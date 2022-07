Jede Anwendung verfügt über eine Geschäftslogik, einen Ablauf von Aktionen und Vorgängen, durch die sich die Funktionalität der App widerspiegelt.

Geschäftsprozesse sind ein großer Teil der Geschäftslogik. In diesem Artikel wird erläutert, was ein Geschäftsprozess ist und wie er erstellt wird.

Was ist Geschäftslogik?

Bevor wir Geschäftsprozesse separat betrachten, wollen wir das Konzept der Geschäftslogik analysieren.

Geschäftslogik ist eine Software, die aus Prozessen besteht, die die Abfolge von Aktionen und Operationen in der Anwendung bestimmen und die Regeln für die Interaktion zwischen dem Benutzer und dem System festlegen.

Betrachten wir die Geschäftslogik anhand eines einfachen Beispiels eines Passagier-Check-ins für einen Flug durch einen Administrator, der Informationen in die Datenbank eingibt.

Der Administrator wählt den Flug aus und füllt das Passagier-Check-in-Formular aus, indem er die erforderlichen Daten eingibt. Zu diesem Zeitpunkt prüft das System, ob der Benutzer autorisiert ist und das Recht hat, diese Aktionen auszuführen. Dann verarbeitet das Programm die erhaltenen Informationen, überprüft die Daten auf Übereinstimmung mit dem festgelegten Format, empfängt Daten aus der Datenbank über den Flug und den Passagier, benachrichtigt, wenn die Informationen falsch sind, und sendet die Daten mit dem Befehl, Änderungen vorzunehmen, an die Datenbank.

Dadurch werden die Daten aktualisiert und ein neuer Passagier erscheint in der Liste.

Die im Beispiel beschriebenen Aktionen, deren Ablauf, Datenaustausch, Verarbeitung, Anfragen und Antworten liegen in der Verantwortung der Geschäftslogik.

Geschäftslogik ist ein integraler Bestandteil der Anwendungsarchitektur. Die Logik selbst besteht aus Geschäftsprozessen, die wir als nächstes besprechen werden.

Was ist ein Geschäftsprozess?

Geschäftsprozesse sind eine Abfolge von Aktionen. Durch diese Aktionen implementieren wir die Anwendungsfunktionen.

Geschäftsprozesse in AppMaster.io

Wie beim klassischen Ansatz wird in AppMaster.io die Geschäftslogik aus Geschäftsprozessen aufgebaut. BPs sind darauf ausgelegt, mit Daten zu arbeiten: Suchen, Erstellen, Löschen, Aktualisieren, Ändern; und sind für die Durchführung aller Aktionen in der Anwendung verantwortlich.

Die Plattform verfügt über einen Geschäftsprozess-Editor für die Arbeit mit Geschäftslogik. Blöcke werden verwendet, um BP zu erstellen.

In jedem Geschäftsprozess werden automatisch Start- und Endblöcke erstellt. Sie können Variablen haben: Eingang für den Startblock und Ausgang für das Ende.

Jeder BP-Block, mit Ausnahme der Start- und Endblöcke, hat zwei Arten von Anschlüssen – Verbindungspunkte (Eingang, Ausgang):

flow_connection — Execution Flow Connector, beschreibt die Warteschlange von Blöcken, die ausgeführt werden sollen;

var_connection — Variablenkonnektor, beschreibt, welche Variable woher zu nehmen ist.

Geschäftsprozesse werden in drei Kategorien unterteilt:

Backend-Geschäftsprozesse – in Go-Quellcode kompiliert und in einer Serveranwendung ausgeführt.

Geschäftsprozesse für Webanwendungen - geliefert an eine Webanwendung, verarbeitet von JavaScript auf der Browserseite.

Geschäftsprozesse für mobile Anwendungen werden an mobile Anwendungen geliefert und in diesen ausgeführt, verarbeitet von nativen Tools mobiler Plattformen.

Innerhalb jeder Art von Anwendung gibt es einen bestimmten Satz von Geschäftsprozessen.

Im Backend laufen gewöhnliche Geschäftsprozesse ab. Sie haben Start- und Endblöcke. Kann asynchronen Anruf- und Transaktionsmodus unterstützen.

