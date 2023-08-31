يشير التخزين المؤقت لواجهة برمجة التطبيقات (API Caching)، وهو مفهوم أساسي في مجال واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، إلى عملية تخزين استجابات واجهة برمجة التطبيقات (API) التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر في موقع تخزين مؤقت. يتم استخدام هذه التقنية لتحسين الأداء ووقت الاستجابة وفعالية التكلفة لواجهات برمجة التطبيقات، وبالتالي تحسين تجربة المستخدم الإجمالية للتطبيقات المبنية على منصات مثل AppMaster بشكل كبير.

عندما لا تستخدم واجهات برمجة التطبيقات التخزين المؤقت، فإنها تتطلب موارد مختلفة لإعادة حساب البيانات وجلبها لكل طلب يقدمه العملاء. ويؤدي هذا إلى زيادة زمن الوصول، والحمل الحسابي، والتأخير في تلقي الاستجابات. ومع ذلك، فإن تنفيذ التخزين المؤقت لواجهة برمجة التطبيقات (API Caching) يخفف من هذه المخاوف عن طريق تخزين الاستجابات المحسوبة مسبقًا لفترة محددة، واستخدام موارد حوسبة أقل بشكل فعال وتحسين أوقات الاستجابة. غالبًا ما يؤدي هذا الأسلوب إلى خفض التكاليف، ويقلل الحمل على نظام الواجهة الخلفية، ويعزز قابلية التوسع الشاملة وموثوقية واجهة برمجة التطبيقات (API).

أظهرت دراسات مختلفة أن التخزين المؤقت لواجهة برمجة التطبيقات (API Caching) يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 60% في وقت المعالجة الخلفية، وتحسين وقت الاستجابة بأكثر من 5 مرات خلال فترات التحميل العالية، وبالتالي تمكين التطبيقات من تلبية احتياجات جماهير أكبر مع انخفاض الاستثمارات في البنية التحتية للخادم.

يمكن تنفيذ التخزين المؤقت لواجهة برمجة التطبيقات (API Caching) باستخدام مجموعة متنوعة من الآليات، مثل التخزين المؤقت في الذاكرة، والتخزين المؤقت الموزع، وأدوات التخزين المؤقت المخصصة. تتضمن بعض أدوات وأنظمة التخزين المؤقت المعترف بها على نطاق واسع التخزين المؤقت المعتمد على Redis وMemcached وVarnish وContent Delivery Network (CDN).

يقوم التخزين المؤقت في الذاكرة، والذي يتم دمجه عادةً في خوادم الواجهة الخلفية، بتخزين البيانات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر مباشرة داخل ذاكرة التطبيق، مما يوفر أقصى سرعة وأداء. تستخدم هذه التقنية الذاكرة بكفاءة بأقل زمن وصول ممكن. ومع ذلك، يواجه التخزين المؤقت في الذاكرة قيودًا على قابلية التوسع في سيناريوهات التحميل العالي، حيث يميل إلى أن يكون محدودًا بموارد الخادم.

من ناحية أخرى، يمكن للتخزين المؤقت الموزع أن يتوسع بشكل فعال ليشمل عددًا كبيرًا من المستخدمين عن طريق نشر ذاكرة التخزين المؤقت عبر خوادم متعددة. يخفف هذا الأسلوب من قيود الذاكرة الخاصة بالتخزين المؤقت في الذاكرة ويوفر حلاً مثاليًا لتطبيقات الويب ذات حركة المرور العالية. أحد الأمثلة البارزة على نظام التخزين المؤقت الموزع هو Amazon ElastiCache، والذي يمكّن مطوري واجهة برمجة التطبيقات (API) من تخزين بيانات الاستجابة مؤقتًا بسهولة على بنية تحتية موزعة عالميًا.

توفر أدوات التخزين المؤقت المخصصة، مثل Redis وMemcached، حلاً فعالاً لتخزين وإدارة البيانات المخزنة مؤقتًا بطريقة أكثر تنظيماً وكفاءة. توفر هذه الأدوات وظائف تخزين مؤقت قوية خارج الصندوق وتحظى بتقدير واسع النطاق في الصناعة لأدائها الاستثنائي ومرونتها. يدعم Redis، على سبيل المثال، هياكل البيانات المختلفة مثل السلاسل والتجزئة والقوائم والمجموعات والمجموعات المصنفة، مما يجعله متعدد الاستخدامات لسيناريوهات التخزين المؤقت المختلفة.

يعد التخزين المؤقت المستند إلى شبكة توصيل المحتوى (CDN) آلية تخزين مؤقت شائعة أخرى يستخدمها مطورو واجهة برمجة التطبيقات (API). شبكات CDN هي شبكات موزعة جغرافيًا من خوادم بروكسي مصممة لخدمة المحتوى للمستخدمين النهائيين مع توفر عالي وزمن وصول منخفض. يقوم CDN بتخزين استجابات API مؤقتًا بالقرب من موقع المستخدم، وبالتالي تقليل وقت الاستجابة بشكل كبير عن طريق تقليل الرحلات ذهابًا وإيابًا إلى الخادم الأصلي. يمكن لشبكات CDN أيضًا تحسين الموثوقية والأمان، حيث يمكنها التخفيف بشكل فعال من هجمات رفض الخدمة الموزعة (DDoS) والمساعدة في إدارة شهادات SSL.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة باستخدام آليات التخزين المؤقت المحسنة لواجهة برمجة التطبيقات (API)، مما يضمن أفضل أداء ممكن وفعالية من حيث التكلفة endpoints برمجة التطبيقات (API) التي تم إنشاؤها. تتكامل المنصة بسلاسة مع طرق التخزين المؤقت المدعومة من خلال توفير تكوينات التخزين المؤقت لواجهة برمجة التطبيقات (API) الضرورية ومساعدة المطورين على اختيار استراتيجية التخزين المؤقت الأكثر ملاءمة لمشاريعهم.

في الختام، يلعب التخزين المؤقت لواجهة برمجة التطبيقات (API Caching) دورًا محوريًا في تحسين الأداء وتجربة المستخدم للتطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام منصات مثل AppMaster. ومن خلال دمج آليات التخزين المؤقت الفعالة والمرنة، يمكن للمطورين التأكد من أن واجهات برمجة التطبيقات (APIs) سريعة الاستجابة وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير، وبالتالي تقديم تجارب استثنائية لمستخدميهم النهائيين.