Een Composite API is een software application programming interface (API) die meerdere API's samenvoegt in één uniforme interface, waardoor ze samen kunnen functioneren en tegelijkertijd kunnen worden gebruikt. Dit type API-architectuur wordt doorgaans gebruikt in situaties waarin individuele API's ineffectief of inefficiënt zouden zijn als ze afzonderlijk worden gebruikt, of wanneer het nodig is om het integratieproces te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Samengestelde API's bieden aanzienlijke voordelen, zoals verbeterde prestaties, schaalbaarheid en onderhoudbaarheid van applicaties, evenals de mogelijkheid om te worden aangepast aan verschillende gebruiksscenario's en vereisten.

Met de voortdurende uitbreiding van het cloudgebaseerde serviceaanbod en de groeiende afhankelijkheid van gedistribueerde architecturen is de behoefte aan samengestelde API's aanzienlijk toegenomen. Volgens een onderzoek van Cloud Elements werken vier op de vijf organisaties liever met uniforme API's dan met single-purpose API's, waarbij voordelen worden genoemd als verhoogde productiviteit, kortere ontwikkeltijd en gestroomlijnde integratieprocessen.

Een van de kritische factoren die bijdragen aan het succes van Composite API's is hun vermogen om verschillende API's harmonieus te combineren op een manier die de individuele kenmerken en vereisten van elke API respecteert. Als gevolg hiervan vergt het ontwerp en de implementatie van samengestelde API's een zorgvuldige planning en overweging van verschillende aspecten, zoals beveiliging, prestaties en gegevensintegriteit. Het is bijvoorbeeld belangrijk om ervoor te zorgen dat de beveiligingsmaatregelen van de geaggregeerde API's op elkaar zijn afgestemd, zodat potentiële kwetsbaarheden niet in de resulterende Composite API worden geïntroduceerd.

Een belangrijk voordeel van het gebruik van Composite API's is dat ontwikkelaars hiermee het aantal HTTP-verzoeken en -antwoorden dat nodig is om specifieke taken uit te voeren aanzienlijk kunnen verminderen. Door meerdere verzoeken en antwoorden samen te voegen in één enkele oproep, minimaliseren Composite API's de hoeveelheid gegevens die via het netwerk wordt verzonden, waardoor de prestaties van de applicatie als geheel worden verbeterd. Dit is met name gunstig in omgevingen met hoge belasting waar netwerklatentie en doorvoer cruciale overwegingen zijn. Een samengestelde API kan bijvoorbeeld worden gebruikt om realtime gegevens van meerdere API's, zoals weerdiensten, nieuwsfeeds en sociale-mediaplatforms, te consolideren in één enkel, eenvoudig te beheren endpoint.

Op het AppMaster no-code platform kunnen klanten met een krachtige tool eenvoudig backend-, web- en mobiele applicaties maken. AppMaster stelt gebruikers in staat om visueel datamodellen (databaseschema), bedrijfslogica (bedrijfsprocessen) te creëren met behulp van de visuele BP Designer, REST API en WSS- endpoints. Door de voordelen van Composite API's te combineren met de eenvoud en efficiëntie die het AppMaster platform biedt, wordt het mogelijk om snelle, schaalbare en kosteneffectieve applicaties te leveren, waardoor de ontwikkeling van applicaties tot tien keer sneller en drie keer kosteneffectiever wordt.

Eén van de praktische toepassingen van Composite API’s in de context van het AppMaster platform is de integratie van verschillende API’s om volledig functionele en interactieve web- en mobiele applicaties te creëren. Dankzij het drag-and-drop mechanisme van het platform kunnen gebruikers snel verschillende API's integreren, UI-componenten creëren en bedrijfslogica definiëren voor elke component in de Web BP-ontwerper. Voor mobiele applicaties wordt vergelijkbare functionaliteit geboden via de Mobile BP-ontwerper. Deze naadloze integratie van meerdere API's draagt ​​bij aan een sneller en efficiënter ontwikkelingsproces en zorgt tegelijkertijd voor optimale prestaties en schaalbaarheid.

Bovendien promoot het AppMaster -platform een ​​servergestuurde aanpak, wat betekent dat klanten de UI, logica en API-sleutels van mobiele applicaties kunnen updaten zonder dat ze nieuwe versies hoeven in te dienen bij de App Store en Play Market. Bijgevolg verbeteren samengestelde API's die via het AppMaster platform worden geïmplementeerd niet alleen de functionaliteit van de applicaties, maar faciliteren ze ook flexibele ontwikkeling en continue levering.

Met behulp van het AppMaster platform kunnen ontwikkelaars uitvoerbare binaire bestanden of zelfs broncode genereren om applicaties lokaal te hosten. Elk project wordt geleverd met automatisch gegenereerde swagger-documentatie (OpenAPI) voor endpoints en migratiescripts voor databaseschema's. Omdat AppMaster voortdurend nieuwe applicaties genereert op basis van up-to-date blauwdrukken, worden technische schulden effectief geëlimineerd. Compatibiliteit met elke PostgreSQL-compatibele database als primaire database helpt AppMaster bij het leveren van uitstekende schaalbaarheid voor zakelijke toepassingen en toepassingen met hoge belasting.

Samenvattend zijn Composite API's uitgegroeid tot een krachtig hulpmiddel voor het ontwikkelen van schaalbare, krachtige applicaties in de context van moderne gedistribueerde architecturen en cloudcentrische omgevingen. Door gebruik te maken van het AppMaster platform kunnen ontwikkelaars de volledige voordelen van Composite API's benutten en robuuste, schaalbare en efficiënte applicaties creëren terwijl ze profiteren van een gestroomlijnd en kosteneffectief ontwikkelingsproces.