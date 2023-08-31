Составной API — это интерфейс прикладного программирования программного обеспечения (API), который объединяет несколько API в один унифицированный интерфейс, позволяя им работать вместе и использоваться одновременно. Этот тип архитектуры API обычно используется в ситуациях, когда отдельные API будут неэффективны или неэффективны при использовании по отдельности, или когда необходимо упростить и оптимизировать процесс интеграции. Составные API предлагают значительные преимущества, такие как повышение производительности, масштабируемости и удобства обслуживания приложений, а также возможность адаптации к различным вариантам использования и требованиям.

С продолжающимся расширением предложений облачных услуг и растущей зависимостью от распределенных архитектур потребность в составных API значительно возросла. Согласно опросу Cloud Elements, четыре из пяти организаций предпочитают работать с унифицированными API, а не с одноцелевыми API, ссылаясь на такие преимущества, как повышение производительности, сокращение времени разработки и оптимизация процессов интеграции.

Одним из важнейших факторов, способствующих успеху составных API, является их способность гармонично комбинировать различные API таким образом, чтобы учитывать индивидуальные характеристики и требования каждого API. В результате разработка и реализация составных API влекут за собой тщательное планирование и рассмотрение нескольких аспектов, таких как безопасность, производительность и целостность данных. Например, важно обеспечить согласованность мер безопасности агрегированных API, чтобы в результирующий составной API не попадали потенциальные уязвимости.

Ключевое преимущество использования составных API заключается в том, что они позволяют разработчикам значительно сократить количество HTTP-запросов и ответов, необходимых для выполнения конкретных задач. Объединяя несколько запросов и ответов в один вызов, составные API минимизируют объем данных, передаваемых по сети, тем самым повышая производительность приложения в целом. Это особенно полезно в средах с высокой нагрузкой, где решающими факторами являются задержка и пропускная способность сети. Например, составной API можно использовать для консолидации данных в реальном времени от нескольких API, таких как метеорологические службы, ленты новостей и платформы социальных сетей, в единую, простую в управлении endpoint.

На no-code платформе AppMaster имеется мощный инструмент, позволяющий клиентам с легкостью создавать серверные, веб- и мобильные приложения. AppMaster позволяет пользователям визуально создавать модели данных (схему базы данных), бизнес-логику (бизнес-процессы) с помощью визуального конструктора BP, REST API и endpoints WSS. Сочетая преимущества составных API с простотой и эффективностью платформы AppMaster, становится возможным создавать быстрые, масштабируемые и экономичные приложения, что делает разработку приложений до десяти раз быстрее и в три раза экономичнее.

Одним из практических применений Composite API в контексте платформы AppMaster является интеграция различных API для создания полнофункциональных и интерактивных веб- и мобильных приложений. Механизм drag-and-drop платформы позволяет пользователям быстро включать различные API, создавать компоненты пользовательского интерфейса и определять бизнес-логику для каждого компонента в конструкторе Web BP. Для мобильных приложений аналогичный функционал предоставляется через конструктор Mobile BP. Такая бесшовная интеграция нескольких API-интерфейсов способствует более быстрому и эффективному процессу разработки, обеспечивая при этом оптимальную производительность и масштабируемость.

Кроме того, платформа AppMaster реализует подход, управляемый сервером, что означает, что клиенты могут обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API мобильных приложений без необходимости отправлять новые версии в App Store и Play Market. Следовательно, составные API, реализованные через платформу AppMaster, не только расширяют функциональность приложений, но также способствуют гибкой разработке и непрерывной доставке.

Используя платформу AppMaster, разработчики могут создавать исполняемые двоичные файлы или даже исходный код для размещения приложений локально. Каждый проект поставляется с автоматически созданной документацией Swagger (OpenAPI) для endpoints сервера и сценариями миграции схемы базы данных. Поскольку AppMaster постоянно создает приложения с нуля на основе актуальных чертежей, он эффективно устраняет технический долг. Совместимость с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основной базы данных помогает AppMaster обеспечить превосходную масштабируемость для корпоративных сценариев и случаев использования с высокой нагрузкой.

Подводя итог, можно сказать, что составные API стали мощным инструментом для разработки масштабируемых высокопроизводительных приложений в контексте современных распределенных архитектур и облачных сред. Используя платформу AppMaster, разработчики могут раскрыть все преимущества Composite API и создавать надежные, масштабируемые и эффективные приложения, наслаждаясь при этом оптимизированным и экономически эффективным процессом разработки.