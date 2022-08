In einer geschäftigen Welt, in der niemand genug Zeit zum Warten hat, lieben Besucher die Website auch, wenn sie schneller geladen wird. Daher ist es unvermeidlich geworden, die Ladezeit Ihrer Website zu optimieren, um Ihre Website-Besucher in Verkäufe umzuwandeln. Wenn Sie möchten, dass Besucher auf Ihren Webseiten bleiben und die Conversion-Rate steigern, müssen Sie mit einer optimierten Website ein besseres Benutzererlebnis bieten.

Der beste Weg zur Verbesserung der Website-Leistung ist die Verwendung eines Tools, mit dem Webprobleme identifiziert und behoben werden können, was zu einer verbesserten Leistung führt. Sie fragen sich vielleicht nach den besten kostenlosen Tools zum Testen der Leistung Ihrer Website im Jahr 2022. Wenn ja, suchen Sie nicht weiter! In diesem Artikel besprechen wir die Gründe, warum es so wichtig ist, die Website-Performance zu verbessern, und die besten Tools zur Optimierung Ihrer Web-Performance.

Warum ist es wichtig, die Leistung einer Website zu überprüfen?

Webbesitzer müssen den Wert einer besseren Benutzererfahrung verstehen, um die Konversionsrate zu erhöhen. Besucher lieben die Website, wenn sie qualitativ hochwertige Leistungsmatrizen hat. Wir tragen die wichtigsten Gründe ein, warum Sie die Leistung Ihrer Website testen müssen. Lass uns anfangen:

Identifizieren Sie die Webressourcen, die Zeit zum Laden benötigen

Der Hauptgrund, die Leistung Ihrer Website zu testen, besteht darin, die Webressourcen zu identifizieren, die das Laden Ihrer Website verlangsamen. Sie können die Site-URL für jedes Leistungstesttool eingeben. Diese Tools liefern Ihnen einen detaillierten Bericht über die Probleme mit Vorschlägen zur Behebung dieser Probleme.

Analysieren Sie die Seitengeschwindigkeit

Mit Hilfe von Leistungstest-Tools können Sie Ihre Website oder Webseiten überprüfen. Wenn die Geschwindigkeit langsam ist, bieten Ihnen diese Tools Lösungen zur Optimierung der Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeitsoptimierung hilft Ihnen, Ihre Website in den Suchergebnissen zu platzieren.

Überprüfen Sie die Kompatibilität der Website auf mehreren Geräten

Mit diesen Tools können Webbesitzer die Leistung der Website auf verschiedenen Geräten überprüfen. Das Testen einer Website auf einem Desktop-Computer und Mobiltelefon gibt Aufschluss darüber, wie eine Website auf mehreren Geräten aussieht.

Bieten Sie eine bessere Benutzererfahrung

Die Überprüfung des Website-Fortschritts ermöglicht es, die Kernprobleme zu lokalisieren, die die Benutzer dazu veranlassen, die Website zu verlassen. In der schnell wachsenden digitalen Welt sind Websites ein Aktivposten für Unternehmen, die geschäftliche Produkte/Dienstleistungen online anbieten. Nachdem Sie die Kernprobleme im Internet behoben haben, sind Sie bereit, Ihren Besuchern ein besseres Benutzererlebnis zu bieten und Ihr Geschäftsdiagramm zu verbessern.

Heutzutage werden Website-Testtools häufig von Websitebesitzern verwendet, um die Leistung zu optimieren. Diese Testtools helfen Websitebesitzern, die Leistung zu testen und die Ladezeit der Website zu erhöhen.

Nachdem Sie die Bedeutung von Website-Leistungstests durchgegangen sind, fragen Sie sich vielleicht, welches Tool für die Reaktionsfähigkeit Ihrer Website am besten geeignet ist. Sie brauchen sich darum nicht weiter zu kümmern! Wir enthüllen die 12 besten Tools zum Testen Ihrer Website-Performance- und Geschwindigkeitstest-Tools im Jahr 2022. Lassen Sie uns tiefer in die Details eintauchen:

Pingdom

Pingdom ist ein beliebtes Tool zum Testen der Leistung, um die Geschwindigkeit einer Website zu optimieren. Pingdom wurde 2007 eingeführt und wurde auf vielen beliebten sozialen Websites wie Facebook, Spotify und Twitter verwendet, um ihre Website ihren Benutzern zur Verfügung zu stellen. Abgesehen von Leistungstest-Tools bietet Pingdom ein Überwachungs-Toolkit zum Testen einer Website an, aber ihr Website-Geschwindigkeitstest-Tool ist das beliebteste. Darüber hinaus hilft dieses Testtool den Websitebesitzern, die Ladezeit der Website zu überwachen und die Leistung und Geschwindigkeit der Website zu scannen.

