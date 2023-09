Eine Composite API ist eine Software-Anwendungsprogrammierschnittstelle (API), die mehrere APIs in einer einheitlichen Schnittstelle zusammenfasst, sodass sie zusammenarbeiten und gleichzeitig genutzt werden können. Diese Art von API-Architektur wird typischerweise in Situationen verwendet, in denen einzelne APIs bei getrennter Verwendung ineffektiv oder ineffizient wären oder wenn es notwendig ist, den Integrationsprozess zu vereinfachen und zu rationalisieren. Zusammengesetzte APIs bieten erhebliche Vorteile, wie z. B. verbesserte Leistung, Skalierbarkeit und Wartbarkeit von Anwendungen sowie die Möglichkeit, sie an verschiedene Anwendungsfälle und Anforderungen anzupassen.

Mit der kontinuierlichen Ausweitung cloudbasierter Serviceangebote und der zunehmenden Abhängigkeit von verteilten Architekturen ist der Bedarf an Composite APIs deutlich gestiegen. Laut einer Umfrage von Cloud Elements bevorzugen vier von fünf Unternehmen die Arbeit mit einheitlichen APIs gegenüber Einzweck-APIs und nennen Vorteile wie höhere Produktivität, kürzere Entwicklungszeit und optimierte Integrationsprozesse.

Einer der entscheidenden Faktoren, die zum Erfolg zusammengesetzter APIs beitragen, ist ihre Fähigkeit, verschiedene APIs harmonisch so zu kombinieren, dass die individuellen Eigenschaften und Anforderungen jeder API berücksichtigt werden. Daher erfordert der Entwurf und die Implementierung von Composite APIs eine sorgfältige Planung und Berücksichtigung mehrerer Aspekte wie Sicherheit, Leistung und Datenintegrität. Beispielsweise muss sichergestellt werden, dass die Sicherheitsmaßnahmen der aggregierten APIs so aufeinander abgestimmt sind, dass potenzielle Schwachstellen nicht in die resultierende zusammengesetzte API eingeführt werden.

Ein wesentlicher Vorteil der Verwendung von Composite APIs besteht darin, dass sie es Entwicklern ermöglichen, die Anzahl der HTTP-Anfragen und -Antworten, die zur Ausführung bestimmter Aufgaben erforderlich sind, erheblich zu reduzieren. Durch die Zusammenfassung mehrerer Anfragen und Antworten in einem einzigen Aufruf minimieren Composite APIs die über das Netzwerk übertragene Datenmenge und verbessern so die Leistung der Anwendung als Ganzes. Dies ist besonders in Umgebungen mit hoher Auslastung von Vorteil, in denen Netzwerklatenz und Durchsatz entscheidende Faktoren sind. Beispielsweise kann eine Composite API verwendet werden, um Echtzeitdaten von mehreren APIs wie Wetterdiensten, Newsfeeds und Social-Media-Plattformen in einem einzigen, einfach zu verwaltenden endpoint zu konsolidieren.

Auf der no-code Plattform AppMaster ermöglicht ein leistungsstarkes Tool Kunden die einfache Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen. AppMaster ermöglicht Benutzern die visuelle Erstellung von Datenmodellen (Datenbankschema) und Geschäftslogik (Geschäftsprozessen) mithilfe des visuellen BP-Designers, der REST-API und der WSS- endpoints. Durch die Kombination der Vorteile von Composite APIs mit der Einfachheit und Effizienz der AppMaster Plattform wird es möglich, schnelle, skalierbare und kostengünstige Anwendungen bereitzustellen – wodurch die Anwendungsentwicklung bis zu zehnmal schneller und dreimal kostengünstiger wird.

Eine der praktischen Anwendungen von Composite APIs im Kontext der AppMaster Plattform ist die Integration verschiedener APIs zur Erstellung voll funktionsfähiger und interaktiver Web- und Mobilanwendungen. Der drag-and-drop Mechanismus der Plattform ermöglicht es Benutzern, schnell verschiedene APIs zu integrieren, UI-Komponenten zu erstellen und Geschäftslogik für jede Komponente im Web-BP-Designer zu definieren. Für mobile Anwendungen wird eine ähnliche Funktionalität über den Mobile BP Designer bereitgestellt. Diese nahtlose Integration mehrerer APIs trägt zu einem schnelleren und effizienteren Entwicklungsprozess bei und gewährleistet gleichzeitig optimale Leistung und Skalierbarkeit.

Darüber hinaus fördert die AppMaster -Plattform einen servergesteuerten Ansatz, was bedeutet, dass Kunden die Benutzeroberfläche, Logik und API-Schlüssel mobiler Anwendungen aktualisieren können, ohne neue Versionen im App Store und Play Market einreichen zu müssen. Folglich verbessern zusammengesetzte APIs, die über die AppMaster Plattform implementiert werden, nicht nur die Funktionalität der Anwendungen, sondern erleichtern auch die agile Entwicklung und kontinuierliche Bereitstellung.

Mit der AppMaster Plattform können Entwickler ausführbare Binärdateien oder sogar Quellcode generieren, um Anwendungen vor Ort zu hosten. Zu jedem Projekt gehört eine automatisch generierte Swagger-Dokumentation (OpenAPI) für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts. Da AppMaster kontinuierlich Anwendungen von Grund auf auf der Grundlage aktueller Blaupausen generiert, werden technische Schulden effektiv beseitigt. Durch die Kompatibilität mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als Primärdatenbank bietet AppMaster eine hervorragende Skalierbarkeit für Unternehmens- und Hochlastanwendungsfälle.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Composite APIs zu einem leistungsstarken Werkzeug für die Entwicklung skalierbarer Hochleistungsanwendungen im Kontext moderner verteilter Architekturen und Cloud-zentrierter Umgebungen entwickelt haben. Durch die Nutzung der AppMaster Plattform können Entwickler alle Vorteile von Composite APIs nutzen und robuste, skalierbare und effiziente Anwendungen erstellen, während sie gleichzeitig von einem optimierten und kostengünstigen Entwicklungsprozess profitieren.