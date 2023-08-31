مخطط واجهة برمجة التطبيقات

إن API Blueprint عبارة عن لغة تصميم معماري عالية المستوى وغير مرتبطة بالتنسيق تم تحسينها خصيصًا لوصف واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي تلتزم بمبادئ نقل الحالة التمثيلية (REST). يتميز ببساطته وتركيبه الذي يمكن قراءته بواسطة الإنسان، فهو يمكّن المطورين والمهندسين المعماريين من توثيق البنية والوظائف وأنماط الاستخدام لواجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى الويب بإيجاز ودون لبس. تسهل لغة API Blueprint التعاون السلس بين مصممي API والمطورين والمستهلكين، مما يؤدي في النهاية إلى تسريع عملية تطوير API واعتمادها، مما يجعلها موردًا لا غنى عنه لتطوير التطبيقات المعتمدة على API، بما في ذلك مشاريع AppMaster.

توفر مخططات واجهة برمجة التطبيقات مجموعة محددة من الإرشادات لكل من خادم واجهة برمجة التطبيقات والعميل، بما في ذلك البنية المتوقعة لطلبات واستجابات HTTP، وإجراءات المصادقة والأمان، وتعريفات الموارد والعمليات، وتنسيق البيانات. تعتبر الوثائق التي تم إنشاؤها من ملفات API Blueprint بمثابة عقد صريح لتطوير واجهة برمجة التطبيقات، مما يضمن الاتساق والدقة طوال دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات. علاوة على ذلك، تتيح مخططات واجهة برمجة التطبيقات (API Blueprints) إنشاء نماذج أولية سريعة والتحقق من صحتها من خلال إنشاء خوادم وهمية، مما يعزز نهج التطوير القائم على الاختبار (TDD) الفعال ويساعد على تقليل الأخطاء في مرحلة مبكرة.

نظرًا لأن لغة API Blueprint مناسبة بشكل خاص لواجهات برمجة تطبيقات RESTful، فهي مدعومة بمبادئ البساطة وسهولة القراءة والدقة. تم تصميم تركيبها بحيث يسهل فهمها من قبل كل من البشر والآلات، مع الاستفادة من تنسيق Markdown خفيف الوزن للهيكلة والمادة الأمامية YAML سهلة التحليل لتغليف البيانات الوصفية. تتميز لغة API Blueprint بقابليتها للصيانة والتوسيع والتكيف مع بيئات الصناعة المتنوعة وحالات استخدام واجهة برمجة التطبيقات. وتشمل أهداف تصميمه تقليل منحنى التعلم وتسهيل التكامل في سير عمل التطوير والتوثيق الحالي.

باعتبارها لغة تصميم شاملة لواجهة برمجة التطبيقات، توفر API Blueprint العديد من المزايا المتميزة مقارنة بتنسيقات وثائق واجهة برمجة التطبيقات البديلة مثل مواصفات OpenAPI (المعروفة سابقًا باسم Swagger). تتضمن هذه المزايا قوة تعبيرية أكبر لتمثيل دلالات واجهة برمجة التطبيقات المعقدة، وقدرات أكثر قوة للتحقق من صحة بناء الجملة، والقدرة على التقاط سلوكيات واجهة برمجة التطبيقات باستخدام مفردات متخصصة لتعزيز الدقة والوضوح. بالإضافة إلى ذلك، قام مجتمع API Blueprint بتطوير نظام بيئي غني من الأدوات والمكتبات والأطر مفتوحة المصدر لتسهيل المراحل المختلفة لتصميم واجهة برمجة التطبيقات وتطويرها واختبارها ونشرها.

على سبيل المثال، تستفيد أدوات مثل Drafter، وهي مكتبة C أصلية لتحليل API Blueprint، وAglio، وهو عارض API Blueprint، من تنسيق API Blueprint الذي يمكن قراءته آليًا لإنشاء وثائق تفاعلية، كاملة مع نماذج التعليمات البرمجية في لغات برمجة متعددة، وطلب إمكانات المحاكاة وأدوات التحقق المضمنة. تعمل أطر العمل مثل Dredd، وهي أداة لاختبار واجهة برمجة التطبيقات والتحقق من صحتها، على تبسيط عملية تطوير واجهة برمجة التطبيقات من خلال مقارنة الوثائق المستندة إلى مخطط واجهة برمجة التطبيقات تلقائيًا بسلوك واجهة برمجة التطبيقات الفعلي، وتحديد التناقضات، وضمان الالتزام بعقد واجهة برمجة التطبيقات المحدد.

كجزء من النظام الأساسي AppMaster no-code ، تلعب مخططات API دورًا أساسيًا في تسهيل تطوير التطبيقات المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات بشكل سريع ومتسق وقابل للتطوير. إن الدعم المدمج في النظام الأساسي لإنشاء API Blueprint وتوثيقه، جنبًا إلى جنب مع إمكانات نمذجة مخطط قاعدة البيانات القوية والأمان وإدارة العمليات التجارية، يمكّن عملاء AppMaster من إنشاء تطبيقات خلفية على مستوى المؤسسات وتطبيقات ويب تفاعلية وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية بأقل قدر ممكن من التكلفة. جهد ولا دين فني. علاوة على ذلك، فإن التزام النظام الأساسي بالمعايير المفتوحة وقابلية التشغيل البيني وقابلية التوسعة يعزز التوافق مع أدوات وخدمات ومنصات واجهة برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية، مما يتيح التكامل السلس مع مجموعة التكنولوجيا الحالية للمؤسسة وتسريع وقت طرح التطبيقات الجديدة في السوق.

باختصار، تعد لغة API Blueprint فريدة من نوعها لتكون حجر الزاوية لتطوير التطبيقات المعتمدة على واجهة برمجة التطبيقات على منصة AppMaster no-code وما بعدها. من خلال توفير تنسيق موجز ومعبر لا لبس فيه لتصميم وتوثيق واجهات برمجة تطبيقات RESTful، يعزز API Blueprint التعاون المحسن والنماذج الأولية السريعة وتقليل الأخطاء، مما يساهم في النهاية في تطوير ونشر التطبيقات بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة لمجموعة متنوعة من المستخدمين و المنظمات.