Pingdom ist vor allem benutzerfreundlicher in der Handhabung. Alles, was Sie brauchen, ist die Website-URL einzugeben, um einen Website-Geschwindigkeitstest und die Website-Leistung durchzuführen. Danach können Sie einen Ort aus den angegebenen 7 Orten auswählen. Sobald Sie einen Standort ausgewählt haben, zeigen die Ergebnisse die Ladezeit der Website, die Größe einer Webseite und die Anzahl der Anfragen zum Zugriff auf diese Seiten an. Das Interessante an dem Leistungstest-Tool von Pingdom ist, dass Sie damit Ihre Website testen können Leistung aus allen Teilen der Welt. Nehmen wir an, Sie sind in Amerika, aber nach einiger Zeit werden Sie nach Kanada ziehen. In diesem Fall können Sie mit diesem Leistungstest-Tool die Leistung Ihrer Website von beiden Standorten aus testen.

Nachdem Sie Ihre Website-URL in Pingdom eingegeben haben, erhalten Sie von Pingdom eine Punktzahl von 0 bis 100, die die Leistung Ihrer Website im Vergleich zu den anderen Websites anzeigt. Nachdem Sie eine Punktzahl erhalten haben, schlägt Pingdom sofortige Maßnahmen vor, um die Leistung Ihrer Website zu verbessern. Nachdem Sie einen Test mit Pingdom durchgeführt haben, erhalten Sie Informationen über Weiterleitungen ohne Ursache, mehrere Anfragen und Bilder, die komprimiert werden müssen. Außerdem lernen Sie das Element auf Ihrer Seite kennen, das mehr Ladezeit benötigt. Pingdom bietet auch Abonnementpläne an, um Ihre Website zu überwachen, wenn sie nicht gut funktioniert.

Seite 24 x 7

Site24x7 ist ein kostenloses Tool zum Testen der Website-Performance und ersetzt weitestgehend Pingdom. Wenn Sie Inhaber einer kleinen Unternehmenswebsite sind, ist dieses Testtool die beste Wahl für Sie. Dieses Tool ist in der Lage, die Website an 110 Standorten zu testen. Sie müssen lediglich die Website-URL eingeben und erhalten einen detaillierten Bericht über die Website-Metriken.

Google PageSpeed Insights

Google hat einen langen Weg zurückgelegt, um eine bessere Benutzererfahrung zu bieten, und viele Tools eingeführt, um die Leistung der Website zu verbessern. Vor allem ist Google PageSpeed Insights eines der kostenlosen Leistungstest-Tools, das tiefe Einblicke in die Ladegeschwindigkeit der Website bietet und bewährte Methoden zur Verbesserung der Website-Leistung empfiehlt. Google hat 2018 sein Leistungstesttool eingeführt, das einen Website-Score von 0 bis 100 bietet.

Wenn Sie eine höhere Leistungspunktzahl erhalten, funktioniert Ihre Website besser mit einer besseren Benutzererfahrung. Sie fragen sich vielleicht, wie Sie das Google Performance Tool verwenden können, um die Geschwindigkeit und Leistung von Websites zu überprüfen. Sie müssen lediglich die PageSpeed Insights-Website besuchen und Ihre Website-URL eingeben. Drücken Sie nach Eingabe der URL die Schaltfläche "Analysieren". Dieses Leistungstest-Tool von Google überprüft die Website und liefert eine Punktzahl gemäß der Leistung Ihrer Website. Die Verwendung von PageSpeed Insights ist eine großartige Idee, um die Leistung der Website zu überwachen und auf die Web Core Vitals von Google zuzugreifen.

Mit diesen Web Core Vitals von Google können Websitebesitzer die Websiteleistung innerhalb der SERP (Search Engine Result Page) testen. Darüber hinaus liefern Google PageSpeed Insights Vorschläge, um die Ladezeit der Website zu verkürzen und die Website-Performance zu verbessern. Dieses Überwachungstool von Google kann eine Bildkomprimierung empfehlen oder JavaScript reduzieren, um die Reaktionsfähigkeit der Website zu erhöhen. Darüber hinaus ist dieses von Google unterstützte Tool kostenlos und neigt dazu, unbegrenzt viele Websites zu testen. Wenn der Leistungstest abgeschlossen ist, stellt Google PageSpeed Insight auch einen Diagnosebericht der Website bereit.

GTmetrix

GTmetrix ist eines der besten Überwachungstools für eine Website und steht überall zur Verfügung, um die Leistung der Website zu testen. Genau wie andere Website-Performance-Tools weist GTmetrix auch eine Note zu, nachdem die Website-Performance-Tests durchgeführt wurden. Sobald Sie die URL Ihrer Website eingegeben haben, liefert Ihnen dieses Leistungstest-Tool einen detaillierten Bericht über die Leistung Ihrer Website. Mit Hilfe dieses Überwachungstools können Sie die Geschwindigkeit der Website, Kernprobleme bei der Reaktionsfähigkeit der Website und Vorschläge zur Minderung dieser Probleme mit diesem Testtool überwachen.

