Une API composite est une interface de programmation d'applications logicielles (API) qui regroupe plusieurs API en une seule interface unifiée, leur permettant de fonctionner ensemble et d'être consommées simultanément. Ce type d'architecture API est généralement utilisé dans les situations où les API individuelles seraient inefficaces ou inefficaces lorsqu'elles sont utilisées séparément, ou lorsqu'il est nécessaire de simplifier et de rationaliser le processus d'intégration. Les API composites offrent des avantages significatifs, tels qu'une amélioration des performances, de l'évolutivité et de la maintenabilité des applications, ainsi que la capacité de s'adapter à différents cas d'utilisation et exigences.

Avec l'expansion continue des offres de services basées sur le cloud et le recours croissant aux architectures distribuées, le besoin d'API composites a considérablement augmenté. Selon une enquête réalisée par Cloud Elements, quatre organisations sur cinq préfèrent travailler avec des API unifiées plutôt que des API à usage unique, citant des avantages tels qu'une productivité accrue, une réduction du temps de développement et des processus d'intégration rationalisés.

L'un des facteurs critiques qui contribuent au succès des API composites est leur capacité à combiner harmonieusement diverses API de manière à respecter les caractéristiques et exigences individuelles de chaque API. Par conséquent, la conception et la mise en œuvre d’API composites nécessitent une planification minutieuse et la prise en compte de plusieurs aspects, tels que la sécurité, les performances et l’intégrité des données. Par exemple, il est important de garantir que les mesures de sécurité des API agrégées sont alignées afin que des vulnérabilités potentielles ne soient pas introduites dans l'API composite résultante.

L'un des principaux avantages de l'utilisation des API composites est qu'elles permettent aux développeurs de réduire considérablement le nombre de requêtes et de réponses HTTP requises pour effectuer des tâches spécifiques. En regroupant plusieurs requêtes et réponses en un seul appel, les API composites minimisent la quantité de données transmises sur le réseau, améliorant ainsi les performances de l'application dans son ensemble. Ceci est particulièrement avantageux dans les environnements à forte charge où la latence et le débit du réseau sont des considérations critiques. Par exemple, une API composite peut être utilisée pour consolider les données en temps réel de plusieurs API, telles que les services météorologiques, les flux d'actualités et les plateformes de réseaux sociaux, en un seul endpoint facile à gérer.

Sur la plateforme no-code AppMaster, un outil puissant permet aux clients de créer facilement des applications backend, Web et mobiles. AppMaster permet aux utilisateurs de créer visuellement des modèles de données (schéma de base de données), une logique métier (processus métier) à l'aide du concepteur visuel BP, de l'API REST et endpoints WSS. En combinant les avantages des API composites avec la simplicité et l'efficacité offertes par la plateforme AppMaster, il devient possible de fournir des applications rapides, évolutives et rentables, rendant le développement d'applications jusqu'à dix fois plus rapide et trois fois plus rentable.

L'une des applications pratiques des API composites dans le contexte de la plateforme AppMaster est l'intégration de diverses API pour créer des applications Web et mobiles entièrement fonctionnelles et interactives. Le mécanisme drag-and-drop de la plateforme permet aux utilisateurs d'incorporer rapidement différentes API, de créer des composants d'interface utilisateur et de définir une logique métier pour chaque composant dans le concepteur Web BP. Pour les applications mobiles, des fonctionnalités similaires sont fournies via le concepteur Mobile BP. Cette intégration transparente de plusieurs API contribue à un processus de développement plus rapide et plus efficace tout en garantissant des performances et une évolutivité optimales.

De plus, la plateforme AppMaster favorise une approche basée sur le serveur, ce qui signifie que les clients peuvent mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API des applications mobiles sans avoir à soumettre de nouvelles versions à l'App Store et au Play Market. Par conséquent, les API composites mises en œuvre via la plateforme AppMaster améliorent non seulement les fonctionnalités des applications, mais facilitent également le développement agile et la livraison continue.

Grâce à la plateforme AppMaster, les développeurs peuvent générer des fichiers binaires exécutables ou même du code source pour héberger des applications sur site. Chaque projet est accompagné d'une documentation swagger (OpenAPI) générée automatiquement pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données. Comme AppMaster génère continuellement des applications à partir de zéro, basées sur des plans à jour, il élimine efficacement la dette technique. La compatibilité avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL en tant que base de données principale permet à AppMaster d'offrir une évolutivité exceptionnelle pour les entreprises et les cas d'utilisation à charge élevée.

En résumé, les API composites sont devenues un outil puissant pour développer des applications évolutives et hautes performances dans le contexte d'architectures distribuées modernes et d'environnements centrés sur le cloud. En tirant parti de la plateforme AppMaster, les développeurs peuvent bénéficier de tous les avantages des API composites et créer des applications robustes, évolutives et efficaces tout en bénéficiant d'un processus de développement rationalisé et rentable.