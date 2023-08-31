Bileşik API, birden fazla API'yi tek bir birleşik arayüzde toplayan ve bunların birlikte çalışmasına ve aynı anda tüketilmesine olanak tanıyan bir yazılım uygulaması programlama arayüzüdür (API). Bu tür API mimarisi genellikle bireysel API'lerin ayrı ayrı kullanıldığında etkisiz veya verimsiz olacağı durumlarda veya entegrasyon sürecini basitleştirmenin ve kolaylaştırmanın gerekli olduğu durumlarda kullanılır. Bileşik API'ler, uygulamaların geliştirilmiş performansı, ölçeklenebilirliği ve bakımının yanı sıra farklı kullanım senaryolarına ve gereksinimlere uyarlanabilme yeteneği gibi önemli avantajlar sunar.

Bulut tabanlı hizmet tekliflerinin devam eden genişlemesi ve dağıtılmış mimarilere olan bağımlılığın artmasıyla birlikte, Bileşik API'lere olan ihtiyaç önemli ölçüde arttı. Cloud Elements tarafından yapılan bir ankete göre, beş kuruluştan dördü tek amaçlı API'ler yerine birleştirilmiş API'lerle çalışmayı tercih ediyor; bu da artan üretkenlik, azaltılmış geliştirme süresi ve kolaylaştırılmış entegrasyon süreçleri gibi avantajlara işaret ediyor.

Bileşik API'lerin başarısına katkıda bulunan kritik faktörlerden biri, çeşitli API'leri, her bir API'nin bireysel özelliklerine ve gereksinimlerine saygı gösterecek şekilde uyumlu bir şekilde birleştirme yetenekleridir. Sonuç olarak, Bileşik API'lerin tasarımı ve uygulanması, güvenlik, performans ve veri bütünlüğü gibi çeşitli hususların dikkatli bir şekilde planlanmasını ve dikkate alınmasını gerektirir. Örneğin, bir araya getirilen API'lerin güvenlik önlemlerinin, sonuçta ortaya çıkan Bileşik API'ye potansiyel güvenlik açıklarının eklenmeyeceği şekilde hizalandığından emin olmak önemlidir.

Bileşik API'leri kullanmanın önemli bir avantajı, geliştiricilerin belirli görevleri gerçekleştirmek için gereken HTTP isteklerinin ve yanıtlarının sayısını önemli ölçüde azaltmalarına olanak sağlamasıdır. Birden fazla isteği ve yanıtı tek bir çağrıda toplayan Bileşik API'ler, ağ üzerinden iletilen veri miktarını en aza indirir ve böylece uygulamanın bir bütün olarak performansını artırır. Bu, özellikle ağ gecikmesinin ve aktarım hızının kritik öneme sahip olduğu yüksek yüklü ortamlarda faydalıdır. Örneğin, hava durumu hizmetleri, haber akışları ve sosyal medya platformları gibi birden fazla API'den gelen gerçek zamanlı verileri, yönetimi kolay tek bir endpoint birleştirmek için bir Bileşik API kullanılabilir.

AppMaster no-code platformundaki güçlü araç, müşterilerin arka uç, web ve mobil uygulamaları kolaylıkla oluşturmasına olanak tanır. AppMaster kullanıcıların görsel BP Designer, REST API ve WSS endpoints kullanarak veri modellerini (veritabanı şeması), iş mantığını (İş Süreçleri) görsel olarak oluşturmasına olanak tanır. Bileşik API'lerin avantajlarını AppMaster platformunun sunduğu basitlik ve verimlilikle birleştirerek hızlı, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli uygulamalar sunmak mümkün hale gelir; bu da uygulama geliştirmeyi on kata kadar daha hızlı ve üç kat daha uygun maliyetli hale getirir.

AppMaster platformu bağlamında Bileşik API'lerin pratik uygulamalarından biri, tamamen işlevsel ve etkileşimli web ve mobil uygulamalar oluşturmak için çeşitli API'lerin entegrasyonudur. Platformun drag-and-drop mekanizması, kullanıcıların farklı API'leri hızla birleştirmesine, kullanıcı arayüzü bileşenleri oluşturmasına ve Web BP tasarımcısındaki her bileşen için iş mantığını tanımlamasına olanak tanır. Mobil uygulamalar için benzer işlevsellik Mobile BP tasarımcısı aracılığıyla sağlanır. Birden fazla API'nin bu kusursuz entegrasyonu, optimum performans ve ölçeklenebilirlik sağlarken, daha hızlı ve daha verimli bir geliştirme sürecine katkıda bulunur.

Ayrıca, AppMaster platformu sunucu odaklı bir yaklaşımı desteklemektedir; bu da müşterilerin mobil uygulamaların kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını App Store ve Play Market'e yeni sürümler göndermek zorunda kalmadan güncelleyebilecekleri anlamına gelir. Sonuç olarak, AppMaster platformu aracılığıyla uygulanan Bileşik API'ler yalnızca uygulamaların işlevselliğini geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda çevik geliştirmeyi ve sürekli teslimatı da kolaylaştırıyor.

Geliştiriciler, AppMaster platformunu kullanarak, şirket içi uygulamaları barındırmak için yürütülebilir ikili dosyalar ve hatta kaynak kodu oluşturabilirler. Her proje, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için otomatik olarak oluşturulan havalı (OpenAPI) belgelerle birlikte gelir. AppMaster sürekli olarak güncel planlara dayalı olarak sıfırdan uygulamalar ürettiğinden, teknik borçları etkili bir şekilde ortadan kaldırır. Birincil veritabanı olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla uyumluluk, AppMaster kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için olağanüstü ölçeklenebilirlik sağlamasına yardımcı olur.

Özetle, Bileşik API'ler, modern dağıtılmış mimariler ve bulut merkezli ortamlar bağlamında ölçeklenebilir, yüksek performanslı uygulamalar geliştirmek için güçlü bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Geliştiriciler, AppMaster platformundan yararlanarak Bileşik API'lerin tüm avantajlarından yararlanabilir ve basitleştirilmiş ve uygun maliyetli bir geliştirme sürecinin keyfini çıkarırken sağlam, ölçeklenebilir ve verimli uygulamalar oluşturabilir.