Wenn Ihre Website beispielsweise ein Problem mit Netzwerknutzlasten hat, stellt dieses Tool eine vollständige Liste Ihrer Website-URLs bereit, um dieses Problem zu beheben. Ähnlich wie bei Google PageSpeed Insights zeigt dieses Testtool auch den Status von Googles Web Core Vitals an, den Sie bestehen oder nicht bestehen. Die Besonderheit dieses Tools besteht darin, dass Sie die Website mit verschiedenen Browsern und Geräten testen können. Bevor Sie mit diesem Tool beginnen, müssen Sie ein kostenloses Konto erstellen.

Webseiten-Test

WebPage Test ist ein kostenloses Überwachungstool, mit dem Webbesitzer die Leistung von Websites überprüfen können, um die Leistungskennzahlen zu verbessern. Der wichtigste Grund, dieses Tool für Webtests zu wählen, besteht darin, dass es Webbenutzern ermöglicht, die Leistung der Website auf mehreren Geräten und Browsern zu testen. Alles, was Sie brauchen, ist die URL der Website mit diesem Tool einzugeben, und es misst die Geschwindigkeit und Leistung der Website. Sie müssen Ihre Website auf mehreren Geräten und in mehreren Netzwerken testen, um die richtige Vorstellung von der Leistung Ihrer Website zu bekommen. Darüber hinaus ermöglicht dieses Open-Source-Tool das Testen einer Website an 40 Standorten und ordnet den Ergebnissen Noten von F bis A zu.

Dotcom-Monitor

Dotcom-Monitor ist ein kostenloses Leistungstest-Tool, das Webbesitzern hilft, die Geschwindigkeit und Ladezeit ihrer Website zu überwachen. Darüber hinaus gehört dieses Tool zu den Performance-Test-Tools, die Informationen über den Standort und die Geräte der Besucher liefern, über die sie auf die Website zugreifen. Darüber hinaus verwendet dieses Tool diese Informationen, um die Website-Probleme zu lokalisieren und diese Probleme zum richtigen Zeitpunkt zu beheben. Dieses Tool bietet eine Einstufung basierend auf der Geschwindigkeit Ihrer Website und den Serverantworten. Darüber hinaus ermöglicht dieses Leistungstest-Tool den Website-Eigentümern, mithilfe des Cache-Speichers Informationen über wiederkehrende Besucher zu erhalten.

Gelbe Laborwerkzeuge

Yellow Lab Tools, eingeführt im Jahr 2014, ist eine neue Ergänzung der Leistungstest-Tools zur Überwachung der Website-Leistung. Dieses Testtool bietet hervorragende Funktionen zur Überprüfung der Website-Performance und liefert Vorschläge zur Verbesserung der Website-Performance. Nachdem Sie die Website-URL eingegeben haben, zeigt dieses Testtool das Testergebnis mit allen erforderlichen Details zur Website-Leistung, Anzahl der Anfragen, CSS-Details und Problemen bei der Webleistung an. Insgesamt gehört es zu den besten Testtools, aber diesem Tool fehlen dennoch detaillierte Funktionen, um die detaillierten Leistungsmetriken des Webs aufzudecken.

WAVE Web Accessibility Evaluation Tool

Dieses Leistungstest-Tool wird speziell zur Überprüfung der Web-Zugänglichkeitsbewertung verwendet. Um mehr Besucher auf Ihre Website zu bekommen, müssen Sie sie für alle zugänglich machen. Das Web Accessibility Evaluation Tool von WAVE macht die Webinhalte barrierefreier für Menschen mit Behinderungen. Sie müssen Ihre Website in dieses Testtool eingeben, um vollständige Einblicke in Ihre Leistung zu erhalten. Mit diesem Tool können Sie die Zugänglichkeit Ihrer Website für eine bessere Benutzererfahrung verbessern.

SEO-Website-Check

Wenn Sie durch richtiges SEO organischen Traffic auf Ihre Website lenken möchten, dann ist SEO Site Checkup das empfohlene Testtool. Dieses Testtool identifiziert die wichtigsten SEO-Probleme einer Website. Alles, was Sie brauchen, ist die Website-URL einzugeben, und dieses Überwachungstool schlägt Ihre Meta-Tags und Meta-Beschreibung vor, um die Website in den Google-Suchergebnissen zu platzieren. Darüber hinaus überwacht dieses Tool die Reaktionsfähigkeit der Website und hilft, die Sicherheitsprotokolle zu bestehen.