Es gibt die folgenden Arten von BP in Web- und mobilen Anwendungen:

Komponenten-BPs werden in jeder Komponente, Seite, jedem Widget oder Bildschirm festgelegt. Sie hängen von der Komponente ab, für die sie erstellt wurden. Sie haben keinen Endblock. Sie haben einen oder mehrere Triggerblöcke am Eingang, die die Ausführung starten, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt; zum Beispiel wird eine Taste gedrückt. BPs auf Anwendungsebene – festgelegt für die gesamte Anwendung, fast identisch mit Komponenten-BPs, außer dass sie einen Anwendungskontext und nur einen Triggerblock haben – den ersten. Generische BPs werden auf Anwendungsebene festgelegt, sind jedoch darauf ausgelegt, häufig verwendete Logik aus allen anderen Geschäftsprozessen zu entfernen. Diese BPs haben Start- und Endblöcke und verhalten sich ähnlich wie Server-Geschäftsprozesse, haben aber keinen Transaktionsmodus.

Wie erstelle ich einen Geschäftsprozess auf AppMaster.io?

Es gibt einen Geschäftsprozess-Editor, um mit Geschäftsprozessen auf der AppMaster.io-Plattform zu arbeiten.

Alle Editoren sind nach dem gleichen Prinzip aufgebaut und haben nur wenige Unterschiede je nach Art des Geschäftsprozesses (wir haben bereits BP-Kategorien erwähnt).

Der BP-Editor besteht aus:

linkes Feld mit einer Liste verfügbarer Blöcke;

Leinwand in der Mitte;

rechter Bereich mit den Einstellungen des ausgewählten Elements (Block).



Um einen Geschäftsprozessblock hinzuzufügen, müssen Sie ein Element aus dem linken Bereich in den Arbeitsbereich ziehen.

In den Einstellungen jedes GP können Sie den Transaktionsmodus aktivieren. In diesem Fall erhält der BP die Eigenschaft der Unteilbarkeit: Der BP wird entweder vollständig ausgeführt oder keiner seiner einzelnen Blöcke wird ausgeführt. Wenn in einem Block ein Fehler auftritt, werden alle Änderungen, die durch vorherige Blöcke des Geschäftsprozesses verursacht wurden, rückgängig gemacht.

Auf der linken Seite sind die Blöcke nach Typen in Gruppen unterteilt:

Logik. Verantwortlich für die Änderung des Prozessablaufs, die Implementierung von Systemfunktionen, den Vergleich von Variablen und die Konvertierung von Datentypen.

Funktionen. Ermöglicht es Ihnen, verschiedene Arten von Operationen mit verschiedenen Datentypen durchzuführen, z. B. Zahlen runden, Zeichenfolgen aufteilen, Dateien lesen und mehr.

Modellfunktionen. Ermöglicht das Ausführen von Vorgängen an Datenmodellen wie Erstellen, Suchen, Bearbeiten und Löschen.

Von Benutzern erstellte BPs. Ruft einen der benutzerdefinierten Workflows auf, die Sie erstellt haben.

Variablen. Legt die im Geschäftsprozess zu verwendenden Variablen fest und speichert sie.

Externe API-Anfragen. Starten Sie eine zuvor erstellte Anfrage an eine externe API.

Modelle. Festlegen und Speichern von Datenmodellvariablen, die im Geschäftsprozess verwendet werden sollen.

Aufzählungen. Legt und speichert Aufzählungsvariablen, die im Geschäftsprozess verwendet werden sollen.

Auth. Vom Auth-Autorisierungsmodul hinzugefügte Blöcke.

Beim Hinzufügen eines Moduls zum Projekt wird automatisch ein separater Abschnitt in der Liste der Blöcke mit den Geschäftsprozessen erstellt, die sich auf dieses Modul beziehen.

Variablen können im rechten Bereich eingestellt werden. Um Variablen hinzuzufügen, wählen Sie den gewünschten Geschäftsprozessblock aus und klicken Sie auf das Plus-Symbol (+) im Bereich „ Variablen “.

Es gibt lokale und globale Variablen.

Lokale Variablen sind für alle Arten von Geschäftsprozessen verfügbar. Lokale Variablen existieren innerhalb eines BP. Nach der Ausführung des BP werden lokale Variablen zerstört, wodurch der Arbeitsspeicher der Anwendung freigegeben wird.

