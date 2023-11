Lambda AWS

AWS Lambda, główny składnik oferty przetwarzania bezserwerowego Amazon Web Services (AWS), to usługa obliczeniowa sterowana zdarzeniami, która umożliwia programistom wykonywanie kodu w odpowiedzi na określone wyzwalacze lub zdarzenia bez konieczności udostępniania serwerów, zarządzania nimi ani ich konserwacji. Ta w pełni zarządzana usługa automatycznie skaluje wykonywanie kodu w odpowiedzi na liczbę przychodzących zdarzeń, co czyni ją wysoce wydajnym rozwiązaniem do wielu różnych zastosowań, w tym do przetwarzania danych, przetwarzania plików w czasie rzeczywistym i bezserwerowych aplikacji internetowych.

Jedną z głównych zalet używania AWS Lambda w kontekście przetwarzania bezserwerowego jest jego zdolność do automatycznego zarządzania operacyjnymi aspektami wykonywania kodu w wielu środowiskach komputerowych. Eliminuje to potrzebę spędzania czasu przez programistów na zadaniach administracyjnych związanych z zarządzaniem serwerami, takich jak instalowanie poprawek i zapewnianie wydajności. Ponadto model wykonywania na żądanie AWS Lambda oznacza, że ​​programiści płacą tylko za zasoby obliczeniowe zużyte podczas wykonywania kodu, co czyni go opłacalną alternatywą dla tradycyjnych architektur opartych na serwerach.

Pod maską AWS Lambda działa poprzez wykonanie kodu w bezstanowym środowisku kontenera zwanym funkcją Lambda. Funkcje te można tworzyć przy użyciu różnych języków, w tym Java, Go, PowerShell, C#, Python, Node.js i Ruby. Ponadto niestandardowe środowiska wykonawcze mogą służyć do obsługi innych języków programowania.

Krytycznym aspektem wykorzystania AWS Lambda jest integracja z innymi usługami AWS, które służą jako źródła zdarzeń. Usługi te generują zdarzenia, które wyzwalają funkcje Lambda. Niektóre godne uwagi usługi AWS, które mogą działać jako źródła zdarzeń, obejmują Amazon S3, Amazon DynamoDB, Amazon Kinesis, AWS API Gateway i AWS CloudTrail. Co więcej, AWS Lambda można zintegrować z usługami stron trzecich poprzez wdrożenie niestandardowych źródeł zdarzeń w celu zapewnienia dodatkowej elastyczności.

Realnym przykładem wdrożenia AWS Lambda jest platforma no-code AppMaster, która służy do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. AppMaster integruje AWS Lambda ze swoimi usługami, aby umożliwić programistom wizualne tworzenie modeli danych (schematu bazy danych), logiki biznesowej (znanej jako procesy biznesowe) za pośrednictwem wizualnego projektanta BP, REST API i punktów końcowych WSS. Połączenie automatycznego skalowania AWS Lambda i możliwości bezserwerowych z narzędziami do projektowania wizualnego AppMaster skutkuje wysoce wydajnym, opłacalnym i skalowalnym rozwiązaniem do tworzenia wzajemnie połączonych aplikacji.

Oprócz wydajności operacyjnej i oszczędności, AWS Lambda oferuje niezliczone funkcje monitorowania i rejestrowania w celu śledzenia wydajności i zachowania wykonywanych funkcji Lambda. CloudWatch, usługa monitorowania AWS, może służyć do zbierania metryk, ustawiania alarmów i gromadzenia dzienników związanych z wywołaniami funkcji, czasem trwania wykonania i błędami. Co więcej, AWS Lambda obsługuje X-Ray, rozproszoną usługę śledzenia, która zapewnia wgląd w wydajność poszczególnych funkcji Lambda, aby pomóc zoptymalizować wykonanie kodu i zmniejszyć opóźnienia.

Organizacjom o określonych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa i zgodności AWS Lambda oferuje różne funkcje, takie jak szyfrowanie, kontrola dostępu i audyt. Programiści mogą szyfrować wrażliwe dane za pomocą usługi zarządzania kluczami AWS, natomiast zarządzanie tożsamością i dostępem AWS (IAM) można wykorzystać do kontrolowania dostępu do funkcji Lambda. AWS CloudTrail zbiera i rejestruje wywołania API, umożliwiając kompleksowy audyt i analizę bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym.

AWS Lambda obsługuje także różne konfiguracje i strategie wdrażania, oferując programistom elastyczność w sposobie wdrażania nowego kodu i aktualizacji. Opcje obejmują wdrażanie nowych funkcji w środowisku wirtualnej chmury prywatnej (VPC), używanie warstw AWS Lambda do udostępniania kodu i zależności między różnymi funkcjami, wdrażanie aliasingu i wersjonowania w celu kontrolowania wdrożeń oraz stosowanie strategii wdrażania blue-green lub canary do kontrolowanych wdrożeń.

Podsumowując, AWS Lambda to potężna, w pełni zarządzana i skalowalna usługa obliczeniowa bezserwerowa, która ułatwia wydajne wykonywanie kodu, eliminując potrzebę zarządzania i udostępniania serwerów. Dzięki dobrej integracji z platformą no-code AppMaster i innymi usługami AWS, AWS Lambda obsługuje szeroki zakres przypadków użycia i oferuje znaczące korzyści w zakresie opłacalnej wydajności, monitorowania wydajności, bezpieczeństwa i zgodności. Programiści i organizacje z różnych branż mogą wykorzystać jego funkcje i możliwości do szybkiego, wydajnego i skalowalnego tworzenia i wdrażania aplikacji, przyspieszając transformację cyfrową i innowacje.