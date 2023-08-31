واجهة برمجة التطبيقات المركبة هي واجهة برمجة تطبيقات برمجية (API) تجمع واجهات برمجة التطبيقات المتعددة في واجهة واحدة موحدة، مما يسمح لها بالعمل معًا واستهلاكها في وقت واحد. يُستخدم هذا النوع من بنية واجهة برمجة التطبيقات عادةً في المواقف التي تكون فيها واجهات برمجة التطبيقات الفردية غير فعالة أو غير فعالة عند استخدامها بشكل منفصل، أو عندما يكون من الضروري تبسيط عملية التكامل وتسهيلها. توفر واجهات برمجة التطبيقات المركبة فوائد كبيرة، مثل تحسين الأداء وقابلية التوسع وقابلية الصيانة للتطبيقات، بالإضافة إلى القدرة على التكيف مع حالات الاستخدام والمتطلبات المختلفة.

مع التوسع المستمر في عروض الخدمات السحابية والاعتماد المتزايد على البنى الموزعة، زادت الحاجة إلى واجهات برمجة التطبيقات المركبة بشكل كبير. وفقًا لاستطلاع أجرته Cloud Elements، تفضل أربع من أصل خمس مؤسسات العمل مع واجهات برمجة التطبيقات الموحدة بدلاً من واجهات برمجة التطبيقات ذات الغرض الواحد، مستشهدة بفوائد مثل زيادة الإنتاجية، وتقليل وقت التطوير، وعمليات التكامل المبسطة.

أحد العوامل الحاسمة التي تساهم في نجاح واجهات برمجة التطبيقات المركبة هو قدرتها على الجمع بشكل متناغم بين واجهات برمجة التطبيقات المختلفة بطريقة تحترم الخصائص والمتطلبات الفردية لكل واجهة برمجة تطبيقات. ونتيجة لذلك، فإن تصميم وتنفيذ واجهات برمجة التطبيقات المركبة يستلزم التخطيط الدقيق والنظر في عدة جوانب، مثل الأمان والأداء وسلامة البيانات. على سبيل المثال، من المهم التأكد من توافق الإجراءات الأمنية لواجهات برمجة التطبيقات المجمعة بحيث لا يتم إدخال الثغرات الأمنية المحتملة في واجهة برمجة التطبيقات المركبة الناتجة.

تتمثل الميزة الرئيسية لاستخدام واجهات برمجة التطبيقات المركبة في أنها تمكن المطورين من تقليل عدد طلبات HTTP والاستجابات المطلوبة لأداء مهام محددة بشكل كبير. من خلال تجميع طلبات واستجابات متعددة في مكالمة واحدة، تعمل واجهات برمجة التطبيقات المركبة على تقليل كمية البيانات المنقولة عبر الشبكة، وبالتالي تحسين أداء التطبيق ككل. يعد هذا مفيدًا بشكل خاص في البيئات عالية التحميل حيث يعتبر زمن استجابة الشبكة ومعدل النقل من الاعتبارات المهمة. على سبيل المثال، يمكن استخدام واجهة برمجة التطبيقات المركبة لدمج البيانات في الوقت الفعلي من واجهات برمجة التطبيقات المتعددة، مثل خدمات الطقس وموجزات الأخبار ومنصات الوسائط الاجتماعية، في endpoint واحدة سهلة الإدارة.

في منصة AppMaster no-code ، تتيح الأداة القوية للعملاء إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول بسهولة. يمكّن AppMaster المستخدمين من إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال (عمليات الأعمال) بشكل مرئي باستخدام مصمم BP المرئي وREST API endpoints WSS. من خلال الجمع بين فوائد واجهات برمجة التطبيقات المركبة والبساطة والكفاءة التي توفرها منصة AppMaster ، يصبح من الممكن تقديم تطبيقات سريعة وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة - مما يجعل تطوير التطبيقات أسرع بما يصل إلى عشر مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات.

أحد التطبيقات العملية لواجهات برمجة التطبيقات المركبة في سياق منصة AppMaster هو تكامل واجهات برمجة التطبيقات المختلفة لإنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة كاملة الوظائف وتفاعلية. تسمح آلية drag-and-drop الخاصة بالنظام الأساسي للمستخدمين بدمج واجهات برمجة التطبيقات المختلفة بسرعة، وإنشاء مكونات واجهة المستخدم، وتحديد منطق الأعمال لكل مكون في مصمم Web BP. بالنسبة لتطبيقات الهاتف المحمول، يتم توفير وظائف مماثلة عبر مصمم Mobile BP. يساهم هذا التكامل السلس لواجهات برمجة التطبيقات المتعددة في عملية تطوير أسرع وأكثر كفاءة مع ضمان الأداء الأمثل وقابلية التوسع.

علاوة على ذلك، تعمل منصة AppMaster على تعزيز النهج القائم على الخادم، مما يعني أنه يمكن للعملاء تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market. وبالتالي، فإن واجهات برمجة التطبيقات المركبة التي يتم تنفيذها من خلال منصة AppMaster لا تعمل فقط على تحسين وظائف التطبيقات، ولكنها تسهل أيضًا التطوير السريع والتسليم المستمر.

باستخدام منصة AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ أو حتى التعليمات البرمجية المصدر لاستضافة التطبيقات محليًا. يأتي كل مشروع مزودًا بوثائق التباهي (OpenAPI) التي يتم إنشاؤها تلقائيًا endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. نظرًا لأن AppMaster يقوم باستمرار بإنشاء التطبيقات من الصفر بناءً على مخططات حديثة، فإنه يزيل الديون الفنية بشكل فعال. يساعد التوافق مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية AppMaster على توفير قابلية تطوير متميزة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وحالات الاستخدام ذات التحميل العالي.

باختصار، برزت واجهات برمجة التطبيقات المركبة كأداة قوية لتطوير تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الأداء في سياق البنى الموزعة الحديثة والبيئات التي تركز على السحابة. ومن خلال الاستفادة من منصة AppMaster ، يمكن للمطورين الاستفادة من المزايا الكاملة لواجهات برمجة التطبيقات المركبة وإنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير وفعالة مع الاستمتاع بعملية تطوير مبسطة وفعالة من حيث التكلفة.