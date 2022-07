Der Begriff "Einstellung von No-Codern" bedeutet einen großen Schritt nach vorn in der Technologie. Untersuchungen zeigen, dass der Markt für die Einstellung von No-Code-Lösungen bis 2022 durch die Einstellung eines No-Code-Teams beeindruckend sein wird.





Auch wenn es nicht erwartet wurde, hat das Aufkommen von No-Code-Lösungen die Einstellung von No-Code-Experten für die Entwicklung von Unternehmensanwendungen einfacher gemacht. Sie können ihre aktuellen Arbeitsabläufe ohne Programmierung automatisieren, indem Sie ein No-Code-Team einstellen. Sie können No-Coder einstellen und sie zu Experten für die Entwicklung von Optionen machen.

Unternehmen werden immer noch Probleme mit einem Mangel an qualifizierten IT-Mitarbeitern und einem wachsenden Bedarf an der Entwicklung neuer Geschäftsanwendungen haben, wenn sie ein No-Code-Team einstellen. Durch die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern mit technischen und No-Code-Fähigkeiten und die Förderung einer Kundenentwicklungskultur durch die Einstellung eines No-Code-Teams wird es möglich sein, diese Herausforderungen zu lösen und die Beständigkeit und Nachhaltigkeit des Unternehmens in den kommenden Monaten zu gewährleisten. Es kann von no-code Lösungen profitieren.

Die Einstellung eines No-Code-Teams, das No-Code-Fähigkeiten erlernt, kann die Anzahl der Aufgaben, die es erledigen kann, erhöhen oder seine Ziele völlig verändern. Es gibt viele Möglichkeiten, in einer Karriere voranzukommen, von der Übernahme von mehr Verantwortung in ihrem derzeitigen Unternehmen bis hin zu einer guten Position und einem besser bezahlten Job anderswo.

Ein neuer Job in der IT: Warum sollten Sie einen No-Coder einstellen?

Aufgrund des Mangels an qualifizierten Fachkräften in diesem Bereich gehört die Softwareentwicklung zu den am besten bezahlten Stellen in der Informationstechnologie. Aus diesem Grund liegt das durchschnittliche Jahresgehalt eines Softwareentwicklers bereits bei über 110.000 Dollar. Es macht Sinn, ein No-Code-Team einzustellen, das No-Code-Tools für die Erstellung von Apps entwickelt, da die App-Entwicklung einfacher und billiger sein sollte als die Einstellung eines No-Coders.

Mit No-Code-Lösungen erhalten Kunden einfache Benutzeroberflächen, die die gesamte Arbeit erledigen, indem sie ein No-Code-Team einstellen, das No-Code-Tools verwendet. Durch die Einstellung eines No-Code-Teams können Sie Bibliotheksbausteine verwenden, um einzigartige Funktionen zu erstellen und einzuführen, die es anderen Mitarbeitern ermöglichen, an No-Code-Lösungen teilzunehmen und zusammenzuarbeiten.

Die Beschäftigung eines No-Code-Teams, das No-Code-Tools verwendet, um derzeitige Mitarbeiter zu No-Code-Lösungsentwicklern umzuschulen und umzuschulen, hat für Unternehmen mehrere Vorteile. Dazu gehören kleine Prozessschritte für Apps, das Ende der Schwarzarbeit, leichter zugängliche Geschäftsabläufe und vieles mehr. Der Aufbau von No-Code-Lösungen reduziert die Arbeit, die überlastete IT-Mitarbeiter leisten müssen, um sich auf No-Code-Tools und kritischere Projekte zu konzentrieren, indem ein No-Code-Team eingestellt wird.

Die in Zukunft gefragten Berufe erfordern die Beherrschung zeitgemäßer technischer Fähigkeiten, wie z. B. No-Code.

No-Code-Fähigkeiten in einem sich ständig verändernden Arbeitsumfeld



Mehr als achtzig Prozent der Unternehmen verwenden entweder No-Code-Tools oder bauen durch die Einstellung eines No-Code-Teams Fachwissen auf. Auch das Weltwirtschaftsforum gibt an, dass bis 2030 mehr als eine Milliarde Arbeitnehmer No-Code-Fähigkeiten erlernen und No-Code-Tools verwenden müssen. Auf diese Weise können sie von no-code Lösungen profitieren.