Globale Variablen sollen in der gesamten Anwendung verwendet werden. Sie werden vorab deklariert und stehen in jedem Geschäftsprozess zur Verfügung. Sie speichern Daten während des Lebenszyklus der Anwendung – während sie läuft.

Lokale und globale Variablen können jeden Typs haben: von einfachen Ints und Strings bis hin zu Arrays von Modellen und Aufzählungen. Ausschließlich im RAM gespeichert.

Beispiel Geschäftsprozess

Lassen Sie uns einen kleinen Geschäftsprozess nach dem zuvor beschriebenen Beispiel erstellen: Einchecken eines Passagiers für einen Flug.

*Alle Daten sind bereits in die Datenbank eingetragen. Im Folgenden wird nur die Erstellung eines Geschäftsprozesses beschrieben. Die vollständige Lektion ist hier verfügbar.

Gehen Sie zum Abschnitt Geschäftslogik und klicken Sie auf Geschäftsprozess erstellen, um einen neuen Prozess zu erstellen.

Geben Sie in einem neuen Fenster den Namen des Prozesses ein, füllen Sie das Beschreibungsfeld aus und aktivieren Sie ggf. den Transaktionsmodus.

Standardmäßig hat unser BP bereits zwei Blöcke: Start und Ende.

Wir fügen dem Startblock einige Variablen als Eingabe hinzu. Klicken Sie dazu auf den gewünschten Block und auf der rechten Seite des Bildschirms gegenüber von Variablen auf das Symbol +.

Geben Sie den Namen der Variablen ein, geben Sie ihren Typ an und legen Sie bei Bedarf den Standardwert fest.

Wir fügen einige Variablen hinzu, die wir benötigen, um einen Passagier für einen Flug einzuchecken:

Flug_ID;

Passagier;

Sitz;

Status.

Als nächstes müssen wir die Flug-ID aus der Datenbank abrufen. Dazu fügen wir einen GetOne Flight-Block hinzu.





Wir stellen Verbindungen zwischen den Blöcken her. Dazu reicht es aus, den Pfeil von einem Block zum anderen zu strecken. Hier fungiert die blaue Linie als Flussverbinder zwischen Blöcken und zeigt die Reihenfolge an, in der sie ausgeführt werden. Farbige Linien sind Datenkonnektoren, die zwischen Variablen eingerichtet sind und angeben, wo Daten innerhalb des BP abgerufen und wohin sie übertragen werden.

Die Flug-ID wird empfangen. Wir müssen die Passagierdaten abrufen und sicherstellen, dass eine solche Person in der Datenbank vorhanden ist.

Fügen Sie den Expand Passenger-Block hinzu und erhalten Sie die Passagier-ID. Mit dem GetOne-Passagierblock überprüfen wir seinen Eintrag in der Datenbank.

Jetzt müssen wir die Registrierung selbst erstellen. Dazu verwenden wir den Make Registration-Block und erstellen Verbindungen zwischen Blöcken.





Jetzt müssen wir den Registrierungssatz in der Datenbank speichern, weil wir ihn vorher nur als Teil eines Geschäftsprozesses erstellt haben. Wir fügen den Block Registrierung erstellen hinzu, stellen Verbindungen her und schließen den Geschäftsprozess ab.

Unser BP präsentiert den folgenden Aktionsablauf:

Suchen nach Flugdaten in der Datenbank;

Erhalt eines Passagierausweises;

Erstellen und Speichern eines Registrierungsdatensatzes.

Das Video-Tutorial bietet eine Schritt-für-Schritt-Analyse zum Erstellen eines Geschäftsprozesses sowie einen Überblick über den Abschnitt „Geschäftslogik“ auf der AppMaster.io-Plattform. Und auf dem YouTube-Kanal können Sie den vollständigen AppMaster.io 101-Kurs belegen und lernen, wie man mit der No-Code-Plattform arbeitet.

So einfach können Sie mit Hilfe von Visual Blocks und Drag & Drop Builder auf der AppMaster.io-Plattform beliebig komplexe Geschäftsprozesse erstellen. Sie können sich jederzeit für den Testzeitraum auf der Plattform registrieren und Ihren ersten Geschäftsprozess und möglicherweise eine Anwendung erstellen.