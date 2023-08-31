وكيل واجهة برمجة التطبيقات (API Proxy) عبارة عن طبقة وسيطة بين واجهة برمجة التطبيقات (API) والتطبيقات المستهلكة لها، مما يتيح التحكم في تدفق البيانات وإدارته بين موفر واجهة برمجة التطبيقات (API) ومستهلك واجهة برمجة التطبيقات (API). يتمثل الدور الأساسي لـ API Proxy في العمل كواجهة لخدمات الواجهة الخلفية، وبالتالي تحسين الأمان والأداء وقابلية الصيانة للنظام البيئي للتطبيق. إنه بمثابة نقطة دخول واحدة لجميع اتصالات العملاء ويساعد في إدارة الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخلفية ومراقبته وتأمينه. في سياق AppMaster ، حيث يتم تصميم ونشر التطبيقات التي تتفاعل مع واجهات برمجة التطبيقات المتعددة، يصبح وكيل واجهة برمجة التطبيقات (API Proxy) أداة أساسية للأمان والإدارة لإدارة مكالمات واجهة برمجة التطبيقات (API) بكفاءة من تطبيقات الويب والهاتف المحمول.

يمكن لوكلاء واجهة برمجة التطبيقات (API Proxys) أن يتولى أدوارًا متعددة في النظام البيئي للتطبيقات، لكن مسؤولياتهم الأساسية تشمل ما يلي:

1. الأمان والترخيص: تعد حماية واجهات برمجة التطبيقات الخلفية من الوصول غير المصرح به أحد الأدوار الأساسية لوكيل واجهة برمجة التطبيقات. من خلال التحقق من صحة رموز الوصول أو مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات أو بيانات اعتماد العميل الأخرى، يضمن الوكيل أن التطبيقات المصادق عليها والمصرح لها فقط هي التي يمكنها الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات. وهذا مهم بشكل خاص في تطبيق تم إنشاؤه بواسطة AppMaster، حيث يتصل العديد من العملاء بخدمات الواجهة الخلفية ويتطلبون مستويات مختلفة من أذونات الوصول. يمكن أن يساعد وكيل API في إدارة عناصر التحكم في الوصول هذه، مما يقلل بشكل كبير من الثغرات الأمنية.

2. تحديد المعدل والاختناق: يمكن تكوين بروكسيات API لفرض آليات التحكم في حركة المرور مثل تحديد المعدل أو الاختناق. من خلال الحد من عدد طلبات واجهة برمجة التطبيقات (API) التي يمكن للتطبيق تقديمها خلال فترة زمنية معينة، يساعد الوكيل على حماية خدمات الواجهة الخلفية من هجمات رفض الخدمة (DoS) المحتملة ويحافظ على استخدام الموارد عند المستويات المثلى. يعد تحديد المعدل أمرًا بالغ الأهمية في البيئات عالية التحميل أو الأنظمة البيئية للتطبيقات متعددة العملاء، حيث يمكن أن تؤدي أحجام الطلبات الكبيرة إلى انقطاع الخادم أو بطء أداء التطبيق أو استنفاد النطاق الترددي وحدود الموارد.

3. التخزين المؤقت والأداء: يعد التخزين المؤقت وظيفة مهمة أخرى يوفرها وكيل API لتحسين أداء النظام البيئي للتطبيق. من خلال تخزين استجابات واجهة برمجة التطبيقات (API) مؤقتًا، يمكن للوكيل تقليل الحمل على خدمات الواجهة الخلفية بشكل كبير من خلال تقديم الطلبات المتكررة مباشرة من ذاكرة التخزين المؤقت. وينتج عن ذلك أوقات استجابة أسرع، وتكاليف معالجة أقل للخوادم الخلفية، وفي النهاية، تجربة مستخدم أفضل. يمكن تكوين آلية التخزين المؤقت بناءً على معلمات مختلفة، مثل نوع البيانات المطلوبة، وتكرار الطلبات، وحساسية البيانات للوقت.

4. التسجيل والمراقبة: يمكن استخدام بروكسيات واجهة برمجة التطبيقات كنقطة مركزية لتسجيل ومراقبة استخدام واجهة برمجة التطبيقات ومقاييس الأداء. من خلال تجميع البيانات من عملاء متعددين، يمكن للوكيل تقديم رؤى قيمة حول أنماط استهلاك واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومستويات زمن الوصول، ومعدلات الخطأ، والمقاييس الحيوية الأخرى التي تساعد المطورين على تحديد المشكلات أو الاختناقات المحتملة في تطبيقاتهم. علاوة على ذلك، يمكن استخدام هذه المقاييس لتحسين أداء التطبيق وموثوقيته بشكل مستمر، بالإضافة إلى ضبط البنية التحتية لواجهة برمجة التطبيقات (API) للتوسع وفقًا لاحتياجات التطبيق.

5. تحويل واجهة برمجة التطبيقات والوساطة: يمكن لوكيل واجهة برمجة التطبيقات أيضًا إجراء تحويلات البيانات، مثل ترجمة البروتوكول، وتعيين الطلب/الاستجابة، وتحويل تنسيق الرسالة. على سبيل المثال، يمكن لوكيل API تحويل واجهة برمجة التطبيقات المستندة إلى XML إلى واجهة برمجة التطبيقات المستندة إلى JSON، مما يسمح بالتكامل السلس مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول الحديثة. يعد هذا مفيدًا بشكل خاص في السيناريوهات التي تحتاج فيها الأنظمة القديمة إلى التعايش ضمن نفس النظام البيئي للتطبيق مثل المكونات الأحدث والأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية. في سياق AppMaster ، يمكن لوكيل واجهة برمجة التطبيقات (API Proxy) التأكد من أن التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام أطر عمل ولغات مختلفة يمكنها التواصل بشكل فعال مع بعضها البعض، بغض النظر عن التكنولوجيا الأساسية لواجهة برمجة التطبيقات (API) أو تمثيل البيانات.

للتلخيص، يعد وكيل واجهة برمجة التطبيقات (API Proxy) عنصرًا أساسيًا في الأنظمة البيئية للتطبيقات الحديثة، مما يتيح الوصول الآمن والفعال والقابل للإدارة إلى واجهات برمجة التطبيقات الخلفية من عملاء متعددين. من خلال توفير نقطة دخول واحدة لجميع استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API)، يساعد وكيل واجهة برمجة التطبيقات (API Proxy) على تحسين الأمان، وتمكين آليات التحكم في حركة المرور، وتحسين الأداء، والمساعدة في تسجيل ومراقبة استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API). في سياق منصة AppMaster no-code ، حيث يمكن للشركات إنشاء تطبيقات الويب والواجهة الخلفية والهواتف المحمولة بسرعة، يصبح وكيل واجهة برمجة التطبيقات (API) مكونًا حاسمًا في ضمان الأمان وقابلية التوسع وتحسين الأداء عبر مجموعة التطبيقات متعددة الطبقات.