Da kritische No-Code-Fähigkeiten wie Kommunikation, Mathematik, Problemlösung, digitale Fähigkeiten und Gruppenarbeit für die meisten Arbeitsplätze erforderlich sind, verändert sich der Arbeitsmarkt für No-Code-Lösungen schnell. Die Einstellung eines No-Code-Teams kann neue Talente in den Bereichen Führung, Personalwesen, Bildung und Pflege hervorbringen. In diesem neuen Umfeld wollen große Arbeitgeber, dass ihre Mitarbeiter No-Code-Tools verwenden und über No-Code-Fähigkeiten wie Entwicklungsprozesse, Coaching, Kreativität und Flow verfügen und Beziehungen aufbauen.





Ab 2022 umfasst die Liste der stark nachgefragten Technologiebeschäftigungen Datenwissenschaftler und -analysten, KI- und Computer-IT-Experten, IT-Ingenieure, Leads und Einstellungsmarketing-Spezialisten, Experten für digitale Transformation und viele andere. Überraschenderweise müssen Sie für all diese Positionen nicht wissen, wie man programmiert oder No-Code-Tools in No-Code-Lösungen verwendet. Die Einstellung eines No-Code-Teams setzt jedoch voraus, dass man weiß, wie man neue digitale Fähigkeiten, wie z. B. No-Code-Tools, einsetzt.

Was ist mit "No-Code-Fähigkeiten" gemeint?



No-Coder können wichtige und wachstumsfördernde No-Code-Tools entwickeln, die in No-Code-Lösungen enthalten sind. Diese so genannten "Bürgerentwickler" kennen die Geschäftsprobleme, die gelöst werden müssen, und die Informationsmengen, die benötigt werden, um Einblicke in No-Code-Fähigkeiten zu erhalten. Je nach den Problemen, die sie lösen sollen, kann ein "No-Code Solutions Citizen Developer" ein Betriebsleiter-Ingenieur sein, der einen Experten für nachhaltige Automatisierung einstellt oder ein schneller No-Code Application Developer.

No-Code-Fähigkeiten sind solche, die nicht-technische Mitarbeiter haben können und No-Code-Tools verwenden, um Geschäftsanwendungen zu erstellen, Workflows zu automatisieren und Prozesse durch No-Code-Lösungen zu rationalisieren. All dies wird durch die Einstellung eines No-Code-Teams erreicht.

Wie können Menschen No-Code-Fähigkeiten nutzen, um ihre Arbeit im Jahr 2022 zu verbessern?



No-Code-Fähigkeiten können einem Bewerber helfen, einen Job zu bekommen und ihn durch No-Code-Tools wertvoller zu machen. Hier sind die vier wichtigsten Gründe, warum Sie eine No-Code-App entwickeln und nach No-Code-Lösungen suchen sollten:

Ein einfacher Weg, sich in der IT-Welt zurechtzufinden



Wenn Sie ein No-Code-Team einstellen, können Sie No-Code-Kenntnisse erwerben, die einen einfachen Einstieg in die IT-Branche ermöglichen, wenn Sie mehr Beschäftigungsmöglichkeiten wünschen. Wenn Mitarbeiter lernen, No-Code-Lösungen und No-Code-Tools zu nutzen, um Arbeitsabläufe zu automatisieren und Geschäftsvorgänge zu verbessern, tauchen sie tiefer in die Arbeit ihres Unternehmens ein und beginnen, die Grundlagen der Programmierung zu verstehen.

Werden Sie zum IT-Leader Ihres Unternehmens



Leistungsstarke No-Code-Kenntnisse helfen einer Person, in eine vollständige Rolle als Informationstechnologieexperte aufzusteigen, in der sie für die Implementierung von No-Code-Lösungen verantwortlich ist.

Mehr Geld bekommen



Die Bezahlung kann sich je nach den für die Einstellung eines No-Codierers erforderlichen Kenntnissen und Erfahrungen ändern.

Mitarbeiter glücklicher machen



Einundsiebzig Prozent der Mitarbeiter glauben, dass ihr Unternehmen die Technologie nutzen wird, um ihnen einen ähnlichen Kundenservice wie bei Konsumgütern zu bieten. Ein Unternehmen kann einen guten Ruf aufbauen und seine Mitarbeiter zufriedener machen, indem es No-Code-Lösungen einführt und dafür wirbt. Wenn Sie ein No-Code-Team einstellen, können deren No-Code-Fähigkeiten Ihnen helfen, in die IT zu wechseln, in Ihrem Unternehmen als technische Führungskraft aufzusteigen, mehr Geld zu verdienen und Spaß an Ihrer Arbeit zu haben, wenn Sie No-Code-Tools einsetzen.

