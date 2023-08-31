API Pagination هي تقنية تستخدم في تطوير البرمجيات لإدارة استرجاع وعرض مجموعات كبيرة من البيانات عن طريق تقسيمها إلى أجزاء أصغر تسمى "صفحات"، وإرجاع مجموعة فرعية فقط من البيانات في المرة الواحدة. يعد هذا الأسلوب أمرًا بالغ الأهمية لتحسين أداء الخادم وتقليل زمن الوصول وتحسين تجربة المستخدم، خاصة في المواقف التي يتم فيها طلب كميات كبيرة من البيانات ونقلها عبر الشبكة. واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، أو واجهات برمجة التطبيقات، هي قنوات الاتصال بين تطبيقات البرامج المختلفة، وكونها عنصرًا أساسيًا في تطوير البرامج الحديثة، فإن مفهوم ترقيم صفحات واجهة برمجة التطبيقات (API Pagination) يحمل أهمية كبيرة في هذا السياق.

غالبًا ما يكون تنفيذ ترقيم صفحات API ضروريًا عند التعامل مع قواعد بيانات موسعة أو خلاصات بيانات في الوقت الفعلي تحتوي على آلاف أو حتى ملايين السجلات. إن نقل كل هذه البيانات في استجابة واحدة من الخادم إلى العميل ليس فقط غير عملي ولكنه غير فعال أيضًا. يمكن أن يسبب تحميلًا زائدًا على الخادم، مما يؤدي إلى أوقات استجابة أطول وتقليل رضا المستخدم. يساعد API Pagination المطورين على تجنب هذه المشكلات من خلال السماح للخادم بإرجاع البيانات في أجزاء يمكن التحكم فيها ومحددة مسبقًا، مما يسهل على العميل معالجة البيانات وعرضها بشكل فعال.

من الناحية الفنية، يمكن تنفيذ ترقيم صفحات واجهة برمجة التطبيقات (API Pagination) باستخدام استراتيجيات مختلفة. بعض الطرق الأكثر شعبية تشمل:

ترقيم الصفحات المستند إلى الإزاحة: يستخدم هذا الأسلوب معلمتين للاستعلام: "الإزاحة"، التي تمثل نقطة البداية لمجموعة البيانات، و"الحد"، الذي يحدد الحد الأقصى لعدد العناصر في كل صفحة. يقوم الخادم بعد ذلك بإرجاع العدد المحدد من العناصر بدءًا من الإزاحة المحددة. يعد ترقيم الصفحات المستند إلى الإزاحة سهل التنفيذ ويسمح بالتنقل السهل إلى الصفحات العشوائية داخل مجموعة البيانات. ومع ذلك، فإنه يعاني من بعض العيوب، مثل تدهور الأداء مع زيادة الإزاحات، وعدم الاتساق عند إضافة العناصر أو إزالتها من مجموعة البيانات أثناء ترقيم الصفحات. ترقيم الصفحات المستند إلى المؤشر: بدلاً من الاعتماد على المواضع المطلقة داخل مجموعة البيانات، يستخدم ترقيم الصفحات المستند إلى المؤشر معرفات فريدة، أو "المؤشرات"، للتنقل عبر مجموعة البيانات. يطلب العميل البيانات باستخدام مؤشر معين، ويقوم الخادم بإرجاع العدد المطلوب من العناصر مع المؤشر التالي للتنقل بشكل أكبر. تعتبر هذه التقنية مفيدة بشكل خاص لخلاصات البيانات في الوقت الفعلي، حيث تظل متسقة حتى عند إضافة العناصر أو إزالتها من مجموعة البيانات. كما أنه يوفر أداءً أفضل نظرًا لقدرته على استخدام فهرسة قاعدة البيانات بكفاءة. ومع ذلك، قد يتطلب الأمر خادمًا أكثر تعقيدًا ومنطقًا من جانب العميل، ولا يدعم الوصول العشوائي الفعال إلى الصفحة. ترقيم الصفحات المستند إلى مجموعة المفاتيح: على غرار ترقيم الصفحات المستند إلى المؤشر، يستخدم ترقيم الصفحات المستند إلى مجموعة المفاتيح قيم حقول محددة داخل مجموعة البيانات باعتبارها "مفاتيح" للتنقل. يطلب العميل البيانات من خلال توفير مجموعة من المفاتيح، ويقوم الخادم بإرجاع السجلات المقابلة مع المجموعة التالية من المفاتيح لمزيد من التنقل. يوفر نظام ترقيم الصفحات المستند إلى مجموعة المفاتيح أداءً ممتازًا بفضل فهرسة قاعدة البيانات الفعالة ويظل متسقًا عند التعامل مع البيانات في الوقت الفعلي. ومع ذلك، قد يمثل ذلك تعقيدات في التنفيذ، خاصة عند فرز أو تصفية مجموعة البيانات في حقول متعددة.

يعتمد اختيار استراتيجية ترقيم الصفحات إلى حد كبير على حالة الاستخدام المحددة ومتطلبات الأداء وأنماط جلب البيانات وسهولة التنفيذ. علاوة على ذلك، من الضروري التفكير بعناية في عوامل أخرى مثل سهولة الاستخدام والتكامل من جانب العميل والتعامل الواضح مع الأخطاء للحصول على تجربة ترقيم صفحات سلسة وسهلة الاستخدام.

في AppMaster ، نحن ندرك أهمية ترقيم صفحات واجهة برمجة التطبيقات (API Pagination) ودورها في تقديم تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير وسهلة الاستخدام. يعمل نظامنا الأساسي no-code على تمكين المستخدمين من إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي، وتحديد العمليات التجارية، وتكوين endpoints REST API، مما يوفر نظامًا بيئيًا تطويريًا شاملاً لبناء تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية. من خلال منصة AppMaster القوية، يمكن للمطورين تنفيذ تقنيات ترقيم صفحات واجهة برمجة التطبيقات (API Pagination) بسهولة لتحسين استرجاع البيانات وإدارة عبء عمل الخادم وتقديم تجربة مستخدم سريعة الاستجابة وعالية الأداء عبر أنواع مختلفة من التطبيقات.

يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات حقيقية باستخدام تقنيات متوافقة مع معايير الصناعة مثل Go وVue3 وKotlin و Jetpack Compose و SwiftUI ، مما يضمن التوافق مع تقنيات تطوير البرامج الحديثة، بما في ذلك API Pagination. علاوة على ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم ويدمج تلقائيًا البرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يسمح بالتكامل السلس لميزات API Pagination داخل التطبيقات التي تم إنشاؤها. هذا الالتزام بممارسات التطوير المتطورة والتركيز على تحسين الأداء يمكّن AppMaster من جعل تطوير التطبيقات أسرع 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة 3 مرات لمجموعة واسعة من العملاء، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة.