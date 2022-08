Die traditionelle Data-Science-Pipeline wird immer komplexer und zeitaufwändiger. No-Code- und Low-Code-Data-Science-Plattformen bieten einen optimierten und effizienteren Workflow, der dazu beitragen kann, den Prozess der Data-Science-Experimente und -Bereitstellung zu beschleunigen.

No-Code- und Low-Code-Data-Science-Plattformen bieten eine visuelle Drag-and-Drop-Oberfläche, die keine Programmierkenntnisse erfordert. Dies erleichtert technisch nicht versierten Benutzern den Einstieg in die Datenwissenschaft, ohne komplexe Programmiersprachen lernen zu müssen.

Darüber hinaus bieten No-Code- und Low-Code-Data-Science-Plattformen vorgefertigte Modelle und Vorlagen, die im Vergleich zum Erstellen von Modellen von Grund auf Zeit und Mühe sparen. Diese Plattformen erleichtern auch die Bereitstellung von Modellen in der Produktion, da sie häufig mit integrierten Tools für die Modellverwaltung und -überwachung ausgestattet sind.

Insgesamt bieten No-Code- und Low-Code-Data-Science-Plattformen eine zugänglichere und benutzerfreundlichere Möglichkeit, Data-Science-Projekte durchzuführen. Da die Nachfrage nach Data Science weiter wächst, werden diese Plattformen wahrscheinlich immer beliebter, da sie eine effizientere Möglichkeit bieten, Data Science-Experimente durchzuführen und Modelle in der Produktion bereitzustellen.

Was ist die Definition von Data Science?

Data Science ist das Studium von Daten. Es geht darum, Informationen aus Daten zu extrahieren und sie zur Lösung realer Probleme zu verwenden. Data Science ist ein Prozess, der wissenschaftliche Methoden, Algorithmen und Systeme verwendet, um Wissen und Erkenntnisse aus Daten zu extrahieren.

Das Ziel von Data Science ist es, durch das Verständnis von Daten bessere Entscheidungen zu treffen. Data Science kann in allen Bereichen eingesetzt werden, in denen es Daten gibt, wie Medizin, Finanzen, Marketing und Fertigung. Einige gängige Techniken, die in Data Science verwendet werden, umfassen maschinelles Lernen, statistische Analysen und Data Mining.

Wie funktioniert Data Science?

Datenerhebung – Dies ist die erste und wichtigste Phase der Datenerhebung aus verschiedenen Quellen. Diese Daten können in strukturierter, unstrukturierter oder halbstrukturierter Form vorliegen.

– Dies ist die erste und wichtigste Phase der Datenerhebung aus verschiedenen Quellen. Diese Daten können in strukturierter, unstrukturierter oder halbstrukturierter Form vorliegen. Datenvorverarbeitung – Dies ist die Phase, in der die gesammelten Daten bereinigt und für die weitere Analyse vorbereitet werden. Die Datenvorverarbeitung umfasst Aufgaben wie Datenimputation, Normalisierung usw.

– Dies ist die Phase, in der die gesammelten Daten bereinigt und für die weitere Analyse vorbereitet werden. Die Datenvorverarbeitung umfasst Aufgaben wie Datenimputation, Normalisierung usw. Datenanalyse - In dieser Phase werden verschiedene Methoden auf die verarbeiteten Daten angewendet, um Erkenntnisse zu gewinnen. Datenanalysetechniken können sowohl beschreibend als auch prädiktiv sein.

- In dieser Phase werden verschiedene Methoden auf die verarbeiteten Daten angewendet, um Erkenntnisse zu gewinnen. Datenanalysetechniken können sowohl beschreibend als auch prädiktiv sein. Datenvisualisierung - Dies ist die letzte Phase, in der die aus den Daten gewonnenen Erkenntnisse in einem grafischen oder bildlichen Format dargestellt werden. Die Datenvisualisierung hilft beim besseren Verständnis der Daten und hilft auch bei der Entscheidungsfindung.

Ist Data Science ohne Codierung möglich?

Da es keine spezielle Definition für Data Science gibt, gibt es zu diesem Thema mehrere Ansichten. Einige Experten sagen, dass Data Science ohne Codierung möglich ist, während andere anderer Meinung sind. Es gibt einige wichtige Gründe, warum manche Leute glauben, dass Data Science ohne Codierung möglich ist. Erstens befasst sich Data Science im Allgemeinen damit, Erkenntnisse aus Daten zu extrahieren.

Dies kann durch visuelle Programmiertools erfolgen, die keine Codierung erfordern. Zweitens stehen viele vorgefertigte Modelle und Algorithmen zur Verfügung, die Data Scientists verwenden können, ohne Code schreiben zu müssen. Schließlich wird es mit dem Aufkommen von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) zunehmend möglich, Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen, ohne Code schreiben zu müssen.

Andererseits gibt es auch einige Gründe, warum manche Leute glauben, dass Data Science ohne Codierung unmöglich ist:

Um Daten zu verstehen und zu manipulieren, ist häufig ein gewisses Maß an Codierung erforderlich.

Codierung ist normalerweise erforderlich, um benutzerdefinierte Modelle und Algorithmen zu erstellen.

Selbst mit dem Aufstieg von KI und ML erfordern diese Technologien immer noch ein gewisses Maß an Codierung, um effektiv eingesetzt zu werden.

Insgesamt gibt es auf diese Frage keine richtige oder falsche Antwort. Letztlich hängt es von der jeweiligen Definition von Data Science und den individuellen Präferenzen der Data Scientists ab.

Welche Codierung eignet sich am besten für Data Science?

Auf diese Frage gibt es keine einheitliche Antwort. Unterschiedliche Programmiersprachen eignen sich besser für unterschiedliche Aufgaben innerhalb der Datenwissenschaft. Einige der beliebtesten Programmiersprachen für Data Science sind Python, R und MATLAB. Jede hat ihre Stärken und Schwächen, daher ist es wichtig, die richtige Sprache für die jeweilige Aufgabe zu wählen. Python ist eine vielseitige Sprache, die wegen ihrer Benutzerfreundlichkeit beliebt ist, während R eine leistungsstarke statistische Programmiersprache ist. MATLAB ist eine beliebte Wahl für Datenvisualisierung und maschinelles Lernen. Letztendlich ist die beste Programmiersprache für Data Science diejenige, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.

Im Allgemeinen gilt Python als die beste Programmiersprache für Data Science, obwohl andere auch bei Data Scientists beliebt sind. Der Hauptgrund, warum Python so beliebt ist, ist, dass es im Vergleich zu anderen Sprachen relativ einfach zu erlernen ist und über eine große Auswahl an Bibliotheken und Tools verfügt, die zur Unterstützung von Data-Science-Aufgaben zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird Python in vielen anderen Bereichen wie der Webentwicklung weit verbreitet, sodass es relativ einfach ist, Leute mit den erforderlichen Fähigkeiten zu finden. Es gibt jedoch auch einige Nachteile bei der Verwendung von Python, z. B. dass es im Vergleich zu Sprachen wie C++ langsam ist.

Verwenden Data Scientists VS-Code?

Ja, viele Datenwissenschaftler verwenden VS-Code, da es sich um einen beliebten Open-Source-Code-Editor handelt, der großartige Funktionen und Erweiterungen für die Datenwissenschaft bietet. Einige Funktionen, die VS-Code ideal für die Datenwissenschaft machen, sind die Unterstützung für Jupyter-Notebooks, die Integration in beliebte Datenwissenschaftsbibliotheken und integrierte Funktionen zum Debuggen und Visualisieren von Daten. Außerdem ist VS-Code hochgradig anpassbar, sodass Datenwissenschaftler ihn an ihre spezifischen Anforderungen und Arbeitsabläufe anpassen können.

Es verfügt auch über Funktionen wie Syntaxhervorhebung, Codevervollständigung und Debugging-Tools. Während viele IDEs (Integrated Development Environments) für Data Scientists verfügbar sind, ist VS-Code aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität eine beliebte Wahl.

Hat Data Science mehr Codierung?

Es besteht kein Zweifel, dass sich Data Science in den letzten Jahren zu einem der heißesten Felder entwickelt hat. Eine schnelle Suche auf Job-Websites wird Tausende von offenen Stellen für Datenwissenschaftler aufdecken, und das Durchschnittsgehalt für diese Rollen ist weit über dem Durchschnitt. Aber was braucht es wirklich, um ein Data Scientist zu sein?

Eines der häufigsten Missverständnisse über Data Science ist, dass viel Codierung erforderlich ist. Dies könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein! Während Codierung sicherlich eine wertvolle Fähigkeit für Data Scientists ist, ist sie bei weitem nicht so wichtig, wie viele denken.

Wenn Programmieren also nicht die wichtigste Fähigkeit für Data Scientists ist, was dann? Die drei wichtigsten Skills für Data Scientists sind:

Mathematik und Statistik

Maschinelles Lernen

Datenvisualisierung

Diese Fähigkeiten sind für Data Scientists weitaus wichtiger als das Programmieren und es sind die Fähigkeiten, auf die Sie sich konzentrieren sollten, wenn Sie an einer Karriere in Data Science interessiert sind. Das soll natürlich nicht heißen, dass Sie nicht auch Programmieren lernen sollten. Codieren ist immer noch eine wertvolle Fähigkeit für Data Scientists und kann Ihnen das Leben bei der Arbeit mit Daten erheblich erleichtern. Aber wenn Sie kein geborener Programmierer sind, machen Sie sich keine Sorgen – Sie müssen das Programmieren nicht lernen, bevor Sie Ihre Karriere in der Datenwissenschaft beginnen. Konzentrieren Sie sich einfach darauf, Ihre Fähigkeiten in Mathematik, Statistik und maschinellem Lernen zu verbessern, und Sie sind auf dem besten Weg zu einer erfolgreichen Karriere in der Datenwissenschaft.