Produktmanager



Produktmanager, auch "Product Owner" genannt, sind für die Strategie, das Design und die Implementierung der Produkte ihrer Unternehmen zuständig. Im Silicon Valley werden sie sogar besser bezahlt als Softwareentwickler. Auch wenn Sie für diesen Job nicht programmieren können müssen, wäre es hilfreich, wenn Sie es über No-Code-Tools könnten. Für die Einstellung eines No-Code-Teams ist in der Regel mehr Erfahrung erforderlich als für die anderen Stellen auf dieser Liste.

Leiter des Projekts



In gewisser Weise ist dies dasselbe wie das Produktmanagement, nur in kleinerem Rahmen. Wer ein No-Code-Team einstellt, ist in der Lage, sowohl das große Ganze als auch die kleineren Details in No-Code-Lösungen zu sehen. Sie sind für bestimmte Projekte von der Planung bis zur Fertigstellung zuständig. Sie arbeiten mit anderen No-Code-Teams zusammen und ziehen Ingenieure, Marketingexperten, Produktexperten und andere Fachleute hinzu.

SEO/SEM-Experte



Suchmaschinen sind nach wie vor wichtig, weil die Menschen sie bei No-Code-Lösungen täglich nutzen. Die Suchmaschinenoptimierung und die Einstellung von No-Coder-Marketingspezialisten sind dafür zuständig, das organische Ranking einer Website zu verbessern und einen Teil dieser Suchanfragen in umsatzwirksamen Traffic zu verwandeln. Dies ist eine weitere der lukrativsten Einstellungskompetenzen von LinkedIn für 2017.

Verantwortlicher für automatisiertes Marketing



Automatisierung im Marketing ist von Vorteil, vor allem für die Einstellung größerer No-Coder-Unternehmen. Sie richten E-Mail-Trichter ein, kümmern sich um gute Leads und verwenden Tools zur Marketing-Automatisierung ohne Code, um die tägliche Arbeit zu reduzieren. Sie verwalten auch Marketingkampagnen, indem sie ein No-Code-Team einstellen und dessen Fähigkeiten in No-Code-Lösungen nutzen.

Manager für den Betrieb



Bei der Einstellung eines No-Code-Teams erstellen die Betriebsleiter Anwendungen mithilfe von No-Code-Tools und tragen dazu bei, dass das Geschäft reibungslos läuft. Sie können für die Lieferkette verantwortlich sein, mit Auftragnehmern zusammenarbeiten und dafür sorgen, dass Mitarbeiter und Geräte bei No-Code-Lösungen an den richtigen Ort gelangen.

Tester der Softwarequalität



Bevor eine Software auf den Markt gebracht wird, muss sie von einem No-Coder gründlich getestet werden. Wenn Sie gut darin sind, No-Code-Tools und -Software zu verwenden und Tests durchzuführen, um zu versuchen, sie zu brechen, werden Sie einen guten Tester aufbauen.

Warum in der Technik arbeiten, wenn Sie nicht programmieren können?



Profitable Bezahlung

Die meisten technischen Berufe bieten eine vergleichbare Bezahlung wie andere Berufe im selben Bereich. Sie müssen sich keine Sorgen um Ihre Bezahlung machen.

Konkurrenzfähiges Tech-Business

Es gibt eine Vielzahl von Beschäftigungsmöglichkeiten. Wenn Sie über die richtigen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen, können Sie eine Stelle finden, die am besten zu Ihnen und Ihren beruflichen Zielen passt.

Niedrige Einstiegshürde

Je nach Ihren Bedürfnissen gibt es gut bezahlte Jobs im technischen Bereich für Berufsanfänger. Für einige Einstiegsjobs müssen Sie keine Programmierkenntnisse haben.

Warum sollten Sie einen Nicht-Codierer einstellen?



Sie sollten einen No-Coder einstellen, weil:

Sie verwenden weniger teure No-Code-Tools, mit denen Sie schneller arbeiten können.

Sie können No-Code-Tools mit dem bereits vorhandenen Personal einsetzen oder ein No-Code-Team einstellen.

