-forme sans code de niveau professionnel, qui prendra plus de temps à maîtriser. La complexité d'AppMaster.io s'explique par la diversité fonctionnelle et le niveau supérieur du produit fini. L'outil offre de nombreuses fonctionnalités, vous permettant de contrôler le développement à chaque étape.

L'éditeur de processus métier est l'un des composants avec lesquels les utilisateurs apprennent à travailler le plus longtemps.

Pour un utilisateur ordinaire qui n'est pas familier avec la programmation, le processus de travail avec AppMaster.io semblera compliqué. Un utilisateur féru de technologie mettra beaucoup moins de temps à démarrer.

AppMaster.io fournit également des ressources gratuites, y compris une documentation détaillée pour chaque section, des didacticiels vidéo, un cours accéléré. Vous pouvez également rejoindre la communauté des développeurs et des utilisateurs de la plateforme pour partager des expériences.

Que peut-on construire ?

Bubble

Dès la page Showcase du site Bubble, il devient clair que la plateforme permet de construire différentes applications : places de marché en ligne, plateformes d'apprentissage, applications de réservation et de livraison, systèmes de gestion interne. Habituellement, les gens utilisent l'outil pour créer des solutions simples pour une large utilisation.

L'outil est activement utilisé par les projets de démarrage, les indépendants et les développeurs expérimentés qui utilisent Bubble pour accélérer et optimiser le développement d'applications.

AppMaster.io

AppMaster.io est conçu pour les utilisateurs professionnels et les solutions techniques complexes nécessitant des ressources plus puissantes. Les grandes entreprises utilisent activement la plate-forme pour mettre en œuvre des solutions personnalisées afin d'automatiser et d'optimiser les flux de travail.

La plate-forme convient également aux studios de développement sans code, aux développeurs indépendants, aux startups et aux passionnés de programmation.

Vous pouvez créer toutes les solutions sur la plate-forme : chatbots, blockchain, systèmes CRM, applications natives dans n'importe quel domaine, et même des systèmes d'optimisation de la production en fonction des demandes des clients. Dans la section Success Stories , vous pouvez trouver des exemples de développement de systèmes d'entreprise complexes sur AppMaster.io. Parmi eux figurent des systèmes d'automatisation de la production et du traitement des documents.

Prix

Bubble

Il existe quatre plans d'abonnement dans Bubble. Le premier offre un accès gratuit à la plateforme mais avec des limitations fonctionnelles. Par exemple, l'API et le domaine personnalisé pour publier des applications ne sont pas disponibles ici.

Les prix des abonnements vont de 29 $ à 529 $ par mois. Chaque plan a une gamme plus large de fonctionnalités auxquelles vous avez accès.

AppMaster.io

AppMaster.io propose quatre plans d'abonnement. Il n'a pas de programme gratuit, mais le package de démarrage coûte 5 $/mois. Par rapport au plan gratuit d'Adalo, qui ne dispose que de 50 enregistrements de base de données disponibles, AppMaster.io propose 10 000 enregistrements pour seulement 5 $. Il vous offre beaucoup plus de fonctionnalités pour un prix relativement bas. Vous pouvez étendre le plan choisi en ajoutant différentes options sans changer de forfait.

Il existe un plan d'entreprise où vous pouvez demander un prix personnalisé en fonction des fonctionnalités fournies dans le package.

Avant de vous abonner à l'un des plans, vous pouvez tester et explorer la plate-forme - une période d'essai gratuite de 14 jours est fournie lors de l'inscription sur la plate-forme. Pendant la période d'essai, vous avez accès à la plupart des fonctionnalités. Vous pouvez également participer aux tests bêta et partager votre opinion.

Conclusion

Dans Bubble, une plus grande attention est portée à la partie visuelle de l'application. Dans AppMaster.io, l'accent est mis sur la fonctionnalité - il existe un puissant éditeur BP, un éditeur de requête API intégré, la possibilité de travailler avec des points de terminaison et une bibliothèque de modules.

AppMaster.io offre plus de flexibilité dans le travail avec les données et la logique de l'application grâce au travail avec des blocs et une représentation visuelle intuitive. Bubble offre la possibilité de travailler avec des données et de construire une logique simple à plus petite échelle.

Bubble vous permet uniquement de créer des applications Web. Pour créer des produits mobiles natifs, vous devrez utiliser un service tiers. À l'aide d'AppMaster.io, vous pouvez créer des applications Web, serveur et mobiles natives sur Swift UI et Kotlin avec publication sur l'App Store et Google Play.