Warum No-Code-Entwicklungsplattformen auf dem Vormarsch sind

In den letzten Jahren hat die Popularität von No-Code-Plattformen zugenommen. Diese Plattformen ermöglichen es Benutzern, Websites, Apps und andere digitale Produkte ohne Programmierkenntnisse zu erstellen.

Es gibt einige Gründe für die Popularität von No-Code-Plattformen:

Sie sind viel einfacher zu verwenden als ein herkömmlicher Codierungsansatz.

Sie sind oft günstiger.

Sie ermöglichen es Benutzern, Produkte ohne technische Kenntnisse zu erstellen.

No-Code-Plattformen haben viele Potenziale . Sie können Menschen helfen, Websites und Apps ohne Programmierkenntnisse zu erstellen. Und sie können Unternehmen auch dabei helfen, Entwicklungskosten zu sparen. Aber No-Code-Plattformen sind nicht perfekt. Es gibt einige Einschränkungen für das, was Sie mit ihnen erstellen können. Und sie sind nicht immer einfach zu bedienen. Wenn Sie erwägen, eine No-Code-Plattform zu verwenden, ist es wichtig, dass Sie Ihre Nachforschungen anstellen und die Vor- und Nachteile verstehen, bevor Sie eine Entscheidung treffen.

Wie können No-Code- und Low-Code-Plattformen Unternehmen helfen?

No-Code- und Low-Code-Datenwissenschaft kann Daten für Unternehmen jeder Größe sammeln. Es kann Mitarbeitern ermöglichen, Daten zu analysieren und Trends zu finden, ohne viel Programmiererfahrung zu benötigen. No-Code-Technologie kann Unternehmen dabei helfen , Zeit und Geld zu sparen und gleichzeitig genaue Einblicke zu erhalten.

Unternehmen können No-Code- und Low-Code-Datenwissenschaft für verschiedene Aufgaben nutzen, darunter Kundensegmentierung, vorausschauende Wartung und Betrugserkennung. No-Code-Plattformen eignen sich besonders gut für Aufgaben, die viel Datenaufbereitung erfordern, wie z. B. Datenbereinigung und Feature-Engineering. Low-Code-Plattformen eignen sich besser für komplexere Analysen, die eine benutzerdefinierte Codierung erfordern. AppMaster kann dies genauso gut wie eine Low-Code-Plattform, obwohl es sich um eine No-Code-Plattform handelt.

Was ist AppMaster? (Entwicklung ohne Code)

AppMaster ist eine No-Code-Entwicklungsplattform, die es jedem ermöglicht, benutzerdefinierte mobile Apps, Web-Apps und Backends zu erstellen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. Mit AppMaster können Sie schnell und einfach native iOS- und Android-Apps von Grund auf neu erstellen, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.

Es ist nicht erforderlich, ein kostspieliges Entwicklungsteam einzustellen oder komplexe Programmiersprachen zu lernen. AppMaster erledigt die ganze harte Arbeit für Sie, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können – das Entwerfen und Starten Ihrer Traum-App!

Warum brauchen Sie AppMaster?

Es gibt viele Gründe, warum Sie AppMaster zum Erstellen Ihrer App verwenden sollten. Vielleicht haben Sie eine tolle Idee für eine App, wissen aber nicht, wie man sie programmiert. Oder vielleicht suchen Sie nach einer schnelleren, einfacheren und kostengünstigeren Möglichkeit, eine App zu entwickeln, als mit einem traditionellen Entwicklungsteam zu arbeiten.

Was auch immer Ihr Grund ist, AppMaster kann Ihnen helfen, Ihre Vision in die Realität umzusetzen. Mit unserer Plattform können Sie ohne vorherige Programmiererfahrung schöne, benutzerdefinierte Apps erstellen. Und da wir eine große Auswahl an Blöcken im Geschäftsprozess-Editor und Anpassungsoptionen anbieten, können Sie sicher sein, eine Lösung zu finden, die perfekt zu Ihren Anforderungen passt. Darüber hinaus ist unser Expertenteam immer zur Stelle, um Ihnen bei jedem Schritt zu helfen. Wenn Sie also Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Fazit

Die Zukunft der Datenwissenschaft ist No-Code und Low-Code, da sie es jedem ermöglicht, leistungsstarke Datenmodelle und Algorithmen zu erstellen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. Dies bedeutet, dass die Datenwissenschaft demokratisiert werden kann und jeder auf die Tools und Techniken zugreifen kann, die für datengesteuerte Entscheidungen erforderlich sind.

No-Code- und Low-Code-Datenwissenschaft bieten auch mehrere andere Vorteile, darunter schnelles Prototyping und Iterieren von Modellen sowie die einfache Integration in bestehende Systeme und Workflows. Darüber hinaus sind No-Code- und Low-Code-Data-Science-Plattformen oft viel billiger und benutzerfreundlicher als herkömmliche Data-Science-Tools, was sie ideal für kleine Unternehmen und Startups macht.