Durch die Automatisierung von Prozessen mit No-Code-Lösungen kann ein No-Code-Team, das bereits sehr beschäftigt ist, viel mehr Spielraum erhalten.

Sprechen Sie mit Ihrem No-Code-Team über No-Code-Tools und ermutigen Sie alle, ihre Fähigkeiten bei der Einstellung einzubringen.

Gewinnen Sie Vertrauen in No-Code-Lösungen, indem Sie No-Code-Tools verwenden und an kleinen Projekten arbeiten, um Beweise zu sammeln, bevor Sie sie mit dem Rest des Unternehmens teilen.

Verwenden Sie einfache No-Code-Tools und stellen Sie No-Coder ein, um sofort erste Ergebnisse zu sehen.

Finden Sie heraus, welche Probleme und Engpässe Sie beheben müssen und wo sie sich in No-Code-Lösungen befinden.

Nutzen Sie No-Code-Tools, um Ihre aktuelle Arbeitsbelastung zu verfolgen und zu analysieren.

Nutzen Sie die Fähigkeiten, die Ihnen die No-Code-Tools gegeben haben, um Ihrem Team zu helfen, sich in No-Code-Lösungen weiter zu verbessern.

Finden Sie heraus, wo es Ihrem Team an No-Code-Fähigkeiten mangelt und was Sie erreichen könnten, wenn diese Lücken mit No-Code-Lösungen geschlossen würden.

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Team unabhängiger wird, und behalten Sie den Überblick über die No-Code-Lösungen, die Sie benötigen und die nicht das Schreiben von Code erfordern.

Nutzen Sie Ihre vorhandenen Ressourcen, indem Sie sicherstellen, dass Ihre Einstellungen und Software-Abonnements aktiv sind.

Nutzen Sie Ihr Wissen über Qualifikationsdefizite, hohe Nachfrage und benötigte No-Code-Lösungen, um ein No-Code-Team einzustellen.

No-Code-Tools sind wichtig, da sie sowohl von technischen als auch von nicht-technischen Teams genutzt werden können.

Sie können davon profitieren, einen No-Coder einzustellen, weil No-Code-Fähigkeiten es mehr Menschen ermöglichen, Talente zu entwickeln und Probleme mit No-Code-Tools zu lösen.



Wenn Sie No-Code-Lösungen entwickeln müssen, aber keine Ahnung vom Programmieren haben, ist es an der Zeit, einen No-Coder einzustellen.





Ist es einfach, einen Job im technischen Bereich zu finden, der keine Programmierkenntnisse erfordert?



Ja, es ist leicht, gut bezahlte Computerjobs zu finden, auch wenn man nicht programmieren kann. Auf unzähligen Websites können Arbeitssuchende nach Jobs in ihren Wunschbereichen suchen. Wenn Sie in Online-Communities wie LinkedIn einstellen, erhalten Sie Zugang zu einem sozialen Netzwerk von Menschen, die sich für die gleichen Dinge interessieren wie Sie. Das macht es einfacher, Menschen zu treffen und Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Sie können auch professionelle Ratschläge einholen und von Leuten lernen, die versuchen, in der Computerbranche Fuß zu fassen, während sie nach Antworten auf ihre Probleme suchen.

Schlussfolgerung



Letztendlich ist es von Vorteil, Mitarbeiter aus No-Code-Teams, Unternehmen mit No-Code-Lösungen und diejenigen, die No-Coder einstellen, zu beschäftigen. Nichttechnische Arbeitnehmer, die No-Code-Fähigkeiten erlernen, können eine bessere Bezahlung und mehr Beschäftigungsmöglichkeiten erhalten oder sogar den Beruf wechseln. Ein zuverlässiger No-Code-App-Builder wie AppMaster kann Unternehmen dabei helfen, die IT-Fachkräftelücke zu schließen, indem er die App-Entwicklung für alle einfacher macht und mehr Arbeitsabläufe in No-Code-Lösungen automatisiert.

Im Jahr 2022 werden wir die Auswirkungen der Einstellung von No-Code-Lösungen im Auge behalten, da immer mehr von ihnen die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird, verändern. In der Zwischenzeit können Sie die No-Code-Entwicklungsdienste von AppMaster nutzen, um Ihre Geschäftsprozesse zu automatisieren und Apps zu entwickeln.