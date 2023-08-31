تعد مواصفات OpenAPI (OAS) أحد معايير الصناعة المعتمدة على نطاق واسع والتي تحدد تنسيقًا شاملاً يمكن قراءته بواسطة الآلة لوصف وتوثيق وتصور واجهات برمجة تطبيقات RESTful بطريقة متسقة وصديقة للإنسان. تم تطوير هذه المبادرة في البداية بواسطة شركة البرمجيات SmartBear تحت اسم "Swagger"، ثم تم التبرع بها لاحقًا لمجتمع المصادر المفتوحة في عام 2015 وتم تغيير علامتها التجارية إلى مواصفات OpenAPI تحت رعاية مبادرة OpenAPI، التي تحكمها مؤسسة Linux.

الهدف الأساسي لـ OAS هو تعزيز طريقة أكثر كفاءة ووضوحًا وموحدة للمطورين لإنشاء وثائق API ونشرها واستهلاكها. وهي تسعى جاهدة لتحقيق ذلك من خلال توفير تنسيق JSON أو YAML غير محدد اللغة ومعبر ويصف نفسه بنفسه، ومصمم لالتقاط جميع الجوانب الضرورية لعقود واجهة برمجة التطبيقات، مثل endpoints ، ومعلمات الطلب/الاستجابة، وأنواع البيانات، وأنظمة المصادقة، واستجابات الخطأ. من خلال تحديد هذه المكونات الأساسية بشكل لا لبس فيه، تتيح OAS الإنشاء الآلي لمكتبات العملاء، وكعب الخادم، ومجموعات الاختبار، ووثائق واجهة برمجة التطبيقات التفاعلية، مما يؤدي في النهاية إلى تسريع دورات حياة التطوير وتقليل الأخطاء البشرية.

وفقًا لدراسة حديثة، وجد أكثر من 60% من مطوري واجهة برمجة التطبيقات (API) الذين شملهم الاستطلاع أن مواصفات OpenAPI لا غنى عنها لتصميم واجهات برمجة التطبيقات (API) وتوثيقها. بالإضافة إلى ذلك، قال 75% على الأقل من المشاركين أنهم اعتمدوا OAS كجزء لا يتجزأ من مجموعة أدوات تطوير واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بهم. تعد الشعبية المتزايدة لمواصفات OpenAPI بمثابة شهادة على فعاليتها في مساعدة المطورين على تبسيط وتحسين عمليات تصميم واجهة برمجة التطبيقات وتطويرها وتوثيقها.

على سبيل المثال، يمكن لشركة برمجيات مالية تستخدم واجهات برمجة التطبيقات لربط خدماتها مع العديد من البنوك والمؤسسات المالية الشريكة أن تستفيد بشكل كبير من اعتماد مواصفات OpenAPI. من خلال تنفيذ OAS، يمكن للشركة التأكد من شرح عقود API الخاصة بها بشكل واضح ومتسق للأطراف الخارجية، وبالتالي تقليل سوء الفهم، وتقليل وقت التكامل، وتسهيل التعاون. وبالمثل، يمكن للمؤسسات التي لديها واجهات برمجة تطبيقات كبيرة أو معقدة أو يتم تحديثها بشكل متكرر استخدام OAS لإنشاء وثائق محدثة والحفاظ عليها تلقائيًا، مما يقلل عبء العمل على المطورين والكتاب التقنيين، ويضمن وصول المستخدمين دائمًا إلى أحدث المعلومات.

قام العديد من اللاعبين الراسخين في الصناعة بتطوير الأدوات والمكتبات والموارد ذات الصلة لدعم OAS وتوفير التوافق مع المعيار، بما في ذلك Postman وApigee وMicrosoft. وبالتالي، فإن مجتمع OpenAPI غني بالبرامج التعليمية والمكونات الإضافية ومولدات الأكواد المناسبة لبيئات التطوير واللغات والأطر والمنصات المختلفة، مما يجعله أكثر جاذبية للمطورين.

باعتباره نظامًا أساسيًا قويًا no-code ، يقوم AppMaster بدمج مواصفات OpenAPI في عملية تطوير التطبيقات الخاصة به. يقوم AppMaster بأتمتة إنشاء وثائق OpenAPI endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات لجميع المشاريع. يمكّن هذا التكامل السلس لـ OAS عملاء AppMaster من إنشاء وثائق API موثوقة وتفاعلية بسرعة، ومزامنتها بسهولة مع تطبيقاتهم كلما تطورت المتطلبات، والاستفادة من العناصر التي تم إنشاؤها لتبسيط عمليات التكامل مع أدوات وأنظمة الطرف الثالث.

ومن الجدير بالذكر أن التزام AppMaster تجاه OAS يوضح تفاني النظام الأساسي في تعزيز اعتماد معايير الصناعة التي تعمل على تحسين الجودة وقابلية التشغيل البيني وقابلية الصيانة لواجهات برمجة التطبيقات. من خلال الاستفادة من مواصفات OpenAPI ضمن عملية التطوير no-code ، تضمن AppMaster أن عملائها يمكنهم إنشاء وصيانة تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية بمزيد من السرعة والوضوح والأمان، مما يؤدي إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في جعل تطوير التطبيقات أسرع 10 مرات وتكلفة أكثر 3 مرات. -فعال.

باختصار، تعد مواصفات OpenAPI لبنة بناء مهمة لمبادرات واجهة برمجة التطبيقات الحديثة، حيث توفر تنسيقًا قويًا وموحدًا لتصميم عقود RESTful API وتوثيقها ومشاركتها. من خلال اعتماد مواصفات OpenAPI، يمكن للمطورين تسريع دورات التطوير وتقليل الأخطاء البشرية وتعزيز التعاون وتعزيز استخدام أفضل الممارسات ومعايير الصناعة. من خلال نظام بيئي قوي من الأدوات والمكتبات والموارد الداعمة، ستستمر مواصفات OpenAPI في لعب دور مهم في تشكيل مستقبل تصميم واجهة برمجة التطبيقات وتطويرها، وسيعمل تكاملها السلس مع الأنظمة الأساسية المتطورة no-code مثل AppMaster على المزيد تعزيز هذا التأثير.