Sematext

Sematext Suite hat Synthetics eingeführt, ein Geschwindigkeitstest-Tool zur Überwachung der Website-Leistung. In letzter Zeit ist dieses Geschwindigkeitstest-Tool bei Benutzern beliebt geworden. Dieses Tool ist einfach zu bedienen und ermöglicht es den Benutzern, die Ladegeschwindigkeit an mehreren Standorten und auf verschiedenen Geräten zu testen. Darüber hinaus bietet dieses Tool zum Testen der Websiteleistung eine intuitive Benutzeroberfläche zur Überwachung des Status Ihrer Website. Dieses Tool bietet auch mehrere Trigger, um Sie zu benachrichtigen, wenn Ihre Website nicht gut funktioniert. Dieses Tool gehört zu den Tools zum Testen der Websiteleistung, die eine kostenlose Testversion anbieten, um ihre Funktionen zu erkunden. Für erweiterte Funktionen dieses Tools müssen Sie einen Abonnementplan abonnieren.

IsItWP Website-Geschwindigkeitstest-Tool

IsItWP Website Speed Test Tool ist ein beliebtes Überwachungstool, das detaillierte Leistungsdaten liefert. Dieses Tool ermöglicht das Testen der Website-Geschwindigkeit auf mehreren Geräten. Sobald Sie die URL Ihrer Website eingegeben haben, liefert Ihnen dieses Tool einen ausführlichen Bericht über die Ladezeit der Website, die Leistungsbewertung, die Anzahl der Anfragen und andere Metriken. Nach Anzeige der Leistungsnote liefert dieses Tool Vorschläge zur Leistungsverbesserung.

Aufwärtstrends

Uptrends ist das beliebte Tool zum Testen der Website-Performance mit einem vollständigen Toolkit an Tools. Dieses Toolkit verfügt über mehrere Tools wie Geschwindigkeitstest, Ladetest, UI-Test und Netzwerkprüfung. Mit Aufwärtstrends können Benutzer die Website-Geschwindigkeit an mehreren Standorten und auf verschiedenen Geräten überprüfen. Leistungstests auf verschiedenen Geräten ermöglichen es Ihnen, die Website aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.

Das Tool sammelt Daten von Google PageSpeed Insights und liefert einen detaillierten Bericht über die Leistung der Website. Uptrends ist ein Tool, das die Leistungsmetriken in Wasserfallform ordnet. Wenn Sie Ihre Website-Elemente als Wasserfall anzeigen, können Sie die Elemente überprüfen, die sich auf die Webleistung auswirken. Darüber hinaus ermöglicht dieses Tool den Vergleich der Seitengeschwindigkeit zwischen verschiedenen Webbrowsern.

Uptrends kann die Unternehmenswebsite an mehreren Standorten und auf verschiedenen Geräten wie Mobiltelefonen und Desktops testen. Um den Test auf einem Desktop auszuführen, können Sie die Bildschirmauflösung in jedem Browser auswählen, um die Geschwindigkeit der Website auf verschiedene Weise zu testen. Das Auffällige ist, dass Sie mit der kostenlosen Testversion dieses Tools einen Desktop-Test durchführen können.

Abschließende Gedanken

Wir hoffen, dass Sie sich darüber im Klaren sind, wie wichtig es ist, die Leistung der Website und die besten Tools zum Testen der Qualitätsmetriken zu überprüfen. Um Ihr Online-Geschäft erfolgreich zu führen, benötigen Sie eine Website, die schneller geladen wird, um Ihre Besucher in Verkäufe umzuwandeln und die Konversionsrate zu erhöhen. Darüber hinaus hilft Ihnen eine Unternehmensseite mit qualitativ hochwertigen Leistungskennzahlen dabei, ein besseres Ranking in den Suchergebnissen zu erzielen. In diesem Zusammenhang müssen Sie ein Leistungstesttool verwenden, um die Leistung Ihrer Website zu überprüfen.

In diesem Leitfaden haben wir die 12 wichtigsten Tools erwähnt, die Ihnen bei der Weboptimierung helfen können. Mit diesen Tools können Sie die Probleme nicht lokalisieren, erhalten aber auch die besten Lösungsvorschläge. Das Beste an diesen Tools ist, dass sie alle kostenlos verwendet werden können. Angenommen, Sie suchen nach einem Tool zum Entwerfen eines Admin-Panels für Ihre Website. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, AppMaster auszuprobieren.

Dieses visuelle Programmiertool bietet ein Backend, mit dem Sie ein interaktives Admin-Panel Ihres Unternehmens erstellen können, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. Die auffällige Tatsache, dass Sie jeden No-Code-Site-Ersteller wie Adalo oder Bubble integrieren können. Außerdem können Sie die Leistung dieses Admin-Panels mit Leistungstest-Tools überprüfen.